沒有臉書，我們還是會塑造同溫層

文：呱牛

你有沒有發現，自己周遭的人對於社會上的熱門議題，看法常常屬於相近的陣營？

這種現象有時被稱為社群網站「同溫層」、「資訊泡泡」，意思就是自己周圍的人整體呈現出來的想法和自己相近、比較聽不到想法不一樣的人的聲音。至於為什麼會這樣，有些常見的假說：

事實如此：我的想法是對的，我周圍的人也是聰明人，自然會跟我有一樣的想法； 價值觀問題：我會這樣想是因為我的價值觀，我周圍的人價值觀跟我相似，所以結論也相近； 吵架很累：可能是因為說服意見不一樣的人太麻煩了、或是因為聽到有人附和自己比較愉快，想法相近的人最後就聚集在一起了； 萬惡社群媒體的演算法害的。

根據這些假說，意見和自己不一樣的人很容易顯得不願正視事實（ 所以就出現網路上罵人常見的那句：「裝睡的人叫不醒」）、缺乏良知（ 「這些可惡的X派／OO主義者／覺青／老害！」），或是被網軍、科技給操弄了。

然而根據經濟學家謝林（Thomas Schelling）接近半個世紀前提出的模型，就算我們其實還是想跟意見相左的人討論，只要有一點偏好的差異，就足以製造出同溫層泡泡之間壁壘分明的結果。這個模型由Nicky Case遊戲化，中文版是「別讓圖形不開心」。這款遊戲對於社會上不同陣營的人該如何相處是很好的寓言，大力推薦讀者點下連結去玩玩看。這次我們則從謝林原始的模型出發，來看看為什麼就算你願意接觸意見跟自己不一樣的人，還是會落入同溫層？

「英雄漫畫王道」的隔離模型

謝林當年提出這個研究「物以類聚」的模型的時候，想分析的是美國都市中種族居住地區彼此隔絕的現象。我們就跟著謝林當年的腳步，稍微換個情境，假想10個人一起出去玩，晚上訂的民宿是個大通鋪，10人的床位連成一條直線。

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↑ 床位

這10個人都極為關心一個議題：「DC和漫威，何者才是英雄漫畫的王道？」而且他們意見也不輕易動搖。晚上回到民宿後到了分床位的時間，他們想要在分完後坐在床上聊天。因為英雄漫畫王道對他們來講是極為重要的議題，一直聽別人唱反調也心煩，他們希望自己聊天的對象至少有一半的意見和自己一樣。而按照他們的音量，可能聊天的範圍大概是自己左右各數兩個床位，也就是以自己為中心的五人。

假設他們都乖乖待在自己的位子上不會亂跑，分完床位後當天晚上的聊天對象就大致底定。我們用o代表DC派四人、x代表漫威派六人，擲硬幣後分床位的結果如下：

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由左至右，以大寫標示的第二、第三、第八人，代表他們的周圍的床位分布沒有達成左右兩邊四人「至少有一半的意見和自己一樣」。這些人想換位子，但其他人已經滿意了。現在我們開放他們可以換位子，從左到右一次一人，而且因為達成「至少一半的鄰居意見和自己一樣」不想動了，要換位子的人只能和用大寫標示的人換。這個換床位的規則有兩種不同的結果，第一種是像下面這樣：

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現在不滿意的人只剩下右邊那個孤軍奮戰的DC支持者了。因為沒有人願意跟他換位子，這個床位分布就成了這10人今晚的定局。比較這個分布和原始擲硬幣的分配結果，從視覺上來說，兩種不同意見的人之間的隔離程度是有增加。如果我們用「左右兩邊的兩人意見都和自己一樣」來當作置身同溫層泡泡的指標，符合這標準的人一開始有三人，換完位子後就上升到五人。

如果第一個換位子的漫威支持者決定跟最右邊的DC支持者換位子，那麼另一種結果則是像這樣：

o o o oXxXxXx

這就變成了完美的隔離，只有在DC與漫威的楚河漢界之上的兩人有辦法直接接觸到不同的意見。「左右兩邊的兩人意見都和自己一樣」的人這下一口氣變成了八人。

在這例子裡，沒有人積極地想把自己周圍的環境打造成毫無異議的資訊泡泡。他們只是不希望自己成為聊天團體中的少數，因此訂下了「左右兩邊四人至少有一半的意見和自己一樣」的標準。沒有人拒絕和意見不同的人聊天，但接觸和自己不同的意見的機會還是就這麼下降了。

微小的偏好，牢固的泡泡

同樣的結果，不只適用於直線床位的環境，也可以推廣到平面、甚至環面（ 也就是甜甜圈形狀物體的表面 ）。讀者可以拿一張紙畫下棋盤狀的格線，在一半的格子裡隨機擺放兩種不同的硬幣，然後用「每個硬幣周圍至少要有幾分之一的硬幣和中心是同一種硬幣」這類的規則，一次移動一個，重新安排硬幣後觀察硬幣的分布。在謝林設計的這模型裡，最後的分布都會呈現相當程度的隔離。

如果自己擺棋盤有點麻煩，在「別讓圖形不開心」裡，玩家可以直接設定不同的移動標準。這是遊戲裡兩種長得有點萌的形狀一種一開始的分布：

Photo Credit: 白經濟

上圖看起來兩種形狀還算分散。如果把門檻設定成「如果20%以下的鄰居和我一樣，我就移動出去」，結果是像這樣：

Photo Credit: 白經濟

看起來隔離程度還不太大。如果把搬家的門檻拉高到 30%，結果會變這樣：

Photo Credit: 白經濟

已經可以看出一些隔離的結果了。如果門檻到了50%，也就是每個圖形只是不希望他在自己的鄰居間落於少數，結果長這樣：

Photo Credit: 白經濟

壁壘分明的結果出現！不需要排除異己，只需要「不希望自己落居少數」，就足以製造出相當明顯的隔離結果。

不需要偏見，也能有資訊泡泡

「不希望自己身為周圍的人的少數」是很正常的心理。畢竟如果你主要出沒的討論區是PTT，當然不想花時間在Line的長輩群組吵架；如果你的資訊來源以四大報為主，網路論壇上的相反意見看起來自然就像網路酸民在碎嘴。

然而和自己意見不同的人，其實也會有他們的道理，只是我們還不清楚他們的推論是怎麼運作的。這時候即便我們不假設對方就是無知、XX盲或是狼心狗肺，謝林的模型顯示，就算我們還是樂意聽聽不一樣的看法，只是相對而言還是有些取暖的傾向，我們仍會落入同溫層泡泡中，大幅減少我們接觸不同意見的機會。

在中文版「別讓圖形不開心」，譯者選擇將副標題取作「看似無害的選擇，如何導致不和諧的社會」。然而從另一個角度，以接觸不同意見的機會來說，這些看似無害的選擇，其實反而在我們周圍製造了過度和諧的泡泡。意見同溫層可能生於我們的偏見；然而模型告訴我們，我們不需要偏見、不需要居心不良的演算法，只要靠著些微的取暖傾向，就足以把自己關進沒有雜音的資訊泡泡。

延伸資料

本文經白經濟TalkEcon授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航