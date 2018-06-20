虛擬 vs. 實境：數位夢境與錯亂的身分認同

文：劉嘉

繼2016年被當作虛擬實境（Virtual Reality, VR）年，2018年則是擴增實境（AR）之年。今年（2018年）有許多品牌大廠如Apple ARKit、Google ARCore、Facebook、Snapchat Lens Studio等公司紛紛推出相關科技應用，而這些應用絕多數是透過智慧型手機。

「虛擬實境廚房」──讓消費者體驗自家的美好

現代科技VR的發明與生活應用，已對許多「傳統」產業造成衝擊。瑞典家具商IKEA在創意行銷上經常比同業捷足先登，極為重視消費者從「體驗式消費」連接「幻想自家的美好」。

將品牌核心轉換到虛擬模組上，IKEA兩年前就在網路上釋出「虛擬實境廚房」的影片，消費者可以透過VR眼鏡在虛擬廚房煮菜、回收廚餘，當然也可以隨意改變抽屜顏色跟廚具型號，而不僅僅是將家具「試擺」。這款VR還可以讓玩家「愛麗絲夢遊仙境化」，選擇當回小孩或是巨人。

VR科技帶來的沉浸式觀影體驗

對觀看電影而言，未來趨勢勢必往兩個極端走去：一是線上平台，另一是沉浸式觀影體驗。

去年坎城影展維持傳統的院線體系，跟線上串流平台Netflix的網路發行之爭彼此僵持不下，而VR觀影形式已凌駕於這樣的爭論之上，完全顛覆電影文本與觀眾互動的觀影方式。

2018年日舞影展史無前例地有發行商推出VR電影，2017年蔡明亮的作品《家在蘭若寺》也以VR的方式呈現，彷彿將觀眾拉回到電影院開始以前、19世紀末愛迪生發明的Kinetoscope，每個人對著一部影像機器觀看影片。

更甚之，今年歐美各大媒體研究室更是透過VR科技發展「數位復甦」（Digital Resurrections）技術，讓世人有機會透過資訊儲存、演算法、通訊應用軟體、體感裝置（VR眼鏡、VR耳機、體感手套），感受他們就在身邊，跟失去的朋友或家人再次從生活中身體觸碰，一同逛逛附近的公園等雙向互動，取代清明節掃墓單向度情感釋出的追憶方式。這聽起來很不可思議，但情節就像英國Channel 4著名電視影集《黑鏡》（Black Mirror）2013年製作的《馬上回來》（Be Right Back），女主角訂購了一份逝去的愛人，但她又如何面對逝去的重返？

有了網路就與世界接軌……如果斷網呢？

這些劇本絕非突發奇想，而是洞察社會的精闢之作，只是用了電影感與視覺美學的奇幻情節包裝罷了。科技對人類生活的衝擊，如同史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）導演從《人工智慧》（A. I. Artificial Interllience, 2001）到《一級玩家》（Ready One Player, 2018）的進程，人對失去親人的陪伴，從真實的機器人進階到媒體資料庫演算的虛擬互動，這是否說明了一件──人類長久以來是感到孤立寂寞、需要被陪伴的。

設置在美國佛羅里達州的Magic Leap也針對MR（Mixed Reality，混合真實）進行許多創新測驗與嘗試，2016年釋出了AR應用，名為「與MR的一覺甦醒時分」（Waking Up with Mixed Reality），也讓人直覺聯想《黑鏡》第一季的《積點一千五百萬》（Fifteen Million Merits），身處於數位環繞的科技影像，一天之初如此被喚醒，但人的生活就此沉睡在MR的夢境裡。

人類到底有多崇拜科技？或是有多麼不想面對現實呢？

導演Keiichi Matsuda洞察現代科技社會真實與虛擬已糾纏不清，在2016年上傳了一部廣告無所不在、媒體無限滲透到都市生活、轟炸式數位影像的社會批判短片《HYPER-REALITY》（中譯：超亢奮真實），拍攝於哥倫比亞的Medellín城市，直指AR（Augmented Reality）把人的「生活視界」周圍當作無窮無盡的廣告刊版，永遠霓虹閃爍。商業媒體藉著AR的高度侵入性，對人粗暴地侵犯，影片中的主角（以遊戲第一人稱的方式呈現，影片直指著每一位觀眾）問了Google：Who I Am？還可以改變自我身份。

現代人常常說科技無遠弗屆，拉近你我人際距離，透過科技遠距「共感」，有了網路就與世界接軌，那麼斷網就是與生活的連結斷軌了嗎？人類對於科技的崇拜不該像宗教狂熱份子一樣完全地獻上自己，而是該對媒體有所反思，並了解何謂真正的人際關係，以及保留原真的自我。

參考資料

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航