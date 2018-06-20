中正大學畢典從「禁」聲到重啟討論，我對倡議行動的若干想法

文：顏鈺杰（中正大學社福系）

6月9日前情提要

中正大學畢業典禮當天6月9日，應屆畢業生與傳播系林昶志等人發起「 ‎團結學生，需要發聲」倡議行動，於校長發言時張貼「校長獨裁，踐踏校園民主」海報，同學則手舉「Ｘ」聲援行動，全場以靜聲抗議表達學生在校園中被「禁」聲。 該訴求為「立刻廢除資測」、「拒絕門檻課程化」、「還我中正大道」與「還我兩張小朋友」（學生助教減薪）。而校長也立即回應說「這個社會是多元的，有多元的聲音、意見，要以寬容、包容的態度看待，但每個人心中自有一把尺。」

倡議的聲音也激起辯論，聚焦多在抗議行動本身：

支持 反對 論述與認知框架 學生多表態半支持該次倡議行動，並引用中正大學學術自由碑，表達民主大學支訴求：「大學為知識殿堂，探尋真理，沒有包袱，亦無所畏懼，被視為國家行政、立法、司法與媒體之外的第五權。因此，學生與教師以非暴力方式關心公共事務與國家發展，乃公共知識份子的表現，不容抹黑與漠視。」 且認為在典禮上發起倡議是因為各種溝通管道阻塞不通，只好尋求倡議的機會。或許真會引起部分同學反感，但是堅守不打亂流程、沉默發聲，以訴求多數人對議題的共感與討論。 「你們有認真想過嗎？真的大部分的畢業生，都想要在手上劃個叉叉代表對中正的不滿嗎？」表達這次倡議並不能代表學生。或者表示並不在乎所倡議的訴求，但是自己一生一次的畢典卻毀於一旦。也有同學表達支持訴求，但反對在典禮過程倡議。 也有同學覺得丟臉說「我還真的沒勇氣邀我爸媽來畢典」。亦有同學表示：「所謂的『公民不服從』活動，留下不好的回憶」。 當然也不乏有酸言說是太陽花的遺毒、民進黨的戰將等。

6月12日

典禮現場抗議一事則引起校方一級主管找來傳播系系主任、學生會、畢委會召開會議，討論事項就是本次會場抗議事件。

Photo Credit: 畢委會提供 當天議程只有一條：討論抗議事件。

畢委會代表 校方 論述與認知框架 據參與的學生代表所言，6月12日畢業典禮工作檢討工作實則清算，表面上行工作檢討，實則要求傳播系系主任「管好」底下學生，令人費解。並對校方要求畢委會負責維護典禮的秩序表達嚴正抗議。 學安組主任痛批學生倡違反比例原則；學務處李秘書則表示學生的言論自由已經引響到他人。

中正大學畢委會則於會後發表六點聲明：

畢委會的發文迅速得到回響，至今已有34K觸及率，142次分享，500次以上的表情表達，也逼得學校於隔日（13日）對此發表說明。

6月13日

國立中正大學首次對畢業典禮學生抗議事件做公開說明，卻引起學生更大反彈。

然而，校方多項聲明都未見校方對於議題的關注，聲明發布後的當晚，數則轉發、討論、批判，議題效應持續延燒，也引起學生群起反彈。

1. 未看見學生訴求，校方只想為自己脫罪？

校長典禮當天大器的回應，卻毀於對抗議本身的狡辯。抗議行動未必會毀壞名聲，重點反而是有沒有看到學生的訴求。更有同學譏諷：文中「一位學生家長之來函」彷若「一位淡水阿嬤的建議」一般。

2. 倡議是最後手段，學校溝通管道只會背書？

參與倡議的同學表示，開會與參與學校正式管道數次了，就是學校只會為自己的作為背書，才走此途徑。學校根本是以家長式主義去箝制學生，學生代表宛如橡皮圖章，沒有溝通的誠意。

3. 學生自治不該成為校方白手套

此外，要求畢委會維護秩序，其實就是視學生為白手套；而「請傳播系針對此次事件從專業角度提供專業看法。」實為對該系施壓，擺明就是摸頭！

4. 誰才是主體？

學生是學校的主體嗎？ 從決策席位來看，一級、二級行政主管就有60票，學生有一萬多人，卻只有19票；從典禮流程的安排，畢業典禮的籌畫，也是校方擬定好流程，才交與畢委會討論。顯然學生從不是學校決策的核心。

6月14日凌晨

畢典抗議發起人林昶志再度發起舉反諷意味的「一人一信，中正同學運用校內管道」活動，且發布了三種訴求的寫作範例（當然也可以自由發揮），以個人經驗告白、反串、反諷的形式投信，使學生的公民訴求很快得到了出口。

6月15日

校方撤除聲明，並再度連繫上諸位學生代表，表示願意重啟訴求討論。

倡議作為一個參與者與觀察者的微音

口頭上宣稱尊重民主容易，行動上堅守民主很不容易。於是，觀察民主的價值不只在於他的言語，更是在其行動與作為。倡議作為一種論述的行動，絕非搗亂或者英雄主義，而是體現不同聲音。

而如同中正大學學術自由碑：

大學為知識殿堂，探尋真理，沒有包袱，亦無所畏懼，被視為國家行政、立法、司法與媒體之外的第五權。因此，學生與教師以非暴力方式關心公共事務與國家發展，乃公共知識份子的表現，不容抹黑與漠視。

這是大學不只是作為一個職業訓練所，而是培養大學生批判思考與反思的場域之聲明。單純以管理的角度切入，往往看不見抗爭者組成的異質性與聲音，因為對於學校管理層來說，權力來的太快，決策過於簡單。往往只是單方面做決策，溝通不過是請學生代表事後印上圖章，如此而已。

然而，「暴民」、「不理性」、「破壞秩序」作為一種污名化的標籤，使得同樣是學生也會對倡議感到敬而遠之，不僅是因為他對抗權威所帶來的責究，更是因為習慣於權威統治，對於現況崩解的恐懼。

典禮當下的抗議，行動上確實影響一定程度的他人，儘管流程根本沒有拖延，但是造成感官的影響確實很主觀的。儘管多半反對倡議的論述都稍顯站不住腳，但是習慣用 「打臉」、「譏諷」去回應那些反對的學生，有時也只是增加對立。但是願意聽聽質疑的聲音，處理他們的疑惑卻也是重要的，因為倡議從來不在他們的想像，會質疑、會疑惑本是正常。作為反思我們必須很小心，因為一項政策、一則聲明、一個變動我們都不能不處理情境中的真實感受。

同學們，抗議在很多想像中是暴力的，但是權力本身才是最暴力的。很多溝通與責任，不大聲疾呼就被輕輕放下，雲淡風輕。倡議夥伴們，倡議可以走得很快，但向不同溫層的人溝通可以走得很遠。行動本身很難評斷對錯，但是必須提醒，這不是唯一的路。

最後引用畢委會副主委一句話：「拜託中正的學生們醒醒好嗎？教育真正的目的是要你學會思考，不是訓練你成為以後出社會只會工作的機器人。」

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航