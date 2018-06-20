追憶安東尼波登：對食物最誠實的人

不強調個人風格的個人風格

主廚是現代熱門受歡迎的節目主題之一，大部分的主廚會有一兩樣具有娛樂性質的特色，例如講話很毒的Gordon Ramsay，或是注重態度和觀念，手法很隨興的Jamie Oliver，而《波登不設限》走的是對第三世界的文化毫無成見的理解與感受路線。

波登也會講很辛辣的批評或語帶諷刺，但並非出自於對廚藝要求而產生的批評，更像是毫無保留的陳述當下不耐煩的感受。

他也會吃很荒誕的食材，例如一整隻的眼鏡蛇，蛇肉蛇血蛇內臟全部。但並不是為了某種效果，更像是嘗試著去理解眼前的新環境及新朋友，他很少做出獵奇的表情或是舉止，很少激動從不聒噪，比起評價更重視感受食物⋯⋯安東尼波登就是他自己—打扮也幾乎如出一轍，帶著墨鏡，滿頭灰髮，表情漠然。

他擁有著許多既得利益者的條件，一個長得好看的美國白人男性，並且擁有社經地位崇高的行政主廚工作。在前進其他國家的時候，也從不改變自己舉止跟談吐，即便那散發著西方布爾喬亞階級氣息。也從不刻意融入當地，例如我們幾乎看不到他穿著當地的服飾，畫上當地的身體彩繪，他保持著一個西方白人和這些國家的距離。

他用這樣方式和所有人相處，不論對方是美國總統歐巴馬，還是墨西哥廚房裡的母親，那樣的畫面看起來總是有違我們對旅遊或是美食節目的既定印象，真的很不像一般的節目操錯，但那就是波登之所以迷人的原因，從不刻意，因此真誠。

比起主廚，他更像一個剛好會煮菜的人類學家

身為一個被視為主廚的人，波登的第一本書《廚房機密檔案－烹飪深處的探險》，卻是書寫廚房裡人們的文化，不是廚藝、不是餐廳的商業模型，而是食物如何從第一線人員，包含廚師、清潔人員、手上變成產品送到餐桌上。他點出廚房裡充滿陽剛特質的兼顧結構。

他的生長背景—廚房是一個如此陽剛的脈絡，但他卻對女性的位置有超乎想像的理解，例如他支持女性工作者反抗在廚房中最高指揮官－主廚。也例如他書寫墨西哥的方式，他毫不諱言的指出美國人無法喜歡墨西哥的原因，是墨西哥映照出美國一些不是那麼光彩的事：毒品、性交易、軍火。但同時美國人卻大量的消費墨西哥食物，問題是墨西哥從來不只是塔可餅或是古柯鹼，所以在節目中波登走進了一個墨西哥家庭的廚房，吃一個母親為他家庭所準備的日常食物，並書寫了母親在一個家庭所扮演的腳色與她的付出。

前進衣索比亞時，波登自問：「我們是誰，我們從何而來？我們又是哪些部分所聚合而成？」

他找到一對夫婦，走進了他們的故鄉，抽絲剝繭他們的生活，呈現了國境文化在他們身上所產生的影響，據此呈現了衣索比亞。而走進蒙大拿，他感嘆道：「你可能像我一個，是一個憤世嫉俗，土生土長的時尚左派。對「愛國主義」的大概念有本能的懷疑態度。」但在經歷過蒙大拿州廣闊的空地的壯麗美景後，波登卻誠實地敘述自己開始捍衛美國價值，他說自己：「虔誠地羨慕他們的決心、他們的遠大夢想，他們對自己的堅定信念以及地球提供無限資源的能力。」

波登對其他國家的拜訪充滿了人類學的觀察與要求，從不依賴觀光工業建立的異國符碼，每到新的地方他認識這個國家的方式是與人相處，傾聽新朋友說著他的故事，踏過新朋友每天走的路。

Photo Credit：CORTESÍA CNN/NOTIMEX/Newscom

食物只不過是認識對方的一個方式，那些西方人不一定吃得慣的東西，他毫無困難的咀嚼，吞嚥——不論辛辣還是讚賞的評論，他就是那麼覺得，然後一定要說出來。但如同一個稱職的人類學家，他也從未停止反省。他挑戰自己的美國人價值觀，到最後也懷疑自己「一個西方人該不該消費著第三世界的國家過活。」

名人之死

知名人士的非自然死亡很容易吸引觀眾眼球，這些名人的生活是許多人汲汲營營追求的目標，但卻這樣高調的結束，使得有關單位戒慎恐懼，深怕引起模仿潮。

確實知名設計師的Kate Spade和安東尼波登相繼在一周內選擇用自殺方式來結束生命後，芝加哥的心理諮商來電報增。憂鬱症是這些名人重要的折磨來源及病因，姣好的外型、成功的事業、穩定的感情（波登與女友情正濃）、高度的威望似乎無法療癒這些名人的鬱悶及孤單，如波登的女友弗勒利希所說：「憂鬱症令人很孤單，它會將一切負面事物放大，而且你不知道這樣的循環什麼時候會結束⋯⋯它很可怕，令人感到丟臉，因為你覺得自己有問題。」

許多名人的非自然死亡（包含歌手、搖滾樂團、藝術家、設計師等等）有許多高度重疊，包括壓力、精神疾病以及精神性藥物、刺激性藥物（尼古丁和酒精其實是藥物，但在人類社會是重要的休閒娛樂）的成癮效果，但社會從未正視這些。我們的社會還有很多人正在挑戰這樣艱困的難題。社會顯然必須更積極面對這樣的情況，畢竟名人之死以及他後續的發酵，往往為社會帶來無可抹滅的結果。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航