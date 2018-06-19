華山草原兇殺案：先貼「原住民」標籤，又說是「嬉皮文化」的錯

台北市華山草原近期發生兇殺案。教授射箭的陳姓嫌犯參與在華山草原舉辦的藝文活動，5月31日在他自組的工作屋中殺害來學習射箭的高姓女子，並分屍棄屍。但也因為陳姓嫌犯在有嬉皮風的「120華山草原自治區」活動期間犯案，又曾被認為是「原住民」，嬉皮文化與原住民也成為這次案件的討論焦點。

《中央社》報導，據警方調查了解，被害者高女在5月19日從臉書上認識現年37歲陳姓男子，進而向他學習射箭相關事宜，間隔約10天，兩人才在5月29日首次見面。

陳男供稱，他和高女在5月31日深夜於華山草原的小木屋工作室飲酒後，他向高女求歡遭拒，憤而徒手將高女勒斃；隨後再於6月3日持15公分長的魚刀肢解屍體，用塑膠袋裝成七袋，6月4日騎機車載往雙北市交界山區丟棄，警方昨天搜山尋獲全部七袋屍塊。

高女的家人分別於6月1日、3日報失蹤，警方偵辦期間，曾訪查過陳男，但他當時辯稱不知高女去向，且犯案後期間，仍照常開課教授孩童。

台北地檢署偵辦北市華山草原分屍案，昨晚10時左右向台北地方法院聲請羈押禁見陳姓男性嫌犯；北院開庭後，認為陳男犯嫌重大，有逃亡、滅證之虞，昨晚11時30分裁定羈押。

嬉皮文化、藝術活動因為殺人案成為眾矢之的

這次發生兇殺案的地點，位於台北市華山草原的陳姓男子的工作木屋「野居草堂」，事件發生期間，正是台北市將草皮出借給藝文團體「眾青陣」舉辦「120華山草原自治區」的時間，「120華山草原自治區」也因此引起討論。

（中央社）根據都更處網站「URS 27華山大草原」是市民大道二段以南與北平東路以北所圍區域，曾是閒置多年的歷史月台，1989年鐵路地下化後荒廢至今；基地內除了小白屋、防空洞等無法開放外，其餘為開放空間。

台北市政府都更處處長方定安今（19）日指出，為了多元活化閒置土地，市府訂有「都市再生前進基地」（URS）計畫，目的是使閒置土地或房舍能夠被活化利用，促進文化、地區發展或多元創新，因此開放民間團體提出對閒置空間的再生活用計畫。

藝術團體「野青眾」的申請經委員審查通過後，都更處於是從去年11月到今年6月底，將華山草皮出借給他們使用；當時「野青眾」提出一些具有實驗性質的草原文化活動，據他所知，後來也不曾接獲對土地使用方式的負面投訴。

他指出，華山草原6月底就要收回給司法院，興建司法園區；對於出借土地竟成分屍案地點，都更處非常遺憾，正聯繫申請單位，查證「野青眾」與嫌犯的關係，未來也將檢討、了解土地與房舍出借後，是否有不當使用情形，並將自即日起暫停一切活動。

120華山草原自治區主辦單位「野青眾」也於粉絲專頁發布聲明，首先向受害者表達哀悼。接著野青眾解釋草原自治區的提案計畫，為了讓更多不同理念與價值觀匯聚，因此，野青眾公開徵選創意提案，並要求提案人必須遵守管理單位之規定。野青眾團隊也強調，對於草原自治區計畫的相關硬體、設備，皆有定期進行安全維護、檢查，但針對提案計畫而增設的硬體與空間，則要求提案人自行維護管理。

野青眾表示，這次兇殺案的犯罪嫌疑人，正是公開徵選的自願參與者，並非計畫團隊的成員或幹部，嫌犯以「推廣傳統弓道技藝計劃」成功申請，於是在原空間供其設立工作木屋。

案發的5月31日當天，華山大草原舉辦免費座談會，座談會於當晚10點前結束，而後則進行自由交流活動，計劃團隊於11點前就進行場地清潔動作，但由於當時還未接獲有參加者失蹤的消息，加上「野居草堂」屬於自主提案所設立之空間，且野居草堂當時上鎖，為尊重申請者隱私，並未進入檢查。6月2日，受害人家屬前來詢問後，團隊就立即協助在附近與網路上搜尋，並配合警方和家屬進行調查。

不少網友認為120華山草原自治區具有波希米亞風、嬉皮文化，但由於類似的活動在台灣相對少見，兇殺案發生後，不少人開始抨擊活動。

《蘋果日報》報導，華山草皮附近鄰長到場表示，草原自治區內每天都聚集很多人，也有許多外籍人士，部分人裸上半身，「重低音音響三更半夜非常吵鬧，報警處理他們也只是先暫停，警察走了又重新開啟。」鄰長說，甚至還曾號召「全裸除罪化」活動，「一堆裸體的人在帳棚裡面不知道在幹嘛，這是公共場所，小孩在這裡活動若是看到，父母要怎麼解釋？」

也有許多網友們要求團隊離開華山草原，「這塊地還請政府速速收回管制起來吧，再放任下去不曉得還會發生什麼荒唐事」「這一群人讓我們帶孩子去華山玩都不敢靠近那裡，快撤了吧！」，但也有人認為應該就事論事，錯在殺人兇手，而不是主辦單位。

重點不是兇嫌「是不是原住民」，而是為什麼要特別點出「原住民」

此外，兇嫌陳男日前在做文化工作時，曾被報導為原住民族賽德克族，因此不少新聞媒體第一時間都以「原住民」當作標題。但經過查證，陳嫌雖學過學過射箭、狩獵，但其實沒有法定原住民身份和血統。

台灣原住民族政策協會理事Savungaz Valincinan表示，這次案件的重點並不是兇嫌「是不是原住民」，重點在於「標籤炒作」和「污名連結」，Savungaz Valincinan質問，「為什麼原住民這個身份要拿來當作標籤、強化污名和族群身份的不當連結，一再反覆的助長歧視？」

當代原住民青年藝術家詹陳嘉蔚Djubelang在FB貼文解釋，當人們看見難以接受的事實的時候，我們都會先貼上「標籤」，去建構一個理由來說服自己接受。這次案件中的標籤，包括「性侵」、「藝術」、「原住民」、「嬉皮」、「性解放」等。但詹陳嘉蔚Djubelang提醒，人們在使用這些標籤，保護自己的同時，卻可能對標籤所代表的這群人造成傷害。

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核稿編輯：楊之瑜