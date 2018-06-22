人口僅三千卻年年產生冬奧選手：揭開美國「奧運小鎮」的祕密

編譯：張詩華

美國一名體育記者凱倫克勞斯（Karen Crouse），在今年（2018年）1月出版了一本書，揭開美國一個幾乎年年產生奧林匹亞選手、但卻名不見經傳的小鎮的背後故事。

這個位於美國東北部佛蒙特州、名為諾威奇的小鎮（Norwich Vt.），自1984年起，幾乎每年培育出冬季奧運的美國國家代表隊。克勞斯自2015年起開始研究這個小鎮，發現人口僅三千人的諾威奇鎮，已經造就11名奧運選手（其中兩位是夏季奧運選手），並拿到了三面獎牌，內含一面金牌。

克勞斯表示，原先她只是想要寫一本體育書籍，然而後來這本書卻演變成寫給父母參考的教養書籍──因為這個小鎮「集體養育」的模式，造就了許多快樂且優異的孩子。

克勞斯發現，儘管培育出許多奧運選手，但是這裡的父母卻不是抱持著得讓孩子高度競爭的「成功主義」，而是讓孩子單純享受運動樂趣。這裡的孩子不會只從事單項運動，因為父母認為，運動帶來的不只是鑽研一項運動後所獲得的獎杯，藉由運動而對心性的鍛鍊才是最真實的回饋。

包括台灣在內，許多主流的看法是，想要造就卓越的運動員，就得經過近似修行般的刻苦鍛鍊，因而犧牲一個均衡發展的童年，但是這裡的父母卻拒絕這種想法。諾威奇的父母不是把孩子丟給教練，而是多數在家附近工作，使他們可以有更多的親子時間，甚至每週有一天早早結束工作、一起去滑雪。

克勞斯坦言，不是所有的父母都能像諾威奇鎮一樣的養育孩子，但是她歸納出幾個原則給父母們參考：

1. 對待鄰居的孩子宛如自己的

宛如儒家思想中的「幼吾幼以及人之幼」的想法，這種過去常見於農村時代的「集體養育」的作法，即是今日諾威奇鎮欲營造的環境。諾威奇鎮可以說是「投資每個人的孩子」，而不僅是投資自己的孩子；比如該鎮附近的福特賽爾滑雪學校（Ford Sayre Ski School），旨在為每一位孩子提供滑雪的機會，無論你是不是滑雪選手或運動員。他們還徵招家長當志工，這些家長會服務其他人的孩子。除此之外，鎮上較富裕的人，會捐贈設備或金錢來支持一些不那麼寬裕的人。

出身諾威奇鎮的前奧運運動員也會自動擔任教練，甚至自主地啟發其他年輕人，這個風氣已經維持了幾十年了。現年47歲的提姆泰特奧特（Tim Tetreault）就回憶道，他大學時正成為嶄露頭角的運動員，當時他正在衡量自己該繼續比賽，或者該專注於課業上時，他收到了一張意料之外的明信片──是諾威奇同鄉麥可荷蘭（Mike Holland）寄來的，他是奧運跳台滑雪項目的選手，當時正在歐洲參賽，明信片上短短幾句鼓勵，對泰特奧特產生莫大的激勵，泰特奧特決定繼續在體壇努力，後來也三度為美國奧運代表隊效力。

諾威奇鎮總是有這種慷慨待人的精神，兩屆奧運選手安德魯威汀（Andrew Wheating）用一句話總結說：「在諾威奇，不是適者生存，而是我們所有人共榮。」

2. 運動是一種人生樂趣，但不該被此囿限

諾威奇鎮看待青年運動有一套自己的哲學。青年運動的存在是為了培養體能及對戶外活動的熱愛，並且是一種生活技能和友誼的體現。兩屆冬季奧運都獲獎的漢娜柯爾尼（Hannah Kearney）說，這也是為什麼她能和一些不擅長運動的女孩成為多年好友。

柯爾尼曾分別於2010年及2014年的冬奧獲得金牌及銅牌，並於2015年退休。問到為什麼她不繼續多待三年，直到第三度參加完奧運再退休呢？柯爾尼說，滑雪是她最擅長也最自信的事了，但是該是時候把自己的舒適圈推展到滑雪之外了。「當你持續做了一件事情這麼久的時間，你可能無法在其他方面成長了。所以你必須相信，你在人生的其他地方也能同樣獲得這些成就感。」

諾威奇鎮的父母當然希望孩子「成功」，但成功的展現是在於鼓勵孩子培養可以在人生中用得上的能力。另一個例子，是兩屆冬奧跳台滑雪項目運動員吉姆荷蘭（Jim Holland），他的父母也支持他發展「下一個自己」──現在他是創業家，過去那些透過運動培養出來的紀律、意志力、毅力以及目標導向的能力，都幫助他事業上的成功，如今他擁有自己的線上零售生意，專門銷售戶外運動的服裝及裝備。

曾經是運動員的榮耀並不會成為他們下一段人生的絆腳石，相反的，這些退役運動員正帶著從運動中習得的能力往前行。

3. 讓孩子為自己負責

菲力克斯・米克格拉斯（Felix McGrath）是一名高山滑雪運動員，才是青少年的他，除了運動之外還有工作要做，因為他的父母認為這些對他而言是相當寶貴的經驗。米克格拉斯認同他的父母，因為當他用自己賺來的錢支付滑雪開銷時，他更珍惜滑雪運動。這是他從工作收入之外額外獲得的。

他說：「找到，並且維持這些工作，使我成為一個更加獨立、且能為自己負責任的人。」

另一位則是布魯克萊伊（Brook Leigh），他是備受期待的青少年滑雪運動員，為了訓練，他必須同時在猶他州帕克城（Park City, Utah），以及原本的佛蒙特州上課，兩者相隔大半個美國。為了協調兩邊的課業，他的父母授權他自行與老師溝通，以便他能順利完成學業。

承擔這些責任，不只提高了萊伊的自主性，也讓他學習做決定、提高自信。萊伊提到，為了和成人溝通，他學到必須更明確、更有效率的表達自己。

滑雪以及跳台滑雪運動都有一定風險，但是諾威奇鎮的父母鼓勵孩子承擔這些風險，以及學習面對突發狀況。當孩子疑惑時，父母也陪在孩子身邊，給予他們犯錯的自由，他們盡可能的不成為一位處處控制孩子的父母。兒童與家庭研究期刊（Journal of Child and Family Studies）在2013年就曾發表過一項結論：對孩子過度保護的直升機父母，會抑制孩子的自主需求，提高對生活的不滿以及抑鬱症的發生。

當奧運結束之後，這些運動員將會帶著過往的榮耀回到家中，這時才是他們下一段成功人生的開始。

資料來源：The New York Times

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