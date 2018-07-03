台灣是缺電，還是太「浪費」電 —— 拼命蓋電廠其實不見得有用

今年5月，台灣提早進入夏季，全台均溫來到了27.11度，創下55年來同期最熱的紀錄。而氣溫一上升，連帶跟著攀升的就是用電量。5月，台電幾乎天天公布全台用電量又破歷史新高，歷年5月用電最兇的前10名，就有9次發生在今年。

連日的高用電量，也使台灣的電力供應還沒進入夏天就備受挑戰，半年內有將近一個月（29天）供電亮起橘燈，來到備轉容量率6%以下的「警戒狀態」（根據經濟部訂定標準，備用容量率需在15%，才算在安全範圍內）。不過對於台灣的供電問題，行政院長賴清德日前表示，台灣目前所發的電並不是不夠用，而是「剩得不夠多」，沒有外界擔心的缺電情況。

「缺電」、「限電」的報導與評論沒停過，每一次的跳電【註】，都讓人心驚，是不是電不夠、又要限電了？

「不缺電」的台灣，電力為什麼不夠用？

「不是電不夠，只是剛好發生在5月。」

台電發言人徐造華接受《關鍵評論網》訪問時，對於缺電問題，答得謹慎。徐造華解釋，今年5月熱來得太早，有連續14天攝氏35度的高溫，一直都沒有下雨，住商冷氣幾乎全開，和夏天的用電情況差不多：「我們預測今年的尖峰用電是3691萬瓩，5月最高用電量是3677萬瓩，大家會想，5月的用電量都這樣了，之後怎麼辦？」

不過偏偏就在用電量超出預期的5月，台電卻有部分發電機組，因為定期歲修的緣故，預計6月才能歸隊，趕不及在5月救火。更慘的是這時又遇到機組接連出狀況：今年5月23日，民營的和平電廠1號機發生破管故障，加上興達、大潭、大林電廠3部機組當時仍在歲修，一共減少267.8萬瓩供電量，導致當天的備轉容量率來到了4.32%。

不過在5月底，火力機組陸續歸隊、核二2號機組也在6月中旬加入供電行列，台電多了相當於5部台中電廠火力發電機組的供電容量（約280萬瓩）。負責電力調度、台電副中央調度監鄭有財表示，如果沒有類似815大停電這樣重大意外發生（當時造成遍及19縣市共668萬用戶停電、838萬戶輪流停電），今年供電雖然比較緊澀，但是「沒有問題」。

不過，今年夏天其實不是第一次台灣出現「用電危機」。2012年台灣全年供電充裕，不過到了2016年，供電充裕的天數降為126天，2017年則只有53天，其他時間不是供電吃緊、就是供電警戒。2017年秋季（9月底、10月初）甚至有連亮15天「供電緊戒」橘燈的紀錄，為此台電也坦承，去年7.5%的備用容量率，是「比較低的」。

為什麼會有這樣的情況？鄭有財坦言，「用電的成長，超乎我們的預期。除了經濟成長佔了相當大的因素，另一個就是極端氣候的結果，像是今年5月底的高溫，讓台電頭一次創下同期用電歷史新高的紀錄。」根據台電資料，今年截至6月13日，用電量比起去年同期成長了4.18%。

用電不減反增，那麼相對的電力開發，狀況又是如何呢？

台電表示，為因應能源轉型，電力建設有一定的時間期程，蓋一個電廠從規劃、經過環評、再到施工運轉，前前後後需要8到10年的時間，而目前「過程並不是很順遂」。相較於這兩年來高溫、用電量的成長，台電也坦承供電成長「的確是有點落後」，導致這幾年較低的備轉容量率。

「缺電」分2種，不是拼命蓋電廠就有用

不過，長期關注台灣能源政策、綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰指出，除了電源的開發，更要靠著「有效率」的電力分配，達到供電平衡。

「傳統的作法是（電力）需求有多少，就發多少電，需求是不能調整的。」不過洪申翰認為，「為了非常非常少的尖峰時刻，去投資很多的電廠，這是沒有效率的電力配置。因為我需要的，可能只是那一個小時（尖峰時刻）的用電。」

洪申翰解釋，台灣的用電危機其實並不是「天天上演」，主要還是集中在每年最熱的某幾天、少數的尖峰用電時刻，會因為用電增加直逼最大供電能力，造成供電吃緊。台大風險中心研究員趙家緯分析指出，2017年雖然供電警戒的天數達102天，但若細部來看，實際警戒的時數總計為99個小時，佔全年時數的1.13％。

而又是哪些用戶，造成這些「缺電時刻」？

過去五年，台灣電力的成長除了在2015年短暫的下跌，多數的時間都以近2%的成長率飆升，超乎台電預期1.5%的用電成長。工業用電成長幅度最高，但住宅用電也不遑多讓，貢獻比例逐年上升，幾乎快追上商業用電。而在2016年，住宅用電更是不尋常的「大躍進」，一年就成長了5.46%，當年用電成長率首次超越工業部門。

而根據能源局統計，台灣用電大戶仍為工業用電，2017年，工業部門就佔總用電量的53.98%，其中又以電子業為大宗（去年光是電子產業，就佔去近兩成全國總用電量）。

不過，工業部門的高用電量，其實並不是台灣供電警戒的唯一原因。

根據台電分析，造成尖峰用電瞬時飆升的主要用戶，其實並不是來自工業部門（高壓用戶），而是住商（低壓用戶）。以2015年為例，低壓用電雖然只佔當年電力消費量30％，但尖峰負載占比卻高達51.63％，多是來自空調需求。

洪申翰解釋，工廠雖然整年度的用電量比較大，但馬達維持相同的能耗，並不會因為夏季要用比較多的電。「如果大家很在意夏日尖峰時刻會缺電，那中小用戶也該好好做（節能）啊，尖峰時候用電佔比超過一半，比例也不低啊。」

怎麼節電，才是比較好的方式呢？

洪深翰回憶，「去年，行政院說公務員1點到3點不能吹冷氣，造成很多很糟糕的印象，大家想到的節電，都是揮汗如雨、很糟糕的印象。但我們講的不是這個意思。」

「我們當然不鼓勵，大家中午把冷氣關掉，這是不合理的事情。但我可能要求你冷氣調高2度，如果我的建築隔熱通風做得好的話，或是裝循環扇，這時候冷氣調高2度，和原本低2度的感受，是差不多的（能源局也指出，冷氣調高1度，一天可以節省約6～8%耗能）。」

另外，洪申翰也舉國外施行有成的能源管理方法「需量反應」，作為台灣度過夏季「缺電時刻」的手段之一。

能源也可以是一種資產：如何節電又賺錢？

「有些人會把能源管理扭曲成是缺電、限電，但其實不是。」洪申翰說，未來的電力調度，隨著更高比例的再生能源加入電力系統之後，屆時無可避免地將會面臨到再生能源發電的「間歇性」，比如太陽光電，在夏季中午的發電量最大，不過到了下午兩、三點之後，發電量會逐漸下降。因此電力系統不能只是僵硬的供需持平，而比以往更需要透過能源管理，搭配與再生能源發電上上下下的特性。

洪申翰說，「未來的趨勢是，用電需求端也可以調度，就是所謂的『需量反應』（demand response）」。

洪申翰說，像是需量反應這種管理方法，能更有效率的分配電力，就不用為了特定時段的密集用電量，蓋這麼多的大電廠、產生這麼多的污染，「這是幾乎每一個國家都在做的事情。」

在美國，需量反應已實施近30年了，也是英國、法國、日本、南韓等國家紓解供電不足的做法。

2011年，南韓因為突如其來的秋老虎高溫，使電網尖峰負載飆升，超過國營電力公司預期，造成全國無預警斷電數小時，影響超過600萬用戶，連職棒賽事也取消。在這之後，南韓政府在2014年立法通過，允許需量反應業者加入電業市場，南韓目前共有3580個用戶參與需量反應，有潛力替南韓抑制430萬瓩的電力（相當於7部核一1號機組的裝置容量）。

而需量反應在台灣，其實也不是新鮮事。台電從1979年開始推動季節電價、夏季時間電價等需量反應措施，鼓勵用戶在分散的時間用電，2015年開始，更推出「需量競價」，用報價的方式向用電大戶借調電力，買回已簽約賣出去的電，2017年靠著這樣的措施，抑低了86萬瓩的尖峰用電，省下約1.5部台電火力機組的供電能力。

不過目前需量競價實施的對象，仍在契約容量1,000瓩以上的高壓用電大戶，參與率也不如預期：截至去年底為止，參與需量競價的用戶比例僅達高壓用戶的3％。

不只是工業，一般住商也能透過在家安裝智慧電表、將即時用電狀況回傳給能源管理公司，參與需量反應，而在異常氣候下，台灣中小用戶在「缺電時刻」扮演的角色也越來越重要。

「我不是限制你用電，這是個商業模式，你參加是因為能賺錢，但你也可以不參加。」

洪申翰指出，家裡的冰箱、空調和照明設備，未來都可能是一項儲能的資產：「能源服務廠商和你簽約，電力公司在這時候需要多少電力，他可以遠端幫你減少用電，像是冰箱卸載兩個小時，如果你不在家不開冰箱不會怎樣，你願意讓廠商卸載，反而可以拿到錢。」

以往台灣的能源教育不足，大家總以為台電會「搞定一切」，而隨著民眾對電力調度有更多的認知，未來國外能源管理公司進入台灣市場，就能選擇自己最有利的需量反應，能源管理也可以變成一種理財方式。

全台有1401萬電力用戶，管理這麼多分散、用電模式不固定的用戶，並非台電擅長之事。為此，台電打算推出「用戶群代表」制度（Aggregator），找來國外能源管理公司作為用戶群代表，分別與眾多小用電戶簽約，替台電調度、安排需量反應，目前正在招標階段，結果預計在7月中下旬揭曉。

洪申翰說，他不是科技樂觀主義者，「可是我覺得有些部分，確實正在發展，而且很有機會，會往前的。」

【註】針對5月以來的跳電事故，台電分析是輸配電出問題，與缺電無關。原因有七成來自外力因素（如動物誤觸、樹木壓觸、施工不慎挖損等原因），其餘則是因台電設備老化故障（包括電纜饋線、開關、變壓器等設備），而產生的區域性停電。

核稿編輯：羊正鈺