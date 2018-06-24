Blind tasting：如何舉行葡萄酒盲飲？

為何要盲飲

所謂的矇瓶試飲原文為Blind tasting，若是用盲目試飲相信也有另種傳神翻譯滋味，因我們的視覺總是會帶給我們許多相當主觀影響，故而影藏起酒標、專心在味覺嗅覺上的品味我想是相當適合學習葡萄酒的方法之一。過去在義大利唸書時，學校下方的葡萄酒銀行Banca del Vino就有提供這些完整的各式工具，當時就有與同學間一起用來練習葡萄酒的品飲，這邊就紀錄下過程與心得提供大家參考。

如何盲飲

原過去在台多半使用錫箔紙把酒瓶包起，可對於不同形狀的酒瓶又有另種的提示意謂（譬如：渾圓的布根地瓶或瘦高的波爾多瓶），想來這種用布套包起的就不會有這樣的問題。另需注意的是最好把瓶口的錫箔等全部撕除，因各種顏色甚或義大利的DOCG標示標籤等都會在那兒出現。最後把各瓶貼上編號讓大家紀錄上較方便（如本文封面圖片所示）。

飲食上的注意

話說一旁的麵包棒Grissini是品酒過程中若味蕾為酒精疲憊，可以讓舌頭有些轉換口味的空間，但須注意像那次我們所食用的是完全沒有香料調味，可當時像是一旁還有另種麵包餅但其因含有迷迭香我們就沒有吃，畢竟認真品嚐各種紅酒香氣味道的品飲會，最好是屏除任何一切干擾味道的來源較好。

注意事項

再來就可將酒款依序倒入各杯中，杯型也很重要通常最好不要太小才能讓酒款有空間散發香氣（此處因使用標準試飲杯較小，故每一杯就只倒入70ml左右）

當然若是單純的白酒甜酒甚而香檳品酒會，那杯型就要依其改變。酒款通常由左到右倒入是通則，因品飲款項皆是需一定時間醒開，故幾乎同時間倒入後大家都先各自聞香品飲，做好各杯紀錄後才開始一起討論，如此也是避免被各自主觀印象影響，這樣才能夠有最客觀的品飲感想（尤其若是與有相當經驗或酒齡的人一同品飲特別容易會有這樣的影響，是為需要注意部份）

有空一起來試試Blind Tasting吧！

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航