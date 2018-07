想讓電腦自動畫出「讓人想戀愛」的二次元頭像？先運算個五萬回合

若將資料比喻為原料(data),機器學習就是處理器(processor),AI人工智慧相當於結果(outcome)。而「深度學習」是機器學習的一種方式,讓電腦像長了神經網路般,可進行複雜的運算,展現擬人的判斷及行為,是現今AI人工智慧的主流技術。

如果上圖有打中你,本文整理2017中央研究院AI月系列活動中,國內外專家分享的深度學習思維與應用。希望能讓深度學習成為各位小智的寶可夢,在人工智慧這條路上,走出樂趣與成就感。

1960年代起,科學家就試著透過各種機器學習技術,教電腦擁有人工智慧,例如會下西洋跳棋的電腦程式。但這跟現在的AlphaGo相比似乎不算什麼?這部分拜賜於電腦運算效能大幅提升、大量供訓練使用的資料,以及深度學習技術近幾年的突破性進展。

從上圖可以看到,這是深度學習與傳統機器學習技術的最大差別:電腦有了四通八達的神經網路!透過層層非線性函數組成的神經網路、及精心規劃的權重訓練過程,電腦學會在未曾經驗過的情境下做出最適當的反應。

若將深度學習比喻為手拉坏,陶土就是資料,陶碗成品是電腦自動找出來的函數(function),而目前有的「拉坯機」為TensorFlow、PyTorch、Microsoft CNTK、Keras等程式庫,其中Keras算是TensorFlow的官方介面,比較容易上手、適合初學者。而核心處理器GPU就像拉坯機的電源,若是GPU強大又穩定,深度學習的運算速度會更快。但最重要的是,身為手拉坏師傅的你,要如何教導電腦這位學徒。

小時候爸媽會拿著圖書,教你辨認「1」、「2」、「3」每個數字的長相,若要教電腦辨識數字「2」,要先從該影像一個個像素(pixel)開始分析,經由層層層層層層層層層層層層層層層層函數組成的神經網路運算,最後判斷出這個影像「最可能」為數字「2」。

深度學習的神經網路結構,該長什麼模樣?目前主流作法有CNN(Convolutional Neural Network)、RNN(Recurrent Neural Network)和GAN(Generative Adversarial Network)等等,各有信徒支持的優點。

CNN善於處理空間上連續的資料,例如影像辨識;RNN適合處理有時間序列、語意結構的資料,例如分析ptt電影版的文章是好雷或負雷;而GAN生成器(generator)與鑑別器(discriminator)的對抗訓練模式可以輔佐電腦「觀全局」,不會忘記自己做過的步驟而發生窘況,像是教電腦自動畫皮卡丘時,忘記自己已經畫了一個頭,最後畫出兩個頭。

與AlphaGo對弈的柯潔曾表示:「與人類相比,我感覺不到它(AlphaGo)對圍棋的熱情和熱愛。我會我用所有的熱情去與它做最後的對決」。若以情感面來探討,確實為難AlphaGo。

因為在AlphaGo深度學習的過程中,訓練的資料並沒有任何熱血動漫或情書情歌,而是一張又一張專業的棋譜影像資料。台大電機系李宏毅教授以《棋靈王》漫畫的棋譜比喻說明,請見下圖。

來自伊利諾伊大學芝加哥校區的俞士綸教授點出,通常企業機關擁有的數據,是從各種不同管道蒐集而來,往往屬於不同型態。例如Google呈現搜尋結果建議時,除了看搜尋的關鍵字,也會參考使用者平常Gmail常用哪些字,或使用者正位於Google Map上的哪個位置。

這需要透過HIN異質神經網路(Heterogeneous Information Networks)技術,來理解並串連不同種類資料之間的關係。

俞士綸教授以藥物研發為例,在藥物合成或試驗前,可先透過深度學習分析相關資料,瞭解化合物的藥效會控制哪個基因、該基因和哪個通道有關係,或了解某個副作用會由哪兩種化合物引起(註一)。這些深度學習的分析結果,再搭配和生醫或化學專家討論,有助縮減研發藥物的時間和花費。

1960年代,人工智慧先驅者MIT教授Marvin Minsky曾說「給我三個月,還有一位大學生,我要讓電腦可以辨識影像」,但當時電腦的聰明程度只會畫一些簡單的圓形、正方形,後來Marvin Minsky和學生Gerald Sussman宣告這個挑戰失敗。

到了1990年代,電腦視覺(Computer Vision)有更進步的發展,例如由David Lowe發表的SIFT(Scale-Invariant Feature Transform)演算法,用來描述影像中的局部特徵,藉以偵測影像或影片在位置、尺度、角度上的對應及變異。

現在大家常用的panorama全景攝影、3D模型建立、VR影像縫合等技術,皆應用到SIFT或類似的演算法;而NASA在外太空拍下火星地景照片時,也是透過SIFT演算法來比對地景特徵。

時間來到2017年,受惠於深度學習的進展,電腦視覺技術彷彿從單細胞生物進化到智人,發展出優異的影像辨識及理解技術,並成功應用於各行業與生活中。例如:在生產線上辨識紡織品花紋的瑕疵,以及網美愛用的修圖APP──辨識痘痘的位置並套上讓肌膚平滑的濾鏡。

運用深度學習教電腦辨識視覺特徵,發展到極致可望革新人類的生活。Viscovery研發副總裁陳彥呈博士在演講中分享,現今NVIDIA的自動駕駛系統,從頭到尾只教電腦一件事:「辨認哪裡還有路可以開,才不會撞上」。秉持這個單純的概念,擴增訓練的影像資料、優化深度學習的神經網路,NVIDIA自動駕駛系統的影像辨識正確性、反應速度和駕駛時速,不斷提升到可以上路的程度。

但自動駕駛車上路後,有哪些變因是神經網路算不出來的?陳彥呈舉例,當交通信號燈從黃燈變為紅燈時,自動駕駛系統會辨認燈色,並判斷該剎車停下來。但若這時後方一輛人類駕駛的車輛,可能趕時間認為應該要闖黃燈,就會撞上自動駕駛車。這該優化的是電腦的判斷力呢?還是人類的判斷力呢?

雖然將深度學習應用到電腦視覺領域,看來走在時代最前端,可以幫人類完成許多事,但陳彥呈以黑客松(hackathon)競賽的範例來提醒,人們在進行深度學習研究時經常忽略的考量。

用100張違規停車的照片,加上100張依規停車的照片,透過150層的ResNet深度神經網路來訓練電腦,辨認出違規停車。聽起來是很棒的點子。

陳彥呈以過來人的經驗分享,這最大的挑戰在於:第一層輸入訓練電腦的影像資料中,「機車」和「腳踏車」的視覺特徵變異,遠大於地上「白線」和「紅線」的視覺特徵變異,會讓電腦誤以為要學習辨認「機車」和「腳踏車」的不同,而無法辨認出「白線」和「紅線」。

就像要教小狗「坐下」,但卻說了很多不同語言的「坐下」,或同時伴隨華麗的手勢,會混淆小狗究竟該辨認哪個特徵,無法做出正確的反應。

中研院資訊所陳昇瑋研究員在演講中說明:深度學習讓電腦具備從繁雜資料中歸納規則的能力,但電腦畢竟不像人腦直覺,過程中還要教電腦處理各層函數的權重(weights)與偏差(bias)。

台大電機系李宏毅教授分享教電腦辨識「2」的經驗,需要餵給電腦一萬張以上的手寫數字影像資料。而若要訓練電腦自動畫出二次元人物頭像,為了達到看起來會想戀愛的精美程度,至少要運算5萬回合(epoch),而每跑100回合可能就耗費大半天光陰。

打算將鐵杵磨成繡花針的老婆婆,曾經感動李白奮發向上,而若李白來到這個時代,看到電腦科學家不屈不撓的「深度學習」精神可能會雙膝一軟。若您是某企業的高階長官,千萬別對軟體工程師說:「這有資料,現在深度學習不是很紅嗎?試試看,一個禮拜後報告。」任何人工智慧技術,都需要時間淬煉。

隨著科技發展,現在有音樂串流平台,可以排解工作煩悶。早上也能透過智慧手機鬧鐘,讓自己在降低起床氣的旋律中睜開眼睛。這些是在留聲機及鬧鐘尚未出現前,曾經有的人工服務,但現在圖中的工作都已經消失了。

唯一不變的,是變的本身(change is the only constant)─古希臘哲學家Heraclitus