想讓電腦自動畫出「讓人想戀愛」的二次元頭像？先運算個五萬回合

深度學習（Deep Learning）

若將資料比喻為原料（data），機器學習就是處理器（processor），AI人工智慧相當於結果（outcome）。而「深度學習」是機器學習的一種方式，讓電腦像長了神經網路般，可進行複雜的運算，展現擬人的判斷及行為，是現今AI人工智慧的主流技術。

圖片來源：研之有物 許多人試著進入「深度學習」領域，卻發現教材明明都是中文字，卻完全看不懂。（圖片來源│iStock、Nick Young，圖說重製│林婷嫻、張語辰）

如果上圖有打中你，本文整理2017中央研究院AI月系列活動中，國內外專家分享的深度學習思維與應用。希望能讓深度學習成為各位小智的寶可夢，在人工智慧這條路上，走出樂趣與成就感。

深度學習：讓電腦長神經，教它判斷決策

1960年代起，科學家就試著透過各種機器學習技術，教電腦擁有人工智慧，例如會下西洋跳棋的電腦程式。但這跟現在的AlphaGo相比似乎不算什麼？這部分拜賜於電腦運算效能大幅提升、大量供訓練使用的資料，以及深度學習技術近幾年的突破性進展。

圖片來源：研之有物 人腦思考仰賴神經網路的運作，科學家也透過設計函數模組，在電腦中組成「類神經網路」，讓電腦藉由餵養的訓練資料，歸納出背後的規則，做出最適合的判斷。（圖片來源│iStock，圖說設計│林婷嫻、張語辰）

從上圖可以看到，這是深度學習與傳統機器學習技術的最大差別：電腦有了四通八達的神經網路！透過層層非線性函數組成的神經網路、及精心規劃的權重訓練過程，電腦學會在未曾經驗過的情境下做出最適當的反應。

訓練深度學習模型就像教小孩，給予足夠的人生經驗，透過神經網路學習，讓電腦未來自己判斷怎麼做比較好。

若將深度學習比喻為手拉坏，陶土就是資料，陶碗成品是電腦自動找出來的函數（function），而目前有的「拉坯機」為TensorFlow、PyTorch、Microsoft CNTK、Keras等程式庫，其中Keras算是TensorFlow的官方介面，比較容易上手、適合初學者。而核心處理器GPU就像拉坯機的電源，若是GPU強大又穩定，深度學習的運算速度會更快。但最重要的是，身為手拉坏師傅的你，要如何教導電腦這位學徒。

「深度」在於神經網路的層層結構

小時候爸媽會拿著圖書，教你辨認「1」、「2」、「3」每個數字的長相，若要教電腦辨識數字「2」，要先從該影像一個個像素（pixel）開始分析，經由層層層層層層層層層層層層層層層層函數組成的神經網路運算，最後判斷出這個影像「最可能」為數字「2」。

圖片來源：研之有物 先教電腦定義每個影像的值，再透過神經網路的層層非線性函數運算，判斷這個影像最可能為哪個數字，信心水準比值最高者為答案。（資料來源│李宏毅提供，圖說重製│林婷嫻、張語辰）

為了達到較高的信心水準，有兩個關鍵：給與足夠的訓練資料，以及設計出優秀的神經網路。

深度學習的神經網路結構，該長什麼模樣？目前主流作法有CNN（Convolutional Neural Network）、RNN（Recurrent Neural Network）和GAN（Generative Adversarial Network）等等，各有信徒支持的優點。

圖片來源：研之有物 深度學習常使用的三種神經網路架構示意：CNN、RNN、GAN（資料來源│李宏毅提供，圖說重製│林婷嫻、張語辰）

CNN善於處理空間上連續的資料，例如影像辨識；RNN適合處理有時間序列、語意結構的資料，例如分析ptt電影版的文章是好雷或負雷；而GAN生成器（generator）與鑑別器（discriminator）的對抗訓練模式可以輔佐電腦「觀全局」，不會忘記自己做過的步驟而發生窘況，像是教電腦自動畫皮卡丘時，忘記自己已經畫了一個頭，最後畫出兩個頭。

強大的AlphaGo如何深度學習？

與AlphaGo對弈的柯潔曾表示：「與人類相比，我感覺不到它（AlphaGo）對圍棋的熱情和熱愛。我會我用所有的熱情去與它做最後的對決」。若以情感面來探討，確實為難AlphaGo。

因為在AlphaGo深度學習的過程中，訓練的資料並沒有任何熱血動漫或情書情歌，而是一張又一張專業的棋譜影像資料。台大電機系李宏毅教授以《棋靈王》漫畫的棋譜比喻說明，請見下圖。

圖片來源：研之有物 透過眾多棋譜影像訓練，電腦可以學會根據目前棋盤上的局面，判斷下一步應該落棋於何處。本圖以《棋靈王》漫畫情節來比喻。（資料來源│《棋靈王》漫畫、李宏毅提供，圖說重製│林婷嫻、張語辰）

異質神經網路（HIN）：教電腦找到不同種資料的關連

除了「深度」，也別忘了「廣度」，把不同類型的資料整合在一起，可讓分析結果更精準。

來自伊利諾伊大學芝加哥校區的俞士綸教授點出，通常企業機關擁有的數據，是從各種不同管道蒐集而來，往往屬於不同型態。例如Google呈現搜尋結果建議時，除了看搜尋的關鍵字，也會參考使用者平常Gmail常用哪些字，或使用者正位於Google Map上的哪個位置。

這需要透過HIN異質神經網路（Heterogeneous Information Networks）技術，來理解並串連不同種類資料之間的關係。

俞士綸教授以藥物研發為例，在藥物合成或試驗前，可先透過深度學習分析相關資料，瞭解化合物的藥效會控制哪個基因、該基因和哪個通道有關係，或了解某個副作用會由哪兩種化合物引起（註一）。這些深度學習的分析結果，再搭配和生醫或化學專家討論，有助縮減研發藥物的時間和花費。

圖片來源：研之有物 透過深度學習，幫助判斷哪個藥物研發路徑比較重要（不同顏色的箭頭），及預測某個藥物能不能治療某種疾病。（資料來源│俞士綸提供，圖說重製│林婷嫻、張語辰）

深度學習，超幅提升電腦視覺能力

1960年代，人工智慧先驅者MIT教授Marvin Minsky曾說「給我三個月，還有一位大學生，我要讓電腦可以辨識影像」，但當時電腦的聰明程度只會畫一些簡單的圓形、正方形，後來Marvin Minsky和學生Gerald Sussman宣告這個挑戰失敗。

到了1990年代，電腦視覺（Computer Vision）有更進步的發展，例如由David Lowe發表的SIFT（Scale-Invariant Feature Transform）演算法，用來描述影像中的局部特徵，藉以偵測影像或影片在位置、尺度、角度上的對應及變異。

圖片來源：研之有物 SIFT電腦視覺演算法：先算出影像中每一個小區塊的方向性與梯度變化，再整合成各大區塊的方向性與梯度變化，降低資料的維度和雜訊，以利後續應用。（資料來源│陳彥呈提供）

現在大家常用的panorama全景攝影、3D模型建立、VR影像縫合等技術，皆應用到SIFT或類似的演算法；而NASA在外太空拍下火星地景照片時，也是透過SIFT演算法來比對地景特徵。

圖片來源：研之有物 NASA在外太空以俯視及平視兩種角度拍下火星地景，再透過SIFT演算法，辨認出同區域的視覺特徵（照片中的彩色小圓圈）。（資料來源│陳彥呈提供）

時間來到2017年，受惠於深度學習的進展，電腦視覺技術彷彿從單細胞生物進化到智人，發展出優異的影像辨識及理解技術，並成功應用於各行業與生活中。例如：在生產線上辨識紡織品花紋的瑕疵，以及網美愛用的修圖APP──辨識痘痘的位置並套上讓肌膚平滑的濾鏡。

圖片來源：研之有物 影像辨識技術：早期演算法只能辨識一些簡單的特徵，現在透過深度學習，電腦可以辨識看到的汽車、自行車、行人等等，算出相對應的距離，並判斷哪些目標需要注意。（資料來源│Nvidia launches Drive – the computer self-driving cars have been crying out for）

運用深度學習教電腦辨識視覺特徵，發展到極致可望革新人類的生活。Viscovery研發副總裁陳彥呈博士在演講中分享，現今NVIDIA的自動駕駛系統，從頭到尾只教電腦一件事：「辨認哪裡還有路可以開，才不會撞上」。秉持這個單純的概念，擴增訓練的影像資料、優化深度學習的神經網路，NVIDIA自動駕駛系統的影像辨識正確性、反應速度和駕駛時速，不斷提升到可以上路的程度。

圖片來源：研之有物 NVIDIA自動駕駛系統：用深度學習，教電腦辨認哪裡有路可走，才不會撞上任何障礙物。（資料來源│Volvo Cars and Autoliv Select NVIDIA DRIVE PX Platform for Self-Driving Cars）

但自動駕駛車上路後，有哪些變因是神經網路算不出來的？陳彥呈舉例，當交通信號燈從黃燈變為紅燈時，自動駕駛系統會辨認燈色，並判斷該剎車停下來。但若這時後方一輛人類駕駛的車輛，可能趕時間認為應該要闖黃燈，就會撞上自動駕駛車。這該優化的是電腦的判斷力呢？還是人類的判斷力呢？

雖然將深度學習應用到電腦視覺領域，看來走在時代最前端，可以幫人類完成許多事，但陳彥呈以黑客松（hackathon）競賽的範例來提醒，人們在進行深度學習研究時經常忽略的考量。

圖片來源：研之有物 黑客松競賽中，學員提出用深度學習教電腦辨認「機車違規亂停」，幫助解決街道亂象。（圖說設計│林婷嫻、張語辰）

用100張違規停車的照片，加上100張依規停車的照片，透過150層的ResNet深度神經網路來訓練電腦，辨認出違規停車。聽起來是很棒的點子。

陳彥呈以過來人的經驗分享，這最大的挑戰在於：第一層輸入訓練電腦的影像資料中，「機車」和「腳踏車」的視覺特徵變異，遠大於地上「白線」和「紅線」的視覺特徵變異，會讓電腦誤以為要學習辨認「機車」和「腳踏車」的不同，而無法辨認出「白線」和「紅線」。

就像要教小狗「坐下」，但卻說了很多不同語言的「坐下」，或同時伴隨華麗的手勢，會混淆小狗究竟該辨認哪個特徵，無法做出正確的反應。

一開始準備訓練深度學習模型的資料時，就要處理乾淨，有助於後續神經網路的運算表現。

深度學習：一天24小時不夠用

中研院資訊所陳昇瑋研究員在演講中說明：深度學習讓電腦具備從繁雜資料中歸納規則的能力，但電腦畢竟不像人腦直覺，過程中還要教電腦處理各層函數的權重（weights）與偏差（bias）。

台大電機系李宏毅教授分享教電腦辨識「2」的經驗，需要餵給電腦一萬張以上的手寫數字影像資料。而若要訓練電腦自動畫出二次元人物頭像，為了達到看起來會想戀愛的精美程度，至少要運算5萬回合（epoch），而每跑100回合可能就耗費大半天光陰。

打算將鐵杵磨成繡花針的老婆婆，曾經感動李白奮發向上，而若李白來到這個時代，看到電腦科學家不屈不撓的「深度學習」精神可能會雙膝一軟。若您是某企業的高階長官，千萬別對軟體工程師說：「這有資料，現在深度學習不是很紅嗎？試試看，一個禮拜後報告。」任何人工智慧技術，都需要時間淬煉。

XXX工作會消失？天網會消滅人類？

（左圖）中間高台的人正在唸故事給工作的人們聽；（右圖）拿著竹竿敲窗戶的morning call服務。（圖片來源│陳彥呈提供）

隨著科技發展，現在有音樂串流平台，可以排解工作煩悶。早上也能透過智慧手機鬧鐘，讓自己在降低起床氣的旋律中睜開眼睛。這些是在留聲機及鬧鐘尚未出現前，曾經有的人工服務，但現在圖中的工作都已經消失了。

唯一不變的，是變的本身（change is the only constant）─古希臘哲學家Heraclitus

幫助人們完成做不到的任務、解決心有餘而力不足的問題，這是自始至終發展人工智慧的目標。

以中研院「106年度資料科學種子研究計畫」正在進行的研究為例（註二），人工智慧可望幫忙解決生活中許多問題，包含：透過行動上網訊號來觀測人口流動，並預測傳染病的傳染區域途徑；藉由分析近年來交通事故的地方法院民事判決，歸納出法官如何衡量肇事責任的分配；亦可透過電腦視覺分析蛾類的體色，了解體色變化與氣候變異的關係。

現階段人工智慧受惠於深度學習，雖然相當強大，但尚有許多限制有待突破，電腦科學家們仍在蒐集訓練資料、優化神經網路、改善運算效能這條路上馬不停蹄。對於想踏入深度學習領域的初心者，李宏毅教授在演講中說出相當真實的心聲：

你看別人做手拉坏好像很容易，但自己做下去會有各種崩潰，深度學習也是一樣。心法在於你要相信自己一定做得出來！

圖片來源：研之有物 2017中央研究院AI月活動現場，講師正在向大家說明，如何建構精巧的深度神經網路。（攝影│張語辰）

看完這篇文章，當媒體下標天網要消滅人類、機器人發展自己的語言嚇壞工程師時，相信你已了解深度學習的能力與發展可能性。來自美國南加州大學的郭宗杰教授，在演講中笑著說：「因為不懂，會把它（深度學習）講得非常強；但如果懂了，就會知道它其實相當地有限，不要被外行人的說法嚇到。」

無論何種身分，若對於人工智慧和深度學習的最新發展感興趣，後續中央研究院資料科學種子研究群的活動現場有個位子，留給未來的你。

註釋

"PathSim: Meta Path-Based Top-K Similarity Search in Heterogeneous Information Networks", PVLDB, 2011.、 "Integrating Meta-Path Selection with User Guided Object Clustering in Heterogeneous Information Networks”,. ACM KDD, 2012. (Best Paper) 106 年度資料科學種子研究計畫最終核定名單

本文經研之有物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航