《六祖壇經4.0》：智慧和聰明是兩回事，但什麼是智慧？

文：王溢嘉

摩訶般若：相信你本有的大智慧

智慧與聰明有別

如果可能，大家都希望能成為一個有智慧的人。但到底什麼叫做「智慧」呢？卻很難有一個明確的定義，不過很多人也都曉得智慧跟聰明不同。

聰明指的是一個人反應敏銳、機靈、學習、理解、找出問題和答案的能力強，它多少是天生的，跟一般所說的IQ有很大的交集。但智慧指的則是一個人能衡量全局，看出什麼是重點，什麼是最可行又圓滿對策的領悟力。大家普遍認為，這種領悟力需要經驗的累積，所以通常是年紀愈大才愈有智慧，這也是很多文化都有「智慧老人」傳說的原因。

般若之智，世人本自有之

惠能也談智慧，首先，他沿襲傳統佛經，以梵語「般若」來稱呼智慧（表示不同於普通智慧），但對智慧或大智慧從哪裡來，惠能卻有著迥異於世俗的觀點。

一般人認為智慧需要長期經驗的累積才能領悟，惠能卻說：「菩提般若之智，世人本自有之。只緣心迷，不能自悟。」還說：「智如日，慧如月，智慧常明。於外著境，被妄念浮雲，蓋覆自性，不得明朗。」

從這兩段話可知，惠能所說的「般若之智」是一種「原始的智慧」，它存在於能生萬法的自性裡面，只是後來因個人的貪嗔癡與生活塵勞遮蓋了它，它才變得模糊而無法發揮功能，甚至被遺忘。換句話說，一個人活得愈久，可能就愈會失去這種智慧。

智慧是聽從內在的聲音

也許有人會皺眉，心裡嘀咕：「這算哪門子的智慧？」

其實，對什麼是「智慧」本就可以有很多看法。古希臘哲學家赫拉克利圖斯說：「智慧是按照自然指引，聽從內在的聲音。」又說：「智慧是一種心靈，認識到駕馭並存在於所有事物中的一切即一。」他這樣的觀點跟惠能認為智慧是蘊含於自性中的一種基本、單純、本來就有的特質，其實非常類似，只是我們閱歷愈多、習染愈多，反而愈迷失，失去了那最原始、但卻也是最重要的智慧。

一個最簡單的例子是現代人花很多時間去追求物質的享受，但心靈卻愈來愈感到空虛，因為他們「忘了」人類心靈最原始、最基本的需求不是物質享受，而是溫暖、熱絡的人際關係，與另一個心靈的愉悅交流。

大智慧與小智慧

惠能在「般若」前加了個「摩訶」，意思是「大智慧」。有人說：「知道你老闆錯了，是你的聰明；要不要說出來，則是你的智慧。」這種智慧其實只是小智慧，它的確需要有相當的人生閱歷做基礎。而大智慧則牽涉到人生更基本的問題，譬如蕭伯納說：「一個人要聰明到能賺更多的錢，他必須先愚蠢到想要去賺那些錢。」因為錢夠用就好，把太多時間花在賺更多的錢，這種「愚蠢」就是缺乏大智慧。

薩克雷也提醒我們：「金錢可以買到床鋪，但不能買到睡眠；可以買到珠寶，但不能買到美麗；可以買到紙筆，但不能買到文思；可以買到肉體，但不能買到愛情；可以買到諂媚，但不能買到忠誠；可以買到房屋，但不能買到家庭。」那些金錢買不到的東西，才是我們在這個塵世更為珍貴的東西，但我們卻被金錢和物欲蒙蔽了心靈，失去了原有的大智慧。

這跟老子所說的「為學日益，為道日損」也是互通的，老子認為知識、閱歷累積得愈多，人心可能就會變得愈精明、狡詐，愈失去原有的質樸、純真，離道（自性）就會愈來愈遠，也愈失去大智慧。而明朝的儒學大師王陽明也說：「吾輩用力，只求日減，不求日增。減得一分人欲，便是復得一分天理。何等輕快脫灑？何等簡明？」雖然他是著重在個人品德的修養，但道理也是一樣的。

一個智慧老人的故事

再回過頭來看「智慧老人」，每個文化裡的智慧老人雖然都已經白髮蒼蒼，但他們說出來的卻都是永恆的真理或者尋常的智慧。譬如下面這個故事：

一個年輕人經常看一位老漁夫在河邊捕魚，他發現老漁夫總是把捕獲的大魚放回河裡，只留下較小的魚帶回家。有一天，年輕人好奇問他為什麼不留下較大的魚？ 老漁夫笑著說：「我捕魚只是想和老妻一起享用，而且魚要新鮮，今天捕的魚今天吃。而且我家的鍋子小，較大的魚也放不下。」年輕人不解：「那您換個較大的鍋，不就成了嗎？」老漁夫笑說：「我那個小鍋，放在我家的小灶上剛剛好；如果換個大鍋，我就要重新做個大灶；要做個大灶，廚房可能也要跟著改建⋯⋯，我何必這麼麻煩呢？」

這個「智慧老人」的故事，在不同的文化裡有不同的版本，但它們要傳遞的都是「知足」和「牽一髮動全身」、「一動不如一靜」這種永恆而又尋常的智慧。

人類集體潛意識裡的一個原型

二十世紀偉大的心理學家榮格注意到各文化中的智慧老人傳說，而把它視為人類集體潛意識裡的一個「原型」，榮格說：「智慧老人的原型所洞察的是永恆的真理」，它經由「先天固有的直覺形式」來傳承，也就是智慧老人說出的智慧，其實不是來自他豐富的人生閱歷，而是先天固有的永恆真理，這跟惠能所說的「菩提般若之智，世人本自有之。只緣心迷，不能自悟。」其實也是互通的。

我們要相信自己本來就具有這種大智慧，只是後來被蒙蔽了。那要如何找回它們？想想看在很久以前，在你童心未泯的時代，或是在停電、沒有三C產品的時候，什麼是讓你覺得最愉快、最溫馨、最值得懷念的人和事，那裡面就隱藏了關於人生的大智慧。

相關書摘 ▶《六祖壇經4.0》：「佛在何處？」惠能對傳統佛經的質疑與超越

書籍介紹

本文摘錄自《六祖壇經4.0：覺醒、實踐、療癒、超越》，有鹿文化出版

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作者：王溢嘉

王溢嘉全面剖解《六祖壇經》，內觀心靈，醍醐自我覺醒原力！解開《六祖壇經》兩大誤會！一、它其實是一本談「生命追尋」的書；二、它「理性思辨」、「感性直觀」兩者兼具。

【《六祖壇經4.0》，為什麼是4.0？】

1.0 覺醒：找回真實的你

我是誰？我究竟是個什麼樣的人？真實的我是什麼模樣？花花世界充塞了人類的感官，往往讓人忘了「我」是誰。內在靈性讓你發問：「我是誰？我究竟是個什麼的人？」提高自己的覺醒能力，才能真正的認識自己，找回靈魂原來的面貌！

2.0 實踐：通往理想道途

混濁的世界就是最好的修行道場。師父和經書只是引導我們走上自我覺醒之路的媒介，接下來的人生功課還是得靠自己去體悟、修練和實踐。不管我們修的課題是什麼，重要的是行，也就是要將觀念、理想等落實在行為上頭，用具體的行動去實現自己的理想。

3.0 療癒：解脫虛妄苦惱

我在煩惱什麼？人生我花了多長的時間在煩惱上？什麼是「侮辱」、「痛苦」、「焦慮」、「憂鬱」、「成功」、「失敗」⋯⋯？許多煩惱都是無謂的自擾，要如何擺脫這些無妄的苦惱，尋回原本一片潔淨安詳的自性、本心或真我？

4.0 超越：提升生命高度

即使生命終歸一場空，也要空得充實又精采。真正的「成長」就是不斷地超越過去的自己。要想超越自己，就得先深刻體認自己過去的觀念和言行是不完美的，甚至是錯的。知錯能改，才有進步和提升的機會，帶自己達到生命的最高境界。

Photo Credit: 有鹿文化出版

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航