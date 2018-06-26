《六祖壇經4.0》：「佛在何處？」惠能對傳統佛經的質疑與超越

文：王溢嘉

去蕪存菁：勇於對舊經典提出新詮釋

佛教是一個繁瑣的知識體系

在台灣，如果用佛教儀式為往生者作七，通常會誦念《阿彌陀經》、《心經》等佛經的經文。我每次念到須彌相佛、大須彌佛、須彌光佛、妙音佛、日月燈佛、名聞光佛、大焰肩佛、須彌燈佛、無量精進佛⋯⋯「如是等恒河沙數諸佛」時，總會心有所感：一方面覺得佛教能舉出這麼多不同的佛名，真是充滿想像力；但一方面也意識到印度佛教其實是一個非常繁瑣的宗教體系。

印度佛教除了恒河沙數諸佛外，還有八萬四千煩惱、八萬四千法門、一百零八難、三十二相、十二因緣等等；而對各種現象、問題也都加以分門別類，並探討彼此之間的因果關係，若一頭鑽進去，可能窮畢生之力都無法通透明白。

惠能對傳統佛經的質疑與超越

惠能一句「佛在何處？」點醒夢中人，誰看到了大須彌佛、日月燈佛？

「若不見佛，憑何所歸？言卻成妄。」連一個佛都見不著，所以啊，所謂「如是等恒河沙數諸佛」都是虛妄；如果有什麼「真佛」，那也是「自佛」──自己心中的佛。如何讓自己明心見性（佛性、自性），讓人格與生命臻於理想境界，那你就是「佛」。

惠能這種講求實證、化繁為簡的觀點（讓世界只剩下一個佛），正是對傳統佛教（經）的超越。他的這種超越性也表現在他對佛經中各種語彙的重新定義和解釋上，我們在前面已談過一些，本文單表三身、四智與八識。

化繁為簡：三身、四智與八識

《壇經・機緣品》說，有位智通和尚讀《楞伽經》千餘遍，還無法領會「三身四智」，而來求教於惠能。在提到惠能的解答前，我們須先簡單介紹一下什麼是佛教或佛經所說的三身、四智與八識。

所謂三身是指佛具有的三種身：清淨法身、圓滿報身、千百億化身；四智則是佛所成就的四種智慧：大圓鏡智，平等性智，妙觀察智，成所作智；而八識則是有情眾生都有的眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識、末那識及阿賴耶識。這三身、四智與八識都各有定義（指稱），彼此之間，還有一些複雜的因果關係，也難怪智通和尚會搞不懂。

惠能在解答時，快刀斬亂麻，把佛才具有的三身、四智都歸於人人都有的自性：「自性具三身，發明成四智」，並給予簡單扼要的定義：「清淨法身，汝之性（自性）也；圓滿報身，汝之智（般若之智）也；千百億化身，汝之行（行為）也。」「大圓鏡智性清淨，平等性智心無病，妙觀察智見非功（不造作不執著），成所作智同圓鏡。」每個人都具有三身，也都能產生四種智慧。

不要執著於有名無實的說法

關於三身、四智與八識的關係，惠能提到經書上說：「轉前五識為成所作智，轉第六識為妙觀察智，轉第七識為平等性智，轉第八識為大圓鏡智。」但他告訴智通和尚這些所謂的「六七因中轉，五八果上轉」，都只是名相上的轉變，本體並沒有變。並提醒智通：「五八六七果因轉，但用名言無實性。」說第幾識如何轉成什麼智，其實都只是表面的說法，並沒有實性，如果執著於這些有名無實的說法，那就永遠見不到自己的三身四智了。

印度佛教喜歡將想處理的現象與問題進行繁瑣的指名與分類，並探討彼此之間的相互（因果）關係，從某個角度來看，這原也是理性的做法，但為什麼是三身、四智、八識、十二因緣、三十二相⋯⋯，而不是四身、五智、九識、十五因緣、二十八相？認真細究，這些分類都缺乏放諸四海而皆準的客觀依據，至於彼此之間的相互（因果）關係，那更是眾說紛紜，多屬主觀臆測，而沒有讓人信服的實證基礎。

所以，它們就像中國的五行、八卦，看似理性，其實是非理性的，甚至是披著理性外衣的感性直觀。如果一頭栽進去，那可能經年累月都繞不出來。

要有超越古人和權威的勇氣

中國文化有很濃厚的崇古氣氛，大家普遍認為古聖先賢的觀點和著作都是顛撲不破、空前絕後的，後世之人根本不敢望其項背。所謂「半部論語治天下」，我們只要能領會、學到古人的一半，就已經要額手稱慶、讓人敬佩有加了；如果有人敢懷疑古聖先賢不好、不對、或提出批評，那不僅是匪夷所思，更屬大逆不道。但就是因為有這麼多「古代巨人」站在後人的肩膀上，而使得大家愈來愈抬不起頭來，文化思想愈來愈萎縮。

佛教和佛經雖然是外來的東西，但也具有同樣的權威性。惠能超越前人的地方是他不被傳統佛經裡的那些說法糾纏住，他勇於擺脫它們，但也不會否定它們，而是在原有的架構裡化繁為簡、去蕪存菁，提出自己更簡潔、清晰而且務實的看法，也就是要「悟法解義」，不只三身、四智如此，其他像前面提過的佛法僧三寶、禪定等也都如是，也就是說他立足於佛經，但又超越了佛經，這正是我們應該深思與學習的地方。

其實，不管什麼經典、什麼知識，都只是讓我們發現自己、獲得啟示的一個媒介而已，並沒有什麼「絕對的真理」或「正確的解釋」，你拘泥於既有的說法和規定，那你就永遠無法超越它們，人類的文明也難以進步。

相關書摘 ▶《六祖壇經4.0》：智慧和聰明是兩回事，但什麼是智慧？

書籍介紹

本文摘錄自《六祖壇經4.0：覺醒、實踐、療癒、超越》，有鹿文化出版

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作者：王溢嘉

王溢嘉全面剖解《六祖壇經》，內觀心靈，醍醐自我覺醒原力！解開《六祖壇經》兩大誤會！一、它其實是一本談「生命追尋」的書；二、它「理性思辨」、「感性直觀」兩者兼具。

【《六祖壇經4.0》，為什麼是4.0？】

1.0 覺醒：找回真實的你

我是誰？我究竟是個什麼樣的人？真實的我是什麼模樣？花花世界充塞了人類的感官，往往讓人忘了「我」是誰。內在靈性讓你發問：「我是誰？我究竟是個什麼的人？」提高自己的覺醒能力，才能真正的認識自己，找回靈魂原來的面貌！

2.0 實踐：通往理想道途

混濁的世界就是最好的修行道場。師父和經書只是引導我們走上自我覺醒之路的媒介，接下來的人生功課還是得靠自己去體悟、修練和實踐。不管我們修的課題是什麼，重要的是行，也就是要將觀念、理想等落實在行為上頭，用具體的行動去實現自己的理想。

3.0 療癒：解脫虛妄苦惱

我在煩惱什麼？人生我花了多長的時間在煩惱上？什麼是「侮辱」、「痛苦」、「焦慮」、「憂鬱」、「成功」、「失敗」⋯⋯？許多煩惱都是無謂的自擾，要如何擺脫這些無妄的苦惱，尋回原本一片潔淨安詳的自性、本心或真我？

4.0 超越：提升生命高度

即使生命終歸一場空，也要空得充實又精采。真正的「成長」就是不斷地超越過去的自己。要想超越自己，就得先深刻體認自己過去的觀念和言行是不完美的，甚至是錯的。知錯能改，才有進步和提升的機會，帶自己達到生命的最高境界。

Photo Credit: 有鹿文化出版

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航