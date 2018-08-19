劉備三大謀士、操守不佳但充滿奇謀妙算的黑暗系軍師——法正

說起劉備身邊的三大謀士：諸葛亮、龐統、法正，其中最特別的一位，大概就是法正了。 法正在劉備入蜀時加入了劉皇叔的團隊，關於他的不尋常之處，主要可以分列成三點來談論：

一、支持劉備打劉璋

觀眾們可能會說，這有什麼好奇怪的，諸葛亮支持劉備打劉璋、龐統也支持劉備打劉璋，基本上好像全世界都說劉璋該打（幫劉璋QQ）⋯⋯不過，就算全世界都支持劉備打劉璋，只有法正不該這麼說，因為法正原本就是劉璋的人啊！

有些評論家以這點批判法正，身為劉璋屬臣，可以輔佐則輔之、不可輔則去之，但投靠敵營反過來攻打原主，實在說不過去，這點說書人倒不會為法正辯護，當他做出這個選擇，也應該承受如此評論。不過，我們可以看看當時的背景，探討法正為何選擇了劉備──

歷史上，劉璋並不算是昏庸之主，真正昏頭的人是他的父親，劉焉。劉焉為西漢魯恭王的後代，他見東漢朝廷日漸衰敗，想要離開中央避禍，又聽聞「益州分野有天子氣」，當時益州刺史搜刮百姓、賦稅煩擾。劉焉前往益州，這一趟來得正是時候，他治罪刺史，遂領益州牧。

朝廷中的舊識紛紛來投靠劉焉，起初，劉焉這個益州牧做得有模有樣，撫平叛亂、建立刑法，但他的野心逐漸膨脹，假託藉口殺害州中豪強，鞏固個人威信，甚至私下打造皇帝乘坐的馬車千餘輛，其異心已昭然若揭。

在亂世中搶先跳出來想當皇帝的，通常都沒有什麼好下場。劉焉身為漢朝劉姓宗親，沒有參與討伐董卓之戰，反而聽信「天子之氣」傳言，後來他與馬騰共同謀反，果然嘗到了慘痛的失敗。劉焉的兒子劉範、劉誕被朝廷殺死，又逢天災，劉焉的城池遭遇火事，這報應來得好快，所有車具皆被燒燬，皇帝夢終成一場空。劉焉將治所遷往成都，經歷了這麼大的打擊，不久便離開人世，而個性溫順的劉璋受眾人推舉，於是他繼承父業，成為新任益州牧。

透過以上故事，我們也更加認識劉璋，他的個性保守仁慈，看過了父兄這些遭遇，劉璋沒有太多野心或是積極的作為是很合理的，他只求寧靜度日，像這樣的「好人」並沒有什麼罪過，理論上絕對不會是人人喊打的人── 然而，在亂世中，懦弱無為就是一種罪。

諸葛亮早在隆中對便提出入蜀的戰略，他形容益州「沃野千里，天府之土」，說得更過份一點，劉璋簡直像是手上握有大把鈔票卻不會運用的孩子，北方又有曹操、張魯，就算劉備不出手，別人也會動手。諸葛亮看出了這點，法正也看出來了，像他們這樣眼光精準的亂世分析師，對人性、對大局的觀察細膩無比，棋局方起，已算到後面好幾步，既然知道劉璋闇弱、強敵環伺，那麼法正投靠劉備也是可以理解的事情。

法正原本是扶風（現今陜西省）人，因為饑荒而來到蜀郡依附劉璋，過了許久才當上小小的縣令，又被同鄉人告狀說他品行不佳，一直沒有受到重用。只有益州別駕張松與法正交好，兩人都認為劉璋沒有什麼作為，常常一邊談論一邊搖頭嘆息。然後，劉備出現了。 法正渴望一個能夠讓他發揮才幹的明主，劉備渴望有個軍師助他打下益州，兩人在最美好的時刻相遇，於是法正毫不猶豫地離開劉璋、投向劉備的懷抱。

《三國志11》台灣光榮特庫摩發行

二、劉備夢寐以求的軍師

劉備攻打劉璋的計畫，其實經歷了三個階段：

第一階段：隆中對。諸葛亮在草廬之中，提出爭荊州、奪益州的戰略。今日看來平凡無奇，但在劉備毫無根基、眼看就要滅團的時候，提出這個如天方夜譚般的未來藍圖，讓人出乎意料，也讓劉備看見了競逐天下的一線曙光。

第二階段：龐統獻策。劉璋有意迎接劉備、抵禦張魯，這時龐統提出了具體攻略益州的上策、中策、下策，劉備採取穩健的中策，巧奪關卡、進攻成都，這些都是龐統的功勞。

第三階段：法正定計。前兩個過程中，諸葛亮說的是遠大的戰略方針，龐統提出明確的執行手段，至於在戰場上臨敵應變、給予劉備直接的意見，這個關鍵人物就是法正。

話說從頭，劉璋想要借用劉備的力量禦敵，本來就是張松與法正的「陰謀」。這件事也可以看出劉璋識人不明，雖然仁慈卻容易輕信片面之言，事實上，張松提議與劉備合作時，黃權曾極力反對（黃權的故事請參閱：劉備最後的浪漫），但劉璋不聽，還是把劉備這隻大野狼引了進來。

劉璋聽從張松之言，兩次派遣法正前往接見劉備，法正也不拐彎抹角，他對劉備告白說道：「劉璋懦弱，以將軍這樣的英才，又有身為州中股肱的張松作為內應，我們可以輕鬆打下富饒的益州，以此成就大業。」可憐的劉璋背後中了數箭，仍渾然未覺，當劉備依龐統之計從葭萌南下進攻時，劉璋已陷入不利的被動局面，張松因為事跡敗露遭到處斬，此時最熟悉益州情勢、最受劉備倚賴的自然就是法正了（關於龐統與張松的故事，將於下回龐統篇再敘）。

兩軍交戰之初，劉璋的謀士鄭度曾進言道：「劉備孤軍來襲，資源匱乏、士眾尚未歸附，我們若將巴西、梓潼兩郡的百姓西遷，將當地的糧食倉房全部燒了，築堡壘、掘壕溝，不跟他們正面對戰，劉備的軍隊肯定撐不過百日，等他退兵再追擊，一戰就可以擒住他。」

這個堅壁清野的戰略可說是一針見血，直指劉備軍隊的弱點，劉備聽聞此事後連忙詢問法正：「這下大事不好，怎麼辦？」「沒事。」法正淡淡回應。「你說什麼！」劉備怒道。「沒事，劉璋絕對不會採用這個戰術的。」

法正料得一點也沒錯，鏡頭轉回劉璋身上，他貶黜鄭度、拒用這個計策，對群臣說道：「我只聽過抵抗敵人來安定百姓，從沒聽過以遷移百姓來躲避敵人的。」各位觀眾或許都有相同的感觸：劉璋啊劉璋，你是個好人，但你真的不適合這個亂世。法正看穿了劉璋、選擇了劉備，他觀察大局與洞悉人心的本領，讓人聯想到曹魏的郭嘉。《三國志》說郭嘉「不治行檢」、說法正「不以德素稱」，兩人同屬德行操守不佳但充滿奇謀妙算的黑暗系軍師。

更重要的是，曹魏陣營中有許多軍師，賈詡、郭嘉、程昱、荀攸都是戰場上深受曹操倚重的策士，劉備身邊卻一直缺少這樣的角色。簡雍、麋竺、孫乾如同劉皇叔粉絲團的小編，負責外交和文書工作，諸葛亮雖是全才，早期主要負責後勤和內政，劉備直到入蜀前，始真正擁有龐統、法正二位軍師。龐統在攻打雒城時不幸中箭逝世，因此，有人道「別被演義騙了，法正才是劉備陣營中的第一軍師」這話倒也沒錯，或者說，法正就是當時唯一的軍師。

《三國志12》台灣光榮特庫摩發行 法正

劉備圍攻雒城，法正寫了封信給劉璋，首先動之以情，說自己沒有臉見劉璋、但還是想把心中的話講給他聽，然後說之以理，分析目前的局勢，並且威脅利誘，說張飛的大軍渡江前來支援、攻無不克，又說蜀郡的門戶盡失、難以自守，勸劉璋早日轉變心意，至少還能保全家室。如果你是劉璋，恐怕會把這封信撕個粉碎，一個跳槽的屬下竟然還敢講這些話，簡直欺人太甚，但這就是法正──或許像他這樣的「壞人」，更適合在亂世中求生存。

劉備與張飛、趙雲、諸葛亮會師於成都，又有馬超助陣，在簡雍的勸說下，劉璋最後選擇開城出降；這也是劉備最強盛的時期，流浪奔走這麼多年，劉備軍團總算有了落腳的根據地。得到益州之後，劉備與曹操之間的戰爭一觸即發，夏侯淵、張郃屯軍於漢中，兩軍在巴西、巴東邊界數次交戰，張飛擊退了張郃，雙方暫時收兵。

三年之後，戰爭再起，這次卻不是曹魏進軍，竟是劉備親自率軍進攻，至於是誰讓劉備做出這個決策，想當然爾，就是法正。 法正進言道：「曹操平張魯、定漢中，卻沒有乘勢攻取巴、蜀，只留下夏侯淵和張郃鎮守漢中，必定是國內有其他憂患，此刻我軍全力進攻，可以一舉攻克漢中，千萬不能錯過這個大好時機！」劉備稱善，率領諸將進軍，再次挑戰他生涯中最強勁的對手。

劉備爭漢中，起初戰事並不順利，吳蘭、雷銅紛紛落敗，兩軍相持一年，蜀軍仍居於劣勢，其中一次戰役，劉備親赴戰線，只見箭如雨下，諸將都認為該退兵，劉備大怒不肯後退，沒有人敢繼續上諫，於是法正捨身擋在劉備身前。 「孝直，快避箭！」劉備向法正喝道。「主公都不避了，何況是我們屬下？」「好吧，孝直快退，我和你一起退。」

這段故事可以看出劉備與法正的情誼，正所謂：士為知己者死，雖然法正不算是什麼正人君子，但只要真心對他好，他絕對加倍奉還。或許觀眾會問道，法正不是軍師嗎？他上前線做什麼呢？不過，戰場上瞬息萬變，不可能整天坐在營帳中定計，而一流的將領或策士能夠藉由觀察敵營，看出敵軍的動向、掌握進軍的時機。

法正在此之前並沒有太多戰事經驗，你不得不佩服他用兵的天賦，但另一方面，你更得佩服劉備善於用人、敢於用人的本事。劉備的軍隊沿山勢前進，在定軍山紮營，法正看準了敵我情勢，對劉備說道：「就是現在！現在可以出擊了。」劉備依言令黃忠進攻，兩軍短兵相接，黃忠居高臨下、推鋒向前，斬殺曹軍主帥夏侯淵，全軍士氣大振，粉碎了曹魏這道難以跨越的高牆。

其後曹操親自率軍南下，同樣拿劉備沒辦法，從前曹操打劉備都像是大人打小孩似的，難得吃下了敗仗，曹操聽說這些都是出於法正的計謀，酸了一句道：「我就知道玄德沒這個本事，果然是有高人指點啊！」 這場戰役，不只驚動曹操，或許連劉備自己都驚呆了──原來擁有一位優秀的軍師，是這麼美好的事情。

可惜，天才薄命，劉備成為漢中王後，任法正為尚書令、護軍將軍，但隔年法正就去世了，時年四十五歲。劉備為法正之死一連哭了好幾天。 說到這裡，我們忍不住會想到一個悲傷的問題，夷陵之戰，如果法正還在，那結局又將是如何呢？

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三、劉備與法正的特別關係

說書人將法正與郭嘉相提並論，因為兩人確實有不少相似之處，其中最特別的一點，就是他們與君主之間的關係。赤壁之戰後，曹操嘆道：「郭奉孝在，不使孤至此。」夷陵之戰後，孔明嘆道：「法孝直若在，則能制主上，令不東行；就復東行，必不傾危矣。」像這樣的感嘆句其實有兩層意思，第一個意思自然是說「或許法正的智謀能夠扭轉戰局」，第二個意思則是「或許劉備更願意聽從法正的話」。

歷史已經發生，難以探討「如果」的事，我自己對後面的問題更有興趣，說起來，為什麼劉備特別愛法正、為什麼曹操特別愛郭嘉呢？ 在我看來，曹操和郭嘉就像是「同類」，滿腹奇謀、不拘小節、大膽果決，而劉備和法正亦是如此。

法正除了背離劉璋，還有一個為人批評的重大缺點，「一飡之德，睚眦之怨，無不報復」。當法正得志之後，對他有恩惠的，即使只是一頓飯，他也會盡力報答；至於有過節的，不管是任何小事，他都會一一報復，更擅自殺害了幾個以前說過他壞話的人。事實上，劉備一開始也是個地方流氓大哥，法正這種「講義氣」的行為，在他看來或許不算什麼，劉備睜一隻眼、閉一隻眼，他自己當年也曾經怒打無辜的督郵兩百下，人在江湖，誰沒有過去？

有人跟諸葛亮告狀，認為不能讓法正這樣作威作福，孔明搖搖頭回答道：「當年主公人在公安，北面曹操依舊強大，東面有孫權進逼，又擔心聯姻的孫夫人趁機生事，縱使赤壁之戰勝利，實際上卻是非常危險的，在這麼艱困的情況下，正因為有法正的輔佐，在逆境中連戰皆捷，才讓主公飛上雲端，現在怎麼能抑制法正不讓他如願呢？」

這不太像是重視法治的諸葛亮說出來的話，但這番話也是事實，畢竟法正對劉備來說是不可或缺的人才，而他的功績也是難以抹滅的。當然，這並不是說法正能夠無條件任意行事，劉備入蜀後，使諸葛亮、法正、劉巴、李嚴、伊籍五人制訂《蜀科》，完成國家初步的律法，在意見不同時，法正也接受諸葛亮的看法，雖然兩人的喜好與崇尚相異，但在國家的利益上仍能夠互相取長補短。

說到智慧與謀略，諸葛亮也常常對法正的計策感到驚奇，可見法正的才華與其獨特的地位，無怪劉備如此愛他。另外，不只是劉備愛法正，依《華陽國志》記載，曹操曾說道：「吾收奸雄略盡，獨不得正邪！」曹操對法正亦是又愛又恨，他收盡了天下奸雄，卻偏偏得不到法正啊！

關於法正的記載，最後還有一則小故事。當劉備包圍成都時，蜀郡太守許靖有意越城請降，但沒有成功，後來劉璋投降後，劉備因為此事而輕視許靖（許靖為許劭的堂哥，兄弟之間感情不合，兩人都擅長品評人物，但許劭名聲遠大過許靖，「治世之能臣，亂世之奸雄」即為許劭之語）。

「主公，你打算如何用許靖呢？」法正開口了。「我不用這人。」劉備想也沒想。「不，這人得用。」法正微微一笑。「天下間徒有虛名而沒有本事的人，非許靖莫屬了，但所有人都知道他的名聲，所以應該加以重用，讓遠近有志之士都知道主公求賢若渴。」 法正雖然毒舌，但他對人性的觀察、對局勢的判斷，確實是精準無比；他為劉備效力不到十年，讓劉備一口氣從谷底翻身、騰空翱翔，可惜受限於天命，未能建立更多功業。

說起英年早逝的三國人物，曹魏有郭嘉，東吳有周瑜，蜀漢有法正，然而，即使失去一位謀主，曹操仍擁有強大的軍師聯盟，江東同樣是人才濟濟，每到危急時刻，總是有新的英雄挺身而出，魯肅、呂蒙、陸遜個個都是一代英傑。

這就是法正逝世最哀傷的一點── 法正諡號翼侯，是劉備在世時唯一有諡號的臣屬。正史中，劉備「喜怒不形於色」，並不常見哭泣的記載，但龐統和法正過世時，他都是真情流露、痛哭流涕，劉備當然明白，像法正這樣的鬼才，以前沒有、以後恐怕也不會有了。

從此以後，蜀漢只剩下萬能的諸葛亮、諸葛亮、諸葛亮。

本文由大豫言家授權刊登，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航