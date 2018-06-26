當老外說Bad memory，是指「記憶差」還是「回憶不美好」？

學生說有一回在美國的同事來台灣出差，說他有「bad memory」，他反應不過來，到底這bad memory是指記憶太差，還是指有不愉快的回憶？一時不敢搭腔。我們今天就來談談和memory相關、大家可能常犯的錯誤。

一般老外如果說：「I have a bad memory.」意思是「I can’t remember well」，指自己記憶力很差，注意，這裡用的是「have」這個現在式動詞，說明是一種事實。

但如果他說「I had a bad memory.」是說回憶不太好，相當於英文的「I had a bad experience」。既然有不好的回憶，一定是已經發生的事，所以用過去式had。可見時態是關鍵，有時候會了要避免別人誤解，形容記憶差會用poor memory，回憶痛苦會用painful memory。

如果是對某件事情的記憶很差，記得介系詞用for：

He has a bad memory for dates.（他對日期的記憶很差。）

還有，在中文的口語中，我們會說：「我會一直記得你」，於是講英文會出現類似以下的句子：

It will be stored in my memory forever.（X）

You will be in my memory.（X）

這樣的句子都很不自然，memory雖然是「記憶」，但也有「紀念」的意思，紀念大多用在故世的人們身上。例如：

The building was built in memory of the national hero.（這棟大樓是用來紀念這位民族英雄。）

歡送朋友，表達懷念，直接用remember/never forget就好：

（O）I'll remember this.（我會一直記得。）

（O）I'll never forget you.（我不會忘記你。）

Memorize和remember這兩個動詞很常搞混，因為它們都蔵著記憶有關的字根「mem」：要區分這兩個字最有效的方法是「Memorize＝背」。

Memorize是一個必須「用力」的過程，努力去記住的意思：

I didn’t write his phone number. I memorized it.（我沒寫下他的電話號碼，我用背的。）

Remember＝記得。Remember是一種本能，是記得的能力：

Remember to text me when you get there.（到達時記得給我們簡訊。）

本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航