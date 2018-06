當老外說Bad memory，是指「記憶差」還是「回憶不美好」？

學生說有一回在美國的同事來台灣出差,說他有「bad memory」,他反應不過來,到底這bad memory是指記憶太差,還是指有不愉快的回憶?一時不敢搭腔。我們今天就來談談和memory相關、大家可能常犯的錯誤。

一般老外如果說:「I have a bad memory.」意思是「I can’t remember well」,指自己記憶力很差,注意,這裡用的是「have」這個現在式動詞,說明是一種事實。

但如果他說「I had a bad memory.」是說回憶不太好,相當於英文的「I had a bad experience」。既然有不好的回憶,一定是已經發生的事,所以用過去式had。可見時態是關鍵,有時候會了要避免別人誤解,形容記憶差會用poor memory,回憶痛苦會用painful memory。

如果是對某件事情的記憶很差,記得介系詞用for:

He has a bad memory for dates.(他對日期的記憶很差。)

還有,在中文的口語中,我們會說:「我會一直記得你」,於是講英文會出現類似以下的句子:

It will be stored in my memory forever.(X)

You will be in my memory.(X)

這樣的句子都很不自然,memory雖然是「記憶」,但也有「紀念」的意思,紀念大多用在故世的人們身上。例如:

The building was built in memory of the national hero.(這棟大樓是用來紀念這位民族英雄。)

歡送朋友,表達懷念,直接用remember/never forget就好:

(O)I'll remember this.(我會一直記得。)

(O)I'll never forget you.(我不會忘記你。)

Memorize和remember這兩個動詞很常搞混,因為它們都蔵著記憶有關的字根「mem」:要區分這兩個字最有效的方法是「Memorize=背」。

Memorize是一個必須「用力」的過程,努力去記住的意思:

I didn’t write his phone number. I memorized it.(我沒寫下他的電話號碼,我用背的。)

Remember=記得。Remember是一種本能,是記得的能力:

Remember to text me when you get there.(到達時記得給我們簡訊。)

本文經世界公民文化中心授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航