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當老外說Bad memory，是指「記憶差」還是「回憶不美好」？
我們想讓你知道的是
到底這bad memory是指記憶太差，還是指有不愉快的回憶？我們今天就來談談和memory相關、大家可能常犯的錯誤。
學生說有一回在美國的同事來台灣出差，說他有「bad memory」，他反應不過來，到底這bad memory是指記憶太差，還是指有不愉快的回憶？一時不敢搭腔。我們今天就來談談和memory相關、大家可能常犯的錯誤。
一般老外如果說：「I have a bad memory.」意思是「I can’t remember well」，指自己記憶力很差，注意，這裡用的是「have」這個現在式動詞，說明是一種事實。
但如果他說「I had a bad memory.」是說回憶不太好，相當於英文的「I had a bad experience」。既然有不好的回憶，一定是已經發生的事，所以用過去式had。可見時態是關鍵，有時候會了要避免別人誤解，形容記憶差會用poor memory，回憶痛苦會用painful memory。
如果是對某件事情的記憶很差，記得介系詞用for：
He has a bad memory for dates.（他對日期的記憶很差。）
還有，在中文的口語中，我們會說：「我會一直記得你」，於是講英文會出現類似以下的句子：
It will be stored in my memory forever.（X）
You will be in my memory.（X）
這樣的句子都很不自然，memory雖然是「記憶」，但也有「紀念」的意思，紀念大多用在故世的人們身上。例如：
The building was built in memory of the national hero.（這棟大樓是用來紀念這位民族英雄。）
歡送朋友，表達懷念，直接用remember/never forget就好：
（O）I'll remember this.（我會一直記得。）
（O）I'll never forget you.（我不會忘記你。）
Memorize和remember這兩個動詞很常搞混，因為它們都蔵著記憶有關的字根「mem」：要區分這兩個字最有效的方法是「Memorize＝背」。
Memorize是一個必須「用力」的過程，努力去記住的意思：
I didn’t write his phone number. I memorized it.（我沒寫下他的電話號碼，我用背的。）
Remember＝記得。Remember是一種本能，是記得的能力：
Remember to text me when you get there.（到達時記得給我們簡訊。）
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航