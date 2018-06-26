大約一百人當中，就有一名迷人又善於社交的「病態人格者」

文：中野信子

本文為《病態人格：是藏著惡意的善良，還是富有魅力的瘋狂？》前言

腦科學精準解析，讓「你身邊的病態人格者」無所遁形

臉不紅、氣不喘扯著漫天大謊，大行常人難以想像的卑鄙勾當。

即便西洋鏡被揭穿，受到千夫所指，仍能堂而皇之，不見絲毫羞恥。

舉手投足彷彿自己才是受到不當對待的受害者，乃至於悲劇女主角。

犯下殘暴的殺人案、惡質的詐欺案，卻絲毫不見反省。甚至高調公開紀錄主張自己的正當性。

乍看之下，他們迷人又善於社交，談吐、做簡報都可說是鶴立雞群，出色而有趣。

不過，一不小心與他們扯上關係，就會受到蒙騙，進而陷入萬劫不復的窘境！而他們對待性事態度開放，因此也總不乏桃色糾紛。

他們善於偽造自身經歷，會若無其事輕易推翻過去言論。如果遭到質疑，有些人則會以一副死豬不怕滾水燙的嘴臉表示：「我絕對沒說過那種話！」

最近，這類人物屢屢在世間掀起軒然大波。

而且不容忽視的是，他們的擁護者不在少數！

「他（她）一定是交了壞朋友，才會幹出那種事！」 「他（她）人真的不壞，明明是很棒的人啊！」

電視螢幕裡，常有評論家、普羅大眾給予這種人上述的善意評語。有時候，甚至會出現崇拜他（她）們的「粉絲」。

但是大家一定不知道吧？

他（她）們有很大的機率是「病態人格者」！

病態人格者占全美人口的四％

「精神病態」（psychopathy）原本是個診斷上的概念，目的是用來說明連續殺人犯的反社會人格。

但是應該很少有人光看字面，就能夠掌握這種精神病態人格的具體含意吧？時至今日，仍然沒有一個譯名，能夠百分之百地闡述其實情。《精神疾病診斷與統計手冊》是當今精神醫學界奉為圭皋的世界標準，其最新版本「DSM–5」當中，並不存在關於病態人格的敘述。在精神醫學領域，只有名為「反社會性人格障礙症」的診斷基準，而沒有所謂「病態人格」。有鑑於此，世人對病態人格抱持錯誤而模糊的印象，也在所難免。

相信大多數人都不知道，「病態人格」與「思覺失調症」等精神病有什麼差別；或許也有人一聽到「病態人格」這個詞，就會想到湯瑪斯．哈里斯所著小說《沉默的羔羊》當中登場的漢尼拔博士，認為病態人格者就是「擁有高智商的冷血獵奇殺人魔」。除此之外，或許也會有人用「病態人格」一詞來揶揄那些謊話連篇的人。

直到最近幾年，腦科學終於有長足進步，也因此對病態人格有了更深一層的認識。在人腦這個器官的性質當中，有某部分功能主掌「體貼」「對他人傷痛感同身受」等領域，而病態人格者這方面的功能與正常人大相逕庭。

不僅如此，專家學者也發現，病態人格並不一定與冷酷殘忍的犯罪者畫上等號。甚至有研究結果指出，某些需要進行大膽決策的職業，譬如大企業CEO、政治家、律師、外科醫師等等，屬於病態人格者的傾向偏高。

流行病學的調查也頗有建樹。以《沒有良知的人：那些讓人不安的精神病態者》一書聞名於世的犯罪心理學家羅伯特．海爾指出，有○．七五％的男性是病態人格者。除此之外，長年任職於哈佛醫學院精神醫學系心理學教育中心的心理學家馬沙．史塔德亦表示，病態人格者已占據全美人口的四％之多。兩人所提出的數字有所差異，這也是因為病態人格的診斷基準有所不同。

除此之外，亦有研究顯示，病態人格者在個人主義盛行的歐美國家較多，而在奉行群體主義的東亞社會較少，或是男性病態人格者的比例較高等。

不僅如此，專家學者也發現，病態人格的診斷並不是非黑即白，而是存在有大片灰色地帶。也就是說，病態人格亦有症狀輕重之分。說得更專業點，病態人格就是一種發生於情感面、人際關係面、行為面的「複合障礙」（在此說明：本書為方便讀者理解，概括性地將「病態人格傾向較高者」稱做「病態人格者」）。

無論如何，我們可以說，大約一百個人當中，就有一名病態人格者。日本人口約有一億兩千七百萬人，所以當中就有一百二十萬人是病態人格者。

病態人格者就混雜在你我周遭的人群裡，今天也出沒在你的身邊，乃至於你的親朋好友、上班同事之間。

或許正在閱讀本書的你，也是一位病態人格者呢。

如何辨識病態人格者

那麼我們該如何判斷病態人格者呢？

以下列舉幾個病態人格者的特徵。

外表與談吐過於富有魅力，有自戀傾向。

不易有恐懼、不安、緊張的情緒，能夠堂而皇之地站上大舞臺。

輕易從事一般人因為倫理規範、危險等因素而躊躇不前，乃至於不敢做的事情，乍看像是勇敢的挑戰者。

善於說場面話，讓強者與自己站在同一陣線，乃至於擁簇者眾。

慣於透過說謊來豐富自身說話內容。會為了自我表現而不斷改變主張。

口氣很大，卻容易半途而廢。

妄自尊大，即便受到批評也不會感到挫折，或是引以為戒。

交友圈一變再變，會批評過往的交友圈。

善於交際，但是難以對他人處境感同身受。

即便沒有全數吻合，各位是否也能夠想到，自己身邊有幾個人符合其中某些敘述呢？

就像是前面所述，病態人格者為人妄自尊大，會建構充滿自戀以及欺瞞的人際關係，同時缺乏感同身受的能力，是一種衝動的反社會存在。除此之外，他們也有在生活上不負責任的傾向。

當然，並非所有病態人格者都是壞人、潛在罪犯，畢竟也不是所有非病態人格者都是好人。在病態人格者身上貼上「等於罪犯」標籤，是非常危險的行為。

但若是沒掌握病態人格者的秉性，則可能會被病態人格者惡意利用。時下就有不少人，不知不覺變成擁護病態人格者的旗手。

病態人格者能言善道，且能不畏風險地付諸行動，看起來實在魅力十足，因此有不少不知其本性的人，就這樣成為他們的粉絲。特別是在保守封閉的社會裡，病態人格者的行為彷彿帶來新風氣，讓人備感爽快，人氣因此水漲船高。他們就是這樣精於魅惑人心，巧妙地利用別人。

富有魅力的研究對象

病態人格者是一種「富有吸引力的存在」，而這也是我開始對他們產生興趣的契機。身為腦科學家，他們的生活方式超越世俗規範，實在令我興味盎然。

我本身曾經是門薩國際（MENSA，世上規模最大及歷史最悠久的高智商同好組織，只收智商在人口前二％者的團體）的會員。

當中聚集許多人鑽研各種現象，希望為其梳理出條理、規則。有人關注於找出拼圖等遊戲的攻略方法；或是放眼社會，透過實驗證明某些法則。或是設法證明某些普羅大眾所認知的常識、道德、「約定俗成」，其實都是直到最近才被刻意訂出，內容只對特定人士有利。大家對上述行活動樂此不疲，就像是在進行有趣的遊戲。

但有些人在找出隱藏的遊戲規則，乃至於社會秩序時，卻打算予以惡用。他們會利用這些漏洞搶得先機，或是凌駕於遊戲規則，陽奉陰違地榨取各種好處。「駭規則」一詞就用來形容上述行為，這是一個網路俗語。

普通人不會做出這類違反道德的行為，因為這樣比較安全。普遍而言，普通人會自動產生「內疚」的情緒，進而對這類違反道德的行為「踩剎車」，並非是因為在意識上判斷這樣做比較「安全」。鑽漏洞、獲取利益的行為一旦被其他腳踏實地的人發現，就會惹人厭，遭到族群剔除的風險也會因而提高。因此人類能夠不假思索地避免這類行為，人腦當中有對這類行為「自動踩剎車」的功能。

不過，病態人格者卻會不假思索地進行這類行為。這著實令人感到不可思議。他們的大腦為什麼不會「踩剎車」呢？

除此之外，每一百個人就有一名病態人格者，這代表病態人格在人類進化過程中沒有遭到淘汰，時至今日仍然持續存在。

也就是說，在一般人眼中看來，病態人格者的生活方式（生存戰略）難以想像，但是，或許意外地是一種有效的生存戰略呢。

進一步說，既然病態人格者仍以一定比例存在於人類之中，或許就某種意義而言，病態人格是幫助人類繁衍的正面元素。人類社會之所以能夠發展至今，病態人格者可能也在其中發揮不少助力。

雖說如此，病態人格者仍是種「難纏的存在」，這是毋庸置疑的事實。我們必須要正確理解病態人格者為何物，並且如履薄冰地掌握因應之道，才能夠與他們和平共處。

接下來我會搭配各種案例來介紹典型的病態人格者。第一章會針對病態人格者的心理與生理特徵進行說明，第二章則會帶領讀者一邊學習腦科學，一邊看看病態人格者的各種特徵。

相關書摘 ►無法「感同身受」的大腦：揪出病態人格者的「道德悖論」實驗

書籍介紹

《病態人格：是藏著惡意的善良，還是富有魅力的瘋狂？》，究竟出版

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作者：中野信子

譯者：謝承翰

「怎麼可能？！他（她）一定是交了壞朋友，才會幹出那種事！」「不會吧？！他（她）人真的不壞，明明是很棒的人啊！」

最近，這類人物屢屢在世間掀起軒然大波。電視螢幕裡，常有受訪者、非當事人給予他們善意評語。而且他們的擁護者、粉絲不在少數。然而，他們其實有很大的機率是「病態人格者」！

每100人就約有1位是病態人格者！

病態人格並不一定與殘暴的變態犯罪者畫上等號！

大企業CEO、政治人物、律師、外科醫師等需要大膽決策的職業，「病態人格傾向偏高」！

大腦杏仁核與前額葉皮質的連結特異，無法感同身受也不易恐懼。

擅長從對方眼神揣摩其情緒，藉此隨心所欲操弄對方。

病態人格者有「成功」「失敗」之分！關鍵是前額葉皮質中灰質的體積差異。

喜歡高風險、高報酬，對無關自身利益的事情興致缺缺。

病態人格者多半擁有高智商嗎？還是只是一種迷思？

Photo Credit：究竟出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航