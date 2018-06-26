無法「感同身受」的大腦：揪出病態人格者的「道德悖論」實驗

文：中野信子

無法「感同身受」的大腦

有時候，為了揪出病態人格者，專家學者會進行「道德悖論」實驗。

假設村莊裡面出現了殺人魔，而村民們一起躲在某處。大家都必須設法屏住呼吸，避免發出任何聲響，但是卻有個嬰兒開始哭了起來。如果被殺人魔發現，所有人可能就得一起陪葬了，包含你在內。此時你會如何處置這個嬰兒呢？

面對上述道德悖論，大多數人都會回答「設法避免聲音外洩」。但是病態人格者卻會果斷地回答「掐死嬰兒」。

或是假設你是一位外科醫師。

你的眼前有幾位患者，分別需要心臟、肝臟、腎臟等個別部位的內臟器官進行移植。這時候有名來歷不明而身體健康，同時也沒有家人陪同的青年前來看診，假設把他的內臟分給其他五位患者，就可以讓他們活下來。你會選擇殺一個人來救五個人，還是選擇對這五個人見死不救呢？

普通人都會糾結於「為了救人而殺害健康的人」。但是病態人格者卻會毫不猶豫地選擇殺一個人。因為他們判斷這樣做比較合理。而即便情況沒有如此極端，我們的生活周遭也存在著類似案例。譬如政客推動需要付出極大犧牲的改革，或是以合理與否做為判斷基準，因此毫不留情地推動需要割捨弱者的政策，過程中也徹底使用人格汙衊等手段徹底攻擊反對派，這類政客或許都具有上述傾向。

病態人格者並不會以道德做為判斷基準。「合理、正確與否」才是他們的判斷基準。他們無法預測自己的答案會遭到多大的抨擊。或是他們雖然能夠預測周遭反應，卻難以理解大家要因為這種事情而說三道四。進一步地說，病態人格者有個特徵，那就是心理承受度極高。

英國牛津大學實驗心理系的凱文．達頓教授指出，同理心分為富感情的「熱烈同理心」，以及機關算盡的「冷漠同理心」。也就是說，病態人格者雖然能冷靜地估量、算計，卻缺乏熱烈的同理心。而道德心則需要搭配「熱烈同理心」。因此透過這類道德悖論實驗，能夠幫助揪出病態人格者。

不易感到恐懼的大腦──杏仁核較不活躍

那麼為何病態人格者無法獲得「熱烈同理心」呢？

近年來，學界盛行使用功能性磁振造影（fMRI）設備來觀察大腦運作情形的研究。此設備的使用方法是在實驗對象的頭部設定磁場，測量血液動態，藉此調查腦部的活性化區域。

透過此設備測量病態人格者的腦部後，專家學者發現其腦部「杏仁核」的活動情形比普通人來得低。

杏仁核具有什麼作用呢？

杏仁核隸屬大腦邊緣系統，位於耳朵上方的深處、海馬迴的前方。人腦左右兩側都各有一個杏仁核。

大腦邊緣系統掌管快感、喜悅、不安、恐懼等情緒，因此也被稱為「情緒腦」或哺乳動物的腦。

專家學者認為邊緣系統隸屬於獎勵系統。

報酬系統是人與動物腦內的神經系統，當「想要什麼」「想做什麼」等欲望獲得滿足時（或是知道即將得到滿足時），該系統就會活化，進而產生快感。

其他生物在進食、性交時，報酬系統會活化，這相當普通。但是人類在達成更高次元的社會性、長期性行動，譬如：「接觸到美麗的事物時」「好奇心得到滿足時」「被他人需要、喜愛時」「生兒育女時」時，報酬系統也會活化。

其中，杏仁核掌管了人類的快感、不快、恐懼等基本情緒。當我們吃到美食、有喜歡的異性接近時，都會感到「快感」，而杏仁核即負責掌管這類情緒。順帶一提，古柯鹼等藥物能夠暫時帶給施藥者幸福感，會作用於杏仁核等邊緣系統。

譬如就有報告指出，即便是從未看過蛇的猴子和新生兒，當我們拿蛇或是其他細長而不斷扭動的物體給他們看時，還是會令他們感到恐懼。這類天生的恐懼感，也是因為杏仁核的運作。

除此之外，外界各種感覺資訊（刺激）傳遞到杏仁核的速度，也比傳遞到腦部其他部位的速度快上許多。相較於掌管社會性、理性的前額葉，這些資訊傳遞到杏仁核的速度會快上兩倍。這就是所謂「本能快過思考」的表現。

研究顯示，若是透過手術切除猴子的杏仁核，實驗對象就會無法理解呻吟、悲鳴、怒吼等否定性的訊號。原本討厭的食物也會輕易吃下肚，對所有動物都會發情、想要與之性交，即便是面對蛇等等過去害怕的動物，也會不當一回事地接近（克魯爾──布西症候群）。

Photo Credit：究竟出版

也就是說「病態人格者的杏仁核活性低」，會導致當事人較為缺乏動物基本的情緒，譬如恐懼、不安等。

有個實驗也顯示病態人格者不易感到恐懼。

實驗團隊在電子告示板上寫有文字，可以發出綠色或是紅色的光。而實驗對象的身體上則貼有電極。當文字亮綠色光時，不會發生什麼事；但是發紅色光時，則會有電流通過實驗對象的身體，令其感到麻痺刺痛。

當實驗團隊重複閃綠光→紅光→綠光→紅光，幾次下來，就算實際上沒有電流通過，實驗對象一看到文字閃紅光時，也會感到恐懼。因為大腦學習到紅色文字等於疼痛的概念。這稱做「恐懼條件建立」（厭惡條件建立）。

但是病態人格者即便看到閃紅光的文字，也不會有任何變化。因為他們的大腦沒有學習到何謂恐怖。

我在前面提到過的凱文．達頓這位學者，他曾經進行以下的特殊實驗。他收集了恐懼者的汗液，並拿給正在進行模擬賭博的實驗對象聞，結果普通人下注的態度變得更加謹慎。世界上不時傳出民眾參加大型活動，結果途中因為某些因素導致恐懼蔓延，最後引發大型意外的事件。或許恐懼者的汗液中也含有某些成分，能夠將恐懼「傳染」給別人。另一方面，即便給病態人格者聞恐懼者的汗液，他們也沒有變化。也就是說，他們並不會染上恐懼。

而在要求實驗對象根據臉部照片（包含憤怒、悲傷等情緒的臉部照片）判斷影中人情緒的實驗當中，普通人與病態人格者果然也大有不同。

除此之外，「邊緣型人格疾患」的情緒與行為都頗不安定，常常被與病態人格者搞混，但是在上述實驗當中，其杏仁核的活化程度反而高得過頭。由此可見，這是一種與病態人格者大相逕庭的人格障礙。

所以，在病態人格者的大腦當中，比起恐懼與不安等情緒，理性與知性更容易正常運作。如此一來，或許也就能夠理解，為何病態人格者總是會選擇最合理的結論，甚至因此讓普通人感到詫異。

相關書摘 ►大約一百人當中，就有一名迷人又善於社交的「病態人格者」

書籍介紹

《病態人格：是藏著惡意的善良，還是富有魅力的瘋狂？》，究竟出版

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作者：中野信子

譯者：謝承翰

「怎麼可能？！他（她）一定是交了壞朋友，才會幹出那種事！」「不會吧？！他（她）人真的不壞，明明是很棒的人啊！」

最近，這類人物屢屢在世間掀起軒然大波。電視螢幕裡，常有受訪者、非當事人給予他們善意評語。而且他們的擁護者、粉絲不在少數。然而，他們其實有很大的機率是「病態人格者」！

每100人就約有1位是病態人格者！

病態人格並不一定與殘暴的變態犯罪者畫上等號！

大企業CEO、政治人物、律師、外科醫師等需要大膽決策的職業，「病態人格傾向偏高」！

大腦杏仁核與前額葉皮質的連結特異，無法感同身受也不易恐懼。

擅長從對方眼神揣摩其情緒，藉此隨心所欲操弄對方。

病態人格者有「成功」「失敗」之分！關鍵是前額葉皮質中灰質的體積差異。

喜歡高風險、高報酬，對無關自身利益的事情興致缺缺。

病態人格者多半擁有高智商嗎？還是只是一種迷思？

Photo Credit：究竟出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航