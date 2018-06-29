《我媽的異國婚姻》（下）：這世上最能傷害我的人，沒有別人，絕對是我媽

文：陳名珉

►《我媽的異國婚姻》（上）：六十多歲的老媽，決定要嫁到澳洲去

正想著，妹妹輕輕推了我一把，低聲問：「姊，妳不說點什麼嗎？」

我反問：「說什麼？」

她說：「阻止她啊！難道就讓媽這樣去澳洲嗎？」

我說：「我能阻止正常人，但能阻止瘋子嗎？」停頓一下，嘆了口氣，「唉，算了，能看上她的人，大概也沒有多正常，就讓他們相愛相殺去吧。」

妹妹擔憂地問：「妳說，她會不會給人騙了啊？」

我發自內心真誠地回答：「誰騙誰還不知道，搞不好對方才是受害者呢！」

總之，老媽有計畫地整頓一切，收拾行李、打包運送的東西，一一交代家裡瑣事，為遠行做準備。就在我以為她一切就緒，即將奔赴遠方落實追愛夢時，她卻在臨出門的前一晚打電話過來，沒頭沒腦地拋出問題，語氣不善地質問我，為什麼？

電話那一頭，老媽的口氣又直又兇，帶著幾分醞釀著要發作的味道，那種感覺我太熟悉了，就像她抓到了把柄，準備興師問罪一樣。

我試圖跟上她的節奏，反問：「為什麼問我這個問題？這不是妳做的決定嗎？妳不是說，妳想再婚，要跟他在一起。妳說我講什麼都沒有用，你們都已經講好了。還說妳不想聽勸說⋯⋯這不都是妳說過的話，怎麼現在回過頭來問我為什麼？我說，妳是不是腦子有問題？是不是失智啊？」

說到後來，我忽然激動，甚至有點動氣。說不上來為什麼，我心裡其實並不好受，不是因為擔心她遠行，而是有一種落單的感覺。

我忽然想起那些她晾晒在浴室或後陽臺，穿到泛黃且喪失彈性的老舊內衣褲，還有平時邋遢的穿著，那些褪色的破Ｔ恤、皺巴巴的長短褲⋯⋯為了配合這一身全新裝扮，那些像梅干菜一樣的舊衣破褲，一定都扔了吧？就像我和妹妹一樣，都是她在追尋下一場真愛的過程中，必須排除在外的雜物。

可能是因為我的反應激烈，還拿她說過的話去堵她，老媽一時間竟然沒能立刻接話。電話裡一陣靜默，我聽見自己呼呼喘氣的聲音，暴躁、毫不理智。

這種劍拔弩張的氣氛，在我和我媽來說，並不稀罕。

我們的溝通向來如此，冷言冷語、吼叫爭吵是常態。理性坐下來好好討論分析、溫聲款語的溝通，才是不正常。

誠實地說，我並不是一個能夠受氣的人，但人在江湖飄，難免要挨刀，人入中年，也曾在荊棘叢中狠摔過幾次。年少時如何氣焰洶洶，今日就怎樣低調隱忍，即使心裡有些不舒服，但行走江湖，對著外人，我收斂情緒，不輕易動怒。

可是一回到家來，對上我媽，事情就不一樣了。我立馬成為不受控的易爆彈，脾氣說來就來，說炸就炸。

對著我媽，我什麼話都能說得出口，但走出門去對著外人，人就烏龜了。

媽一再指責我是「在家一條龍，出外一條蟲」，說我是個雙面人。只要她這麼講，我就憤怒，火燒得更旺，總能找出一大堆理由反駁她，諸如「跟不講理的人講理，我傻嗎？」「妳這麼野蠻，我跟妳客氣，怎麼死的都不知道」⋯⋯但不管怎麼說，我心裡其實清楚，自己確實是個雙面人。

對媽媽和對外人，我的態度是不一樣的。

也不是看輕她或欺負她，只是⋯⋯對身邊親近的人，我沒有對外人那麼有耐性。

是，我就是一隻只能在家裡橫的活刺蝟。

但憤怒只是一時的。回想起往日老媽對我的諸多指責，忽然記起這些年來我始終忙於追逐自己的夢想、忽略她的感受⋯⋯我們住得那麼近，但實際上，真正坐下來一起吃飯的機會並不多。

我總覺得老媽很煩，她嘮嘮叨叨、胡言亂語，無論說什麼，理都是她的理，話都是隨便說。她挑三揀四、不按牌理出牌，總是那麼不好相處⋯⋯我一直覺得，她離慈母的形象無比遙遠。

這位老太太絕不是那種電視電影裡會出現，為了子女委屈隱忍，溫柔、慈愛、含笑相待的慈母，她是個意志堅定、態度蠻橫甚至嚴重不講理的潑辣歐巴桑，越老越糊塗、越老越任性，還有點瘋瘋癲癲的。但無論怎樣，她都是我媽，生我養我，一天不漏地跟著我一路吵架長大。

在此之前，我一直以為，她會永遠生活在我身邊—即使不住同一個屋簷下，也離我不遠—以旅伴來說，我已經做好了要跟著她一路對戰到人生盡頭的心理準備。

但我認命，她卻不認命，半路落跑。

這種感覺很複雜，我看著她跳到另外一艘船上去，前途茫茫。

在這個世界上，很多事情我都能幫她，但想要活得幸福，只能各自努力。

愛情和婚姻都是說來容易做起來難的事。作為女兒，這些年來，我旁觀者清地看著她開啟和結束一段又一段的戀愛。她受過傷，很多很多次傷，有時我甚至會為她遭遇的事情感覺無奈和憤怒。

沮喪的時候，我會提出一些看似荒謬的主意，例如，「媽，妳要不要出家啊？」

我媽一驚，反問：「為什麼？」

「出家人六根清靜，沒有感情問題。」

我媽想了想，說：「但我六根不清淨，怎麼能出家呢？我想談戀愛，也想找對象。我總不能出家之後找個和尚在一起吧？那都成什麼啦！」

是，她就是那種能把自己想要什麼放在嘴上，不覺得羞愧的老太太。

但談戀愛這種事，無論在什麼年齡，都要費心力。開啟一段感情需要勇氣，結束一段感情也需要決心。要把戀愛落實到婚姻，難度更高。

有時候我會想，換我是她，到了六十歲，還能這樣一而再、再而三地展開與結束感情？我有勇氣為了虛無飄渺的感情，拋下習慣而安定的生活，去遙遠的異國展開新生活？

我覺得我沒有，但老媽有。就衝這一點，其實我佩服她。

我有點明白她為什麼這個時候打電話來，丟下這樣不客氣的問題了。人在面臨大事的時候，即使心裡有了定論，但到最後關頭，難免自疑：這決定是對的嗎？我沒做錯選擇吧？快來個人告訴我呀！

人就是這麼機車的動物，即使心中已有答案，但還是希望能從別人那裡得到認同和鼓勵。我想，老媽顯然是來找認同了！

所以，她並沒有像表面上那樣從容不迫，心裡還是有些惴惴不安的吧？

意識到這一點，我莫名湧出幾分心安。在關鍵時刻，老媽會想尋求認同的人，還是我！我想，在她心底，我總是不一樣的。

深呼吸一口氣，我放下了得失心與戰鬥心，也放緩了語氣，想要對她說些溫暖好聽的話。

我想說：「這把年紀還這麼瘋，妳也挺了不起的。」

我想說：「別擔心家裡，我們都大了。」

我想說：「妳把自己照顧好就行了，用不著管別的！」

我也想說：「妳要過得幸福啊！」

我更想說：「媽，無論到了怎樣的時候，都別忘記了，妳是我媽，這裡是妳家。在外頭要是有什麼不順心的，隨時回家⋯⋯」

這些話在我心底醞釀了一下，每個字眼都很熟悉。因為在成長的過程中，我無數次從老爸的口中聽到同樣的言語。世道輪轉，怎麼也沒想到，有一天會輪到我來說這些。

我有一種隱密地成長的喜悅。

但無論怎樣醞釀，最後，這些話都沒能從我口中說出。

因為老媽搶先說了話。

她語氣陰沉，態度不善，聲音從話筒那頭傳來，帶著一股數落和嫌棄的味道。

她說：「我不是因為自己想要，才決定去澳洲的。我是被妳們逼得走頭無路，才選擇了再婚⋯⋯」

這突兀荒謬的表白打斷了我所有思路，那些迴盪在心底呼之欲出的好言好語與溫暖溫柔，瞬間煙消雲散。彷彿當胸挨了一拳，一股熟悉的不舒服的感覺一擁而上，雖然沒有看到火焰，但已經聞得到煙硝味了。

電話那頭，媽還在滔滔不絕地指責，「⋯⋯都是妳們的錯！是妳們害我不得不嫁到澳洲去！妳和妳妹妹讓我丟盡了臉，害我沒有顏面在臺灣生活下去！」

據說這個世界上，最了解你的人也傷你最深。如果此言為真，那麼這世上最能傷害我的人，沒有別人，絕對是我媽。

書籍介紹

《我媽的異國婚姻》，圓神出版

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作者：陳名珉

人生中，即使親如母女，也僅僅只是同行一程的旅伴，終將揮手走向各自的人生……

媽再婚了，而我是從Line訊息上得知這個消息的……她就是一匹脫韁野馬，但韁繩那一頭總拴著人。過去是老爸扯著她避免失控亂跑，父親過世後，我成了我媽的媽。

在無數爭吵和暴跳如雷中，我終於慢慢學會退讓、試著理解她的寂寞與渴望，最後放她自由。

我媽的精神瘋狂，跟我的任性行動其實有很大關係，我們都是不按社會期待和價值觀前進的傢伙。我用一種走得很慢的方式前進，她罵我笨蛋的同時，也說：「現在放棄，妳就毫無價值了。」母親和女兒是不是都是這樣呢？愛恨交織、互相牽扯。

父親的驟然離世，讓全家陷入巨大的傷痛中。她和妹妹很快從父親過世的陰影中走出來……或者說，年輕的她們沒有太多時間悲傷，不得不站起來面對眼前的難關。但媽媽卻嚴重適應不良，丈夫的離去帶走了安全感和信賴的一切，於是她退化成青春期的少女，在一段又一段的感情中尋找存在的價值。十幾年來，她歷經過幾次相親失敗、差點成了介入別人家庭的小三、還在網路上遇過國際詐騙集團，最後靠著自學英文網路交友，竟然喊著要嫁到澳洲去……

Photo Credit：圓神出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航