《孤獨管理》：超高齡日本的孤獨死、暴走老人與單身寄生族

文：王浩一

獨居老人與他的孤獨死，社會問題的探討與省思

台灣的老人愈來愈多，失智症人口將持續攀升，所有社會學者都在提醒大家應及早準備，為家裡的長輩，也為將來的自己。當然，我也知道另一個更廣泛的老人議題：孤獨老人。這個暗黑的社會問題，不再隱晦，它已經浮現許久了。台灣是如此，日本更是明顯。

孤獨老人有兩個定義，一是與家人同住，內心卻孤獨的老人；二是現在是獨居，未來「孤獨死」的老人。先來談談獨居老人吧！他們並非時下進步國家中那些有生產力的青壯年所說的：「獨居不再等於孤獨，而是我們的生活新選擇！」帶有一點浪漫時麾的宣示，也帶有「一個人住，因為我可以」的勇敢。

再來說說日本的孤獨老人吧。日本高齡化的社會有許多隱憂，二○一五年統計，獨居老人多達六百萬名。隨著年紀增長的獨居老人，因為自尊心的理由不願向社區求救，因為家中意外，或是心臟病發作無法及時向外界求救所導致死亡的案例，日本社會稱之「孤獨死」。

二○一五年，整個日本社會大約發生四萬起「孤獨死」案例，而專門處理「孤獨死」房間與遺物的業者，被稱之「特殊清掃業者」。業者自稱是「最哀傷的工作」，他們工作項目就是「送這些獨居老人最後一程」，現場往往是許多蒼蠅、遺體的體液、沒洗的衣物、滿地未開封的信件等物品。清掃完成後，會在房間插上花朵，也祭拜亡魂，這樣的流程約需六個小時。為了不驚動公寓居民，僅僅告訴鄰居他們在幫忙搬家。

然而，日本預估十年後，每年孤獨死的案例會從四萬增加到十萬。根據《紐約時報》報導，韓國受到經濟壓力和人口老化的雙重影響，孤獨死亡年年增加。報導裡說著他們窮困潦倒，無人依靠。去世多時也沒有人知道，更別提體面的葬禮了。然而「孤獨死」已經從過去的老年人，開始年輕化了。

台灣人口老化速率緊追日本之後，二○一八年正式邁入高齡社會，二○二五年晉身「超」高齡社會（根據聯合國世界衛生組織定義，六十五歲以上老年人口占總人口比例達到七％時稱為「高齡化社會」；達到十四％是「高齡社會」；若達二十％則稱為「超高齡社會」）。我想，日本、韓國出現「孤獨死」的社會議題，很快地將成為台灣沉重的課題，值得我們深思、借鏡與警惕。

兩年前的深秋，平日午後，我受邀到台北教育電台上節目，因為去得早，所以先繞到一旁的植物園閒晃。在荷花池畔，我找了個安靜樹蔭下坐下，吹風小憩，拿起相機隨便拍攝四周風景，驀然察覺靠近池畔的長椅，坐的都是一對對溫馨老人，而形單影孤的老人，則悄然坐在偏遠角落的紅磚階梯，錯錯落落，顯得蒼涼落寞。那些茫然看著荷花池的孤獨眼神，我悄悄拍攝了下來，也牢牢記在心裡。

變老這件事，開始有說不上來的感覺。

日本老人的綜合印象，總覺得應該是和諧、溫柔，他們是長壽又健康的銀髮族。然而，從報導知道了他們真實的困境，開始思考這些孤獨老人的生命選擇，除了值得同情，也開始關注向他們伸出援手的社會力量。可是，近年來社會的新聞屢屢提及他們「犯罪率提升」，甚至大幅提高，其中有性騷擾、暴力、賣春、跟蹤、偷竊⋯⋯這樣的老人，日本有了新名詞：「暴走老人」，它裡面隱藏了「不能說的日本老人祕密」。

《老人們地下世界》作者新鄉由起是一位女性，她在書裡揭發了不少老人犯罪的真實案例，她描述日本社會的種種現象，其中，長期忽視不談的「老人的性」占了許多篇幅。作者列出統計數據，說二十年內，性犯罪增加了四十五倍，其中九十％是男人。作者並不是僅僅翻閱報紙，依據一些數字書寫，她常常「田野調查」，訪談那些孤獨老人後，自己也遭到幾次跟蹤經驗，作者解釋「如果你對他們說了一些溫柔、曖昧的話，他們會以為你有意思了。」

一些老人被逮捕了，他們常辯稱「我死前還有遺憾，就是沒有談過戀愛」。日本老人愈來愈長壽，但是國家經濟長年不佳，他們想二度就業相當困難，引發了老人貧窮的問題更加嚴重，也造成了「長者獨居」普遍現象。這樣的困境，整個狀態就是這些老人有時間、有餘力，但是沒有錢，沒有家人。這些暴走老人，人生所剩的時間不多，但是每天卻多的是閒閒無事的時間，身體說不上非常健康，但也沒有特別嚴重的病。獨居老人隨著歲數增長，他們更茫然了，不知如何使用這些時間、活力，每天活得非常空虛。資深男性漸漸滋生的深度焦慮，轉變成價值感、道德感崩毀，當是非之分的圍牆倒塌，一部分的老人問題成了新的社會問題。而資深女性她們呢？

日本內閣府發表二○一五年《高齡社會白皮書》，人口一・二七億，六十五歲以上占二十六％，其中七十五歲以上又占十二・五％。換另外的數字說明，長壽的日本男人平均壽命超過八十歲，女性平均壽命超過八十七歲。日本的長壽數據，二○一六年又創下新高：女性達到八十七・一四歲，男性八十・九八歲。

日本首相安倍晉三多次疾呼打造「能讓女性耀眼的社會」，他對年長的女性喊話：「女性們，站出來，回到職場救經濟！」安倍寄望透過「女性經濟學」，進一步提振日本經濟，也解決女性老人時間閒置的問題，也能匡穩她們的心理問題。但是，官方數據卻說，近年日本女性遊民人數不斷攀升。

另一個也是日本「未來」的社會問題，說的是「終身獨身」的統計數字，二○一六年有一新高數字：五十歲的族群中，男性四分之一未婚，女性七分之一未婚。他們有很多是一九九七年以來的「單身寄生族」，那是一九九○年代日本泡沫經濟期間所衍生的世代問題。這些人當年二十多歲，沒有工作，但是仍開心享受生命，以為自己在三十歲時會結婚，但是，真實的大數字情形是三分之一從未結婚，甚至一直都沒有工作，現在他們大概五十歲了。

二十多年來，他們就是所謂的啃老族，沒有收入，與父母同住，二○一六年統計日本社會這樣的族群有四百五十萬人。如今，他們已邁入中年，當然沒有退休金，沒有存款。這些年來，他們一直仰賴的是父母工作收入，漸漸變成「共用」老父老母的退休金，隨著時間的流逝，有些家庭父親（或母親）死了，退休金也沒了，沒有「老人金」可以啃了，日常的基本經濟當然更艱辛了。未來，日本會有四百五十萬人沒有任何經濟能力的「終身啃老的獨身老人」，他們的「孤獨死」問題也將逐漸引爆。根據日本社會機構估算，戰後日本第二次嬰兒潮中出生的人們之中，有一○五萬人面臨「孤獨死」，日本正逐漸淪為「孤獨死大國」。

日本的社會文化與台灣不同，但是，我總忍不住想著「今天的日本，明天的台灣」。

我問一位退休多年的朋友，最近忙些什麼？他說：「退休後，時間變得比較緩慢了。」每天有長時間坐著看電視、偶爾到公園繞兩圈、吃廉價的晚餐。現在幫忙帶孫子，似乎可以讓自己忙碌一些。他說近來記憶力差多了，自己察覺自我，已經顯得陌生，感覺該是去醫院做什麼檢查了。一些失望，一些迷惘，我從他的語言談吐中，閱讀出來一股淡淡的孤獨，卻又無能為力改變，時間已經成了他的黑洞，空虛。

相關書摘 ▶《孤獨管理》：如何面對失去工作與初老的「潛孤獨」？

書籍介紹

本文摘錄自《孤獨管理：一個人一生最核心的課題》，有鹿文化出版

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作者：王浩一

「這本書，可以說是他幽微卻強大地『自覺』，進而在考掘自己、理解別人、通透歷史之後，獻給每一位害怕孤獨的人，最有鼓舞力量的心靈備忘錄了。」──王浩威

「如果先預覽『孤獨地圖』，然後踏上人生發現之旅⋯⋯或許，這也是個趣味辦法，可以學習孤獨、喜歡孤獨、運用孤獨，甚至，可以知道如何尋求他人協助自己『有一天』的孤獨。」──王浩一

孤獨不是一種病，孤獨是人最本然的狀態；孤獨不是單身，人多不代表孤獨的美感就不存在。王浩一以數學家式的橫向思考，揉合哲學、心理學、歷史學、管理學、美學，甚至飲食學，用最全面的方式，為我們側繪孤獨物理與心靈的樣貌，為我們找到孤獨的最大公約數，為我們擘畫孤獨的心靈地圖，幫助我們勇敢迎接「第三次的出生」，找回自在人生。

Photo Credit: 有鹿文化出版

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航