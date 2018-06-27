《孤獨管理》：如何面對失去工作與初老的「潛孤獨」？

文：王浩一

初老的潛孤獨

「人類情境裡固有的恐慌」其中的失業：從眼淚到笑語

二十世紀的英國小說家格蘭姆・格林（Henry Graham Greene），他談自己：「寫作是他的一種治療的方式。」他也納悶：「那些不寫作、不作曲、不繪畫的人，他們怎能不發瘋、不憂鬱，又怎麼能逃避人類情境裡固有的恐慌呢？我有時覺得這很不可思議。」

他所謂「人類情境裡固有的恐慌」，基本上就是喪偶、離婚、失業、身體的創傷或牢獄之災等生命中不幸的遭遇。我對「失業」的挫敗倒是有些心得，尤其是被失業、被退休。電影《型男飛行日記》（Up in the Air） 裡的男主角（喬治・克隆尼飾演）背景，就是「資深的資遣談判專業人士」，許多公司面臨要遣散員工之際，總是把這個最棘手不堪的「面談」工作委外，故事就是發生在這樣的一群人身上。劇情中，當被資遣員工在會議室裡，隔著一張桌子，被告知他被解僱了。一剎那，晴天霹靂的「被失業」的噩耗，猛烈撞擊胸口而來，天旋地轉，有人掩面哭泣，有人強忍激動，有人哀傷求情，有人憤怒難遏⋯⋯當下情緒反應的不同，跟人格氣質有關，與未來經濟困境有關，連結最深的則是「自尊」受創。

多少人從安穩的職場座位跌了下來，意外、倉皇，瞬間被迫掏空自尊。

這對勞資雙方都是難堪的時刻，在我的三十多年職場生涯中，常常被迫扮演「告知人」的角色。不管我累積多少年的經驗，也如何深諳人情世故，這種的感受還是一樣難受。我只能說，我慶幸地站在他們的對面，然後把我年輕時，第一次被告知「你可以走了」的受辱心情，重新挖出來溫習一遍，再以同理心安慰他們，希望「明天會更好」。痛苦甚至悲憤的情緒之後，終究要面對明天的太陽。失業者除了思考自身與工作的關係，一些所謂的生命意義，也必須重新檢視：工作本身帶來的成就感？是維持生活的手段？是享受團隊工作的附加價值？有人的目的在過程，有人的目的在對岸。那些被委婉告知資遣的人們，許多人的眼淚之後，是因為有家人，所以有負擔，他們必須維持工作的必要。當然，也有人開始思考人生的意義，給自己新的選擇。

一九九六年，日本富士電視台的《長假》電視劇，由當時二十四歲的木村拓哉主演。故事是一名模特兒事業不順，她在婚禮當天被悔婚，而且知曉她被騙光積蓄，最後被迫加上無奈，與未婚夫的室友──失意的鋼琴家──瀨名秀俊同住。瀨名秀俊建議這位失婚又沮喪的葉山南（山口智子飾演），把目前失業狀況當是「神賜予的長假」，那不是懲罰，而是獎賞，改變心情鼓勵自己。在同樣的室內，當你打開另一扇窗，會發現窗外的風景不一樣了。

當年這部電視劇，四十歲的我看過，也頗受激勵，因為我新就任的工作，是我剛換的新跑道，仍然處在掙扎的階段。《長假》播出後，受到壓倒性極高評價，普遍被譽為經典的電視劇，至今仍深受歡迎。事後觀察到的日本社會現象，有趣地反映，卻也耐人尋味：開始學習鋼琴的男性暴增。勤勉工作的日本社會，也同時掀起了「長假現象」。

音樂家不會退休，直到心中沒有音樂才會停止

《長假》播出迄今已超過二十年，然而今天失業者的明天，其實他們的處境，比起過去的年代更加嚴峻，因為工業4.0的快速進化，這些已有歲數的人們，確實不易追趕上網購宅配、資源共享、知識商品音頻化（或是視頻化），甚至AI時代的悄然到來。未來學的學者一再警告、恐嚇年輕人要跟上腳步，否則，你還沒進場就被淘汰了。

其實，二○一三年在澳洲旅遊局推出「世界最棒的工作」的甄選活動之際，每一個上班族就應該有警覺心了。活動的內容是「野生動物看護員」，獲選者的薪資為澳幣五萬元（約新台幣一五○萬元），額外再加澳幣五萬元生活費，將在澳洲展開為期六個月人人稱羨的夢幻工作，包括品嘗美食、沙漠越野、漫遊雨林和看顧野生動物等。

這個號稱「世界最棒的工作」引起全球的騷動，甄選過程長達兩個月，首先從參賽者上傳的三十秒自我介紹影片到YouTube，挑選一五○人進入第二輪，第二階段參賽者在兩週內爭取媒體曝光拚人氣，並獲名人推薦，僅十八人進入決選，每組三人，赴澳面對各項挑戰並預先體驗工作。

「上傳三十秒影片到YouTube」是重點，當時很多人尚未意識到這個以影像呈現的自我介紹新方法，已經跨入了一個新時代，它取代書寫郵寄、網路仲介、搜獵人頭，透過新媒體公開透明地競爭。它標示著，未來我們要的人才，不是那些只會坐在辦公室的菁英，而是帶有一股野草的強悍。

這些學者口中的新世代，如果是那些被資遣的資深員工所要面對的未來，坦言講，真是令人卻步，情何以堪。時代的競爭快速翻新，以「七年」當是一個世代，如果沒有跟上，你可能馬上變成農業社會的族群。所以，當你的工作業別消失了，你當然失去功能了，這個「失去」真是令人沮喪，也讓人無能為力。在脫軌的地方待久了，你應該察覺「潛孤獨」已經隱身在你的影子裡了。

冷靜一下，不要慌，新的媒體方式固然重要，但是「天無絕人之路」。電影《實習大叔》、《高年級實習生》雖然是好萊塢式的娛樂片，但也隱藏了嚴肅的話題：在科技之後，人性還是重要，而且是不可取代的。二○一三年的《實習大叔》（The Internship），電影劇情是說兩位超過四十歲的大叔，平日以銷售手錶當是傳統業務工作。忽然失業之後，為了重新整頓人生方向，證明他們並沒有過時，兩人一同面試加入了Google公司的實習訓練，與二十歲出頭的駭客菁英、科技新貴短兵競爭，爭取正式錄用的機會，過程中他們要創新並且與時俱進。

二○一五年的《高年級實習生》（The Intern），電影劇情則是七十歲的班（勞勃・狄尼洛飾演）嘗試走出喪妻之痛，試過旅行、瑜伽、下廚、園藝、學習中文等方法都無效之後，以「以影片自我介紹」應徵網購時尚服飾公司的高年級實習生，意外錄取，並被指派為創辦人茱兒（安・海瑟薇飾演）的私人助理。故事詼諧，但是所談的「向上管理」能力的種種，卻是資深傳統工作族的資產，重要而且珍貴的資產，不是任何新科技、新產業所能取代的價值。

除了這些老派管理與新興工作之間，互融，再造新可能之餘，有一些對話值得咀嚼。茱兒納悶地問：「為何你總是能在對的時刻，做對的人、說對的話、做對的事？」班回答：「做自己覺得對的事情，就不會做錯！」面對失業、退休之後的新挑戰，雖然辛苦，但是如同劇中的班的格言：「音樂家不會退休，直到心中沒有音樂才會停止，我心中還有音樂，這點無庸置疑。」

維持熱情生活的態度，才是對「失去」最好的回擊，也是「潛孤獨」最好的止癢藥。再引用電影《高年級實習生》裡所說的：「退休是一個永無止盡，嘗試發揮創造力的過程⋯⋯相信我，我試過所有的事情，不過人生的空洞只能靠自己填補，愈快愈好。」

相關書摘 ▶《孤獨管理》：超高齡日本的孤獨死、暴走老人與單身寄生族

書籍介紹

本文摘錄自《孤獨管理：一個人一生最核心的課題》，有鹿文化出版

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作者：王浩一

「這本書，可以說是他幽微卻強大地『自覺』，進而在考掘自己、理解別人、通透歷史之後，獻給每一位害怕孤獨的人，最有鼓舞力量的心靈備忘錄了。」──王浩威

「如果先預覽『孤獨地圖』，然後踏上人生發現之旅⋯⋯或許，這也是個趣味辦法，可以學習孤獨、喜歡孤獨、運用孤獨，甚至，可以知道如何尋求他人協助自己『有一天』的孤獨。」──王浩一

孤獨不是一種病，孤獨是人最本然的狀態；孤獨不是單身，人多不代表孤獨的美感就不存在。王浩一以數學家式的橫向思考，揉合哲學、心理學、歷史學、管理學、美學，甚至飲食學，用最全面的方式，為我們側繪孤獨物理與心靈的樣貌，為我們找到孤獨的最大公約數，為我們擘畫孤獨的心靈地圖，幫助我們勇敢迎接「第三次的出生」，找回自在人生。

Photo Credit: 有鹿文化出版

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航