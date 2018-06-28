ㄧ位心理學家的療癒書寫：以愛或正義為名的國家暴力不會手軟

文：汪淑媛（Shuyuan Wang）

參與運動的恐懼

我從電視與市民廣場看見的都是學生的勇敢、自信、樂觀。但是，太陽花學運到了第十四天，我參加系上公共論壇座談，主辦的學生邀請社工工會理事長談服貿與社工之關係，分享他個人參與這次學運的經驗。講者離開之後，是討論分享時間，有幾位在第一天就衝入立法院抗議的學生站出來分享，雙手握著麥克風，身體抽慉，一開口潸然淚下，說話斷斷續續，無法成句，只說他們從台北回到學校後很害怕，接著繼續哭泣。

我不解，舉手直問他們在怕什麼？在我的印象中，系上學風開放，師生關係良好，多數老師一直強調批判性思考，不斷在課堂上倡導反壓迫、反暴力，教導同學要有正義感，要關懷弱勢，要與弱勢站在一起，為何學生會這樣害怕？同學後來補充，不知道是否因為我們學校偏遠，位於台灣地理中心山區，遠離台北，因此周圍的人對學運冷漠，不問不談，他們不清楚周圍的同學與老師們在想什麼，態度是什麼，是怎麼看這件事情，沉默與疏離讓他們很害怕。

學生的恐懼讓我不捨，仔細想想，同學的怕其實很理所當然，因為鮮明的政治立場，必定引起不同立場同學的敵意與攻擊，尤其他們是少數，可能被多數人排斥隔離。而且，他們觸犯了法律界線，也擔心來自學校或司法的懲處。但彷彿是風雨前的寧靜，他們回來這幾天，同學沉默，多數老師也沉默，校方也沉默。沉默氛圍令人更害怕，不知大家在想什麼，不知身邊是不是有敵人。我太天真無知，政治敏感度不夠強，以為系裡師生應該與我的想法差不多。

我能做的，是坦誠揭露自己。一兩週來我努力蒐集資料，觀察分析各種不同立場的人發言，我讓現場所有同學知道，三月三十日那天，我與先生也穿了黑衫，從台中搭高鐵一路站著去台北。雖然我並不是很喜歡參與群眾運動，不喜歡在週日還要出遠門，不樂意花來回三千元的高鐵車資，但我更不希望看到台灣社會受傷，不希望學生、員警、或任何人受傷，不願意恐怖的政治悲劇再度發生在這個島嶼。

台灣民主不是天上掉下來的，不能只是享受成果。這次學運，我目睹了一場精彩漂亮的社會運動，看見台灣年輕人的力量，這對已邁入中老年的我而言，意義重大。當學生站在立院呼喚全民站出來時，我覺得學生需要支持才能繼續這樣的理性與熱情，不要變形成為不可收拾的群眾暴力，也才能告訴政府，不要用暴力對待這些學生，這一天若不去台北，心會不安。我對著現場上百位學生自我揭露立場，希望能減低學生的害怕。

一條條慢慢匯集的黑水

我大學主修社會學，選修了「社會運動」這門課，是所有學科中分數最高的。對於能勇於表達想法，勇於護衛自身權益與存在價值的人，只要不傷人，不要使用暴力，都相當認同支持。雖然揭露自己的立場與行動總是有風險，尤其在自己的工作職場，很可能成為意見立場不同者的攻擊目標，但懦弱不為自己認同的價值挺身而出，不努力讓周圍環境更美好也有風險，而且危險性可能更大。畢竟一再地妥協或沉默，當整個社會被不當的人接管時，到時候要反抗就相當困難了，要付出的代價更高。另一方面，冷眼旁觀不行動，自己的存在也會有風險，因為良知會不安、內咎，會厭惡自己懦弱，會憤世嫉俗，憎恨勇敢的人。

三月三十日那天中午，我非常驚訝台中高鐵車站人潮擁擠，所有車廂站滿黑色人潮，我從來沒看過對號座的車廂站滿，幾乎沒有任何空隙，但大家也不推擠，安靜地挪動給彼此適當的空間。列車啟動之後，大家都沉默地站著，沒有一絲躁動與喧嘩，我停了幾秒回想這場景，臉頰立刻發熱，眼濕模糊，這就是所謂的「熱血」嗎？半百歲數的我，早已不是青年，只是那一刻，我以台灣社會的成熟為榮，台灣能有今日的發展為傲。

高鐵抵達台北，滿滿的人潮也是非常有秩序地慢慢走出車站，四面八方穿著黑色衣服的人，密密麻麻如一條一條黑水慢慢匯集，流入同一個方向。我在巨大稠密人群中緩慢移動幾小時，群眾溫合、理性、堅定，心裡默默讚嘆這次學運的論述力、組織力、團隊合作、創意、行動力。我欣賞學生的真、不矯情，更讓我佩服的是勇氣。心想，也許這麼多年來的種種教育改革並沒有失敗，台灣社會也沒有失敗，這次學運，學生交出了漂亮的成績單。這些學生讓我再一次看見台灣的美好，台灣還是有希望的……

走筆至此，一時無法繼續，激動淚流不止……

我第一次為這次學運流淚，是在學生被鎮暴警察粗暴毆打到頭破血流的第二天。當政府粗暴地對待沒有攻擊行為的抗議學生時，我聞到一股肅殺氛圍，神經繃緊，好像威權體制又復甦了。政府若帶頭公然暴力，後果將相當嚴重，各式各樣的暴力將會被合理化，四處流竄，人的內在邪惡面向將會被充權擴大，快速被引發出來。我最擔心的是類似二二八事件，將再一次發生，台灣好不容易燃起的民主法治火苗，面臨熄滅的危機。那幾天我全面搜索任何可以參考的資料，包括不同立場的報紙、雜誌、電視評論，相互比對，判斷資訊真假，想確認政府是否真的血腥鎮壓學運。

暴力的衝擊與影響

我對於任何形式的暴力都很敏感，暴力讓人害怕恐懼，讓人不能表達自己，暴力會一再複製暴力，這與我追求自由的價值相左。過了一兩天，我又在臉書發文，因為之前的學生在陽明大學研究所讀書，她在臉書上告訴大家，陽明大學每天都有教授利用中午時間，自願在教室外面公共空間開講，分析服貿對台灣的衝擊，尤其是你我相關的醫療品質，相當令人擔憂。我一直關心精神衛生，因此在學生臉書的留言寫說：

我也擔心在一個威權的社會下，大家精神、心理會越來越不衛生，周圍不可信任的人越來越多，不能大聲地笑，不能大聲地哭，不能大聲地說不，真正的想法與感覺都不能形於色，因為沒有安全感，因為社會無法治，無德性，無良善，隨時擔心被清算鬥爭。然後，一切向錢看，向權看，以為有了錢與權就比較不會被欺負，人自然地越來越貪婪，越來越勇於踩在別人的頭上向錢走。

台灣好不容易建立出來讓人引以為榮的小小社會資本（信任、關懷、公平正義等等等），即將快速崩盤，往不公不義的社會靠攏，一個狗咬狗，人咬人的社會。我們要護衛台灣的社會資本！沒有民主，沒有社會資本的社會，所有經濟成長的果實幾乎都會落入少數人的手上，多數人的權益會被犧牲，這與社會工作促進全民福祉（well-being）價值相違背。

我激動地在學生臉書上打了長長的留言，快速按鍵之後，突然想起二十五年前，一九九○年春，台灣被美國《時代週刊》（Time）以「貪婪之島」形容，全民都在玩六合彩、炒作股票。當時我在美國費城天普大學讀研究所，很難過，逢人就為台灣辯護，這是社會高度缺乏安全感的結果，不是台灣人天生如此。我們還沒有民選總統，還處在白色恐怖，集權統治，一黨專制的時代，每間教室都有暗藏監督老師與學生言論的執政黨工，而且當時不但內有高壓政府，還有中國持續要攻打台灣的企圖，有錢的人才有機會移民到其他不被戰爭威脅的國家，大家若不想錢，還能想什麼？

我們還要回到二十五年前的貪婪年代嗎？

我很宅，已經宅了數十年，無黨無派，平時甚少與任何團體來往，除了工作家庭之外，我盡量避開人群，避開任何政治或宗教組織。年輕時遭逢人生悲劇，一直躲在洞裡療傷，卻不知不覺喜歡了簡單的生活。但是，只要目睹暴力，心就無法如如不動，總覺得要做點什麼，才能安靜下來，不知不覺參與了一些家庭暴力社會工作。這回面對這麼龐大的國家暴力可能一觸即發，一時之間我不知道自己能做些什麼，不知道如何阻止這樣的暴力，也才發現自己很渺小，沒有任何舉足輕重的影響力。這種焦慮又無力的狀態，讓我很鬱悶。

眼前能做的是發聲，在公開的場合譴責暴力的嚴重性，在臉書分享資訊發表想法，在課堂上提供討論平台，讓同學理解獨裁與暴力對社會的衝擊，這是目前唯一能做的。暴力若不被察覺，不被譴責制止，一定會繼續蔓延。但是我還是憂心，不僅是參與運動學生會害怕，沉默的多數人或許也籠罩在恐懼中。

沉默者必有其顧慮與不同的價值選擇，有人不認為目前執政者的做法不妥，也有人還在思索觀望，也有人因為害怕風險。生命的本質原就是貪生怕死，譴責暴力容易被施暴者報復，何況是政府這麼強大的組織，我們每一吋的生活空間幾乎都被政府滲透。公開自己的立場之後會不會被秋後算帳，這是無論處在哪個團體都會有的擔憂。要選擇站在弱勢的一邊，還是站在欺壓者這一邊，這可能攸關個人生存的兩難。每個人需要思索的時間不同，安全感不同，最後決定也會不同。我瞭解，並非每個人都有相同的氣質性情、才華、機緣、身體狀況、以及社會支持系統，說真話要付出代價，甚至有生命危險，不是每個人都付得起。這就是為何開放、自由、相互尊重的民主社會這麼可貴難得。

惱羞成怒的防衛機制

我在課堂上問學生對學運的看法時，很多人低頭不語，我能理解也尊重。一位化名「芥末」的學生在作業裡自問，問自己敢不敢挺身而出，走上街頭？芥末的答案是：「不敢」，但是這個不敢，卻讓他陷入一種低潮，促使他開始分析自己的過去經驗。我讀到芥末這段誠實的自白，非常感動，欣賞他的誠實反思以及察覺自己情緒的能力。他的真誠，讓我們明白，沉默也是要付出代價，面對內心衝突交戰並不好受。

當一個人能看見自己的心虛、愧疚、甚至懦弱，看見自己因為「不敢」而情緒低潮，而且也能同理、理解、接納自己的「不敢」，就比較不會為了掩飾自己的懦弱而去攻擊勇敢的人，也就是所謂的惱羞成怒的防衛機制。也比較不會成為令人討厭的阿Q，塞住自己的耳朵，遮住眼睛，不但不想聽到看到真相，還扭曲真相自欺欺人。

芥末能理性冷靜看自己，願意從多方管道瞭解實際狀況，先讓自己成為一個獨立思考的人，培養公民能力，這就是一種行動。能接納自己的人，通常比較有欣賞與支持他人的胸襟。我在閱讀化名「白開水」的學生作業時，就看見了反思帶來的溫柔包容，因為覺察而梳理一片內在空間可以容納他人。因此，我也呼籲行動力強的人不要攻擊不願公開發聲的沉默者，不能以粗暴的方式強加自己的理念價值在他者身上，要持續練習相互尊重的能力。不要因為自己的勇敢，而合理化自己對他人的壓迫，別自以為是，以為自己的想法就是真理或正義的化身。以愛或正義為名的暴力不會手軟，他們因看不見自己內在的私心與黑暗而更加殘暴。

我怕死嗎？怕國家暴力嗎？當然怕，尤其我是公教人員，政府對我有更多的控制力。但是，我也害怕自己不能做一個內外一致的人，生命浪費在無止境的妥協、偽裝、自我掩飾與謊言裡。我的內在有各種不同的「怕」在相互較勁角力。對於中國的權力伸向台灣，最大的恐懼是民主自由與社會資本的消失，擔心台灣很不容易建立起來的法治、多元價值、人與人之間的良善與信任會快速瓦解，獨裁威權將快速擴散，包括政府、財團、機構、學校、甚至家庭等，都可能全面威權化，我害怕生活在壓抑不能坦率說話的社會環境裡。

每場運動，都在考驗政府與社會大眾對多元價值的容忍度，在平衡社會偏執的方向，社會運動若能和平落幕，彼此協調退讓，台灣的民主自由基礎將更扎實，若以流血暴力收場，社會的開放會大幅度倒退，我衷心為台灣祈禱，為中國祈禱，為整個世界祈禱……，寫到此，我感受到自己面對體制暴力的虛弱無力，面對人類社會的暴力，我能做的就只是祈禱嗎？

相關書摘 ▶ㄧ位心理學家的療癒書寫：我對「自殺者」有價值批判嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《好好存在：ㄧ位心理學家的療癒書寫》，啟示出版

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作者：汪淑媛（Shuyuan Wang）

想要擁有健康幸福的人生，不是僅靠運氣，更大部分是必須靠著自我覺察與用心耕耘而來。很可惜，學校教育很少有課程鼓勵學生研究自己、探索自己，更別談學習怎樣過好這一生。

作者在大學及研究所教授「心理衛生」多年。多數人是因為對於自我探索很有興趣而修這門課，但也有不少人是因為自己或周圍親人心理衛生有狀況，已經影響了身體健康、影響睡眠、或者體型巨大變化，他們希望能透過這門課解決當下問題。因此，作者邀請同學們認真地以自己為研究觀察對象，以心理衛生這門課的現場為窗口，寫下所思、所感、所學。請同學好好注意自己，傾聽自己，照見自己，學習以書寫做為自我探索與療癒的途徑，以及藉此增強對他人的同理與理解能力。

同學林林總總的疑惑，藉由師生之間的書寫，而有了教學以外的生命對話和改變，多年下來，也意外啟動了作者個人心理衛生的探索歷程——回答學生的提問，也檢視自己的內心。

在作者跌宕起伏的成長路和學生們的困惑裡，字字句句的書寫和討論，字裡行間呼應及傳達了心理專業知識的論述；在每個難以忘懷或承受的生命場景裡，梳理了人心和人性。每個人都會面臨的外在人際情境與內在衝突，都在這本書找到呼應與共鳴。

盼望本書能協助人們重視心理衛生，有能力縫補過往無可奈何的人生破洞，也有勇氣因應來自環境的不斷挑戰；找到屬於自己安頓身心的方法，好好存在。

Photo Credit: 啟示出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航