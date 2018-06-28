ㄧ位心理學家的療癒書寫：我對「自殺者」有價值批判嗎？

文：汪淑媛（Shuyuan Wang）

我對「自殺者」有價值批判嗎？

一位年輕的網路名人自殺，引發社會對自殺議題的關注。台灣這些年來，每隔一段時間就會出現某個社會名人自殺身亡的新聞，這樣不幸的事件也發生在我們學校，一位研究所二年級的男學生，兩週前喝廁所清潔劑自殺身亡，全校師生心情沉重。因為媒體的報導，許多同學都知道這件事，我在課堂上陸陸續續與同學討論，覺得自殺問題已經不是單純的個人問題，而是社會問題。事實上，每學期的心理衛生課程自殺議題的討論大概都佔據一兩週，因為一個人自殺，影響範圍深遠，每一次的自殺事件都會捲出大小不同的風暴，襲擊周圍的人。而且，自殺多次擠入台灣每年死亡人數的十大死因之一。

在討論自殺議題之前，我習慣做小調查，問班上同學，從小到大有過自殺念頭的同學請舉手，每次舉手的人數都超過全班人數三分之一。有些同學是看到這麼多人舉手，自己才慢慢舉手，然後大家相視而笑，開始在課堂中開放討論。有些已經遠遠走過自殺陰霾的同學，會更深入分享自己過去的經驗，分享自己如何走過那段「黑暗期」。也有少數的同學仍被陰影籠罩，不會在課堂上公開，會以書寫的方式或私下找我談。很多同學說，看到這麼多人有過自殺念頭，如釋重負，原來不只自己曾有厭世厭己的感受，大家面臨的問題雖然情境不同，但感受是大同小異，因此聽到別人如何重生的過程，特別有收穫。

設法在痛苦中找到意義

我在課堂上以激動的語氣說：「有結束生命的勇氣，怎會沒有結束痛苦的能力？」，要殺死自己，需要莫大勇氣，因此我認為，既然無懼死亡，那痛苦又何懼？ 結果有兩位同學的心得報告對我上課講的這句話，有著完全不同的感受與反應，一位認同，一位相當反彈。認同的學生寫說：

我覺得老師說得很對，我們總是會在灰心喪志的時候說我們已經盡力了，但是其實在我們鼓起勇氣走上絕路的同時，卻忘了我們仍有拋開「放棄生命」的能力。

我在她的報告上立刻回應：「yes， 放下痛苦也是一種能力。」覺得這位同學有看到我想要表達的重點。我針對的是因為覺得人生很痛苦、沒有希望、厭惡自己而想自殺的人，而不是社會學家涂爾幹論述的「利他型」自殺。然而，反彈的同學對這句話卻有完全不同感受，她認為我批評了自殺者。她寫說：

說實話，我自己覺得這句話對選擇自殺的人很不公平。……因為我們真的無法得知自殺者在事件過程中遭遇多大的痛苦和困境，或許他有結束痛苦的能力，但真正解決問題要付出的代價，不一定是他們真的可以承受的，這時候或許對他們來說，結束痛苦最快最輕鬆的方式，就是結束自己生命，而我不認為我們能夠批判他們什麼。

這位同學對於自殺者有著很深的同理，認為我說的這句話是在指責自殺者。我回想自己在說這句話時，背後動機真的如同第一位同學所理解，就是要提醒每個人皆有放下痛苦的能力，不一定要以結束寶貴生命的方式來終止痛苦。可能因為我自己怕死，很難想像有人不怕死，因此覺得能主動結束自己生命的人，必然是相當有勇氣的人。但我可能用錯了名詞，以「勇氣」形容因痛苦厭世而自殺的人，並不恰當，也許他們是徹底的沮喪絕望，沒有其他路了，對活著已經沒有任何希望感，唯有讓自己失去感覺，才能脫離這種絕望感，自殺是完全沒有出路的出路。但這樣的說法無法讓我平靜心安，周圍的人若因痛苦而殺死自己，我總覺得很遺憾難受，因此絞盡腦汁思索，有沒有其他方法，可以讓絕望的人注入一點活下去的希望感。

另一方面，我想說的是，活著本身，似乎不可避免會經歷各種痛苦，我怕痛，因此覺得那些能忍受痛苦、讓痛苦慢慢自然消失的人，很了不起。能面對痛苦、承受痛苦，在這過程中不傷害自己，不傷害別人，是很值得尊敬的。我也發現，不以傷害自己生命的方式放下痛苦，這種能力是可以練習而精進，像所有的專業一樣。接受自己當下的「絕望感」就是一種出路，接受有些問題就是無解，接受了就會有機會放下，而不會緊緊綁架我們。

每當聽到有人自殺，或者一再選擇以自殘的方式來轉移心理的困境與挫折，我其實很不好受，尤其當自殺者是我認識的親人、朋友和學生時，我心會跟著痛，情緒會跟著低沉一段時間。只要與他人生命有連結、有關係，彼此的情緒是會互相傳染影響的，別人苦我們也會跟著苦，別人歡喜我們也會跟著歡喜。但我是不是太急了，因為不希望看見有人以自殺的方式結束生之苦，才以激動質疑的語氣，說出「有結束生命的勇氣，怎會沒有結束痛苦的能力？」，而引發了同學的不滿，勇敢質疑掌握分數權力的老師，奮力為自殺者辯護？

仔細回顧當時出現這句話的背景，在課堂上我們一方面討論最近發生的校園自殺事件，一方面正在閱讀弗蘭克的《活出意義來》。對於如何減輕想自殺者的痛苦，多數人總是不知所措，不得其門而入的無力感，或者那種被切斷連結而受傷的感覺，很容易變質而成為攻擊指責的情緒，對企圖自殺者如火上加油，後果更糟。因此，即使是有經驗的精神科醫師或心理諮商師，面對有自殺傾向的人，也是如臨大敵，戰戰兢兢。

那天課堂上討論的自殺議題，碰巧與閱讀的文獻相關。意義治療方法創始者弗蘭克以身處納粹集中營的經驗，觀察研究人如何面對痛苦以及各種不同因應困境的方式。由戈登歐伯為《活出意義來》這本書所寫的代序提到：

除非能幫助當事人由狀似毫無意義的痛苦中看出一些道理來，否則仍不足以鼓舞生存的意志。而這，正是存在主義的中心思想所在：活著便是受苦，要活下去，便要由痛苦中找出意義。

我認同這段話，覺得這是一個可行的切入點。弗蘭克從在集中營經驗體會到，人可以憑他個人的意志和精神，來決定他要成為什麼樣的人，他說：

他們承受痛苦的方式，是一項實實在在的內在成就。正是這種不可剝奪的精神自由，使得生命充滿意義且有其目的。

這幾句話很觸動我、鼓舞我。正面肯定承受痛苦、通過痛苦的考驗，就是一種實實在在的成就，讓我在心情低潮時，能練習客觀平靜地看著痛苦，然後痛苦就能慢慢緩和，身體再度恢復能量。原來忍受痛苦本身就是一種面對的勇氣，是一種能力。弗蘭克要說的其實就是接納苦本身，如同我之前與學生討論的「自我接納」，不抗拒苦，苦本身就比較能忍受，也就比較不苦了，甚至可以轉化昇華。而我認為這些都是可以慢慢學習與練習的能力，不僅是來自文獻閱讀，也是我親身體驗，我曾是容易被痛苦侵襲霸佔的人，但這些年來，我看見自己與痛苦的不平等關係正在改變中。

因此，當我說「有結束生命的勇氣，怎會沒有結束痛苦的能力」時，並非要批評自殺者或想要結束自己生命的人，而是要告訴同學，每個人都有放下痛苦，超越痛苦的能力，只要願意去嘗試。弗蘭克以自己的生命經驗確認，人有「內在自由」，也看見有人實現了它，即使身處集中營，雖然不是每個人都能做到。每個人的「內在自由」的程度隨著個人的修練而不同，這與多數宗教所期許的人生境界是相通的，心靈自由是可以一點一滴練就，可以透過後天努力得來。

幼兒的同理能力實驗

自殺讓人不捨、沉重。人的生命，從孕育、誕生、成長，依賴他人的時間相當長，每一天的存活都不容易，都需要天地萬物祝福才能平安地呼吸、吃飯、睡覺。當我知道周圍的人有自殘行為時會焦慮不安，我能感受到他們正在面臨極大的痛苦，心情自然受影響，這是很難避免的「替代性創傷」。如果沒有被過度不當對待，我們天生都具有這種與他人生命連結同理的能力。

在讀博士班時，我曾在實驗室測試十四個月大的幼兒是否有同理能力。那是結合依附理論的實驗研究。我們在兩三坪大的實驗室正中央堆滿一箱玩具，媽媽帶著幼兒一起玩，三分鐘後請一位陌生人進入，先安靜地坐在角落，然後逐漸與小朋友一起玩，媽媽則退在一旁，讓小孩適應陌生人。幾分鐘後研究人員輕輕敲門，暗示媽媽離開。多數小孩發現媽媽不見了會哭起來，立刻追到門邊敲門大哭，這時陌生人就蹲在幼兒旁邊，安慰說媽媽等一下就會回來，我們一起來玩玩具。

許多幼兒不久就能接受陌生人的安撫，止住哭泣，繼續回到新奇的玩具上，專注探索玩具。這時陌生人不再繼續陪幼兒玩，只靜靜地坐在角落地板上。兩三分鐘過後，陌生人假裝手突然受傷，用另一隻手按著受傷的手，表現出很痛苦的樣子。結果，這些幼兒會停止玩玩具，驚訝地看著痛苦的陌生人，當陌生人繼續痛苦地哭泣，許多小孩甚至會走近陌生人，用他們的小手去撫摸陌生人受傷的手。

我靜悄悄躲在隔壁實驗室錄影，眼睛瞪著螢幕，看到十四個月的幼兒蹲下來憂心忡忡地看著陌生人，對這個小人兒充滿敬意。

又過三分鐘，媽媽回來了，幼兒開心地與媽媽擁抱相見歡，我們就判斷這個幼兒與媽媽之間有安全依附關係。有些母親患有嚴重憂鬱症，無法回應小孩的需要，或者不當地對待小孩，例如忽略或對小孩發洩情緒，這些小孩在實驗室裡會特別沒有安全感，只要媽媽一離開實驗室就大哭大鬧，無法安撫。而當媽媽回來了，又開始打媽媽，或是媽媽離開或回來與否都不在乎，對周圍環境冷漠；這些幼兒的同理心測驗就不顯著。被愛的小孩會自然產生愛，被暴力對待的孩子，不但無多餘的空間關心別人，暴力也會自然在體內滋長，暴力的對象可能是周圍人物，也可能是自己。

每一個生命的死亡，幾乎或多或少會影響到周圍的人，尤其因為無法忍受痛苦或感受不到生命的價值與意義而主動結束生命的人。這些人生前的痛苦將如巨大的漣漪，往外蔓延，植入很多人的心中，延展成巨大陰影。經歷親朋好友自殺身亡的人，難受的複雜情緒各有差異，例如罪惡感、不捨、分離的悲傷、被死者拋棄的憤怒、恐懼、焦慮、憂鬱等等。我指導過一位研究生的論文主題是自殺遺族之生命歷程，發現自殺遺族得特別努力奮戰，才能不被黑暗的情緒漩渦捲入。

或許因為知道自殺引發的巨大漣漪，因為不捨死者的苦與周圍相關人的苦，或者我難以忍受自己感染他人苦，彷彿自己也是受害者，使我的語氣急躁又強烈，讓同學覺得我在批判自殺者。關懷的心起了化學變化，聽起來像是責備或攻擊的語氣，這是我要反省的。這也是所有助人專業者、老師、父母都要注意的，一不小心就「愛之深，責之切」，而更深層的事實是，我們無法與自己的焦慮共處，好意變了味，反成為另一個壓迫者，讓人更難受了。

相關書摘 ▶ㄧ位心理學家的療癒書寫：以愛或正義為名的國家暴力不會手軟

書籍介紹

本文摘錄自《好好存在：ㄧ位心理學家的療癒書寫》，啟示出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：汪淑媛（Shuyuan Wang）

想要擁有健康幸福的人生，不是僅靠運氣，更大部分是必須靠著自我覺察與用心耕耘而來。很可惜，學校教育很少有課程鼓勵學生研究自己、探索自己，更別談學習怎樣過好這一生。

作者在大學及研究所教授「心理衛生」多年。多數人是因為對於自我探索很有興趣而修這門課，但也有不少人是因為自己或周圍親人心理衛生有狀況，已經影響了身體健康、影響睡眠、或者體型巨大變化，他們希望能透過這門課解決當下問題。因此，作者邀請同學們認真地以自己為研究觀察對象，以心理衛生這門課的現場為窗口，寫下所思、所感、所學。請同學好好注意自己，傾聽自己，照見自己，學習以書寫做為自我探索與療癒的途徑，以及藉此增強對他人的同理與理解能力。

同學林林總總的疑惑，藉由師生之間的書寫，而有了教學以外的生命對話和改變，多年下來，也意外啟動了作者個人心理衛生的探索歷程——回答學生的提問，也檢視自己的內心。

在作者跌宕起伏的成長路和學生們的困惑裡，字字句句的書寫和討論，字裡行間呼應及傳達了心理專業知識的論述；在每個難以忘懷或承受的生命場景裡，梳理了人心和人性。每個人都會面臨的外在人際情境與內在衝突，都在這本書找到呼應與共鳴。

盼望本書能協助人們重視心理衛生，有能力縫補過往無可奈何的人生破洞，也有勇氣因應來自環境的不斷挑戰；找到屬於自己安頓身心的方法，好好存在。

Photo Credit: 啟示出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航