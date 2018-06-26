《人類文明的黎明與黃昏》：河姆渡遺址顛覆中國「黃河文明」起源論

文：青柳正規（あおやぎまさのり）

「四大文明」的認知

中國浙江省長江流域於一九七○年代發現河姆渡遺址。學界因此明白，中國於西元前六○○○年左右已有稻作文化，以往的常識也同時被顛覆，中國最古老的文明不再是「黃河文明」。然而河姆渡遺址的發現，影響所及不僅止於中國國內。因為研究證實，除了世人向來熟悉的「四大文明」的黃河文明，中國尚有更古老的文明。因此在講述中國古代文明前，要先回顧歷史，思考「四大文明」的概念為何誕生並成為定論。

其實「四大文明」一詞並非全球通用，而是日本特有的用詞。根據金澤大學村井淳志表示，「四大文明」一詞係由江上波夫（以「騎馬民族征服王朝說」等聞名的學者）提出，首見於昭和二十七年（一九五二年）發行的教科書《再訂世界史》（山川出版社）。推測該書意圖係強調昔日亞洲有高度文明，藉以鼓舞因戰敗而一蹶不振的日本人。

然而，將古代的亞洲區分為四個文明地區並非日本獨特的構思，反倒是在歐洲形成的想法。

希臘時代，希羅多德於其著作《歷史》將世界區分為歐洲、北非、亞洲三個區域。希臘人將自身認知的世界稱為「人煙所及之地」其他未知的世界都不在談論範圍內。順帶一提，對希臘人而言，「亞洲」係指今中東、近東至印度，印度以東的中國或東南亞不在人煙所及之地所指稱之內。

在舊約聖經中，「世界」的範圍也特別有限。「創世記」記載，太陽升起的東方有樂園名為伊甸園，人類係由上帝在此創造。這座樂園有河川，其支流為比遜 （Pison）、基訓（Gihon）、希底結（Hiaddekel）、伯拉（Phrat），其中希底結若是底格里斯河，則伯拉為幼發拉底河。總之都屬於今日西亞一帶，舊約聖經中的「世界」所指地區僅限於中東、近東。

再看看之後的羅馬時代，羅馬人與希臘人相同，對於世界的認知也區分為「已知世界」與「未知世界」。不過羅馬人對於包含於「未知」的中國已掌握某種程度的資訊，西元二世紀托勒密王朝時的地圖已經畫出中國。但當時的人似乎不認為這些未知世界會對已知世界造成重要影響。

西元一世紀時，住在埃及的希臘人曾撰寫《厄立特利亞海航行記》（Periplus of the Erythraean Sea），此書內容為紅海、阿拉伯海、印度洋的航海指南與海上貿易，其中也曾提及中國：「有座內陸大都名為Thinai，Seres的羊毛、絲、紡織物由此經陸路從巴庫圖拉（Bactra）運往婆樓割車（Barygaza），也經由恆河運往利邁里」（村川堅太郎譯註，中公文庫），Thinai與Seres所指即是中國，但在本書不過是絲與羊毛的產地。

由以上敘述可知古代希臘人、猶太人、羅馬人對印度以東有多少程度的認知。值得關注的是，這些古代的認知經過日後的大航海時代，直到十九世紀，對於歐洲的知識分子仍具有影響。例如黑格爾（Hegel）在《歷史哲學講稿》便將亞洲區分為以下四個區域——①黃河、長江流域與中亞高地／②恆河、印度河峽谷／③阿姆河（Amudaryo）、錫爾河（Syr Darya）流域平原與波斯高地、底格里斯、幼發拉底河谷間平地／④尼羅河流域平原。

如此區分四個地區的構想，可以看出日後四大文明概念的影子，但為何歐洲知識分子會認定亞洲主要的歷史與文化皆位於大河流域？理由是為了強調歐洲已經在大航海時代出入世界七大海域，而封閉停滯的亞洲則尚未出海。

恩格斯（Friedrich Engels）於一八五三年寫給馬克思（Karl Heinrich Marx）的書信有下列描述，彷彿為前述內容提供了佐證——若將撒哈拉沙漠（Sahara）至阿拉伯、波斯、印度、韃靼之乾燥地帶視為一體，則欲在此乾燥地帶農耕，必須仰賴遠超越個人的力量，由王者推動人工灌溉，專制君主制因此產生，進而造就四個大河文明。恩格斯將亞洲概括而論，使其成為與歐洲對峙的對象，不得不說其思考背景存在著歐洲的優越性、歐洲中心主義。

換言之，「亞洲四大地區」並非針對各個古代文明審慎進行發掘調查後而得到的概念，而是基於歐洲人傳統的亞洲觀而形成的概念。這種亞洲觀的基礎便是建立於先進的歐洲與落後的亞洲之架構。這種亞洲觀、歷史觀強調的是歐洲自身的優越性，主張雖然人類最古老的文明誕生於亞洲，但亞洲在之後的發展中成為落後地區，歐洲反而更優異先進。戰後的日本，便是反過來利用歐洲人的亞洲觀，利用「四大文明」這個充滿魅力的詞語對抗「歐洲中心史觀」。

河姆渡遺址的發現

在前述背景下，為何黃河文明會特別受重視？德國地質學家費迪南．馮．李希霍芬（Ferdinand Freiherr von Richthofen）的發現與此關係甚大。他曾調查中國，並於一八七七年將中國到中亞的路徑命名為今日知名的「絲綢之路」。他也發現中國係由秦嶺山脈分割為南北兩部分，並關注秦嶺北側黃河流域豐盛的小麥栽培，表示此處為中國古代文明的發祥地。

Photo Credit: 八旗文化出版 河姆渡遺址第一次正式發掘區域，干欄式住宅遺址。圖為遺址還原區。

這項見解直到二十世紀依然有效，美國農業經濟學者約翰．洛辛．布克（John Lossing Buck；《大地》作者賽珍珠的前夫）曾於一九二九年以後調查中國農業，找出稻作最北的界線。此地帶年降水量八百毫米，年均溫十五度，以北則定義為小麥地帶，降水量更少、氣溫更低。這條稻作北界與今日中國的農業現況幾乎一致。不過今日年降水量一千毫米等量線與秦嶺山脈淮河的連線重疊，因此區分南北農業分布的界線稱為「秦嶺淮河線」。若說中國古代文明興起於界北的小麥地帶，這條北界則可有效鞏固這項文明史觀。換言之，若欲主張黃河文明是中國最古老的文明，農業北界的存在是最便利的說詞。

長江流域的河姆渡遺址的發現，顛覆了這項中國古代文明的定論。這座遺址位於低溼地帶浙江省餘姚市，當時大量發現西元前六○○○年左右的碳化稻米，經分析確定，其中包含野生種與栽培種。另外出土許多炊事用的陶器，也知道當時的人會飼養豬隻當家畜，同時也進行狩獵漁撈。儘管狩獵採集並行，研究人員仍證實河姆渡遺址於西元前六○○○至五○○○年左右已經從事稻作，干欄式住宅的發現則為此提供佐證。

由以上論述可知，北方的黃河文明與南方以稻作為中心的長江文明幾乎出現於同一時期，又由於和姆渡遺址的發現，學界證實中國北方的麥作文化與南方的稻作文化在非常早期業已並存。

中國北部的橡樹林文化

確認前述來龍去脈後，在此再次探討古代中國文明，首先值得關注的是中國文明的多樣性。這點不只是因為黃河文明與長江文明並存。學界已知，與此兩者幾乎同一時期，內蒙古東部至遼寧西部的遼河流域，也曾形成有別於黃河及長江的文化圈。

當地植被與東日本的橡樹林帶幾乎相同，溫帶落葉闊葉樹林廣泛分布，有橡樹、櫸樹、栗樹、楓樹、華東椴等。這種植被分布自中國東北部遍及朝鮮半島、東日本，這些區域共通的文化以「橡樹林文化」聞名，此係中尾佐助命名。

橡樹林的一大特徵是，其自然糧食生產力較南日本的照葉樹林帶強盛。橡樹林生產的堅果類經過擊碎烹煮即是營養價值高的糧食，乾燥後也可作為儲備食品。而且橡樹林的樹木不若照葉樹林密生，陽光可照耀地面溫暖草木，進而孕育以草木為食的鹿、兔等動物。除了這些山珍，如果還能捕獲鮭魚、鱒魚、嘉魚等，就能確保糧食豐沛無缺。東日本這種狩獵採集文化足以養育一定人口（由聚落數量及規模推測，以繩紋中期人口最多，約三十萬人）。

東日本的繩紋文化也可稱之為橡樹林文化，至於屬於農耕文化的彌生文化，之所以以九州北部為起點由照葉樹林帶開始發展，可能是因為糧食資源不如橡樹林帶豐富。相對的，因為東日本在自然界的糧食比西日本豐富，所以可以認定其無必要轉型至稻作。另一方面，也基於其氣候較西日本寒冷而認定當地無法從事稻作。可能是基於這兩個原因，稻作文化才無法於短期間內北上。

如此審視可知，以農業開始時期的早晚衡量文化發展的程度，實在是過份單純的文明史觀。確保糧食的方法是農耕或狩獵採集漁撈並非重點，重要的是從人類生活的充實度評估糧食是否能保證有穩定長期的供應。

話題回歸中國，內蒙古的興隆窪遺址是遼河文明的指標性遺址，該文明屬於橡樹林文化，與東日本相似，於西元前六二○○至前五○○○年興盛。當地比日本略微寒冷，是落葉闊葉樹與針葉樹交雜的地帶，但當時可能比現在更溫暖溼潤。當地生活形態為狩獵採集，但也已開始飼養豬隻。聚落規模約二萬平方公尺，約為東京巨蛋的一半，周圍挖有壕溝，其環壕聚落內約有七十戶豎穴居。此文化圈亦出土中國最古老的玉器楔形耳飾及手捏陶器，可見其狩獵採集漁撈文化充實度之高。

遼河文明顯示中國古代文明多樣性之一環，以下將以此為前提討論黃河文明與長江文明。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《人類文明的黎明與黃昏：何謂文明？又何以滅亡？》，八旗文化出版

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作者：青柳正規（あおやぎまさのり）

譯者：張家瑋

考古學和人類學已經證明，古文明並不神秘，而只是人類適應環境的技術。作為二十萬年前非洲一名女性的後代，人類一直在不斷適應環境、並因為對抗風險而造就「文化」這種生存策略，並像尼安德塔人一樣因文化的早熟而滅絕。

本書是「講談社世界史」21卷第一本，探討人類的出現及古代文明的黎明和黃昏。人類文明的經典模型是兩河流域的「農耕文明」，為何最早出現在西亞？又如何向歐洲全境擴散？為何北歐和東歐一直堅守住自己的漁獵傳統文化，延遲千年不被「農耕」這種所謂的「高科技」染指？這種情況應該被解釋為「落後野蠻」嗎？作者透過考古學和人類學分析，反思了文明的概念，文明如何傳播、演化及衰亡，檢討了我們舊有的文明史觀的侷限！

作者引領讀者到遍布全球的古文明遺跡現場，一起考察、檢討了不同類型的多元文明之昌盛。並提出了很多值得思考的問題：東亞的初期農耕是獨立發展出來的，還是西亞傳播而來的？美洲安地斯文明，何以未遵循所謂的「農耕－都市－階級」這種主流發展模型？中國人最自豪的「四大文明」說竟然是日本人一九五二年提出，是藉以鼓勵因戰敗而沮喪的日本人，這是怎麼回事？同樣是大河文明，埃及文明和蘇美文明為何截然相反？——關於古文明的認知，有太多需要釐清，有太多需要重新思考。

考古學是未來學。本書作者透過身處歷史遺跡，「親手」理解文明，探討和反思現代文明的各種問題。從古代文明到現代工業文明真的直線「進步」嗎，還是適應環境而「演化」？現代文明中對時間的認知大幅萎縮，是否有解決之道？進步、成長、擴大和革新這種現代的「肉食性文明」原理，會把人類帶往毀滅嗎？借鑒古文明，我們可否接受「舒暢的停滯」呢？

學習文明史的意義，是在「文明滅亡時刻」知道「我們能力所及之事」。

來自日本講談社的全球史鉅獻

《人類文明的黎明與黃昏：何謂文明？又何以滅亡？》屬於日本講談社紀念創業一百週年，所出版的「興亡的世界史」套書第1卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀，用更大跨距的歷史之流，尋找歷史的內在動能，思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的，是本著台灣史就是世界史的概念，從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九