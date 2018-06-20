她不過是一名「女模」：觀展「實況」，反思藝術圈男性霸權

文：小女子（TW Girl）

我被展覽的裸體女子宣傳照吸引，但又有何不可？ 女性的身體本身就是美麗且值得欣賞的，我不想在還未實際參觀展覽前就斷定由男性主導的展覽就是在貶低女性、把女性視為沒有靈魂的肉體，於是一個人來到展場。

近期參加了藝術家齊簡的《實況－那裡，然後／然後，那裡》展覽開幕。去之前，同是當代藝術家的女性朋友提醒說這場展是個 「no, no」——大寫的「錯」。如多數當代畫廊，展場主要為以複合媒材佈置的白色空間，影像投影、攝影照片、文件等物件遍佈展場。

一篇名為「一則私人遊行筆記」的藝術評論被展示於牆上，文字敘述貫穿場內作品。文中藝術評論家方彥翔描述受藝術家齊簡之邀觀看一場「私人劇場」的感受，在這場先於此展覽的私密展演中，方彥翔得以親眼目睹裸體女子的演示，他書寫實地看著女子沿著空間邊界移動與物品互動、跟隨著赤裸女子在展場內走動時，亦感受自己身體的反應。

這篇文章作為展覽的唯一官方敘述，在觀者欣賞作品時和展場提供的展覽敘述搭配，雖早已閱讀過，我仍感到疑問。

照片中的女性呢？

Photo Credit：本篇作者拍攝

雖說展覽中有出現宣傳照的那名女性，但她從不是主角。當男性藝術家的名字在展覽出現、男性藝評的名字印在文宣和作品中，她的名字未曾出現過。她不過是一名「女模」，一名沒有臉、沒有名字的「女模」罷了。

儘管一進門的白牆上投影著「女模」在「私人觀看」時沿著展場邊緣走動和物品互動的錄像，仍然因為錄像被男性藝評的評論大篇幅覆蓋著而讓人難以專心觀看女子的行為表演。這整場展覽中最清楚的「女模」身影，呈現「女模」背對男性訪客縮在一角。彷彿在訴說著什麼。

「照片中的女性呢？」這次，我向前台的女工作人員詢問，得到整場展覽都不會有行為藝術的回覆。 我所抱持著的那一絲可能見到女模的希望落空了。我有些失落——或許展覽敘述含糊交代的展出內容只是個行銷的引子而已；但同時我也知道，若女性表演者真的在現場演示，我也會感到難受。

物化女性的普遍——永遠沒有名字的女性

展覽藝術家說當初沒有任何設想，邀請了藝術評論家一起參與赤裸女模的「私人觀看」秀，並請藝術評論家寫下觀賞展覽的感受。

這場展彷彿顯示，「我因為是個擁有權力的男性藝術家，所以有權利邀請我的男性藝術評論朋友一起觀看身材姣好的赤裸女性模特兒」。在兩位男性得到掌聲時，這名女性表演者卻從沒有被認可或認識，始終是一名沒有名字的「女模」。

或許她是用金錢請來的，但即使在模特行業以及女性的日常生活中，男性對女性的凝視仍被許多人視為理所當然。即便在專業領域，女性也常可能被要求做超出專業規範的事。就算女性感到不舒服，很多時候也因困在父權體制中而難以抵抗。日本模特兒水源希子說過：「模特兒並不是物件，女性也不是性的道具。」表明作為女性模特曾被不當地對待，更揭露曾在拍攝裸照時，被以「確保拍攝專業」為由被迫接受20多名男性高層在場觀看。

而台灣的許多女性模特兒、表演者、藝術工作者也和水源希子一樣，常在男性主導的職場環境遭受男性凝視、言語與肢體等性騷擾以及各種將女性視為物品的剝削。在這樣的環境中，女性參與者往往是沒有名字、沒有名氣且沒有得到應有的尊重。女性視角，終究是缺席的（absent）。我向來尊重藝術創作者，相信藝術家享有自由創作的權利。但我仍然感受到自己的情緒波動，激動、沈痛、生氣、委屈與困惑的交雜感受。

這場展覽連結了男性與女性不對等的權力關係，通過男性凝視 (male gaze)，構成對女性的物化 (objectification of women)。作為一名女性藝術家，我很直觀地連結到自己在職場以及日常生活中遇到的性別權力與不平等。我不免將他與過去環境比較：這場展覽若是在美國展出，能不飽受批評嗎？

藝術圈的性別歧視

Photo Credit：Courtesy of Whitechapel Gallery 游擊隊女孩（Guerrilla Girls）

這張1980年代Guerrilla Girls創作的名作，直接揭發了藝術圈的性別不平等待遇。海報中寫道：「紐約知名的現代展覽館內，低於5%的藝術家是女性，但確有多達85%的女性裸體相關創作」。指出男性的凝視以及女性的被物化，諷刺藝術圈的性別不平衡。那麼多女性的裸體在展覽館裡出現，卻為何不給女性藝術家展出的機會呢？為何女性藝術家的名字總不被看見？難道女性只能靠脫，才能參與藝術嗎？

女性的藝術參與不只是根本性的缺乏女性視角，更是對女性剝削和社會壓迫弱勢性別的延伸。藝術，尤其當代藝術常批判或反映出社會現狀，但對於如此明顯物化女性的男性社交展覽，卻絲毫沒有提及女性的角色等性別議題，也正是藝術界的忽視，無意間加深性別壓迫。男性掌權的性別不對等，不只是在作品裡，也在參與作品的觀者中得以察覺。

展覽介紹裡寫道：

「齊簡安排的這場演示或展演，對我來說像是欲意將日常予以劇場化，但卻又解離了劇場的各要素，而成為某種物質生活的過程。」

在展場發生的一切，在展覽期間，藝術家分別以這些程序如實回應「實況」。它是一個工作現場的實況。作品名稱叫《實況》，不就是更反映了該男性藝術家或男性藝評人對於性別角色的想法，並表達出他們眼中的社會現狀？ 亦或是在這樣的框架下，參與展覽策劃的人們都無意識的遷就於性別不平等的現狀？

後記：

我與藝評良好地談論過，也互換了聯絡資訊。他說自己只是旁觀者，被邀請參與觀看、被邀請寫藝評，他始終把自己視為一個旁觀者，如何使用他寫的東西則是藝術家的自由。他表示並沒有特意想到性別的角色，而是在展覽和觀看過程中著重關注職業角色以及身體、人和人的關係。但經過一番交流後，他感到困擾，他說他身為男人理解物化女性的普遍性，但並未想到會有人和我一樣注意性別的角色。或許是那些和我一樣有性別意識地女性根本不會前來，又或許為了生存，女性仍要屈服於男性父權體制的價值觀吧。

我心裡清楚，這個展覽若是在美國這樣性別意識強烈的國家出現，有極大的可能被嚴厲批評。但在台灣，竟然找不到女性視角的評論，甚至完全沒有引起爭議。若當代藝術是樂意討論社會現況，我希望能用我的文字呈現一個新的視角，開啟和平的討論。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航