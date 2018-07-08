重返老派「食」代：台灣本土懷舊零食變遷史

採訪、撰文：嚴永龍

也許是捨不得過去的美好時光，或者是對生活現況感到不滿，每個人多少都有點懷舊情結，尤其是對孩提時代的舊事物，你我心中總有一種莫名的嚮往。小孩子多半嘴饞得很，當年我們對零食毫無抵抗力，兒時吃過的種種零食，大家還記得多少？

在「重返老派食代！你心中的懷舊零食」專題報導中，《食力》帶你搭上懷舊時光機，重回20世紀的台灣，尋找各年級生專屬的零食記憶，一同深入零食工廠，瞭解糖果、巧克力、冰品、魚漿製品、油炸與擠壓膨化食品六大類休閒食品的製程，讓你「吃其然」也知其所以然，並探究零食老字號的品牌秘辛，感受台灣懷舊零食的魅力。

懷舊零食見證社會變遷，社會消費力與零食需求同步躍進

零食的正式名稱是休閒食品（Snack foods），用於滿足口腹之欲的非正餐小食，屬於國民所得及生活水平提高後的流行產物。一般而言，休閒食品的份量適中，無須烹煮可即時食用，方便我們充飢解饞。

據《食力》2018年5月25日至6月8日「懷舊零食大調查」 網路問卷調查統計，在糖果、巧克力、冰品、餅乾、果凍與軟糖及其他品項中，大家最懷念的零食分別為：鐵罐水果糖、森永牛奶糖、王子麵、科學麵、七七乳加、綠豆冰袋、海苔片。約六成的民眾表示最常在國小階段吃零食，但成年後已很少吃，如果想要重溫兒時好滋味，多半到超市、量販店以及超商購買，而非傳統雜貨店。

談及台灣的懷舊零食，必先瞭解本地食品業，其實是隨著台灣的社會發展而逐步成長。多年來投入懷舊文化的研究裡，懷舊達人張哲生亦指出，台灣休閒食品的興起，與台灣20世紀下半葉經濟起飛有極其密切的關係。國民消費能力上升，消費者對於產品的要求就更高，導致台灣零食廠商必須求新求變，從傳統手工到機器自動化，通過改革生產技術，以製作品質更佳的零食，而各種新產品的出現，亦拓展了台灣的零食地圖。

50年代：戰後台灣百廢待興，糖果難得捨不得一口吃掉

第二次世界大戰結束後，又爆發國共內戰，國民黨最後在西元1949年12月徹退至台灣。那時台灣百廢待興，民生物資相當短缺，許多資源仰賴進口供應，國際收支的逆差很大。雖然美國自1951年開始提供經濟緩助，但直至1965年為止，台灣社會仍處於戰後恢復期，一般老百姓生活艱苦，基本上不會有閒錢買零食。

然而，俗稱「柑仔店」的傳統雜貨店早在日治時期已經出現，儘管選擇十分有限，在50年代的傳統雜貨店裡，還是可以找到一些餅乾或糖果，例如柑仔糖、花生糖和麥芽糖等較為傳統的零食。此外，有些流動攤販也會賣雞蛋冰以及其他冰品。張哲生表示，那時候能吃到糖果是非常難得的事，小孩子通常不願一口吃完，所以品嚐到糖果的甜味後，便會吐出來把它包好，留待下次享用。

60～70年代：經濟起飛荷包漸漲，柑仔店與福利社成零食天堂

台灣在1961～1972年的經濟成長率平均10.2%，經濟開始起飛，當時政府採取「出口導向」政策，設立「加工出口區」，吸引外國人來投資設廠，有助國外的生產技術在台灣傳播，國民所得增加，漸有餘裕購買休閒食品。當時食品工業以製糖業和罐頭業為主，60年代的台灣出現了一些零食廠商，如大田食品（今為「大田海洋食品」）1963年推出的大豬公，以及1968年上市的乖乖系列，產品更內附塑膠製玩具和卡通貼紙。

踏入70年代，零食廠商開始崛起，各式各樣的休閒食品如雨後春荀般出現。較有名氣的鹹味零食包括可樂果、專用來乾吃的王子麵與科學麵。至於甜食則更多，喜年來蛋捲、七七乳加巧克力同樣在這時期誕生，但最有特色的莫過於涼菸糖和牙膏糖。張哲生補充，那時的小孩子非常喜歡這類糖果，一般來說，他們會到學校福利社或傳統雜貨店消費零食，有些傳統雜貨店更提供煮麵服務，小孩子還可以多付10塊，在泡麵上多加一顆雞蛋，與好友們一起大快朵頤。

80～90年代：本地零食產業發展蓬勃，廣告盛行、現代零售通路崛起

休閒食品市場在80年代蓬勃發展，零食廠商紛紛建立起自動化生產系統，開始有品牌行銷的概念，不斷在電視下廣告，甚至邀請台港兩地的當紅明星做代言人。張哲生表示，80年代的零食廣告令人印象深刻，尤其是口香糖的廠商，懂得善用標語口號，向電視觀眾植入消費意識，例如：飛壘口香糖強調「可以吹好大的泡泡」。

那時候，智慧財產權的觀念在台灣尚未普及，相關法律亦不完善，許多零食廠商會直接使用卡通人物的肖像，製作塑膠製玩具或漫畫，放在產品裡作為贈品。以乖乖為例，他會在廣告裡宣傳新推出的附贈玩具，刺激小孩子的購買意欲。後來智慧財產普及化，贈品製作成本提高，廠商只好放棄贈品策略。

值得一提的是，零食銷售的通路體系也在悄悄地改變。自從統一企業在1979年引進7-eleven，台灣便利商店在80～90年代期間高速發展。由最初朝7晚11，到後來的24小時營業，各類商品陸續上架，變得什麼都能賣，便利商店的競爭優勢一直在擴大，再加上量販店等現代通路的興起，傳統雜貨店的生存空間不停被壓縮，日暮途窮。80年代出現過24小時營業的連鎖零食商店，稱為「小豆苗」，然而，其命運與傳統雜貨店一樣，敵不過強勢崛起的現代零售通路，迅速沒落。

經典品牌變成集體回憶，懷舊零食體現當代人文精神

工業技術的革新、零售通路以至消費模式的轉變，都對台灣的零食製造業產生深遠的影響。時移世易，有些老品牌如乖乖、喜年來、味王和大田海洋能夠與時並進，不但成功延續下去，甚至越做越大，也有不少廠商在激烈的競爭中遭到淘汰，轉化為我們的集體回憶。

由此可見，休閒食品市場的成長趨勢在於國民生活型態的變化，懷舊零食的歷史脈絡，實與台灣的社會進程環環扣扣，不同時期的零食品項，或多或少反映當代的社會風貌。因此，懷舊零食不止是純粹的「古早味」，更體現了各個時代的文化精神，總令人心馳神往。

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參考資料

本文經食力（foodNEXT）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航