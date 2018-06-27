《亦近亦遠的東南亞》：東南亞史並非進化論式，而是「植物文明」自我成長史

文：石澤良昭（いしざわよしあき）

自然環境與獨特的生活文化

讓我先向各位說明東南亞的自然環境。

中南半島境內雖然沒有高聳的山岳，但地表高低起伏，地形縱橫交錯。境內各條規模不一的河川大多由北方流向南海，途中流經許多深邃的溪谷、湍急的瀑布及平緩的淺灘。靠近海岸的平原地區被幾條山脈分割成數個區域。

三大島嶼蘇門答臘、爪哇及婆羅洲相互鄰接，與中南半島隔著淺海相望；馬來半島呈南北向長長延伸，位於印度洋到太平洋的通路上；南洋群島多為火山島地形，至今仍然持續噴發中的島嶼不在少數。

廣闊的大海包圍了東南亞各地，受惠於內陸海洋的優越地理條件，居民們得以利用海洋聯繫，各地傳統文化相互交錯，居民們的日常生活中可看到許多共通性。

東南亞的住民們利用雨林氣候特有的風向交替特徵，駕駛著單側或雙側架有腕木的獨木舟（Outrigger canoe）往來各地。其後，開始利用帆船或中式帆船（戎克）前往中國、印度、波斯灣及阿拉伯海等地進行貿易。交易活動使地區與地區間愈加活絡，沿岸逐漸形成港市，一些港市甚至發展成為地區性的小國家。

以這些港市的歷史發展來看，柬埔寨的扶南國（約一世紀～七世紀左右）位於中南半島南部湄公河三角洲，同時擁有經營農耕的腹地；室利佛逝 [1]（約七世紀～十一世紀左右）位於蘇門答臘中部，靠近麻六甲海峽；滿者伯夷（一二九三～一五二七年）位於爪哇島東部，以上三者皆是受惠於熱絡的海洋貿易與交流活動形成的港市國家。各國的商人陸續來到這些港市進行貿易，穆斯林商人駕駛著阿拉伯帆船（Dhow）來到東方，繼之唐代（六一八～九○七年）後期到宋代（九六○～一二七九年）以後，中國商人也利用中式帆船前來進行貿易。

如同前文裡介紹過的，中南半島的山岳地帶有著深邃溪谷，由北方流向南方大海的大型河川與匯流的中小型河川在溪谷中不斷地沖刷，形成河階和平原，甚至是廣闊的三角洲，帶進了肥沃的土壤和豐富的礦源，不但可用來栽培穀類、油性植物、甘蔗、橡膠等作物，也是石油、石灰、鐵、鋁礬土、錫、鎢等珍貴礦物的礦床。

東南亞全境炎熱潮濕，最熱的月份甚至可能超過攝氏四十度，平均氣溫約二十八度，年雨量在一千四百到一千八百毫米之間，即便如此有時降雨量差異甚大，特別是雨季和乾季分明的地區常有降雨不規則的情況。稻田耕作是居民的生活中心，更具體來說，居民的生活是以農業為中心，有地理學者甚至將東南亞地區評為「植物文明」的世界。居民們以自己種植的農作物作為糧食，住在用木材、竹、秸稈、土等材料製作而成的木造家屋中，過著自給自足的生活。除了越南，大多數的民宅皆為高架屋。

在這裡日常生活可見到男女緊密共同作業，就經濟活動來說，女性負責主要的家庭事務，從育兒到稻米收割皆一手包辦，實質上具有相當充分的決定權和自主權。

村落建立在河岸的沙洲和平原上，構成基礎的經濟和社會單位。村民們擁有有私人土地，也共同持有土地，維持著相互扶持和共同生活的傳統習慣，直到現在的農村仍然具有這様的機能。

東南亞各地的宗教信仰同樣地具有共通性，在接受佛教、伊斯蘭教、基督教等大型宗教之餘，地方上的精靈信仰、祖先崇拜、土地精靈、地母神信仰、山岳信仰仍未消失，各種祭禮的場合常看到這些信仰的影子。特別是在舉辦與農業有關的祭典時，很多村落會根據陰曆舉行祈求雨季到來或是農作物收成的祭典，祭典時會有板羽球、跳繩、男女的歌唱或舞蹈等慶祝活動。

東南亞的生活史故事

那麼，了解這様的東南亞歷史的意義究竟在那裡呢？

以歷史的觀點思考現在的東南亞世界如何形成，這個地域，這個國家，或是這個民族，究竟歷經過怎樣的時空才形成現今的樣貌？答案必須透過一步一腳印的史料挖掘和歷史建構才能求得。而若要思考東南亞人民的生活史是如何被形成，雖然是理所當然的事情，但還是有必要一提：傳統是長年累月的累積下建立的，有傳統作為根基，才能形成今日所見的日常生活的樣貌。這個形成傳統文化的地域迎來了外來文化，在擷取外來文化的同時，仔細地推敲著這些文化對自己是否有好處，然後做出取捨。

農業是支撐東南亞居民生計的基礎。例如：柬埔寨在六世紀左右引進印度的犁，當時也已經存在著用畜力犁耕的技術，居民們引進外來的農具加以改良，讓它們適應東南亞的土地後持續使用至今。當地基本上是以雨水為主的水田稻作和儲水灌溉為主，也有少部分的火耕農業。這様的耕作型態一直維持到帝國主義國家引進熱帶農業栽培後，才有大幅度的改變。

讓我們跟同一時期，也就是西元一○○○年左右的世界人口比較看看。中國正是在宋朝時期，擁有印刷術、火藥、羅盤等三大發明，是首屈一指的文明先進國。在西方，誕生於七世紀的伊斯蘭教已經擴展到伊比利半島，形成伊斯蘭文化圈；各大都市中學者和文人們聚集，研究希臘的古典文獻；當今世界的「主角」歐洲當時還僅是落後的地區，甚至還沒有開發出讓家畜過冬的技術呢。日本又是什麼情況呢？世界最早的小說《源氏物語》（十一世紀初完成）在京都問世，象徵著優美的宮廷文化開花成果。根據推估，西元一○○○年時世界人口約有二億五千萬人（根據二○○○年一月三日的《讀賣新聞》報導）。其中，世界最大的都市哥多華（Córdoba）[2] 約有四十五萬人，中國北宋的首都開封約有四十萬人，君士坦丁堡（今日的土耳其伊斯坦堡）約有三十萬人，吳哥城約有二十萬人，京都約有十八萬人左右。

Photo Credit: 八旗文化出版 水利都市吳哥寺：不僅是大水庫巴萊，南北長一千三百公尺、東西長一千四百公尺的護城河也蓄滿了水。

為什麼在吳哥都城附近會出現這様的數字呢？法國學者格羅利爾的〈水利都市論〉（一九九二年）指出，全盛時期的吳哥王朝使用雨季時儲存在巴萊湖（人工貯水池）的水，實施二期稻米的集約耕作，可灌溉農業用地面積廣達八萬六千公頃。吳哥寺建設時的十二世紀前半，吳哥城的稻米產量已經足以供應五十萬的人口食用；西元一○○○年的一百四十年後，吳哥城人口增加了一倍，龐大的人力足以支持大型的寺院建設，吳哥寺和大吳哥城皆在此時興建。他們就在不需要手持刀槍的士兵的情況下，一步步擴大其領域。

東南亞史是一部自我成長史嗎？

以宏觀的視野來看，東南亞史或許未必是一部進步與發展的歷史。讓我們從人民的日常活動來檢視這個地域的歷史發展。我們所認知的世界史，應該是一段應付接踵而來的國內外各種課題的記錄，可能是該如何對應自然環境，或是克服國內外政治、經濟及文化等難題，或是基於改革使社會發展及擴大的歷程。但東南亞也是遵循這様的的歷史模式發展嗎？

簡單來說，日本從奈良時代到平安時代，進而到鎌倉時代，這様的時代區分某種意義上是以發展史作為基礎。換一個說法，所謂的歷史，就是在各種改變發生的同時，伴隨而來的進步、發展或革新。

然而，東南亞的歷史卻不是這樣理所當然地展開。我們要問，綜觀東南亞史，真的是一部發展的歷史嗎？舉例來說，在東南亞各地，口傳故事在歷史的建構占有重要地位，例如王朝年代記或是地方史等，皆是以說故事的風格被書寫，這些故事帶給村民安定感。

以我在柬埔寨的研究經驗來說，我曾經在遺跡附近村落的小寺廟本堂中，在四周只有燭火搖曳的微光包圍下，與村落裡的老人們聊天，當老人緩緩地用「在以前啊～」作為開場白時，接下來如何發展相當地令人期待。雖然談話內容交織著不實際的空談，但許多關於附近地區、包羅萬象的故事就此登場。主角可能是村民，也可能是動物，聊著聊著，不知不覺間兩、三個小時就這様過去了。講白了，對村民而言，比起整齊排列時間的編年史，口傳故事更令人喜愛。這樣的經驗讓我不禁感嘆，以整齊的時間順序排列所建構的歷史，真的是真實的歷史嗎？

東南亞歷史基本上並非是此種「進化論式」的進步與發展的歷史，真要說的話應該是一部自我成長的歷史、精神文化的深化史。它不是以時間為主軸的文化史，而是一部與自然環境共生的長篇生活史故事。雖然不是以勤勉和嚴守時間為主軸的生活文化，卻是一部持續延伸、令人感到舒適的生活史。或者應該說，是一部滿溢著人情味，以及親和的生活、文化連綿不斷的歷史。

我雖然主要從事吳哥王朝時期的研究，但一千年前的寺院浮雕中所表現的農村風景，在現今社會的農村中仍然到處可見。例如：浮雕中兩頭牛並立的三角幌牛車，仍然在農村中被使用；因應自然環境而實施的粗放農業也依舊持續著，至少在今日的農村，人們的日常生活並沒有大規模改變的跡象。怎麼看也不像發展中的社會史，也不是全球化規模的、或是呼應鄰近地區的變革而產生競爭關係或是戰鬥關係的歷史。吳哥寺的誕生就是自我成長史展開過程的其中一個成果。

用另一種說法來形容，將東南亞史放在世界史的脈絡中解釋，就是東南亞借用了印度和中國的技術和思考模式，將這些文化或制度當作拼布似的，補強了在地既有的文化核心，強化了自我表現及自我文化。在建造大型寺院時加入了特有的文化、信仰及技術，產生了有點相似卻又不太相似的東西，創造出與印度風格迥異的另一種世界文化遺產，這就是東南亞風格的國風文化創造活動。

另一方面，東南亞本身是否有帶給外部世界巨大歷史影響的行動呢？東南亞是否有因海外遠征等活動，而對外部世界發揮強大影響力的歷史模式呢？嚴格來說，東南亞的政治、社會及文化的獨特性並沒有積極地向外部世界擴散。櫻井由躬雄在近來著作（《東南亞的歷史》，放送大學教育振興會，二○○二年）中已經提出此點，促使我們再思考東南亞史觀的問題。

舉幾個以往所知的東南亞歷史再思考：雖然各地常有大、中型王朝攻打鄰近王朝使其滅亡的例子，但並沒有特定的王朝軍隊為了尋求霸權遠征東南亞以外地區的史實。

一○一七年南印度的朱羅王朝（八四六年左右～一二七九年，中國古史稱「注輦」）攻打位於蘇門答臘島的三佛齊，一○二五年時更派遣大艦隊搶奪並帶回該國鉅額的財貨；中國元朝的遠征軍在一二八二年到一二九三年間，總計五次攻打東南亞各地（緬甸、爪哇、占城、越南等地），導致當地王朝的滅亡、或是對之產生重大的打擊；日本也有兩次元寇之役（一二七四年、一二八一年）的歷史。但東南亞並未發生類似的歷史事件。

東南亞儘管蘊含著多樣環境，以及獨特且固有的文化，但與外部世界聯繫或向外發聲的機會卻很少，至今並沒有史料顯示東南亞曾經為了展現實力，以所具有的獨特文化向鄰近中國或印度發聲的歷史，只有頻繁地利用特產進行交流。

從結果來說，東南亞從史前時期開始歷經數千年，持續著自給自足的村落型態，是一個受惠於大自然的恩澤，不用煩惱衣、食、住等基本生活的地區，但也因長期對外保持靜默，導致始終不被其他地域所熟悉。

註解

[1] 室利佛逝位於蘇門答臘南部巴鄰邦（Palembang），自六七一年至七四二年以室利佛逝（Srivijaya）之名來唐中國朝貢。及至九○四年才改名為「三佛齊」入貢，宋元至明初皆稱三佛齊，一三七八年為爪哇攻擊而滅亡。明中葉開始此地史稱巨港或舊港。

[2] 位於西班牙南部，是由信仰伊斯蘭教的摩爾人建立的哈里發王國的首都。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《亦近亦遠的東南亞：夾在中印之間，非線性發展的多文明世界》，八旗文化出版

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作者：石澤良昭（いしざわよしあき）

譯者：林佩欣

常見的東南亞史，多採取國別史和民族史的視角，而缺乏通觀該區域的文化或文明的著作，也更多聚焦在歐洲人進入東南亞之後的歷史。甚至，「東南亞」一詞也是歐洲人的發明。

那麼，古代的東南亞史是什麼樣貌？對於沒有留下文獻的文明，如何從遺跡建構出偉大王朝的歷史？而作為一個夾在印度和中國兩大古文明之間的區域，東南亞型的文明是什麼？而我們又該如何認識？

一八六六年，在首度對吳哥遺址進行科學調查的法國考察團中，一位考古學家後來回想初次見到吳哥窟時的情景，讚嘆道是「超越最壯麗的夢境的存在」。

本書作者從一九六○年代開始進入柬埔寨吳哥遺址的現場從事考古調查，親手「觸摸」歷史，並將其對吳哥王朝史的建構，透過考古和人類學「通觀」東南亞型的多樣性歷史文化及文明特質，濃縮在本書當中。

東南亞地區存在著多樣的文化、人種、語言、宗教、社會組織，甚至政治體制，這是它多元文明的外在表現。不過在氣候風土、生活型態與文化的核心精神上仍具有一致性。東南亞型的歷史是以「森林、水田及海」為基礎，人類與自然和諧共存的長篇生活故事，是不斷吸收外來文化，豐富自身傳統，不以時間為主軸的文化史。

來自日本講談社的全球史鉅獻

《亦近亦遠的東南亞──夾在中印之間，非線性發展的多文明世界》屬於日本講談社紀念創業一百週年，所出版的「興亡的世界史」套書第12卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀，用更大跨距的歷史之流，尋找歷史的內在動能，思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的，是本著台灣史就是世界史的概念，從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九