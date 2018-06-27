《亦近亦遠的東南亞》：奠基於「森林、水田及海」的獨特生活史

文：石澤良昭（いしざわよしあき）

奠基於森林、水田及海的歷史

東南亞型的歷史具有怎樣的特徵呢？在這裡概略性的歸納一下。

東南亞型的歷史是以「森林、水田及海」為基礎，人類與自然和諧的生活史。這是多元文化的地區，作為前文的複習，以下列舉幾項：一、自然環境為山岳、平原及三角洲地形；二、有各種語言和種族，形成多元文化社會；三、擁有佛教、伊斯蘭教、基督教、在地化的印度教等，多種各樣的宗教信仰。而地理環境具有共通的性質是：一、雨季和旱季的交替；二、以農耕為基礎的「植物文明社會」（序章提及，地理學者對於東南亞居民以農業為中心的說法）；三、女性社會地位的優越；四、即使信仰佛教、印度教等大型宗教，檯面下仍有精靈信仰的存在。

第一、根據當地史料的解讀，吳哥王朝及其結構的部分輪廓逐漸清晰。解析王朝的工具是碑文、寺院的修復和挖掘、出土文物、雕像及圖像等當地史料，此外，雖然僅是斷簡殘編，但中國史料中也有一些關於柬埔寨的歷史記錄。再者，擁有自己國家的文字比什麼都還重要，當外來的文字被引進當地社會，經過反芻及改變表現手法之後，發展成古高棉文字，這也是研究王朝發展的線索。

高棉文字就像人類的血液，掌管著傳達和記錄，為在地社會的發展和自立扮演了重要功能。檢視這些以自己國家文字書寫而成的幾種史料，可以了解當時社會的一般想法，也可以清晰看出此時期的精神價值體系。其中，碑文是史料價值很高的文字資料，但內容偏重宗教事務，記錄也頗為片段，這一點雖然很遺憾，但它的有效性和侷限性也是事實。

因為吳哥時期沒有紙，主要文件書寫在椰葉做成的貝葉上，遺憾的是因蟲害和時間，貝葉已經全部消失。相對來說，值得一提的是，近年來現代歷史考古學的角色。一九九五年，上智大學吳哥遺跡調查團在吳哥東北十七公里處的塔泥（Tani）村，發現了柬埔寨最早的大規模黑釉陶器窯跡，確定吳哥時代有窯業生產，負責挖掘工作的年輕學者根據此結果提出了博士論文。進而，大規模的發現就是大家所知道的二○○一年上智大學調查團在班迭喀蒂寺挖掘出的二百七十四尊廢佛，廢佛的研究使得新的歷史學說得以被提出。

地區間的交易和物流形成了王朝──得天獨厚的立國條件

第二、亞洲地區間的交易和物流使得吳哥王朝得以形成。柬埔寨透過與印度和中國進行交易，經由港口城市喔㕭帶進羅馬硬幣、高價的珍品和物產，以及文化核心價值。因此，在亞洲很早就興起的海上絲路交易和物流造就了吳哥王朝。吳哥王朝雖然受到印度文化影響，但是選擇性的接收了想要的宗教禮儀和王權概念，並進一步發展和構築，成為王的行動價值標準（包括興建國廟等）。在政治方面，為了強化脆弱的王權，也為了更強健的制度，政教一致的傾向強烈，經由華麗、繁複的儀式增加王的神秘色彩，使王的地位變得崇高。闍耶跋摩七世將國家版圖拓展到以西到越南，以北到寮國的永珍、馬來半島、越南南部的占婆，至少在這個地理範圍中形成了交易圈。吳哥地區當時有舶商到來，連結外洋和湄公河及洞里薩湖的物流通路，成為人們往來的通路，而被評為「富貴真臘」。

第三、吳哥王朝在肥沃的扇形地平原中發展成內陸農業國家。位於平坦地區的吳哥王朝於九世紀末開始持續開發農耕地，人口不斷地增加，開始了都城的建設。十二世紀初期，人口增加了四十到五十萬人，也建立了吳哥寺。為了維持都城的營運，展開大規模的集約農業，都城周圍配置了貯水池，提供大面積稻田的用水，進而獲得建設吳哥寺工人的糧食。大貯水池同時也是日常用水的來源，因此，吳哥都城堪稱是一座水利都市。

脆弱的王權、巨大的伽藍──在地化的印度文化

吳哥寺歷經三十多年建立而成，各地的農民被動員執行佛寺的建設以作為賦役。就我們上智大學吳哥寺西參道的修復工程經驗來說，往時農民在雨季中從事稻作勞動，乾季時進行寺廟建設，說不定這樣的假說是正確的。因為雨季中有大量的降水量，讓人覺得現在從九月開始到十月初為止，可實施耕田作業。再者，被動員的農民們對於為印度教和佛教僧侶們建設寺廟，可以得到輪迴轉世的功德的說法深信不疑，在建寺現場即是修行場，結果使得大型的伽藍得以順利興建。

第四、為什麼吳哥寺會有巨大的紀念建築物，是因王要對當時人們進行一種政權的誇示。吳哥王朝登位的二十六位王中，即位之後都會興建新的寺院、都城及王宮，朝著三項一套的建設邁進。沒有什麼比建設大寺院更能作為彰顯王的力量的大工程了，使得每一任王都競相全力投入這三項一套的建設。由此可知王的統治力並不是制度化和組織化地被保護著，而是脆弱的，必須透過用巨大的建築物以彰顯統治的正當性，而農業生產也必須持續推行，確保可以養活建設寺院的人力。

第五、柬埔寨版的印度教和佛教，作為立國思想上也發揮功能。印度文化進入東南亞各地後，對各個原具特色的在地文化產生刺激，輸入的宗教變裝之後成為在地化的宗教再輸出。外來文明改變原貌與在地化，對於各地文化的形成和發展的「精粹」具有相當大的作用。結果導致東南亞的王權為了自我擁護和自我強化，用自己的方式擴大解釋，將外來文化轉換成看似與原來相同又不太相同的形式。這就是我一直在說明的，柬埔寨的「神王信仰」並非印度教，而是利用印度教和梵語，將在地守護神的神王信仰儀式改造及擴大，使其在地化之後形成的產物。

吳哥王朝衰退的原因是什麼？──立國思想機能不健全

吳哥王朝衰退的徵兆是在十四世紀後半期顯露，慢慢地陷入立國思想不健全的陰影中，事件之一就是廢佛騷動的發生，進而上座部佛教的思想滲透並扎根於村落。

上座部佛教向村民們傳達了通往極樂淨土的道路，村民們在皈依的同時也被其擄獲。賽代斯提出了因元朝軍隊攻擊的直接因素，使印度教和大乘佛教的立國思想崩壞，導致了王的威權墜落的論點。由此導致了王朝十三世紀的危機，加上泰族興起和擴張的歷史，使得上座部佛教和伊斯蘭教得以進入當地，成為王朝時代區分的分水嶺。

但是，從經濟史的角度來看，在交易和物流的發展中，原有的印度教及大乘佛教無法應對，導致了更能應對世俗的、小規模經濟的上座部佛教和伊斯蘭教到來。最近有這樣的研究結果發表，且相當的有說服力。（石井米雄、櫻井由躬雄的說法）

另外，授予領地的制度助長了地方獨立的傾向。對吳哥王朝諸王來說，如何統治及掌握屬臣是政權能否長期穩定的關鍵。這個制度建立在授予領地的封地制度之上，在當時給予高官一個州大小的「授予領地」作為報酬，便是從臣制的基礎。例如，某位戰勝的將軍可以被國王授予土地。蘇利耶跋摩一世給予忠心歸順的高官們封地，保障了他們的生活。被授予的土地是世襲制，代代相承，高官們可以自由買賣、捐贈或讓渡。但是這樣的制度卻招致土地的過度讓渡，對地方上有勢力的官吏來說，促進了獨立地區的形成。可以說這是吳哥王朝瓦解的一個內在要因。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《亦近亦遠的東南亞：夾在中印之間，非線性發展的多文明世界》，八旗文化出版

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作者：石澤良昭（いしざわよしあき）

譯者：林佩欣

常見的東南亞史，多採取國別史和民族史的視角，而缺乏通觀該區域的文化或文明的著作，也更多聚焦在歐洲人進入東南亞之後的歷史。甚至，「東南亞」一詞也是歐洲人的發明。

那麼，古代的東南亞史是什麼樣貌？對於沒有留下文獻的文明，如何從遺跡建構出偉大王朝的歷史？而作為一個夾在印度和中國兩大古文明之間的區域，東南亞型的文明是什麼？而我們又該如何認識？

一八六六年，在首度對吳哥遺址進行科學調查的法國考察團中，一位考古學家後來回想初次見到吳哥窟時的情景，讚嘆道是「超越最壯麗的夢境的存在」。

本書作者從一九六○年代開始進入柬埔寨吳哥遺址的現場從事考古調查，親手「觸摸」歷史，並將其對吳哥王朝史的建構，透過考古和人類學「通觀」東南亞型的多樣性歷史文化及文明特質，濃縮在本書當中。

東南亞地區存在著多樣的文化、人種、語言、宗教、社會組織，甚至政治體制，這是它多元文明的外在表現。不過在氣候風土、生活型態與文化的核心精神上仍具有一致性。東南亞型的歷史是以「森林、水田及海」為基礎，人類與自然和諧共存的長篇生活故事，是不斷吸收外來文化，豐富自身傳統，不以時間為主軸的文化史。

來自日本講談社的全球史鉅獻

《亦近亦遠的東南亞──夾在中印之間，非線性發展的多文明世界》屬於日本講談社紀念創業一百週年，所出版的「興亡的世界史」套書第12卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀，用更大跨距的歷史之流，尋找歷史的內在動能，思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的，是本著台灣史就是世界史的概念，從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九