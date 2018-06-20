才剛挨批把移民兒童「關在鐵籠裡」，美國宣布退出聯合國人權理事會

（中央社）美國今天退出聯合國人權理事會（UNHRC），指責人權理事會「長久以來對以色列存有偏見」。維權人士表示，美國此舉將使促進全球人權更加困難。

美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）抨擊俄國、中國、古巴和埃及阻撓美國改革人權理事會的行動。她也批評和美國擁有共同價值、鼓勵美國留在人權理事會卻「不願嚴肅挑戰現狀」的國家。

海利宣布美國退出人權理事會時，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）就站在她旁邊。

海利痛批聯合國人權理事會庇護人權迫害者，是個「充滿政治偏見的糞池」（a cesspool of political bias），她說：「美國決定退出人權理事會，不是我們對人權承諾的退卻；相反地，是因為我們的承諾不允許我們繼續成為這個虛偽、自我服務、嘲弄人權的組織的一份子。」

.@USUN Ambassador Nikki Haley announces the U.S. withdrawal from the @UN #HumanRightsCouncil. pic.twitter.com/G1Zk7ZZhGT — Department of State (@StateDept) 2018年6月19日



川普政府長久以來一直揚言，如果不徹底改革人權理事會，美國將退出這個總部設在日內瓦、擁有47個成員的聯合國機構。

海利說：「看看理事會成員，你就會看到對最基本人權驚人的不尊重。」她並指出委內瑞拉、中國、古巴和剛果民主共和國。

美國為什麼退出聯合國人權理事會？

總部設在日內瓦的聯合國人權理事會創立於2006年，用在推動、關注全球的人權問題。

聯合國人權理事會每年舉行三次會議， 審查所有聯合國成員的人權近況，該理事會並設立了調查委員會，調查敘利亞、北韓、東非 蒲隆地 、緬甸和南蘇丹等侵犯人權的國家情況。

目前，聯合國人權理事會由47個通過聯合國大會選舉的成員國組成，包含亞洲13席、非洲13席、東歐6席、拉美及加勒比海8席、西歐及其他國家7席。

不過，也有一些在人權議題上具爭議的國家，同樣為成員國：中國、古巴、俄國、委內瑞拉、菲律賓、沙烏地阿拉伯、巴基斯坦等。海利就直言，讓委內瑞拉、中國、古巴和剛果民主共和國成為理事會成員，聯合國人權理事會已不配擁有它的頭銜。

美國在2006年拒絕加入理事會，認為該理事會容忍某些侵害人權的國家成為會員，直到 2009年，當時的美國總統歐巴馬決定重新加入國際組織，美國這才加入人權理事會。

成員國的任期是3年，最多可連任一次，且需經過三分之二成員國投票同意。美國最近一次的成員國任期，將在明年屆滿。海利在一年前表示，美國正在檢視自己的理事會會籍，她敦促理事會進行改革並消除「長期反以色列的偏見」。《Bloomberg》報導，根據議程，安理會原定於7月2日討論以色列和巴勒斯坦的領土問題。

《Business Insider》報導，事實上，自2006年以來，聯合國人權理事會已經通過了70項批評以色列的決議，比批評伊朗當局的決議多了十倍。

而今年五月，聯合國人權理事會曾針對美國遷使館至耶路撒冷後，加薩的混亂情勢進行調查。理事會最終譴責以色列過度使用暴力，47個成員國中，唯二投下反對票的，就是美國與澳洲。

自上任以來，川普政府已宣布退出巴黎氣候協議、 聯合國教科文組織 以及伊朗核協議等 國際組織。而19日宣布退出人權理事會，更是 在理事會12年的歷史中前所未有， 沒有任何國家自願放棄會員國身分， 利比亞則是在7年前被踢出去。

《中央社》報導，美國宣布退出人權理事會，也立刻引發多方批評，維權人士表示，美國的退出將使促進全球人權更加困難。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）對美國這項決定表達遺憾，說他「更偏好」美國續留這個組織。他在聲明中說：「聯合國這個人權結構在推動、捍衛全球人權上，扮演重要角色。」

聯合國人權事務高級專員扎伊德．拉阿德．胡笙（Zeid Ra'ad al-Hussein）對美國決定退出一事感到氣惱，說全球違反人權情事數量之多，華府理應更積極參與。

不過巧合的是，胡笙昨天才公開抨擊，美國在美墨邊界強制拆散兒童和移民父母的政策 不合情理 ，他並引述 美國兒科協會的說法，稱美國政府認可虐待兒童的殘酷做法，可能會造成「不可挽回的傷害」和「終身的影響」。

對移民實行「零容忍政策」，挨批「零人道政策」

美國司法部長賽申斯 （Jeff Sessions）於今年4月6日，宣布執行「零容忍」移民政策，對邊境移民進行更嚴厲的管控，而實行以來， 已有將近2000名兒童被從他們接受司法審判的父母身邊帶走， 送到專門機構進行保護性看管。

駐美記者唐家婕於臉書上指出，按照國際法及美國法律，這些尋求庇護的移民都應該受到特別的照顧（尤其對兒童關壓在收容中心的條件及時間有嚴格限制），因此美國政府不可以直接把他們驅逐。

歐巴馬時期的作法是直接在接收這些非法移民家庭、登記在案後，先將這些人釋放，並要求幾個月後他們得上法庭面對移民庇護官司。但是，這種情況導致被釋放的非法移民家庭從此消失在美國茫茫人海中，並未如期出庭，反而以非法身分繼續逗留美國。甚至也出現許多人偽造故事、申請庇護的案例，讓許多人擔憂美國的移民體系遭到濫用。

司法部長賽申斯稱，零容忍政策能避免非法移民帶著孩子冒險，「這麼做並不是要對孩子殘忍，而是為了避免讓孩子體驗這些危險的經歷，而開放的邊境就是助長混亂的做法，將孩子置於危險與動盪之中。」

不過日前有媒體進入位於德州烏蘇拉（Ursula）的看護 所 參觀，發現 大型的倉庫內有1100多人，這些設施分為無人陪伴的兒童、獨行的成人、與孩子的父母親，全部待在 大型鐵絲網的「籠子」裡。

《美聯社》記者形容， 數百名兒童在一整排的鐵籠裡等候， 一個籠子裡面約有20個孩子， 他們靠一大片錫箔紙取暖，幾瓶水、一包洋芋片果腹，而 倉庫中的照明24小時保持不變。

BREAKING: Border Patrol @CBP just gave us this video of the detention facility we toured yesterday in McAllen, Texas. We weren't allowed to bring in cameras, or interview anyone. To be clear: this is government handout video. pic.twitter.com/Zjy80qIZFZ — David Begnaud (@DavidBegnaud) 2018年6月18日

而美國新聞網站《Propublica》取得一段錄音，錄下6月美國政府在美墨邊境拆散非法移民家庭時，10多名來自中美洲兒童絕望地抽泣，泣不成聲地哭著說要找父母。

幾個小孩刺耳的哭嚎聲此起彼落，可以聽見一名美國邊界巡防隊（US Border Patrol）人員用西班牙語說：「我們這有個管弦樂隊，只差沒有指揮。」



一名小女孩邊哭邊說：「我不要他們攔我的爸爸。」



另一名聽起來年紀大一點的女孩則說：「我不想跟我爸爸分開。」這些孩子大多來自薩爾瓦多和瓜地馬拉等暴亂肆虐的中美洲國家。



錄音中，可聽見其中一名薩爾瓦多女童乞求工作人員讓她撥個電話給她阿姨。ProPublica說，她只有6歲。



女孩說：「至少讓我跟阿姨回家。」又說自己記得阿姨的電話號碼：「我有她的電話號碼，阿姨帶我回家之後，媽媽就能盡快趕來接我了。」

這幾段影片與錄音曝光後，掀起全球譁然，也引發民主、共和兩黨痛批，民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）就說，「零容忍政策，就是零人道政策」。

不過川普則表示，美國不是「難民營」，或是看管難民的「拘留所」。他說「 你看看歐洲發生了什麼事，你看看其他地方發生了什麼事」， 「 我們不能讓這種情況發生在美國，而不是在我的監視下。 」

《彭湃新聞》報導， 美國宣布退出聯合國人權理事會不久後， 俄國 常駐聯合國代表團20日表示， 俄國 已經申請成為聯合國人權理事會2021-2023屆成員國。據俄羅斯衛星通訊社報導， 俄國 常駐聯合國代表團第一秘書 斯特日若夫斯基（ Fedor Strzhizhovskiy）表示，俄國想要繼續在人權理事會開展有效工作，在人權領域保持平等對話與合作。為此，俄國提議成為聯合國人權理事會2021-2023屆成員。

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核稿編輯：楊士範