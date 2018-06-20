- 熱門議題：
- 「回憶凋零，愛還在－當失智症踏入家中」 、
- 「厭世代」 、
- 「365天，越斜槓，越精彩」 、
- 「沈春華關鍵秀」
才剛挨批把移民兒童「關在鐵籠裡」，美國宣布退出聯合國人權理事會
我們想讓你知道的是
美國駐聯合國大使海利說：「看看理事會成員，委內瑞拉、中國、古巴和剛果民主共和國，你就會看到對最基本人權驚人的不尊重。」
（中央社）美國今天退出聯合國人權理事會（UNHRC），指責人權理事會「長久以來對以色列存有偏見」。維權人士表示，美國此舉將使促進全球人權更加困難。
美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）抨擊俄國、中國、古巴和埃及阻撓美國改革人權理事會的行動。她也批評和美國擁有共同價值、鼓勵美國留在人權理事會卻「不願嚴肅挑戰現狀」的國家。
海利宣布美國退出人權理事會時，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）就站在她旁邊。
海利痛批聯合國人權理事會庇護人權迫害者，是個「充滿政治偏見的糞池」（a cesspool of political bias），她說：「美國決定退出人權理事會，不是我們對人權承諾的退卻；相反地，是因為我們的承諾不允許我們繼續成為這個虛偽、自我服務、嘲弄人權的組織的一份子。」
川普政府長久以來一直揚言，如果不徹底改革人權理事會，美國將退出這個總部設在日內瓦、擁有47個成員的聯合國機構。
海利說：「看看理事會成員，你就會看到對最基本人權驚人的不尊重。」她並指出委內瑞拉、中國、古巴和剛果民主共和國。
美國為什麼退出聯合國人權理事會？
總部設在日內瓦的聯合國人權理事會創立於2006年，用在推動、關注全球的人權問題。
聯合國人權理事會每年舉行三次會議，審查所有聯合國成員的人權近況，該理事會並設立了調查委員會，調查敘利亞、北韓、東非蒲隆地、緬甸和南蘇丹等侵犯人權的國家情況。
目前，聯合國人權理事會由47個通過聯合國大會選舉的成員國組成，包含亞洲13席、非洲13席、東歐6席、拉美及加勒比海8席、西歐及其他國家7席。
不過，也有一些在人權議題上具爭議的國家，同樣為成員國：中國、古巴、俄國、委內瑞拉、菲律賓、沙烏地阿拉伯、巴基斯坦等。海利就直言，讓委內瑞拉、中國、古巴和剛果民主共和國成為理事會成員，聯合國人權理事會已不配擁有它的頭銜。
美國在2006年拒絕加入理事會，認為該理事會容忍某些侵害人權的國家成為會員，直到2009年，當時的美國總統歐巴馬決定重新加入國際組織，美國這才加入人權理事會。
成員國的任期是3年，最多可連任一次，且需經過三分之二成員國投票同意。美國最近一次的成員國任期，將在明年屆滿。海利在一年前表示，美國正在檢視自己的理事會會籍，她敦促理事會進行改革並消除「長期反以色列的偏見」。《Bloomberg》報導，根據議程，安理會原定於7月2日討論以色列和巴勒斯坦的領土問題。
《Business Insider》報導，事實上，自2006年以來，聯合國人權理事會已經通過了70項批評以色列的決議，比批評伊朗當局的決議多了十倍。
而今年五月，聯合國人權理事會曾針對美國遷使館至耶路撒冷後，加薩的混亂情勢進行調查。理事會最終譴責以色列過度使用暴力，47個成員國中，唯二投下反對票的，就是美國與澳洲。
自上任以來，川普政府已宣布退出巴黎氣候協議、聯合國教科文組織以及伊朗核協議等國際組織。而19日宣布退出人權理事會，更是在理事會12年的歷史中前所未有，沒有任何國家自願放棄會員國身分，利比亞則是在7年前被踢出去。
《中央社》報導，美國宣布退出人權理事會，也立刻引發多方批評，維權人士表示，美國的退出將使促進全球人權更加困難。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）對美國這項決定表達遺憾，說他「更偏好」美國續留這個組織。他在聲明中說：「聯合國這個人權結構在推動、捍衛全球人權上，扮演重要角色。」
聯合國人權事務高級專員扎伊德．拉阿德．胡笙（Zeid Ra'ad al-Hussein）對美國決定退出一事感到氣惱，說全球違反人權情事數量之多，華府理應更積極參與。
不過巧合的是，胡笙昨天才公開抨擊，美國在美墨邊界強制拆散兒童和移民父母的政策不合情理，他並引述美國兒科協會的說法，稱美國政府認可虐待兒童的殘酷做法，可能會造成「不可挽回的傷害」和「終身的影響」。
對移民實行「零容忍政策」，挨批「零人道政策」
美國司法部長賽申斯 （Jeff Sessions）於今年4月6日，宣布執行「零容忍」移民政策，對邊境移民進行更嚴厲的管控，而實行以來，已有將近2000名兒童被從他們接受司法審判的父母身邊帶走，送到專門機構進行保護性看管。
駐美記者唐家婕於臉書上指出，按照國際法及美國法律，這些尋求庇護的移民都應該受到特別的照顧（尤其對兒童關壓在收容中心的條件及時間有嚴格限制），因此美國政府不可以直接把他們驅逐。
歐巴馬時期的作法是直接在接收這些非法移民家庭、登記在案後，先將這些人釋放，並要求幾個月後他們得上法庭面對移民庇護官司。但是，這種情況導致被釋放的非法移民家庭從此消失在美國茫茫人海中，並未如期出庭，反而以非法身分繼續逗留美國。甚至也出現許多人偽造故事、申請庇護的案例，讓許多人擔憂美國的移民體系遭到濫用。
司法部長賽申斯稱，零容忍政策能避免非法移民帶著孩子冒險，「這麼做並不是要對孩子殘忍，而是為了避免讓孩子體驗這些危險的經歷，而開放的邊境就是助長混亂的做法，將孩子置於危險與動盪之中。」
不過日前有媒體進入位於德州烏蘇拉（Ursula）的看護所參觀，發現大型的倉庫內有1100多人，這些設施分為無人陪伴的兒童、獨行的成人、與孩子的父母親，全部待在大型鐵絲網的「籠子」裡。
《美聯社》記者形容，數百名兒童在一整排的鐵籠裡等候，一個籠子裡面約有20個孩子，他們靠一大片錫箔紙取暖，幾瓶水、一包洋芋片果腹，而倉庫中的照明24小時保持不變。
而美國新聞網站《Propublica》取得一段錄音，錄下6月美國政府在美墨邊境拆散非法移民家庭時，10多名來自中美洲兒童絕望地抽泣，泣不成聲地哭著說要找父母。
幾個小孩刺耳的哭嚎聲此起彼落，可以聽見一名美國邊界巡防隊（US Border Patrol）人員用西班牙語說：「我們這有個管弦樂隊，只差沒有指揮。」
一名小女孩邊哭邊說：「我不要他們攔我的爸爸。」
另一名聽起來年紀大一點的女孩則說：「我不想跟我爸爸分開。」這些孩子大多來自薩爾瓦多和瓜地馬拉等暴亂肆虐的中美洲國家。
錄音中，可聽見其中一名薩爾瓦多女童乞求工作人員讓她撥個電話給她阿姨。ProPublica說，她只有6歲。
女孩說：「至少讓我跟阿姨回家。」又說自己記得阿姨的電話號碼：「我有她的電話號碼，阿姨帶我回家之後，媽媽就能盡快趕來接我了。」
這幾段影片與錄音曝光後，掀起全球譁然，也引發民主、共和兩黨痛批，民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）就說，「零容忍政策，就是零人道政策」。
不過川普則表示，美國不是「難民營」，或是看管難民的「拘留所」。他說「你看看歐洲發生了什麼事，你看看其他地方發生了什麼事」，「我們不能讓這種情況發生在美國，而不是在我的監視下。」
《彭湃新聞》報導，美國宣布退出聯合國人權理事會不久後，俄國常駐聯合國代表團20日表示，俄國已經申請成為聯合國人權理事會2021-2023屆成員國。據俄羅斯衛星通訊社報導，俄國常駐聯合國代表團第一秘書斯特日若夫斯基（Fedor Strzhizhovskiy）表示，俄國想要繼續在人權理事會開展有效工作，在人權領域保持平等對話與合作。為此，俄國提議成為聯合國人權理事會2021-2023屆成員。
新聞來源：
- 為以色列抱屈 美國退出聯合國人權理事會（中央社）
- The US has withdrawn from what it calls the hypocritical and self-serving UN Human Rights Council, citing bias against Israel（Business Insider）
- US withdraws from UN human rights council, calling it a 'cesspool' and alleging bias against Israel（CNBC）
- 美退出聯合國人權理事會 引發多方抨擊（中央社）
- Hundreds of children wait in Border Patrol facility in Texas（美聯社）
- Listen to Children Who’ve Just Been Separated From Their Parents at the Border（Propublica）
- 美國“退群”後，俄國申請加入聯合國人權理事會（彭湃新聞）
核稿編輯：楊士範