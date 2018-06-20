2018/06/20, 國際

才剛挨批把移民兒童「關在鐵籠裡」，美國宣布退出聯合國人權理事會

Photo Credit：Reuters／達志影像
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美國駐聯合國大使海利說：「看看理事會成員，委內瑞拉、中國、古巴和剛果民主共和國，你就會看到對最基本人權驚人的不尊重。」

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（中央社）美國今天退出聯合國人權理事會（UNHRC），指責人權理事會「長久以來對以色列存有偏見」。維權人士表示，美國此舉將使促進全球人權更加困難。

美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）抨擊俄國、中國、古巴和埃及阻撓美國改革人權理事會的行動。她也批評和美國擁有共同價值、鼓勵美國留在人權理事會卻「不願嚴肅挑戰現狀」的國家。

海利宣布美國退出人權理事會時，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）就站在她旁邊。

海利痛批聯合國人權理事會庇護人權迫害者，是個「充滿政治偏見的糞池」（a cesspool of political bias），她說：「美國決定退出人權理事會，不是我們對人權承諾的退卻；相反地，是因為我們的承諾不允許我們繼續成為這個虛偽、自我服務、嘲弄人權的組織的一份子。」


川普政府長久以來一直揚言，如果不徹底改革人權理事會，美國將退出這個總部設在日內瓦、擁有47個成員的聯合國機構。

海利說：「看看理事會成員，你就會看到對最基本人權驚人的不尊重。」她並指出委內瑞拉、中國、古巴和剛果民主共和國。

美國為什麼退出聯合國人權理事會？

總部設在日內瓦的聯合國人權理事會創立於2006年，用在推動、關注全球的人權問題。

聯合國人權理事會每年舉行三次會議，審查所有聯合國成員的人權近況，該理事會並設立了調查委員會，調查敘利亞、北韓、東非蒲隆地、緬甸和南蘇丹等侵犯人權的國家情況。

目前，聯合國人權理事會由47個通過聯合國大會選舉的成員國組成，包含亞洲13席、非洲13席、東歐6席、拉美及加勒比海8席、西歐及其他國家7席。

不過，也有一些在人權議題上具爭議的國家，同樣為成員國：中國、古巴、俄國、委內瑞拉、菲律賓、沙烏地阿拉伯、巴基斯坦等。海利就直言，讓委內瑞拉、中國、古巴和剛果民主共和國成為理事會成員，聯合國人權理事會已不配擁有它的頭銜。

美國在2006年拒絕加入理事會，認為該理事會容忍某些侵害人權的國家成為會員，直到2009年，當時的美國總統歐巴馬決定重新加入國際組織，美國這才加入人權理事會。

成員國的任期是3年，最多可連任一次，且需經過三分之二成員國投票同意。美國最近一次的成員國任期，將在明年屆滿。海利在一年前表示，美國正在檢視自己的理事會會籍，她敦促理事會進行改革並消除「長期反以色列的偏見」。《Bloomberg》報導，根據議程，安理會原定於7月2日討論以色列和巴勒斯坦的領土問題。

《Business Insider》報導，事實上，自2006年以來，聯合國人權理事會已經通過了70項批評以色列的決議，比批評伊朗當局的決議多了十倍。

而今年五月，聯合國人權理事會曾針對美國遷使館至耶路撒冷後，加薩的混亂情勢進行調查。理事會最終譴責以色列過度使用暴力，47個成員國中，唯二投下反對票的，就是美國與澳洲。

自上任以來，川普政府已宣布退出巴黎氣候協議聯合國教科文組織以及伊朗核協議國際組織。而19日宣布退出人權理事會，更是在理事會12年的歷史中前所未有，沒有任何國家自願放棄會員國身分，利比亞則是在7年前被踢出去。

《中央社》報導，美國宣布退出人權理事會，也立刻引發多方批評，維權人士表示，美國的退出將使促進全球人權更加困難。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）對美國這項決定表達遺憾，說他「更偏好」美國續留這個組織。他在聲明中說：「聯合國這個人權結構在推動、捍衛全球人權上，扮演重要角色。」

聯合國人權事務高級專員扎伊德．拉阿德．胡笙（Zeid Ra'ad al-Hussein）對美國決定退出一事感到氣惱，說全球違反人權情事數量之多，華府理應更積極參與。

不過巧合的是，胡笙昨天才公開抨擊，美國在美墨邊界強制拆散兒童和移民父母的政策不合情理，他並引述美國兒科協會的說法，稱美國政府認可虐待兒童的殘酷做法，可能會造成「不可挽回的傷害」和「終身的影響」。

對移民實行「零容忍政策」，挨批「零人道政策」

美國司法部長賽申斯 （Jeff Sessions）於今年4月6日，宣布執行「零容忍」移民政策，對邊境移民進行更嚴厲的管控，而實行以來，已有將近2000名兒童被從他們接受司法審判的父母身邊帶走，送到專門機構進行保護性看管。

駐美記者唐家婕於臉書上指出，按照國際法及美國法律，這些尋求庇護的移民都應該受到特別的照顧（尤其對兒童關壓在收容中心的條件及時間有嚴格限制），因此美國政府不可以直接把他們驅逐。

歐巴馬時期的作法是直接在接收這些非法移民家庭、登記在案後，先將這些人釋放，並要求幾個月後他們得上法庭面對移民庇護官司。但是，這種情況導致被釋放的非法移民家庭從此消失在美國茫茫人海中，並未如期出庭，反而以非法身分繼續逗留美國。甚至也出現許多人偽造故事、申請庇護的案例，讓許多人擔憂美國的移民體系遭到濫用。

司法部長賽申斯稱，零容忍政策能避免非法移民帶著孩子冒險，「這麼做並不是要對孩子殘忍，而是為了避免讓孩子體驗這些危險的經歷，而開放的邊境就是助長混亂的做法，將孩子置於危險與動盪之中。」

不過日前有媒體進入位於德州烏蘇拉（Ursula）的看護參觀，發現大型的倉庫內有1100多人，這些設施分為無人陪伴的兒童、獨行的成人、與孩子的父母親，全部待在大型鐵絲網的「籠子」裡。

《美聯社》記者形容，數百名兒童在一整排的鐵籠裡等候，一個籠子裡面約有20個孩子，他們靠一大片錫箔紙取暖，幾瓶水、一包洋芋片果腹，而倉庫中的照明24小時保持不變。

而美國新聞網站《Propublica》取得一段錄音，錄下6月美國政府在美墨邊境拆散非法移民家庭時，10多名來自中美洲兒童絕望地抽泣，泣不成聲地哭著說要找父母。

幾個小孩刺耳的哭嚎聲此起彼落，可以聽見一名美國邊界巡防隊（US Border Patrol）人員用西班牙語說：「我們這有個管弦樂隊，只差沒有指揮。」

一名小女孩邊哭邊說：「我不要他們攔我的爸爸。」

另一名聽起來年紀大一點的女孩則說：「我不想跟我爸爸分開。」這些孩子大多來自薩爾瓦多和瓜地馬拉等暴亂肆虐的中美洲國家。

錄音中，可聽見其中一名薩爾瓦多女童乞求工作人員讓她撥個電話給她阿姨。ProPublica說，她只有6歲。

女孩說：「至少讓我跟阿姨回家。」又說自己記得阿姨的電話號碼：「我有她的電話號碼，阿姨帶我回家之後，媽媽就能盡快趕來接我了。」

這幾段影片與錄音曝光後，掀起全球譁然，也引發民主、共和兩黨痛批，民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）就說，「零容忍政策，就是零人道政策」。

不過川普則表示，美國不是「難民營」，或是看管難民的「拘留所」。他說「你看看歐洲發生了什麼事，你看看其他地方發生了什麼事」，我們不能讓這種情況發生在美國，而不是在我的監視下。

《彭湃新聞》報導，美國宣布退出聯合國人權理事會不久後，俄國常駐聯合國代表團20日表示，俄國已經申請成為聯合國人權理事會2021-2023屆成員國。據俄羅斯衛星通訊社報導，俄國常駐聯合國代表團第一秘書斯特日若夫斯基（Fedor Strzhizhovskiy）表示，俄國想要繼續在人權理事會開展有效工作，在人權領域保持平等對話與合作。為此，俄國提議成為聯合國人權理事會2021-2023屆成員。

新聞來源：

核稿編輯：楊士範

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