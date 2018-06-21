亞歷山大的繼承者：馬其頓更名「「北馬其頓」背後的大國角力

馬其頓共和國，是位於東南歐的巴爾幹半島南部的內陸國家，原隸屬於南斯拉夫社會主義聯邦共和國，而後於1991年南斯拉夫社會主義聯邦共和國解體後獲得獨立，曾與中華民國於1999至2001年有短暫官方外交關係。該國與鄰國希臘為化解近30年的紛爭，於6月13日達成馬其頓改為「北馬其頓共和國」（Republic of Northern Macedonia）的協議。不過馬其頓總統卻拒簽這個協議，而希臘總理也遭致反對黨在6月16日提不信任投票，還好新民主黨（New Democracy）提出的不信任動議，遭153位國會議員否決，另有127位國會議員投下贊成票。

成功逃過國會不信任投票的希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras），於6月17日和馬其頓總理薩耶夫（Zoran Zaev）簽署協議，化解兩國持續27年的國名爭議。儘管齊普拉斯強調，與馬其頓達成的協議，是希臘近年簽署的最好協議，但仍需經雙方國會批准。馬其頓國會於6月19日初步通過更改國名的議案，但仍需二度表決才算過關，且馬其頓的新國名最終定案，還是要在秋天的公投中通過。

面對各造內部人馬反對聲浪不小的情況下，這個國名糾紛的死結，是否真能鬆綁？

與歐盟談判走在最前面，卻不得其門而入

隨著歐盟對東南歐擴大戰略的持續推進，特別是1999年推出為西巴爾幹國家量身訂做的《穩定與聯繫進程》（Stability and Association Process，SAP），該協定就成為歐盟對東南歐（包括馬其頓）的長期政策主軸。此一進程的主要目標有三個：東南歐區域的穩定與邁向市場經濟、促進區域合作和為加入歐盟做準備。

歐盟當年5月通過與阿爾巴尼亞、波黑、克羅埃西亞、南斯拉夫聯盟（當時為塞爾維亞和蒙特內哥羅）和馬其頓五國簽署《穩定與聯繫進程》的方式，協助巴爾幹半島恢復穩定和發展。2001年4月9日歐盟和馬其頓正式簽訂《穩定與聯繫進程》，旨在消弭馬其頓和阿爾巴尼亞裔游擊隊之間的戰鬥，敦促雙方展開對話。另根據該項協議，馬其頓承諾按照歐盟標準，進行政治、經濟、司法和社會等領域的改革、實施《岱頓和平協議》（Dayton Agreement）並遵行民主原則，並據此得到歐盟在投資和貿易等方面的優惠待遇，以確保馬國的穩定和發展，助其達到入盟（歐盟）的標準。

馬其頓在2004年3月22日申請入盟，雙方簽署的《穩定與聯繫進程》於2004年4月1日正式生效，使馬其頓成為東南歐國家中率先促使該協議生效的國家。隔（2005）年12月17日成為歐盟候選國，原本有望在當年底前啟動談判，但又不斷拖延，之後歐盟執委會公佈2009年歐盟擴大年度報告，雖提議啟動馬其頓的入盟談判，但仍舊沒有給出確切日期，迄今談判日期遙遙無期。

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希臘仍堅持一個源自西元前四世紀的名字

無奈馬其頓在1991年自南斯拉夫獨立以來，與南邊的鄰居希臘之間在其國名問題上一直有難以弭平的爭議。希臘宣稱：馬其頓的憲法以「馬其頓共和國」（Republic of Macedonia）自稱，嚴重侵犯源自古希臘的亞歷山大帝國，奪取了希臘歷史文化上對此名字的擁有權，其中也隱含著對於希臘北部馬其頓省分的領土聲索。

不僅於此，希臘光擁有馬其頓為名的行政區就有中馬其頓（Central Macedonia）、西馬其頓（West Macedonia）與東馬其頓（East Macedonia），且希臘第二大城塞薩洛尼基（Thessaloniki）更是中馬其頓（Central Macedonia）首府；執此之故，希臘不惜在加入歐盟議案上動用否決權，處處要脅馬其頓易名。1993年，馬其頓共和國是以「前南斯拉夫馬其頓共和國」（Former Yugoslav Republic of Macedonia，FYROM）的折衷名字，方才闖關成功加入聯合國。

無獨有偶，國名的爭議甚至延伸成為馬其頓申請加入歐盟與北約的絆腳石，畢竟希臘是兩者的會員國。2008年4月，北約在羅馬尼亞首都舉行的布加勒斯北約高峰會上，對馬其頓發出入會邀請，卻因與希臘的國名糾紛，導致希臘動用否決權而遭擱置。同年3月發表的歐盟進度報告，馬其頓原本有望在秋天展開歐盟的入會協商，再度因國名糾紛因素，於隔（2009）年遭希臘否決。雙方後續關係持續交惡，還發生經濟封鎖與斷航等慘事。

希馬和解的關鍵與歐俄角力

經過二十餘載的爭吵，終於在2017年，偏左的馬其頓社會民主聯盟（SDSM）薩耶夫成為馬其頓總理後，以及聯合國處理馬其頓國名爭議的特使馬修．尼米茲（Matthew Nimetz）居中牽線下迎來融冰，加速了兩國談判的進程。馬國外長迪米特羅夫（Nikola Dimitrov）在去（2017）年9月13日即表示，馬國已做足改革，盼能開啟加入歐盟的談判，同時平行處理國名議題。歐盟見狀順勢給了數次的臨門一腳，提高馬其頓加速改革的誘因。

首先，2018年2月6日歐盟高峰會，執委會主席榮克（Jean-Claude Juncker）提到，要加速西巴爾幹的入盟進程，並點出有意加入歐盟的國家，必須在解決邊界糾紛後才有資格進行入盟談判。譬如，像斯洛維尼亞與克羅埃西亞的邊界問題，以及希臘入盟時伴隨而來的塞普勒斯分裂問題，尚未得到妥善解決。又因希臘對馬其頓加入歐盟一事持反對態度，故馬其頓恐需在入盟談判前，解決與希臘的雙方爭端。

再者，歐盟外交政策最高代表墨格里尼（Federica Mogherini）今（2018）年4月17日表示，歐盟支持重啟與阿爾巴尼亞和馬其頓的入盟談判。今年5月17日在保加利亞首都索非亞舉行的歐盟—西巴爾幹國家會議中，歐盟重申支援西巴爾幹國家加入歐盟的立場，西巴爾幹國家加入歐盟進程將明顯加速，歐盟為此會增加對該地區在基礎設施、能源合作及交通運輸等方面的投資，振興該地區脆弱的經濟。

馬國急欲加入歐盟與北約、去年新上任的總理、扮演和事佬的聯合國特使、以及歐盟執委會提供的入盟誘因，給予了馬其頓向希臘遞出橄欖枝的充分動機。歷經五個多月的外交密切協商，今年6月12日在馬國總理薩耶夫及希臘總理齊普拉斯的熱線磋商下，以及雙方一系列的友好退讓舉措，終於打破長年僵局，達成史上第一次共識，將馬其頓的新國名命名為「北馬其頓共和國」。

為有效牽制馬國內部「國族主義」至上的反對聲浪，引導內部親歐民意，歐盟28國領導人打算在6月28日和29日在布魯塞爾舉行的會議上，通過關於開啓北馬其頓共和國加入入盟談判的政治決議。俄羅斯樂見希馬兩國上演國名爭議和解，卻也立即拋出強烈反對馬其頓加入北約的舉動。甚至，許多評論家質疑反對黨馬其頓民族統一民主黨（VMRO）暗中受到俄羅斯的壓力要杯葛兩國和解。足見俄羅斯因素在希馬和解的過程中，會與歐盟角色進行角力。

希臘總理齊普拉斯｜Photo Credit: Reuters/達志影像

國名爭端落幕，馬其頓入歐盟、北約的前景

歐盟想加速西巴爾幹國家入盟的進程無疑給了希馬和解的誘因，但不可否認的是，西巴爾幹國家加入歐盟還有許多障礙需要克服。舉凡，西巴爾幹國家的邊界爭端問題、普遍存在腐敗和組織犯罪問題，以馬其頓為例，需對改善法制與打擊組織犯罪方面做進一步改革，最後還需克服西巴爾幹國家對加入歐盟的民意支持度問題，仍有相當部分公民支持與俄羅斯保持密切的夥伴關係。易言之，倘若真能克服國名爭議後，入盟前的持續改革進程與加入北約前需面對的俄羅斯政經壓力，即是馬國的前景。任何中東歐小兄弟決定加入北約前，定需克服「俄國勢力」，就像去年成功變為北約成員的蒙特內哥羅一樣，壓制內部的親俄勢力。

目前偏左政黨馬其頓社會民主聯盟為了拉近美國和歐盟的關係，願意做出犧牲，而馬其頓國民對其舉措倒不會非常反感，況且美歐對其極盡拉攏。

另一方面，希臘執政黨激進左翼聯盟（Syriza party），已經成功通過不信任投票，儘管後續仍要面對來自聯合執政的右翼獨立希臘人黨（Independent Greeks）、希臘正教會和各種希臘民族主義組織串連的挑戰，特別是希臘人民堅持不得出現「馬其頓」三個字等壓力，但真正還是取決於美國與歐盟能夠釋出多少利多來壓制對手；同時，希臘總理齊普拉斯會告訴人民：馬其頓取得歐盟會籍程序需要時間，如果有必要的話，可以隨時終止馬其頓入盟程序。

結果國名爭議是否和平落幕，取決於多方的角力，而非僅是希馬兩國當事人。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航