《圖外之地》：物理上可穿透、宗教上卻不行——邦代海灘的線牆

文：阿拉史泰爾．邦尼特（Alastair Bonnett）

物理上可穿透、宗教上卻不行的透明之牆

邦代海灘的線牆

The Eruv at Bondi Beach

33° 53’ 19” S 151° 16’ 19” E

Photo Credit: 臉譜出版

線牆（eruv）是宗教性的飛地（註：正統猶太教規定每逢安息日須待在家中，造成種種不便。於是猶太教徒發明線牆，凡在線牆範圍內，一切活動可照常進行。），通常是用綁在柱子間的細線圍出來的空間，以這個方式把公共場所變成象徵性的私人空間。許多猶太教正統派人士認為，安息日不可以攜帶任何東西到公共空間，無論物品的大小或目的。這表示你幾乎什麼都不能做：不能推嬰兒車，也不能帶一本書。線牆就是用來解決這個問題的。

世界上究竟有多少線牆？很難說，因為線牆圍出的範圍大小差異甚大，有的只是住家前的一小塊地，也有圍出整座城市的例子（波士頓周圍就有單一的線牆包圍）。線牆多位於以色列與美國，但在其他地方也越來越普及。許多線牆會用到地景上原有的特色。位於雪梨邦代海灘區中央的線牆，就是以海為邊緣，並搭配鐵絲網和籬笆，當地的線牆委員會已經予以認可。

邦代海灘之所以有趣，在於它將兩種很不相似的景觀重疊，一種是在陽光下衝浪的享樂生活型態，另一種則是恪守宗教的正統性。許多人行經此地，卻渾然不知或視而不見線牆的存在。身處某個地方而不自知，是多元文化發展始料未及的情況。不同種族的人，通常對不同的地理邊界與身分認同，在認知上也會賦予其不同的重要性，發現這點時不免有些尷尬。邦代海灘的線牆在二〇〇二年設立，幾年後我在蘭域區（Randwick）的大學城租單人房，度過幾個星期。我想要在海邊慢跑健身，卻未能如願。原因並非我不是正統派猶太教徒，而是海灘上俊美青年多不可數。一群群散發自信光彩、身材如雕像般的人接連從我身邊「超車」，我自慚形穢，只得改採步行。我每週總有幾回，行經浪漫的懸崖頂端墓園，並朝邦代海灘前進。我離開此地的前一週才聽人不經意提醒，原來我一到修雷特街（Hewlett Street），就進入聖地範圍。

我最初不明白什麼是線牆。在以色列以外，線牆包圍的地區對使用者而言很重要，但非使用者幾乎不知道它的存在。線牆通常輕盈不顯眼，多少反映出線牆的特質。理論上，線牆應為堅實的牆體。但線牆看起來根本不像牆，猶太教牧師是這麼解釋的：

牆的窗戶與門口數量並沒有任何限制，因此未必要是堅實的牆才行。事實上，線牆就是由門窗構成的垂直面：這道透明的牆在物理上雖然可以穿透，但在宗教上卻不行。有人說邦代海灘的線牆是「世上少有、邊界大多以堅實建物為主體的線牆。」聽起來很具體，實際上並非如此。這些「堅實的邊界」比起鐵絲圍起的線牆，更不容易讓人注意到，因為它要不是原本就已存在的地形特色，就是看起來極為普通的籬笆或石壁。

Photo Credit: 臉譜出版

邦代區的當地線牆委員已詳盡製作該區的線牆地圖，可看出線牆沿著海岸曲折邐迤，範圍內囊括了十三座猶太會堂與社區中心。線牆的存在關乎猶太教的規定：在這裡可做哪些事、可進入哪些空間，在在須符合規定。邦代線牆的使用者會被提醒：「只有邦代海灘濱海步道上方的停車場，完全在線牆之內。若一直沿著濱海步道前進，就會走出線牆範圍之外。」還有更進一步的指示：「如果不確定邊界在何處，請詢問牧師。」界線畫分如此細膩，是為了讓必要的活動得以進行，同時又不失宗教約束力。線牆鼓勵人們在微地理的尺度上自我監視，以達到控制管理的效果。正如紐約某線牆的猶太教牧師指示所言：

醫院是在線牆之內。但如果從海洋路（Oceanside Road）走到醫院，會在停車場入口旁看到電話線桿。那就是界線。你必須小心走在電話線桿與停車場的樹籬之間。不要超過電話線桿之外，也不要走到海洋路對面，否則就會到線牆範圍之外。

邦代線牆得經過世上最重要的權威視察數次，才得以設立。這位權威是紐澤西胡林市（Lakewood）的猶太教牧師席孟．艾德（Shimon Eider，1938-2007）。他完全認可這處線牆，稱之為：「世上最大、最美的線牆之一」。要符合線牆的規定可是個複雜的大工程，艾德牧師得搭船視察海岸好幾趟，確保這小小的懸崖能符合「私人」空間起伏的特定規範。

幸好邦代線牆並未與其他線牆重疊。地理學教授彼德．文森（Peter Vincent）與邦尼．沃夫（Barney Warf）曾研究線牆增加的現象。他們寫道：「猶太教牧師若採取嚴謹的《塔木德》（Talmud）觀點，往往無法在界限上取得共識。」重疊之處確實會發生，布魯克林就是一例。為了避免虔誠教徒困惑，因此每道線牆會綁上色帶，方便辨識。」

複雜的不僅是如何畫定界線；安息日在線牆內外什麼事能做，什麼事不能做，也有不少爭議。我曾看過一套規定開門見山寫道：「細節繁多，是值得終身學習的知識。」話是沒錯，但看了不覺得受到鼓勵。你可能發現，某線牆區准許帶某些東西，但不表示什麼都能帶，例如不能帶安息日的禁用品，包括傘、筆與其他被指名「穆克澤」（muktzeh）的東西。我沒有「值得終身學習的知識」可參考，因此最好遵守其他知識淵博的宗教權威對這主題的確切說法。

「我們的聖人把許多東西劃歸為『穆克澤』，那是我們不能移動的東西。」穆克澤種類繁多，其中一種是「無指定用途的物品，例如石頭、植物、插在花瓶裡的花、生食（目前狀態是不可食的，例如豆子）、已破損導致無法使用的物品，例如破碗、脫落的鈕扣。」但之後他又提出了差異：這種東西不可以直接或間接以一隻手移動（例如用掃把掃掉）。然而，可以用身體的其他部分，以非常笨拙、奇特的方式移動穆克澤，例如牙齒、手肘，或是用吹的。

若我今天回到蘭域區，可能會發現當初在雪梨住的小房間已被畫入線牆內。二〇一六年，新的庫吉—馬魯布拉區線牆（Coogee-Maroubra Eruv）已開始試辦，延伸到蘭域市的多數地方，目的是「輔助與改善安息日的經驗，尤其是有幼童或是必須推嬰兒車的學步兒父母。」文森與沃夫設法解釋為什麼「線牆近年快速增加」——這是反映他們所稱的「抵抗與抽離商品戀物的主宰」。人文地理學家特別喜歡提出這種解釋，因為大家都想要向對抗資本主義致敬。要說明線牆的擴大，更明顯與可信的解釋是，世界各地的宗教保守主義與拘泥經典字面意義的情況風起雲湧，猶太教也無法置身事外。若線牆和當今宗教與身分認同的政治局勢無關當然是好事，但不太可能。我懷疑，線牆擴張的現象只會越來越明顯，挑戰著都會區多層次的種族地景。

相關書摘 ►《圖外之地》：世界上最小的國家——馬爾他騎士團

書籍介紹

本文摘錄自《圖外之地：39個從地圖上逃逸的地理異數，一場新烏托邦的世界探尋》，臉譜出版

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作者：阿拉史泰爾．邦尼特（Alastair Bonnett）

譯者：呂奕欣

英國地理學家阿拉史泰爾．邦尼特繼全球暢銷書《地圖之外》後，再次以邦尼特式醒世、詼諧且富有詩意的口吻，帶領讀者深入39個最隱密、叛逆，甚至企圖從地圖上掙脫的地方異數，挑戰我們對全球地理的既有認知！

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……

邦尼特不僅具備地理學者深刻的洞察力與廣博知識，更擅長將個人對地理的豐沛想像，與內心敏感的戀地與懷舊情結相互揉合，於是寫成了這本集知性、幽默、哲思、詩意於一身的地理奇想書──試圖要與全球最背離常軌、新興、奇特的另類烏托邦或殊異地方對話，也探尋人類在「地方」及「打造地方」的永無止盡循環中，位於什麼樣的座標？

他不只從地理、歷史的角度深度探討，更以幽默生動的文字描繪，帶領讀者前往這些地球上某些最不尋常卻又最不為人知的地點，拆解我們對「地方」的認知，重新認識你我所生活其中的這個世界。

Photo Credit: 臉譜出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九