報告完把檔案存在外部電腦裡，3000多筆愛滋病患個資遭防治中心外洩

為保護AIDS（人類後天免疫缺乏症候群）病患，政府1990年公告禁止任何愛滋患者個資遭公開，但卻傳出2年前有3000餘筆的台灣愛滋病患個資被上傳到網路平台。台北市聯醫昆明防治中心坦承疏失，表示已刪除所有個資，且若權益受損，疾管署會協助提國賠。

今（20）日刊出的《鏡週刊》報導，周刊接獲一名醫療工作者透露，2016年12月在國外網站發現1份名為「毒品病患愛滋減害試辦計畫清潔針具計畫」的報告，其中報告附件竟是國內愛滋病感染者名單，上面清楚記載了台北市3千多名感染者的姓名、身分證字號、出生年月日等詳細個資外，甚至連疫調單編號、以及通報電腦編號等也詳載其中。

經查後發現，該計畫是北市立聯合醫院昆明防治中心在2007年時的研究。中心主任莊苹在2007年執行「台北市減害計畫情形簡報」時，將這份資料留在授課單位的電腦中，簡報資料事後被放上國際簡報下載平台，並曾被10多個人瀏覽或下載。衛福部直到2016年9月才發現此一重大疏失，由中央下令啟動國安、警政、資安、衛生等系統，在3天內將全球約10個簡報分享平台上的資料刪除。

莊苹坦承說：「因當年對資料連結知識不清，在處裡衛福部相關的統計資料時未加以留意，造成中央單位的負擔、以及對愛滋病感染者的曝光風險深感抱歉，事後也不斷檢討。」

不過，醫療工作者透露，雖然中央想快速補救，但他在2016年12月還有瀏覽到該資料，顯示資料並未完全被刪除，直到2017年2月才發現資料被刪除。

《鏡週刊》報導又指出，台北市衛生局疾病管制科卻在記者詢問此事後，於當天深夜發出公文、打電話給記者、並傳真公文到公司，以報導會有洩密疑慮為由，要求記者及主管隔天至衛生局說明。當記者表明絕對不會前往說明時，官員還強調「這是正式公文，具有法律效令。」強調記者報導會有違法疑慮，要求記者不要報導。

個資外洩事發2年才「被檢討」，衛生局：案件特殊

《中央社》報導，針對愛滋個資外洩事件，衛生局副局長陳正誠、主秘李碧慧、疾病管制科長陳少卿、顏慕庸上午10時召開記者會說明，陳正誠表示，已責成聯醫進行檢討，釐清相關責任，懲處結果盡快出爐。



顏慕庸表示，事件發生是在2007年，當時公衛護理組主任莊苹進行某次教學演講，製作一張以年份、人數分析愛滋病患成長的趨勢圖時，沒有發現趨勢圖可連結到原始資料，將該份授課資料留在該單位電腦中。

不過，衛生局稱9月外洩個資已全數下架，為何周刊接獲通知，說12月還查得到？

《中央社》報導，衛福部疾病管制署副署長羅一鈞表示，疾管署在2016年9月6日接到醫院通知，緊急啟動相關單位處理，陸續移除各大搜尋網站的連結和庫存頁面。不過，當年9月13日刑事警察局發現有一處網址有部分文字資料，但因該公司非台美司法互助範圍，持續用多方管道要求下架，後續網站已被移除。

羅一鈞說，研判向周刊爆料者可能得知上述網站網址，並從此處獲得相關資料，但該網址已經被移除，且事發之後監測至今，已無發現含有愛滋感染者的個資檔案或連結，請感染者安心。

至於為何個資外洩2年都不說？羅一鈞表示，是考量案件特殊，若對外公布，可能反而增加個資曝光風險，或被有心人利用。

個資外洩，衛生局要查醫院、也檢討媒體

針對個資外洩應有後續補救措施，羅一鈞表示，目前有請台北市政府衛生局建立單一專案窗口，由專人受理感染者查詢，並提供相關權益諮詢與輔導諮商。

羅一鈞說，此次受影響的感染者是2007年底之前列管，2008年之後確診的感染者不會受影響。

依據個資損害賠償的相關規定，感染者可依實際受損程度提出求償，公務機關適用國家賠償法，若感染者明確舉出受到事件有權益受損可申請國賠。若被害人不易或無法證明實際損害，可請求法院依侵害情節裁定，每一件仍可最高有新台幣2萬元的求償。疾管署也願提供感染者相關協助。

羅一鈞也提醒，感染者相關資料是個資法保護的特種資料，爆料者或媒體如果沒有法律上的原因持有相關資料，不得蒐集、處理或利用，否則依法會處5萬元以上50萬元以下罰鍰，甚至有刑責。

而針對《鏡週刊》記者指衛生局發公文，施壓不讓記者報導一事，《匯流新聞網》報導，衛生局副局長陳正誠表示，由於鏡週刊記者在訪問時，為取信於台北市衛生局，曾出示過此份含有愛滋感染者名單的資料，已違反《個人資料保護法》第6條及《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》，衛生局才二度發出公文約談記者，強調並非阻止媒體報導，而是為了維護愛滋感染者個資。

《蘋果日報》報導，顏慕庸說，對於愛滋病患個資外洩深感遺憾，現已進行內部檢討、釐清責任，現已改善系統性部分，於個資部分已經加密，如不會露出感染者的全名、隱匿身分證字號等，而莊苹部分也會進行檢討，目前緊急設立愛滋感染者協助單一窗口，若有疑慮的感染者可電洽（02）23703739分機1335，將由護理長林秀桑統回覆疑問。

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核稿編輯：楊士範