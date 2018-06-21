以「為台爭光」為目標培養運動員的思維，都是死路

文：甯其遠

今天看到一位資深球評的文章，受到所謂內行的體育界人士推崇。雖然看法很有意思，但其中顯露出長期危害台灣運動環境、害慘很多優秀運動員的遺毒觀點。

作者說得很對，台灣社會很多人不深入了解狀況，又吝於上網搜尋資料，誤以為冰島足球隊都是一些業餘球員。但文章主軸還是又回到作祟台灣體壇多年的觀念：傾全國之力栽培足球菁英，與建足球硬體設備，花錢請教練，送球員出國。

這篇文章說，冰島國家隊的球員其實都是歐洲職業隊的高手，大力批評所謂的兼職錯誤認知。作者嚴正指出，冰島的守門員是在成為職業球員前做導演，教練在職掌國家隊教頭時已不再執行牙醫業務。

我倒覺得這是搞錯重點。一個導演，能夠入選職業隊，就是顯示他在導演工作之餘還能「兼職」踢足球，而且還踢得很好。否則，就算是二流俱樂部，也沒道理請你去踢球。至於教練，台灣就不用會一個非體育科班出身的「兼職」國家教練。你能不能想像陳偉殷之前做過導演？洪一中以前是牙醫？台灣一直以來的觀念，就是作者理想中的這種「正職」運動員，運動是你的專業，你只要專注於這項運動。這就是台灣錯誤的甲組運動員培養模式，不僅讓台灣的運動比賽不能達到應有的水準，也害了很多優秀的人才。

當一個青少年十五、六歲時，誰能看出他會不會成為全國最好的前三十名醫生？好在台灣有三萬八千名西醫，每年能有一千多人成為「職業醫生」，以此維生。因此，當小孩在國中階段時或許可以讓他進入考試的「甲組」，認真讀書，不要「兼職」去打球。朝當職業醫生的「甲組」培訓方向努力，風險不會太大。甚至到了高中、甚至二十歲再選擇，也不太晚。

但要成為一個頂尖運動員，二十歲才開始學習絕對太晚。那你要怎麼做？把全國所有的小朋友都抓去當菁英培訓嗎？前面講過，當一個小孩子十五歲的時候，你很難看出他會不會成為全國最好的前三十名醫生。那你怎麼能看出來他能不能被養成全國最好的前三十名足球員？

好，那麼我們盡量篩選，每年選出三百名最有潛力的小球員，以甲組菁英方式培養他們，總有機會在每四年成就23個高手吧？這接近台灣體壇與作者目前的思維。但問題來了，剩下的1,177名沒入選的人怎麼辦？做不成全國最厲害前30名醫師，剩下的三萬多名醫師還能混得不錯。但做不成頂尖足球員呢？其中或許有150個人可以在國內外靠踢球、教球賺錢，剩下的1,000人怎麼辦？國家養他們嗎？那橄欖球員的培養是不是也要這樣花錢硬幹？棒球？籃球？

這種以「在國際賽事為台灣爭光」為目標，而要由上而下培養任何一種運動項目的思維，都是死路。

我很贊成作者仳評台灣的速食文化，想要急功近利達到成功。但我根本就反對把運動當作一種工具的功利主義，用來追求在國際賽事上的成績錯當作是成功。

我不是資深球評，也未對冰島有深入研究，最多的了解只是來自《插旗攻城市》（Where to Invade Next?）這部電影。所以我只能猜測。我猜測，冰島廣設足球場、增加教練，並不是為了在世界盃有所作為。只是因為提供國民休閒運重的空間與資源，這是民主的政府、尤其是注重福利的北歐社會主義政府的基本責任。運動本來就是「玩」，全國玩運動的風氣興盛，自然就會有優秀選手出現，運動人口多，職業運動員就能維持生計，不是政府硬搞就做得到的。

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