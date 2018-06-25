付錢的「心痛感」：在菲律賓重拾以現金度日的五個好處

文：孫婕（台灣人，在香港金融業工作多年後，去年底與先生搬到菲律賓）

這兩天整理東西，發現我的錢包這幾個月出現了很大的變化。

在香港的時候，錢包的主要功能是放卡片。我用的長方形錢包有12個卡片夾，還有前後兩個可以放帳單的夾層，但是光銀行信用卡、提款卡就超過12張，其他的身分證、超市集點卡、星巴克會員卡、誠品會員卡、八達通卡等等只好放在夾層。

錢包裡的現金是用來付乾洗店的費用、還有少數幾家表明200港幣以下只收現金的食品專賣店開銷。

隨著手機支付開始流行，手機成了救急的好幫手。只要不搭計程車，我甚至可以不用現金，單靠八達通、手機、信用卡存活好幾天。後來又有銀行付款App，不管跟朋友借急、或是聚餐分攤費用，一樣可以透過手機完成，使用現金的機會更是越來越少。

來到菲律賓的黎牙實比，錢包恢復了它真正的功能──放錢。我的錢包裡只有一張身分證和一張菲律賓披索計價的信用卡（尚未開張），其餘空間擺的不是紙鈔就是銅板。

現金是主要的支付工具

這裡超級市場、百貨公司等大賣場提供信用卡交易的選項；但在櫃檯，選擇現金交易的客戶還是佔絕大多數。

有些商戶會誠實表明，如果用信用卡結帳，他們會收取額外幾個百分點的手續費。有些商戶不收取額外的信用卡交易手續費，不過他們提供現金折扣。所以，我的披索信用卡目前為止還只是錢包裡的裝飾品，從來沒有使用過。

另一個信用卡在菲律賓不受歡迎原因是，信用卡資料被盜用、造成非授權交易的案例不少，也讓民眾對信用卡交易卻步。（雖然這裏的信用卡交易要求持卡人輸入密碼，但因為一般人設定的密碼極為簡單，聰明的歹徒通常很容易猜中。）

根據CNN Philippines 2016年9月的資料，菲律賓每個月大概有25億次的付款活動（payments），只有1％是以信用卡或記賬卡交易，其餘的99％則是現金或支票。這也反映了這裏現金交易大行其道的狀況。

「聯名戶口」只能用存摺提取現金

在黎牙實比，銀行的個人戶頭會提供「提款卡」，方便提領現金。不過聯名戶頭就不提供「提款卡」，只容許開戶人親自持「存摺」到銀行櫃檯提領現金。原因是，如果夫妻其中一方用「提款卡」領取現金，沒有知會另一方，可能造成家庭財務的紛爭；或者太太拿著存摺去銀行領錢，發現無錢可領的窘境。

沒有銀行戶頭的人

我家裡建築工人、和家務助理的薪資，都是以現金發放。因為他們絕大多數都沒有銀行戶頭，就靠現金過活。他們也不憂慮，臉上總是掛著微笑，經常哼哼唱唱。

建築工人的薪水是每週六結帳，週三我們得發放一些現金當預付款，然後星期六再發全週的工資。建築工人Xavier的媽媽今天生日，Xavier來上了半天班，領了半天的薪水說要給媽媽買蛋糕，開開心心地回家了。

對我來說，從「無現金交易」變成「現金交易」剛開始的確很不習慣；除了重沈沈的銅板之外，找換時收到一張張陳舊、發皺的鈔票，感覺像是把一缸子細菌收進錢包一樣。

以「勤洗手」降低心理障礙之後，慢慢我發現了以現金度日的好處：

1、減少「過度消費」

過去我在大額交易時經常會選取「信用卡分期付款」。因為分期付款，銀行存款不會一下子少一大截，感覺不那麼心痛；也因為這樣，買了不少重看不中用的奢侈品。如果是在現金交易的條件下，那些商品有一半以上我不會購買。

2、減少「衝動性購買」

我們現在定期去銀行提領現金，現金不夠的時候，購買時間會自動延後到下一個週期，無形中減少了「衝動性」購買的機會。有些想買的東西，過了衝動期也就不想買了。

3、真實體會「消費」的心痛感覺

用信用卡消費時，交易只是帳單上的一個數字。買東西時，在店員面前數鈔票花錢的感覺格外真實，更有「心痛」的感覺。

4、重新思考「金錢」的價值

第一次發現身邊有人「沒有銀行戶頭」時，我非常震驚。對我來說，沒有銀行戶頭就等於無法應付未來許許多多的「萬一」。但這些沒有銀行戶頭的人，反而覺得把所有的現金放在身邊，省去了跑銀行的麻煩。

當然，沒有銀行戶頭的人絕大部分買不起房子，也沒有太多積蓄，但他們並沒有因為這樣而愁眉苦臉。對他們來說，能夠應付日常所需已經足夠。

5、減少「虛榮感」

信用卡是身分的象徵。「普通卡」、「金卡」、「白金卡」、「黑金卡」等級不同；刷卡消費那一刻的風光程度也不同。不用信用卡，也少了虛榮感發揮的空間。

換句話說，使用現金拉平了消費者的地位。付帳的時候櫃台小姐無法從信用卡區別顧客的等級，每個顧客所收到微笑是平等的。

原來，都市人有錢才會快樂；鄉下人即使沒錢也很快樂。在這裡，金錢和快樂沒有直接的關係。

原來，我在不知不覺當中，融入了「現金交易」的社會，和一個比較簡單而直接的生活方式。

原來，趕不上最新的時代潮流，是有好處的。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航