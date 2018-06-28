遠離東岸：美國中西部百姓的孤立政治傳統

文：羅柏・卡普蘭（Robert D. Kaplan）

遠離東岸，會有種降低自我意識與只顧自己的感覺。中西部各州的人們講求實際、不複雜，以及極度有禮，是因為要關注在周遭的人身上，而非在自我本身。因為禮貌是顯而易見的真誠，創造出一種自身的能量。

人們會樂於和你打招呼，就是這麼單純，但也不會再進一步熱絡。這裡並非中東或是非洲，那裡的人們會邀請客人進入他們的家中，或是供應他們茶水。禮貌並不等同於款待。中東與非洲模式有助於社會穩定，中西部模式有助於效率和生產，因為這不太需要花時間去精心安排儀式性典禮，正如那能緩解緊張與焦慮，並因此讓人更為專心在工作之上。

先不論媒體意圖要在美國平民百姓間激起對當局的憤怒，我始終都發現這裡的人們專注於討論工作、家庭、健康以及純然的經濟生存。媒體是個甲殼、一道隔音板，國家真實的大戲碼在那之下正上演著。

在這趟旅程中，我極其熱衷於偷聽旁人的對話，我都坐在吧檯，而非雅座上吃飯，總是留心要靠近人們，以聽到他們在說些什麼。我發現從大西洋岸至太平洋岸的人們都是為其憂慮而團結在一起。即便是在像阿帕拉契山這樣的地方，他們也把話說得很明白，就像是用一九四○與一九五○年代歌詞的方式來表達，而不是那段以褻瀆言語在羞辱他們的電子世代的歌詞。

他們討論教會活動、電影和電視節目，害怕網路上的情色內容以及其處理的方式、大學的花費與處方箋藥物的價格、膝蓋和腰背問題、照料患有阿茲海默症年邁雙親的挑戰、債務、運動、個人財務、保險問題，以及其他司空見慣的事。是的，還有閒聊八卦、探詢眾多朋友間的好消息，正如他們明顯真誠地在信仰上帝下度日─他們偶爾也會談及信仰一事。不過，要在他們分神時，才會談到信仰。他們平淡地吃飯閒聊是其個性單純友善的必然結果。

隨著你往西行，更形廣闊與空無的距離會使得酒吧和餐廳內的氣氛變得比以往更加親密，就像是要彌補外界的孤寂般。在內布拉斯加州西部的某個夜晚，我聽到吧檯旁邊在討論不斷演進的能源局勢：煤炭必然的衰敗與天然氣的崛起，這還伴隨著太陽能與風力的推波助瀾。製造商、公司和消費者的挑戰，每個人的談話都是關於這些適應聯邦政府法規的議題，而那些法規又變得愈發複雜、難以預料並加以遵循。

當然這一切問題都有政治意涵，不過即便是在這些當地酒吧內，有線電視新聞網（CNN）和福斯新聞網（Fox News）從立在威士忌酒架上方的螢幕中高聲地放送，在整個美國境內，我鮮少聽聞人們在討論政治本身。希拉蕊的電子郵件案、柯林頓基金會，以及所有遭指控的利益衝突，伊斯蘭國、南海問題、丹尼斯．哈斯特爾特的性醜聞案、傑布．布希成為總統的機率、伊拉克戰爭─在以我能聽聞的方式中，鮮少聽到討論這些話題。

在網路雜誌《政客》（Politico）的某篇文章中，捕捉到我所發現的同樣氛圍。在二○一五年四月的同一天，美國與伊朗簽署了一份歷史性的核子協定，記者在印第安納波利斯購物中心內找不到任何一名知悉，或是相當關心此事的人。我想起德沃特在一九四○年夏天於心臟地帶的回憶，人們忘卻那場即將吞噬他們的世界大戰。

這與我所定居之地、到處都是精緻餐廳的麻州西部波克夏爾（Berkshires）有著鮮明的對照，紐約客在那擁有第二個家，他們經常討論國內外的議題。理論上你可能知道東北走廊線是菁英媒體的喧囂之地，不過唯有藉由橫越美國，並拿它和所有其他地方進行相比，方能真正理解這條走廊線到底有多膨脹，以及又有多麼詭異。

Photo Credit: Ron Reiring @ CC BY 2.0

隨著我每天的旅程，我發現到有愈來越多的美國人不想知道外交政策的細節部分。這與一九四○年代的情況是如此地大相逕庭。誠然我們當時並不像現在這般與外在世界有所聯繫，可是全球局勢也不如當時那樣的險峻。美國人不會想再次發生九一一事件，他們也不想再打一次伊拉克戰爭。

他們的傑克遜式傳統意味著，他們希望政府能保障他們的安全無虞，以及追捕並獵殺所有威脅到他們安全的人。可是，如果你一旦啟動了暴力，那最好是能找到個好理由。除了在這些極端的情況外，不要用旁枝末節去打擾他們。儘管媒體全年無休，他們還是對此不太感興趣。

我現在知道有好幾千萬的美國人看過唐納德．川普（Donald Trump）在共和黨總統辯論中的浮誇之言。不過，正是那份對川普有著發自內心的興趣，才與我在旅途中察覺出那份對政治缺乏興趣有著本質上的關聯。川普代表某種反政治：是種反抗那些不問俗世、不改善他們生活的政治菁英的尖叫療法。當生活變得比過往更加複雜時，深陷在自身憂慮之中的人們就這樣被疏遠隔離了。民粹政客的喜好中顯露出那種隔離疏遠。

你很輕易地就能看出為何孤立主義構成令人肅然起敬、倍受尊重的美國傳統，這與二十世紀中期來自俄亥俄州共和黨的偉大老人羅伯．塔夫脫有著最令人無法忘懷的關聯。這與當地過去多半都是內部事務的地理景觀極為相襯，因此外在的世界看起來似乎從來都不真實。

現在當然隨著更加都市化和郊區化（可解讀為全球化），美國與其他大陸有著親密接觸，孤立主義失去了大多數的吸引力，因此不太受到重視。不過，我無法全然低估那份缺乏關心更大議題的部分，這種欠缺依然與這個蘊含著如此眾多的社會經濟動盪的廣袤大陸同時共存著。

你對我們不理不睬，那麼我們就會對你不予理會；或是反而你不論身處何處，我們都會追殺你到天涯海角。正如我深知美國外交政策不只是沃爾特．米德的傑克遜式傳統而已，才會對眼前所見歸納出米德所說那種的傳統。

可是即使必定不只是如此，美國的決策者（無論是多麼理想主義派，無論多有決心要改善世界並緩解人類痛苦），從來都無法不自問，國家內部地區的這些人到底能容忍到什麼程度？關於美國海外行動，他們的痛點又是為何？對於軍事干預，什麼才是他們固有的智慧，對於其中大多數人來說，接受傑克遜式傳統就是他們的起始點嗎？

相關書摘 ►從地理的角度分析，美國就是全世界最受上蒼偏袒的國度

書籍介紹

本文摘錄自《西進的帝國：地理如何形塑美國的世界地位》，馬可孛羅出版

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作者：羅柏・卡普蘭（Robert D. Kaplan）

譯者：吳潤璿

《西進的帝國》以洗鍊而動人的文筆描繪從東岸到西岸的美國地景，檢驗形塑美國國力的地理特質，為美國外交政策提供貼近草根現實的思考架構。



相較於卡普蘭先前的地緣戰略論述，《西進的帝國》較具個人色彩，結合親情、回憶、鄉土情懷、愛國意識，以及個人知識體系的養成，從略具自傳性質的手法、深具抒情風格的文筆，審思美國的地位與未來。

二○一五年春，作者從麻薩諸塞州自家出發，展開為期一個多月的泛美公路之旅，從東部的「垂直地景」（人口稠密區往上空發展的地景，較為閉鎖而缺乏開闊視野）馳向西部天高水長的「水平地景」。這也是作者在踏遍「世界的盡頭」之後，將畢生思索凝聚在美國大地上的一趟終極旅程。

但這次他的角色不是單純的旅人，也不是在做新聞報導，而是帶著分析家的眼光，以及悄悄聆聽眾人聲音的耳朵，總結他對美國地理及歷史人文的思考，細緻分析地理因素（緯度、水文、陸地與海洋的配置、土地特性等等）對美國命運及國家投射力所造成的影響。

Photo Credit: 馬可孛羅出版

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航