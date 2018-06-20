超市每月棄食500公噸：台灣的食物問題不是飢餓，是「過度營養」

環保署統計，全台超市和量販店每月製造500公噸以上的廚餘，引發食物浪費的問題，為此環保署今（20）日宣布，將在10月16日世界糧食日之前發動100天的「惜食活動」，並招募惜食餐廳，共同推動惜食概念。而針對連鎖超商平均一年「棄食」70億元，環保署長李應元也表示，會與衛福部討論有效利用即期食品，減少浪費。

（中央社）根據聯合國報告指出，全球有1/3的食物被浪費掉，碳排量高達44萬噸，食物浪費不僅造成大量經濟損失和龐大的環境成本，也加劇地球暖化與氣候變遷危機。而台灣食物浪費問題也不容小覷，根據環保署民國106年3月到107年4月統計，光超市及量販業申報的廚餘就有6630公噸，每月有超過500公噸。

為了呼應聯合國西元2030年前零售及消費者減少50％食物浪費的永續發展目標，環保署今天召開記者會宣布，從7月起至10月16日世界糧食日期間，將招募餐廳加入惜食店鋪行列並舉辦一系列惜食環境教育推廣活動，鼓勵業者將食物百分百利用，減少廚餘產生。

環保署長李應元今天也化身惜食餐廳的店長，選用一般被視為醜蔬果但仍具相同營養價值、風味不減的「格外品」料理，希望鼓勵民眾多選購格外品，使其免於被丟進垃圾桶、成為廢棄物的命運。

台灣的食物問題，是「過度營養」

李應元今天接受媒體聯訪指出，像台灣這樣較為富裕的國家，食物問題大部分都不是飢餓，而是過度營養，但其實從生產端到運送、加工及消費端，都有惜食可以著力的地方，希望能透過惜食活動推廣，讓餐飲業者一起從消費端下手，想想如何讓民眾珍惜食物。

日前有報導指出，全台超商一年丟棄約70億元的食物，加盟主為此發出陳情行動，希望四大超商總公司能正視浪費食物問題。

對此，李應元今天也說，超商大賣場可以透過物流體系、庫存管理等下手，經過數據收集來掌控食物進、出貨數量。環保署也將與衛福部討論，食物賞味期至有效期限之間可以怎麼利用、怎麼連結慈善團體讓需要的人享用、減少食物浪費。

至於是否會朝修法方向前進，李應元表示，這必須與衛福部討論，不同部門有不同應注意的地方，從環保署角度當然是希望不要有廚餘產生，但食物一旦變成廚餘，怎麼讓廚餘資源化也是循環經濟一部分。

台灣超商有多浪費？每年有70億台幣白白丟進垃圾桶

《公視新聞網》報導，目前環保署僅要求全台1273家生鮮量販店、超市申報廚餘量，不過台灣超商每年過期食物報廢量也很驚人，IFRA、中華國際連鎖加盟者交流暨權益促進會就指出，台灣平均每家超商，每天報廢食品約1600元到2000元，估計每年超過70億台幣。

《聯合報》報導，台灣便利超商密度全球第2，僅次於南韓，超商內飯糰、三明治、關東煮、水果等食物琳瑯滿目，甚至有新鮮蔬菜可供選購。

不過這樣的方便，也造成了大量的浪費。

Photo Credit: 關鍵評論網 李修慧攝

中華國際連鎖加盟者交流暨權益促進會（IFRA）會長陳縯家說，4大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）總公司常以市場需求，要求店舖增加進貨，包括銷貨量不可超過進貨量的95%，形同約有5%的進貨可能賣不出去，過期只好丟棄。

陳縯家舉例，明明某超商店家每天平均只賣出10個飯糰，但總公司會要求要進比10個還多的量。陳縯家說，總公司的說明都是「不能讓客人買不到」、「貨架陳列要有豐富感」，加盟主若不配合，總公司還會以警告、開立糾正不配合違約通知單等方式，要求加盟業者配合，多年來溝通都無效。

上月開始，加盟業者發起「一店寄一箱（廢棄食物）」活動，到環保署、立法院以及民間團體陳情，希望迫使政府與超商總公司，正視食物浪費與損失的嚴重性，並要求超商總公司減少進貨數量，不追求「豐富陳列」及「好看」，以適量為原則，避免銷售不佳、浪費食物。

主婦聯盟呼籲，不僅超市與生鮮量販店，超商的廚餘申報也該納管，環保署則回應，超商據點太多，一一要求廚餘申報並不容易，未來會透過其他方式來列管。

《聯合報》報導，主婦聯盟環境保護基金會資深專員沈寶莉表示，超商雖然單店每天浪費的食物量不高，但全年、整體總數卻很可觀，業者應該透過精準的訂貨量，達到源頭減量。

沈寶莉說，像是英國的特易購（TESCO）2013年委託第三方單位進行食物查核時，發現他們的烘焙部門浪費量偏高，後來就減少烘焙量，架上改放可保存較久的餅乾，這些減少浪費的方法，都是業者可考量的。

台大農經系教授徐世勳表示，已開發國家的食物浪費，大多來自消費端，這些年來各國都著重如何降低食物浪費，例如日本通路為減少食物浪費，食品只標示最佳賞味期，過了這個期限還是能吃；法國則立法規定賣場不能丟棄食物，須媒合至社福團體等。

《中央社》報導，不捨大量麵包被丟棄、後來轉做惜食餐廳，「原粹蔬食作」餐廳創辦人柯詩語就指出，台灣民眾喜歡吃當天現烤出爐的麵包，烘焙店當天沒有賣完的麵包就會面臨被丟棄的命運，日營業額有新台幣3萬元的店家可能一天就要丟掉近2000多元的麵包，「但那些麵包不是不能吃、只是隔夜麵包」。

為了避免浪費，柯詩語指出，惜食餐廳在替客人點餐時，會特別詢問客人是否有不吃的食物、份量需要多少，透過餐點跟客人說明惜食觀念。除了供餐採用現點現做方式，餐廳內也有特別為「格外品」設計的餐點，像是利用菜梗結合馬鈴薯做成可樂餅，豆漿剩下的豆渣做成鬆餅。

為了減少食物浪費，柯詩語指出，惜食其實會增加人事成本，因為餐廳必須把賣相不好的蔬菜加工處理，但她表示，環境是自己塑造的，經由顧客消費帶動惜食觀念，才是真正的價值，這不是金錢可以衡量的。

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核稿編輯：楊士範