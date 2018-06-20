高舉「此地無限制」的野青眾，有沒有負起華山草原的管理責任？

文：曾紫詒（國立臺南藝術大學民族音樂學研究所學生）

今日結束並反思了昨天草船借箭式的討論，我在其中對於定位不明（並沒有特別強調烏托邦的）的草原特意丟出一個意味不明的提問，我在這裡整理了對華山草原事件的一些個人想法：

第一、是野青眾的主理人莊奕凡先生與主要核心運作人員應該道歉，警方並可以考慮將申請案的負責人列為傳訊的重要關係人。依照目前發出的聲明，將發生的事件推歸於個人行為，這樣的切割，在邏輯上很奇怪，為什麼很奇怪呢？下文我將解釋。

我認為在這次的事件中，120草原諸眾在寫出「此地無限制」的灰色定義之後，有沒有負其應該負起的管理責任？當然，有很多美好的事物在這裡發生，許多人得到快樂與交流，這是一件美意。但是悲劇已然發生。

下文將以兩大台灣近年地下的綜合型活動做比較，並參照後現代近似可以參照的新部落主義——火人節（Burning Man）為例，接下來將逐一解釋。

筆者認為，北市府臺北市都市更新處是否有督察不周的情況？我們不應將箭靶全部集中於野青，負責督察的上層單位也應一併監督，可以參照北市府於2018年6月18日新聞稿（部分內容摘錄如下）：

更新處表示，考量與司法院合約將至，為了將草原開放的態度留給市民朋友，同意野青眾團隊以藝術聚落的方式申請借用。野青眾團隊自去年11月起向更新處申請借用華山大草原辦理藝術聚落，藉由藝術家的創意，在草原搭建藝術帳篷，以多元的藝術行動推廣都市再生，期間至107年6月30日止。而107年2月起野青眾團隊為增添草原行動豐富性，公開徵求創意提案，並要求進駐草原的任何團體，必須配合遵守管理單位之規定；射箭屋屬團隊徵求過程中提案團體之一，其造成社會事件，屬教練個人行為，更新處及野青眾團隊深表遺憾。

根據此文倒數第三行，我們可以看到，臺北市政府都市更新處提及，草原的任何團體，必須配合遵守管理單位之規定，而我們可以從這裡理解到，管理的單位，除了野青眾之外，政府有首當其衝的督導責任，所以，我們可以合理懷疑，是否有督導不周的現象？

希望市府相關單位可以出面說明並承擔其責任，給予臺灣人民一個誠懇的答案。

第二、大眾媒體文化對於次文化族群並無法精準分辨群體，從1980年代已降，單一標籤的族群想像至今並未停過，哪怕現在研究次文化的學術主流已經偏向後次文化後。

次文化的符號，例如龐克、搖滾樂元素，在80年代之後，逐步被主流文化工業收編，但這並無法使妖魔化停止。

其餘想在草原發生好的交流的群體，都可能被動性地捲入，有很多人長年在藝術圈與創作努力，卻可能因為場景被媒體或者大眾不精確的指控，例如：「嬉皮＝藝術家＝文青＝淫亂＝性侵」，族繁不及備載，可以參見網路新聞下方評論與PTT等輿論來源。而讓許多推廣次文化精神的族群被污名化，筆者這樣形容，並不是將次文化場景建構視為神話的意思，這之中必然有好壞，但筆者認為應還給其他族群一個公道，因而就長年的觀察做反身民族誌的描寫。

次文化的群體，例如電音派對場景被妖魔化，如台灣2000年時代的地下銳舞時代開始，發展了各種電音團體活動至今，不應枉費這些族群所做的努力。

而至今媒體在形容商業電音派對時，仍欲貼上嗑藥，失控，淫亂的標籤，我們應避免大眾媒體在針對族群做污名化的單一標籤想像，監督第四權的道德責任。

所以，筆者認為，野青眾主理人與120草原諸眾的核心工作人員，應該也為交流與合作的單位公開致歉，使社會大眾明白其差異。

第一、根據聲明稿第三段起始的節錄：

我們對於閒置空間活化行動的相關硬體、設備，皆有定期進行安全維護、檢查，採用分區管理，每天針對各公共區域進行清潔與巡查，再由本計劃團隊各組人員進行回報。而針對不同提案計畫而增設的硬體與空間，則要求提案參與人自行維護管理。 本案件犯罪嫌疑人，非本計畫團隊人員或主要幹部，而是透過創意提案公開徵選的自願參與者；此人當時是以「推廣傳統弓道技藝計劃」進行申請，符合我們推廣閒置空間活化之理念，因此開放草原空間供其設立該計劃的活動空間，名稱為「野居草堂」。 5月31日我們舉辦免費公開座談會，座談會於當晚10點前結束，而後則進行自由交流活動。而本計劃團隊則於11點前進行場地清潔動作。在當天講座活動期間，我們未與犯罪嫌疑人有所接觸。

從這段顯現了幾項矛盾：

第一段中，這裡的安全檢查是針對『 硬體、安全維護，再進行回報 』，要注意這樣言詞上的曖昧，在這裡，並「無法」提供任何人身保障，包括射箭這樣的行為，是否適合在這樣公開的場所進行？如果今天有參與者隨便去射路人呢？ 而政府在督察上，安全性的檢查都有做到嗎？安全機制又是什麼呢？

在最後一段中，聲明了在犯罪當日未與犯罪嫌疑人有所接觸，但這其實並無法保證，在5月31日之前嫌犯與被害人的交涉時間，或者被害人是否曾受到其他威脅等等。

在這裡我們可以看到這段言詞的矛盾。首先，無論是官方的野青眾介紹，或者是非官方，據參與過的筆者朋友所述，這裡是一個「讓一切自然發生的地方」，確實它擁有個體在連結上的自由意志：組織裡面有人想要治理，並有規律的管理，也有人採取放任的方式，不對於事務做過多干涉。

我們可以看到官方的介紹：

「此地俗稱壹貳零，是於林森北路與市民大道交匯的一處化外之地，有其風俗，有其房舍，更有其祭典，而造此奇觀者，稱之為草民。於3/3至6/31日之間，此地無限制。」

取其最後一行，帶有自由主義的味道，而這正是犯罪的灰色地帶發生之處。

我們必須正視一個問題，這個地方是否真的無限制？

是否任何事都能發生？

實際上，此地為政府用地，目的在於日後興建容納司法院、高等法院等機關的華山司法園區。而在這期間，野青眾以申請計畫補助的方式，來獲得用地許可。

那麼問題來了，既然這是政府用地，與政府合作，並申請補助，也就是共同契約的意思，而政府的補助哪裏來？由人民的納稅錢而來。

所以，這個由 「政府 - 人民 - 社群 」締結的共同契約，怎麼會與法治無關係？在民主法治國家申請界外之地，這當真可行？

那麼，既然有法治，就代表人民擁有監督權，所以草原的主事者們，不代表切割完就對社會大眾沒有其他責任，這些後續、對受害者家屬的關照，對其他藝術團體的照顧，我們都應該予以監督。

而筆者在前文所述，該團體未盡充分管理問題，而如何做好管理，這正是一個曖昧之處：對於參加者，不可能一一做法西斯式的思想行為檢查並搜身，這涉及憲法保障的人身自由，但是，至少可以做情感上的連結，什麼是情感上的連結？

例如在直銷與學校團體，最常使用的「上線與下線」、「組長與組員」並建立群組互相關照，督促彼此的人身安全，這難道很難？情感連結雖然不能量化操作，但如果連基本的照護性質都沒有，是不是意味這裏的情感照護機制失能，連結一如口號？

而關於管理不當的例子則有：根據筆者在組織內的消息來源指出，其後期辦理的「百元藝術教室」，是在第二階段，因為主事者沒有任何呈現企劃成果的準備，而由其他人緊急救火而草創，筆者感覺到教師評選的不嚴謹，與組織執行事務的鬆散。在對邀請來的藝術家、或者在第二階段之前，筆者被邀請參與工作的朋友之中，也感受到一直被要求，卻無報酬，無責任感去使活動完善、或者沒有準備藝術家所需專業的呈現需求。

主事者打著「在這裡盡情做想做的事，此地無限制」的旗號，不歡迎出現的裸男與亂丟的煙蒂置於草叢中（參見粉絲專頁貼文），而在活動應盡的義務上，卻沒有妥善的給予參與的藝術家與合作單位的專業所需與合理報償，許多事務仰賴志工，而志工是流動性質的。

僅提供場景連結，而必須樣樣自己來，正是他們「自治」的意思。

如此，是否將「自治區」視為一種符號挪用，而輕忽了其背後真正的定義和社會意義？

Photo Credit: 關鍵評論網李秉芳攝

而筆者認為，為什麼會有這樣情況的產生？在於草原諸眾並非是一個情感緊密的連結團體，裡面的族群流動，人群熙攘，並沒有強烈的理念核心成為動能並互相約束，僅有的，是「此地無限制，或者讓很多創意和交流發生」，這樣實驗性質的概念。但並無清楚地規範核心工作組織應盡的義務與責任，因為義務與責任，是一位公民自治的必須。

而若未盡自治之實，即再次代表「自治區」，為一個口號，由事前的管理不善，與出事之後切割責任的態度可見一斑。

接下來提供兩樣國外音樂節例子，作為管理的參照，第一，是1976年至今的密西根女人音樂節（Michigan Womyn's Music Festival）、與1986年於美國黑岩石沙漠所舉辦至今的火人節（Burning man）為例。

前者組織，在為期一週的活動中，建立小型社區，參與者限生理女性，但所有的活動規劃與安全措施，共食，營地，都使用大約一年的時間設計，並設有無障礙設施與交通接送，親子友善社區；後者採取企業化方式經營，他們每年召開約600人的組員大會，製作每一執行階段工作影片並推廣理念，明訂每人工作事項與負責範圍，而每年大約有二到五萬人參與，他們透過自己與居民的贊助幫忙，來完成這個有廣大藝術家與各種手創工藝，派對的活動。

而他們擁有的核心情感是，基進的女性主義，在女性自主的情感連結完成事務，一起分享和派對。

後者則是新部落主義的情感連結（參見Maffesoli, Michel〔1996〕），在工業革命後的後現代牢籠下，派對，音樂，聲光與刺激中回歸酒神的精神，並尋求回歸家園與群聚的快感，藉由燒火人與神廟的儀式行為中完成普羅米修斯式的情感共振。而其中有諸多廠商，他們以商業行為模式產生的利益契約彼此約束，在無序的表面下，進行有計畫性的運作。

筆者將草原假定為新部落主義式概念，參照現今正舉辦的花蓮市集與綜合型音樂場景——海或，這是一個嬉皮與各種創意，手作，藝術家聚集與交流的場景，海或承辦至今大約五年，為期在七月的兩週，他們的主辦地，民宿主人有著強烈的個人理念，並以身作則，參與者群體在這之中可以販賣自己做的工藝品，或者僅是來音樂表演，也可以露營。而在協辦方上，則定期更換不同的組織運作，他們有著明確的組織與規範，在重點事務上可以互相監督。

雖然看來無序，但組織者們自立，自主地完成大小的活動。他們的目的是積極的情感連結，分享並使愛在其中流動。

國內的另一個例子，有苗春祭。筆者取其理念所言「一起生活、勞動、創造、歌唱、分享、對話 」，而主辦者林先生也確實做到了，他本身是一位社會主義者，自身實踐勞動與美術創作，試圖與大眾對話，大約二十年，而在活動辦理上，團隊組織的活動規定較海或於嚴格、例如，吃飯時間限於特定時段，限制參與者攜帶酒品，對於其他活動細節的規定也較嚴謹。

而對於參與活動協辦評選機制上，與國內其他兩個音樂場景相較：

ㄧ、海或市集對於表演者，與其他參與販賣行為者，雖然參與條件並不特別嚴格，但也需兩到三個月時間的審查與徵選才能參加。

二、苗春祭對於演出團體亦同，這兩個活動大約皆採取兩到三個月的時間徵選，活動期間也頻繁召開檢討會。據筆者參與海或市集2014與2016、2017的經驗，當時幾乎是每天召開檢討會，直至夜半。

而這些例子足以告訴我們，舉辦大型活動與場景，積極地管理的重要性，以海或市集為例，由於頻繁地召開檢討會，主辦方清楚每一個區塊與領域的問題與欠缺，夜半並在營區地設巡守，儘管不可能清楚知道每一個、近百位參與者的動向，但因清楚的工作項目分配與執行力，使得他們能盡最大程度的照看。

我們能根據「百元藝術教室」的例子，與筆者朋友提供的言論，提供主事者在許多活動期間，把事務給其他人處理，沒有明訂執行成員與嚴謹組織規章來看，此地並不符合「自治」的實踐，儘管在這法治之地界外自治，是弔詭的，也不符合實際上任何一個民族國家在自治上的制度。

所以，這是一句口號，在這裡，包裝著創意或者任何行為的糖衣，而既然是包含各種行為，那麼為什麼殺人不被允許？出事了為何急於切割？

再來，是關於犯罪的討論，有許多人提出「其他場所也能犯罪的想法 」，因為都無法精確掌握個人行為，就算有嚴格的篩選教師機制也是，筆者認為這是一個假命題。一如筆者在前文所述，這是一個承諾，因為用地與企劃執行涉及關於「政府 - 人民 - 社群 」相關的共同契約，既然如此，擁有用地的使用權，就有義務盡最大能力的照看，並讓每位參與者享受到安全與樂趣而歸。而並非是建立一個詞義上的灰色地帶，出事了推卸責任，因為這個場地，並不是真正的「開放」。 所以，不但野青眾難辭其咎，上方的政府督察單位也有責任，因為這是一個與人民的共同契約。

當然，就算盡最大義務照看也不一定能避免悲劇發生，不過由諸多實際例證可以指出，給予藝術家的專業呈現上的不足，與情感連結網的失能、如果再提及，無法為個人行為負責或為人身安全提供保障，這樣的言論，筆者認為立足點薄弱。因為在最基本的組織章程、運作規範、硬體之外的安全照護與監督上，都不夠嚴謹，也未盡最大努力，這是一個開放民眾參與的場地，為期半年，而這些基礎，筆者則認為是最基本的，尊重參與藝術家的專業與連結次文化群體的精神，對工作人員擁有的權利的尊重，對每一個人和民眾尊重，而尊重是我覺得最基本的普世價值。

我們應持續監督草原諸眾與政府所帶來的作為，及為其他藝術團體、與被動捲入的次文化社群所帶來的後續影響力，而不是讓大眾的風向將藝術群體視為妖魔化的同一群人，並與失去道德界線和喪失自我管理能力劃上等號，筆者再一次重述，我認為120草原計畫案負責人與臺北市政府，與都市更新處承辦，有關工作人員應出面說明並道歉。 而不是釋放切割聲明將罪犯歸咎於個人行為及告終。

給予死者與其他社群一個公道。

本文經作者授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航