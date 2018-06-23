七年 vs. 兩個月：比較香港與菲律賓「依親移民簽證」的不同政策態度

文：孫婕（台灣人，在香港金融業工作多年後，去年底與先生搬到菲律賓）

最近拿到了一張鵝黃色的「外僑登記證－永久居留」，我取得了在菲律賓生活的正式身分。這也代表我的「連根拔起」專案告一段落，我正式在這個千島之國安家落戶了。

之前一直以為必須在正式入境一年之後才能換領永久居留的身份，沒想到批下來的是五年有效期的外僑登記證－永久居留，讓我喜出望外。後來才知道，因為我的13（a）移民簽證是在菲律賓境外申請的，所以可以豁免一年等待期，也省了一年後的換證手續。

之前在香港工作，整整花了七年的時間才拿到永久居民身分證。這中間要搜集七年的繳稅記錄，感覺是付出勞力與青春等價交換而來的。這次辦的是依親的移民簽證，入境之後不到兩個月，就拿到了永久居留的身分，速度快得令人不敢置信。

比較香港與菲律賓兩地處理依親移民簽證的方式，可以看出兩個地方不同的政策態度。

香港──七年的等待

在香港居留超過180天的人才需要申請辦理身分證。

在香港申請「依親簽證」只需要繳交一張表格，附加扶養人的財務資料，連面談都不需要，四到六個星期之後，就可以領到依親簽證。香港沒有特別為外籍人士設計外僑登記證，而叫「香港身分證」，領到香港的依親簽證之後，就可以去出入境事務處辦理身分證，不需要身體檢查。「香港居民」需要連續在港七年，才能換領「永久居民身分證」。

菲律賓──先難後易

申請菲律賓依親簽證需要繳交公證過的「無犯罪紀錄」、「體檢紀錄」等等，要求的資料比較繁瑣。辦理「外僑登記證」（ACR I-card）必須先到馬尼拉的檢疫處體檢，有檢疫處的簽章才能去出入境管理局辦「外僑登記證」。如果是在菲律賓入境之後才申請13（a）依親簽證，第一年是「暫時居留（Probationary Resident）」，第二年就可以換成「永久居留」。我因為是在境外申請依親簽證，所以直接領到了「永久居留」外僑登記證。

在菲律賓，居留超過59天的人就需要申請辦理外僑登記證。

出入境管制

這是兩地最不同的地方。

香港是自由港，出入境不需要繳稅，外籍人士也不需要向政府報到。政府不管你一年進出幾次，只要按時繳所得稅就可以；就像旅館一樣，大門敞開，只要交了住宿費就可以拿房卡自由進出。

在菲律賓，每一個離境的人（不管是國民、還是外籍人士）都要繳旅行稅，拿外僑登記證的人另外還要付錢辦理離境證明（ECC Emigration Clearance Certificate）；沒有拿到離境證明的外僑是不能出境的。此外，拿外僑登記證的人每年年初要向移民局報到一次。

政府的的態度有點像在管青春期的女兒──出門要通報、早晚要請安。當然，菲律賓的這個制度，也讓外籍人士為當地經濟作出了相當的貢獻，因為所有跟政府的文件申請，都需要繳交費用。

菲律賓的這個出入境管制方式，對經常出國的人當然是荷包損失慘重；也是外僑最常抱怨的課題。然而我倒覺得，每個國家的制度設計有其不同的背景考量。

香港2017年的GDP是3,341億美金，有736萬人口。菲律賓2017年的GDP是3,211億美金，有1.04億人口。

菲律賓的GDP比香港略少，但人口是香港的14倍；而且幅員廣大，有超過7,000座島嶼。要養這樣多人，還得投入很多的資源在基礎建設上，當然需要廣徵財源。

出境旅行稅對大部分的菲律賓人並沒有造成太大的影響。根據統計，2015年共有超過500萬菲律賓人出國旅遊，佔總人口5％不到。而離境清關費用只對外籍人士有影響，當地人是完全無感的。

外籍人士抱怨的旅行稅、出境清關費用等措施，從在地人的角度來說卻是增加國家財源的好政策。

我之前從個人角度來評斷，認為這是「毒藥」，但卻從來沒想過，我們這些外籍人士只是「少數份子」，我們使用了這個國家例如公共交通工具等許多基礎設施；對於當地人來說，向外籍人士收取的離境清關費用是理所當然的「良藥」。「毒藥」與「良藥」的定義很多時候是個人觀點問題。

感謝鵝黃色卡片帶給我一份踏實感，以及新的觀察角度。期許自己能少幾分偏見，多幾分思辨。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航