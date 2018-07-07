【大人學】你害怕的失敗根本不是失敗，只是一種「尚未成功」的狀態

文：姚詩豪

最近一位學生來諮詢轉職的事，我們分析完利弊得失，他也認同換跑道勢在必行。但當我開始規劃求職細節時，他卻開始焦慮起來，「可是……可是」說個不停：

可是Bryan，我想去的是外商，但他們不會用我這種本土碩士啦！ 可是Bryan，我以前沒有那個產業的經驗，勝出機會很低怎麼辦？ 可是Bryan，我都這把年紀了，他們應該不會給我現在的薪資啦！

這就像興致勃勃要去玩高空彈跳，等真正站在橋上往下一望，卻突然兩腿發軟，「媽！我要回家！」

克服恐懼的好工具

老實說，我太熟悉這種感覺了，因為我自己就是這種人。例如，我從小就嚮往出國留學，真心認為那是我這輩子必做的事，但等真正退伍，也有了工作經驗，沒任何理由可拖延了，我卻畏縮了：我開始焦慮申請不到學校，擔心花這麼多錢留學能否回本，腦中瞬間出現1,000種「在家比較好」的聲音。又好比，我曾嚮往美國的顧問公司，那是當時我能想到最酷的工作，但有天機會還真的來了，紐約的一群老外要跟我電話面談，我卻嚇到吃手手，暗自祈禱快被刷掉，免得就職後會被看破手腳。

一生中這類例子不勝枚舉，更別提第一次約女生、下海創業、首次站上講台……幾乎人生中每個重要回憶，都是恐懼堆砌出來的。但事後回想，這些都是我人生中最關鍵的轉折與躍進，我很慶幸我撐過來了。

「勇於冒險」從來就不是我的強項，但我有一個好用的武器來克服恐懼。雖然不是每次都成功，但隨著年齡的增長，這工具卻能持續升級，越來越好用，那就是「邏輯思考」。

許多看似可怕的人生抉擇，在邏輯拆解之下會呈現完全不同的樣貌。恐懼常常是我們大腦製造出來的影像，很多事一開始讓人焦慮恐懼，但用邏輯與理性把它給層層拆解後，常常就沒那麼可怕了。這讓我想起一位女性友人的經歷：她高中時曾遇到一位怪叔叔，趁女學生放學時突然把自己大衣掀開獻寶，結果女生們群起尖叫遮臉、四處逃竄……我這位朋友家裡兄弟多什麼沒看過，臨危不亂，甚至還「靜靜端詳」了一會說：「咦～居然有那麼小的」，結果這位遛鳥俠變閃電俠，逃之夭夭。

很多時候，恐懼就這麼回事，瞬間出現是很嚇人，但其實經不起一點理性分析啊！

先算算投資報酬率

就拿這位學員的焦慮來說，稍微分析一下就知道其實是無謂的擔憂。以投資報酬率來看求職這件事，你會發現它是勝率極高的賭局。理論上我們可以無限制地投履歷給我們有興趣的公司（我西北大學的學妹鄭雅慈當年投了500封履歷找到美國第一份工作，我另一位常春藤盟校畢業的朋友投了700封），當中只要能得到一份工作也就大功告成。當然啦，準備履歷、寄送、面試都要投入，但跟獲得一份好工作帶來的薪資與發展相比，根本微不足道。更讓人開心的是，就算你499份履歷都沒為你帶來機會，但只要有入選的那一份，你也算求職成功了。

天底下哪有這麼好的事？嘿，就是有。運動員想要拿到體育賽事的冠軍獎盃，必須敗少勝多，單淘汰賽的話甚至連一場都不能輸。但像求職這種事情相較之下太寬鬆了，只要贏任何一場就算贏，完全不計敗場數。所以害怕投履歷會被拒絕而不敢行動，實在沒道理啊！至今我還沒聽過有面試官會問：「請問你之前投了多少履歷？我們是第幾家？什麼，第20家，你太花心我們不要你了。」就算真的發生，就回答：「貴公司是我最期待的一家」就好啦。就像女友問：「你愛過幾個女生」不也是這樣回答嗎？你OK的啦！而且真的這麼小氣的公司不去也罷。

我們都知道愛迪生在發明電燈泡的過程中，試驗了數千種不同的材料才找到「鎢絲」這個解方。就有記者訪問他，老人家是如何克服這麼多次的失敗？原本以為愛迪生會端碗心靈雞湯，談談毅力啊夢想啊什麼的，沒想到愛迪生說：「切～什麼『失敗』！我只是發現一千多種不適合當燈絲的材料而已啊！」

照愛迪生老先生的人生觀，這世界上幾乎沒有「失敗」這玩意兒了，很多我們擔憂的失敗，不過是一種「還沒成功」的暫時狀態而已，只要累積足夠的這種失敗，最後距離成功反而更近了。看來，失敗還真是成功的老母啊。想想也是，大人學辦公室剛搬到新地方時，有人告訴附近有家好吃的麵店，所以我啟動了「傳說麵店搜尋之旅」，結果連著兩次都沒找到，但我不會說這場美食之旅宣告「失敗」，只能說「還沒成功」而已啊，再找一下就找到了嘛，過程中我也沒餓到啊。

所以「失敗」根本就是「成功」的必經路徑而不是反義詞，所以很多創業書都說，創業者比的是誰能快速累積失敗。那麼成功的反義詞是什麼呢？顯而易見的，就是「退縮」與「躊躇不前」。累積失敗會趨向成功，但退縮不前則期望值絕對為零。所謂的魯蛇（Loser）其實並非做錯事、遭遇挫敗的人，而是什麼都不做的人。

再拆解成微小行動

理解了失敗的本質後，如果還是害怕該怎麼辦？這位學員說，投履歷沒問題了，但要跟老闆提離職還是很恐怖啊！想到胃就開始翻騰。我給他的建議直接用以下對話呈現：

我：你先決定一個離職時間吧，幾月幾號要很明確。 學生：可是老師，我還沒確定要離職啊！ 我：誰說要你離職了？我們不離職，只是要你訂出一個「如果要離職何時適合」的時間而已。 我：接下來，寫一篇對象是老闆的短文，註明離職原用、離職時間和交接計畫。 學生：不行啦，我老闆脾氣很差，看到我的離職信一定暴怒…… 我：誰說他會看到？我只要你寫信，沒要你寄出去啊！你沒有要離職，只是寫封跟離職有關短文罷了，這你做得到吧？ 學生：但這信終究還是要寄出呀！到時候老闆跟人資來關切，我要怎麼回覆？ 我：你沒有要寄送什麼離職信啊！你不過找一天按下「Send」這個按鈕而已（學生苦笑）。只是按按鈕，沒有離職，按不下去就請人幫忙，家裡小朋友一定很樂意代勞。另外再寫一篇短文給自己，列出老闆人資可能會問的問題，把你的回覆寫上去，自己收好，偶爾拿出來看看就好了。 學生：這樣一路走下來，就真的會離職啦！ 我：對呀，但你做的每一個小動作本身都不是「離職」，傻傻做就對了，別一直想離職這件事，那只會投射無謂的恐懼。

創業之初，我看中美國一家設計商業模擬教學軟體的公司，想要引進他們的產品（後來衍生出BizLab系列課程）。我這輩子從沒做過海外貿易與代理，心裡也很緊張。但我把整個計畫切割成一個個的小動作：像是「查詢對方聯絡方式」、「寫email」、「約時間」、「買機票」、「訂旅館」、「分潤提議」……一次專注一個微小任務，不去想未來成敗，最後一步步竟然也成功了，又再度突破自己的邊界。

總結

最後，我想提一下《師父》作者Norm Brodsky說過的故事：他有次跟妻子參加一個千人的大型餐會，當得知副總統高爾列席嘉賓，他決定跟高爾碰面。他們互相不認識，Brodsky也沒有特殊背景，位子還被排在會場後端，他的妻子叫他不要鬧了，萬一出糗怎麼辦，但Brodsky的想法是，我不抱任何期待，但也沒什麼好擔憂的，不過就是試試，反正也沒什麼損失，最多就是被擋駕回到位子上罷了。

結果他走到舞台區，高爾的隨扈擋在前面，他看到高爾就對他揮揮手，高爾也禮貌性地揮手，Brodsky就跟隨扈說高爾是我朋友，隨扈就讓他進去了。結果真的與高爾相談甚歡，後來他的妻子跟上來，高爾也讓她進去同聚，結果這一天成了一生中難忘的回憶（而且還成為書中的題材，影響了包含我的千萬人）。

請記得，理性是人類面對焦慮的好朋友。遇到事情，第一步先分析投資報酬率：一般人擔憂的失敗往往根本沒有實質損失，不但不會阻礙成功，還會帶你迎向成功。第二步，先別管最終結局是什麼，那是我們難以控制的事，只要把眼前該做的事情切割成一個個的小動作，一次完成一個，只專注在我們唯一能控制的事即可。

有一天，當你真的成功了，你會發現最難忘有趣的其實是「尚未成功」的那一段歷程。

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航