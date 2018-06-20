The News Lens 關鍵評論網完成最新增資，加入多位重要國際策略投資人

立基於台灣的中文獨立媒體「The News Lens關鍵評論網」近日完成新的增資，將尋找國際拓展機會、整合集團品牌優勢，並積極投入新技術研發。

關鍵評論網共同創辦人暨執行長鍾子偉表示：「關鍵評論網將考慮透過包含與其他中文媒體結盟或併購的方式來達到國際市場的拓展。這一輪的資金將某部分用來支持這些拓展的策略。」

這一輪的投資者中有許多高知名度的個人投資者，包含YouTube共同創辦人陳士駿（Steve Chen）、Twitch共同創辦人暨營運長林士斌（Kevin Lin）、《吉他英雄》（Guitar Hero）共同創辦人黃中彥（Charles Huang）。此外還有許多機構投資者及創投，包含了多加投資有限公司（Dorcas Investments）、Hazel Asset Management、華登國際（Walden International）以及種子輪就開始投資的North Base Media基金。

關鍵評論網年初併購了台灣頂尖專業科技網站INSIDE，三月份併購了台灣運動媒體領先品牌運動視界，目前正逐步的進行組織重整並建立集團化的架構，發揮各品牌最大化的流量及業務潛力。

在尋找新的國際發展機會及拓展亞洲市場的同時，關鍵評論網持續朝向之前設定的目標前進，建立服務千禧世代的數位媒體集團。同時間將投資在數據分析和其他技術應用，預計年底前會將全新的自製內容管理系統（CMS）導入到集團下各媒體網站，並尋找策略合作伙伴。同時也會推出更多會員相關服務計劃。關鍵評論網相信這些計劃的推動將在未來帶來新的收入來源。

「在經歷過去半年來仔細的計畫並執行兩次的併購案後，我們對於這些發展感到非常開心。依照原定的計畫，我們希望證明自己有能力在台灣全面整合不同的獨立媒體，並進一步朝向建立大中華地區的媒體集團而努力。同時也維持穩定持續的營收成長，及原始獨立新聞的精神。」鍾子偉表示。

這一輪新的國際投資者名單及幾位顧問的加入將可以協助關鍵評論網擬定更多元的策略性目標，並透過國際投資者來取得各種策略合作可能，以及和國際市場有更多連結的機會。

共同創辦人暨內容總監楊士範表示：「開發符合整個集團品牌精神和讀者需求的內容是我們持續努力的方向，未來我們將繼續提供優質、有價值的內容給我們的目標讀者。我們相信使用者對有價值資訊的需求是不會變的，也期待能夠藉此連結更多亞洲和國際的讀者。」

關於 關鍵評論網

關鍵評論網集團總部設立於台北，設有四個品牌分別是：關鍵評論網 – 提供有價值的新聞與評論的平台、ELD – 生活及時尚、INSIDE – 科技及趨勢、運動視界 – 運動新聞和評論。現在台北及香港辦公室共有超過80名工作夥伴。全集團總流量達每月9百萬不重複瀏覽人次。