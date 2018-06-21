「打工換宿」不踩雷：沒有薪資合法嗎？工時怎樣算合理？

文：何昀儒

想要深度體驗當地文化嗎？想要邊工作邊旅行嗎？「打工換宿」因應「年輕人缺乏旅費，卻又想到處走透透」的需求而蔚為潮流，成為時下年輕族群在假期中的熱門之選。同時，業者也能藉由提供打工換宿之旅人「免費住宿」，省下雇請員工的薪資支出。如此，於旅人和業者來說可謂是雙贏的局面，彼此各取所需、相互合作。

然而，打工換宿之「工時」，怎樣才算合理？有無判斷依據可參考？有無相關法律規範？「打工換宿」是否淪為業者為省錢、壓榨旅人的包裝？是近年來打工換宿最為人質疑及詬病之處。本篇旨在探討打工換宿本身之合法性、工時之合理性，還有透過相關經驗訪談整理出一些建議，以及遇到相關糾紛時該如何解決。

無勞保 只要「雙方達成協議」就可以

一般而言，無論工作時數長短，只要雇用員工達五人以上，雇主就須為員工投保勞保。但目前打工換宿是以工時或專長換取住宿費用（或形式），且人數稀少，業者只提供住宿，不會支付薪資。此外，目前尚無打工換宿的法令規範，對於工作內容、換宿時間及相關福利或獎金，都是業者和背包客之間自行達成共識，業者也多半不會為換宿者提供勞保。

簡而言之，法律對於打工換宿並無細項之規範，工作內容、工時、待遇等部分，全憑業者、旅人雙方誠信原則、互相付出成本，原則上只要「雙方達成協議」就能執行。

建議保旅遊平安險

在台灣本地因打工換宿時間較短，背包客本身可投保旅遊平安險。然旅遊平安險保障期間最多180天，一旦換宿時間至半年以上，旅遊平安險保障就會不足，可藉由意外險來加強打工換宿期間的保障。

打工換宿無薪資，合法嗎？

2018年勞動部規定最低時薪為每小時140元。但打工換宿是較特殊的例子，根據勞基法第二條第三款「工資，謂勞工因工作而獲得之報酬：包括工資、薪金及按計時、計日、計月、計件以現金或實物等方式給付之獎金、津貼及其他任何名義之經常性給與均屬之」以及第二十二條「工資之給付，應以法定通用貨幣為之。但基於習慣或業務性質，得於勞動契約內訂明一部以實物給付之。工資之一部以實物給付時，其實物之作價應公平合理，並適合勞工及其家屬之需要。」

綜上，只要勞工認定打工換宿後得到的報酬合理且符合市場價值（例如住宿、津貼等）不給薪資並不違法。

工時怎樣算合理？有何判斷標準？

既然如此，「平均換宿一晚之工時」怎樣算是符合常理？主要憑個人主觀判斷，且各家民宿、旅館的環境不同，業者提供給換宿旅人之待遇也不同，相對工時之合理性就難有一定標準，欲前往打工換宿之旅人不妨至相關網站多家比較，一般來說，換宿類型分為：

包住。 包住包吃。 包住包吃，還提供機車、腳踏車免費使用，甚至還有零用金、保險。 包住包吃，還提供免費浮潛、衝浪等。

整體來說，換宿旅人得到的待遇愈佳，相對地，工作時數就長。第一類型「包住」是最基本的，即打工換宿之本意，讓旅人「以工作時數換取免費住宿」。而最常見的情況為第二類型「包住包吃」，「包吃」的部分通常會提供一至兩餐，畢竟小幫手工作之餘會想尋訪品嘗地方風味。至於第三、第四類型的狀況，比較可能是鄉間、山上或離島特色民宿，附近交通不便利，民宿於小幫手較類似「寄宿家庭」的關係，不大會硬性計算工時，小幫手藉由與民宿主人共同生活，體驗當地民俗風情。

而才藝換宿、導遊換宿等較特殊、擁有不可取代性之專長換宿，小幫手得到的待遇相對較佳、工作時數相對短；亦還可能是一個月以上的長期換宿，畢竟小幫手交接、招待新人是件麻煩事，業者還是會希望每次的打工換宿時間能越長越好，為鼓勵小幫手一次簽約較長的時間，某些業者會樂於提供較好的待遇。

情境題：每日最高工時接受度調查

以下是就「一般青年旅館，從事櫃台接待、房間及環境清潔整理工作，包住（一個床位）包吃兩餐（早餐、午餐）」等預設條件，所做之最高工時接受度調查。問卷填答者有三十五位大學生，年齡層介於十八至二十二歲。

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調查結果顯示，六小時為最高十三票；其次為八小時八票；再來是四小時、五小時的七票，兩小時及七小時各只有一票。

訪問其中幾位填答者：大二何同學選擇了六小時，她的判斷標準，是根據目前勞動部規定基本工資140元做換算，六小時可賺840元，而一般青旅一晚（一個床位）的費用大致落在500至700元，再加上包吃兩餐，總和大約就是800至900元，因此覺得最高可接受工時為六小時。

大一高同學選擇了八小時，她認為工作的過程可以從中學習、磨練自己的處事能力，所以不排斥花較長的時間在工作上面。



大一林同學、大三陸同學各選擇了四小時及五小時，他們表示，會選擇較少的工時是因為從「旅行為主，打工為輔」的角度出發，若以每日外出活動時間十二小時（早上八點至晚上八點）計算，他們不希望打工佔掉太多時間，打工之比重不應超過自由活動、出外旅遊的時間。

由此可見，打工換宿「合理最高工時」難有統一標準，主要還是依個人主觀之接受度去挑選店家。「最高工時接受度」也會依人們對每趟旅行的定調有所不同：對於某些人，打工換宿只是節省旅費的手段，他們的終極目標是想到處兜風、到處玩，工時越短越好；然對於另一些人，打工換宿本身就是這趟旅程的目的之一，他們想藉此學習相關技能、磨練處事能力，能接受之最高工時自然就高。

打工換宿經驗談：省錢方便，又可從做中學

若根據目前勞動部規定基本工資140元做換算，一天工作八小時可賺1,120元，與其旅行之時還要花時間工作，何不「先打工存好錢，再出發去旅行」？大一鄭同學表示，一般招募工讀生很少接受短期打工，起碼都是幾個月起跳，若是想任務導向「存多少旅費」，難找到合適的工作機會，店家不可能讓你工讀一、兩個禮拜就離職。而打工換宿最吸引人之便利性就是可以邊旅行邊工作，旅行當下省下一些旅費，打工之時又可學習相關技能、磨練辦事能力。鄭同學去年暑假至青旅打工換宿，學到了如何泡咖啡和拉花，還因此結識一群志同道合的朋友，「過程中是有趣的，你不會意識到自己是在工作」。

打工換宿經驗談：當作去志工服務 不計較工時

大一萬同學，喜歡小島和大海，去年暑假隻身參加蘭嶼當地文教基金會打工換宿之方案，一去就是一個月，擔任基金會創辦之幼兒園教師助理，負責教學環境整理，也會機動性協助舉辦活動，幫忙撰寫文案、美編、雙週刊編輯，還有幫忙相關採訪工作，「就當去做志工，順便體驗蘭嶼獨特的生活方式」，她每週工作五日，每天八小時，「不過工作密度不高，滿輕鬆的，與當地員工就像朋友、同事一樣，氣氛很歡樂」。

晚上住員工宿舍，週一至週五提供早餐和午餐，其他時段可自由取用廚房食材自行烹煮，「員工餐很好吃，大家都當是自己人，假日會帶我們出去玩」，此外，萬同學還幸運地遇到達悟族舉辦小米祭。朝夕相處之下，萬同學和其他同時段去打工換宿夥伴培養出深厚友誼，至今依然常聯絡。「我今年暑假還會回蘭嶼，去年認識的基金會員工介紹我去蘭嶼當地酒吧打工換宿，體驗不一樣的工作」。

遇糾紛時的解決方法：超時部分支付薪資 協議書以書面為主

業者應在協議書面上註明，或是換宿旅人可自行提出，如業者行為與福利不符合一開始徵求訊息，有超時禁休之情況，業者必註明異動方案或是原因。超時部分，以每小時140元以上支付超時薪資，且小幫手日總工時不宜超過八小時。而協議書應以「書面」為主。若遇惡劣業者不願意配合，可考慮走法律途徑維護自身權益。

事前做好功課 打工換宿不踩雷

綜上，打工換宿工時之合理性實在無一定標準，也無相關法律做統合規範，每家業者的工作環境、提供之待遇都不同，工作內容、時數只要「雙方達成協議」就算合法。要避免期待和現實落差過大，建議旅人在出發前，先釐清自己這趟旅行的目的為何？願意花多少時間在「打工」的部分？想清楚後再依個人需求至相關網站瀏覽資訊，多方比較、多看評論，而協議應以書面為主，絕勿單以口頭做約定。另外，因打工換宿不符合勞保之條件，建議可另保旅遊平安險，讓旅程多一份保障。總之，事前做好充足功課是很重要的。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航