日本山城的朝鮮文化（上）：戰敗的百濟遺民，造就桃太郎鬼之城

一提到日本，不知道大家是否會想到許多美輪美奐的傳統日本「城」。近日拜讀日本學者，廣島大學研究所文學研究科教授三浦正幸《日本古城建築圖典》（商周出版，原書為《城のつくり方図典》，小学館，2005年）一書，沒想到現今許多日本城郭與城門，皆曾與朝鮮半島上的王朝有過許多交流呢。

三浦正幸專研日本建築多年，言及「城」在日本起源極早，甚至可以追溯到彌生時代（西元前三世紀—西元三世紀左右），當時曾經出現一種以木柵、土壘與空壕溝建立而成，類似今日城堡概念的「環濠集落」（かんごうしゅうらく），它在各地部落激烈抗爭的彌生時代，保護著部落人民。等來到飛鳥時代（538-710），日本最早的古書《古事記》（712），出現了「稻城」此詞彙，而在同時期的《日本書紀》（681-720），則正式出現了「城」字。由此可見，飛鳥時代已經有一些地方豪族開始築城據地。

而在飛鳥時代，促進日本當地城的建築風格改變，其中一個重要的歷史轉折點，即是663年8月（飛鳥時代後期，天智天皇二年）的「白江口之戰」（抑或稱白江戰鬪，백강 전투）。當時日本和朝鮮半島的百濟（백제，西元前18—西元660）聯軍，被唐、新羅軍於白江口之處打敗，導致百濟王朝正式滅亡外，大量百濟遺民有家歸不得，流亡到日本當地，也把他們的建城技術帶到當地。

其實早在幾個世紀前，百濟與日本就已經有過交流，諸如中原的佛教思想、漢字、制陶器技術，皆是假道於百濟國，漸漸傳入到日本。當然，白江口戰役後，百濟亡國，遺民也把建築技術帶到日本當地落地生根，陸陸續續從九州到瀨戶內等地，建造起了許多「百濟式」新城，對當時的日本城郭建築，造成巨大改變。

其中這些百濟式新城郭的特色，即有著巨長的城牆，且以這些壯大連續的城牆（多以土壘與石垣建成），大範圍地圍起整座山城，其中包含山谷處，異於之前日本中世山城所呈現梯田狀與配置區輪的形式。這樣的朝鮮式山城，在百濟仍存活於朝鮮半島時，早已經成熟地發展出來，諸如現存於韓國當地「百濟歷史遺跡地區」（백제역사유적지구，今忠清南道的公州市、扶餘郡和全羅北道益山市三處城市古蹟處），同時也被列為聯合國教科文組織世界遺產的熊津城（웅진성）的公州公山城（공산성）就為一例，因為公山城城外，就有著延伸近2,000公尺的城牆，連結山峰與谷地處，形成此著名山城；扶蘇山城（부소산성）也是如此，它同樣也是有著長達2,500公尺的城牆作為外牆，進而建構而成的山城。

百濟式山城來到日本後，首當其衝建築之地，即是接近朝鮮半島的大宰府（だざいふ，今福岡縣太宰府市），當時的大宰府為最接近前線的軍事指揮中心，日本為了防守新羅和唐的來襲，築起了一道大陸式思維的都市防衛線，以稱為水城的土壘，和水壕溝所構成的大城牆，緊密地包圍大宰府。這樣的築城方式就現在看起來，並無什麼奇特之處，然而就當時而言，此圍繞式城牆完全異於日本此海島國家築城的思維方式。就同當時期，作為因國防防禦性質之建城，還有大河的高安城（奈良縣）、讚岐的屋島城（香川縣）、對馬的金田城（長崎縣）等城，不可不謂，戰爭無形間也促進兩國文化交流呢。

除此之外，被譽為桃太郎傳說的舞台：日本岡山縣的鬼之城（きのじょう），也是一座百濟式新城郭代表城，儘管沒人真正確知鬼之城建城與廢城年份，但它的建築表現出朝鮮式山城的風格——主城在相對高度360公尺的山頂處，以寬廣城牆，一直連結到山谷處，緊緊地包圍圈住此山城。

桃太郎傳說的舞台：日本岡山縣的鬼之城。｜Photo Credit: やしまのお城@Wiki CC BY SA 4.0

再者，三浦正幸從朝鮮式山城特色，進而推論出從九州到瀨戶內、山陽地方，處處可見的一種稱為「神籠石」（こうごいし）的山上列石遺跡，也是朝鮮式山城。根據考古研究，神籠石是以一排石列為建地基礎，利用版築（はんちく）層狀舂實固定的工法，來建造起土壘城牆，而此工法早在中國殷商、周時期就已經出現，且見於秦朝建造長城、秦始皇陵之際，後來朝鮮半島有有此工法。而有人推論，出現在日本當地的神籠石命名起源，是因為原本用來建造寺廟、墳墓基底的版築工法，後來引伸到測量神域長度，故以此命名，在後來挖掘調查內，日方也確認這種神籠石的山上列石遺跡，也屬於朝鮮式山城的一種，如現今福岡縣的高良山神籠石、女山神籠石、雷山神籠石、山口縣的石城山神籠石等，都是七世紀後半紛紛被建造出來的著名朝鮮式山城。

從此，我們就可以得知，當時日本建築深受朝鮮半島王朝影響，且互相交流著。

而日本真正的國家都城的誕生，據三浦正幸主張，得要等到694年（持統天皇八年）遷都的藤原京，還有710年（和銅三年）遷都的平城京這兩城的出現。眾所皆知，日本此兩城都是以中國古代都市長安和洛陽為藍圖，模仿建之。

平安時代（794- 1185年）初期前，日本所建成的城郭，大多是由上方朝廷所推動，爾後，便主要轉為由武士進行的私人築城活動，如最有名的即是《陸奧話記》（成書約為平安時期後代，11世紀後期）所記載的，平安時代中期安倍氏所建築的「衣川柵」（ころもがわのさく）和「廚川柵」（くりやがわのさく，兩城皆在岩手縣）。

等到近世16世紀，室町時代（1336-1573年）末期，從東海地方到近畿地方，因戰亂紛擾，進而對近世城郭產生極大影響，且出現了大幅改革，如1576年（天正四年）織田信長所築的安土城（滋賀縣），可以說是日本近代城郭的完成型，主因在於織田信長和他的武將們，為了收容大量常備的軍隊士兵，毅然決然地捨棄相對面積較為有限的中世山城，改把城郭建在地勢較低的山丘或平地上，也就因此，造就出近世城郭多以廣大平山城和平城為基底，作為居城，諸如豐臣秀吉的長濱城（滋賀縣）和姬路城（兵庫縣）、明智光秀的坂本城（滋賀縣）和丹波龜山城（京都府）等城，就是約在織田信長建成安土城前後，所出現的城郭。

然而，近世城郭正式在全國興建，則是要等到豐臣秀吉統一天下後，其中最重要的轉折點，即是日本島內所發生的關原之戰（1600年），因此戰亂毀損了大多中世城郭，戰後又因豐臣秀吉進行了全國性的大名配置變更（轉封），同時也大幅提昇東軍（德川軍）大名的俸祿，促成了全國各地築城之風潮，此極盛期一直來到1615年（慶長二十年，元和元年）江戶幕府消滅豐臣家的「大坂之役」才正式劃下句點，因為大坂之役戰後，幕府公布了許多對於武家的諸法度，禁止新建或增改建城郭。現在日本全國各主要都市所見到的近世城郭，大多為慶長築城極盛期所建造或根本改造的城郭。

然而，除了日本城郭受到朝鮮半島王朝影響外，最有趣的一點是，豐臣秀吉在修建近世城郭時，卻從侵略朝鮮半島戰爭的文祿、慶長之役（1592-1598年），開發且大量使用一項「新兵器」，這項新兵器也跟城郭建築有關，那就是高麗門（こうらいもん）城門裝置。

►日本山城的朝鮮文化（下）：秀吉侵略朝鮮的新兵器「高麗門」

責任編輯：羅元祺

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