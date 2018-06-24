為何玩線上遊戲時，特別容易情緒失控？

文：林日璇（政治大學傳播學院副教授，美國密西根州立大學媒體與資訊博士。專長為媒體心理學，研究數位遊戲及社群媒體。研究刊登於《Journal of Communication》、《Media Psychology》等傳播頂尖期刊）

無論是個人或團隊合作，線上遊戲多半需要大量與他人互動，如社交型遊戲需要請朋友給你「生命、票卡」幫助你過關；對戰型遊戲隨機與線上玩家配對進行競爭；而像是魔獸世界這樣的大型多人線上遊戲（Massive multiplayer online role-playing game, MMORPG）或像是英雄聯盟（League of Legends）這類多人線上競技場遊戲（multiplayer online battle arena, MOBA）需要組隊對戰，其中的團隊合作及協調是線上團隊對戰重要的一環。要當個理性又有效率的領導，需要有很好的溝通技巧及團隊協調能力，因此美國甚至有公司視曾擔任MMORPG的「公會會長」為工作徵聘重要考量之一。

若每天花一、兩小時玩手機或線上遊戲，累積下來，一週在線上與他人互動的時間是相當多的。今年（按：原文撰於2016年）3月底，《Nature》對英雄聯盟首席設計師林侑霆的專訪中指出，如今不再區分現實世界或虛擬世界，遊戲中的人際互動，如何能儘量保持在正向的團隊合作，而避免惡毒的負面謾罵，是遊戲、家長及社會大眾都致力的目標。

玩家的情緒

遊戲玩家的情緒一直是傳播及心理學中針對遊戲研究的重點，尤其是以玩遊戲後的敵對感、侵略性想法及行為的主題，佔了遊戲研究中非常高的比例。

為什麼玩遊戲會生氣，或從互相嘲笑演變成失控的謾罵及惡毒指謫呢？這可以從好幾個面向來探討。首先，對戰型遊戲的主旨就是兩方競爭同一個目標，通常是將敵營的堡壘殲滅，像是英雄聯盟、部落衝突（Clash of Clans）及銀河特攻隊（Line rangers）這些遊戲。因此，玩家的目標就是帶著自己養成已久的「兵」去攻擊對方。「成功」的定義就是守護自己的塔並順利擊敗對方的塔。但對戰總是「阻礙」連連，因為對方的寵物可能比較強、好不容易攻到城下卻被反攻、或是一個不留神被打出破口，轉眼間城就被滅了。

研究證實，「沮喪」是導致遊戲後敵意或生氣的重要因素之一。往遊戲目標前進途中遇到的阻礙越多，沮喪程度越高，也越容易引起負面情緒。若在快要成功時，被對方反攻，或是隊友搞不清楚狀況，還有最常見的網路斷線或速度太慢時，玩家就會容易失控開始指謫團隊中或設備的缺失。另外，一直輸也會累積沮喪的程度，造成玩家失控的導火線。

對戰的興奮擴張了失控的負面情緒

那為何在遊戲中這麼容易失控呢？明明一個人平常都隨和開朗，玩對戰遊戲時，像是變了一個人？第一，對戰中是非常緊張的，玩家的注意力跟認知全集中於分析戰況，並即時回應對方的攻擊。而這樣的緊繃與全神貫注，會讓身體及心理都處於激動（arousal）高漲的情況。若是輸了對戰，或是過程中持續受到阻礙（像是隊友出包及對方偷襲），根據興奮移轉理論（excitation transfer theory），原先對戰的緊繃程度，會移轉到後續的情緒，而讓負面情緒更加擴增。

第二，遊戲中的暴力成分會加劇這樣的負面情緒或是高漲的緊繃感嗎？原先已經很緊繃的喚醒生理程度，加上持續消費及吸收的暴力內容，對於玩家短期的侵略性認知想法等，有更強的影響。然而，近年來也有研究指出，是遊戲的競爭性導致玩家後續的侵略性行為；而遊戲的暴力與非暴力內容，對於玩家的後續情緒沒有顯著的影響。

電腦中介傳播中的匿名性

那為何失控時，常出現針對種族或性別等謾罵的內容呢？電腦中介傳播（computer-mediated communication）的匿名性或半匿名性，讓玩家僅能以稀少的線索對隊友或是對方進行印象判斷。人際互動中，對他人的印象形成扮演引導我們如何與他人互動的重要依據，也因此在線上遊戲中，性別跟種族常常成為謾罵的主題及內容，因為僅能在網路上依據對方口音或是暱稱來判斷對方的背景。尤其在英雄聯盟裡團隊溝通的情況中，文法或口音就常透露出玩家背景及國籍。

人格特質及自我控制

那為什麼有些人不受遊戲輸贏影響？這跟每個人的人格特質有關，可以分為兩層面來分析。第一，是個人的競爭性強弱，有些人非常認真看待輸贏，而有些人不喜歡跟人競爭。通常會喜歡玩競爭型遊戲的玩家，多半具有競爭性人格，或尋求擊敗對方以滿足成就感。第二，每個人的自我控制可分為人格特質層面及遊戲情境層面，當前述種種因素累積起來，又輸了一場遊戲，自我控制特質低的人，就容易失控謾罵。

許多研究針對自我控制這個特質，設計不同的提醒，測試對於玩家自我控制的幫助及影響。2010年，霍金斯（Wirth-Hawkins）研究發現，對於自我控制特質高的玩家，在經歷負面內在狀態時，能夠控制自我侵略性行為及意圖；而自我控制特質低的玩家，加強其進行遊戲時的自我控制狀態（state self-control）則可以減緩後續侵略性認知及意圖。

本期《Nature》刊出的研究中，正向鼓勵合作或是負向鼓勵減少謾罵去影響玩家的謾罵情況，其實可以視為許多理論中的趨近或迴避行為。如同此研究指出，正向鼓勵合作對於玩家的正向社會互動認知更有幫助。而運用對於顏色的認知，紅色及藍色的影響更為顯著。這些是理論中運用啟動（priming）機制，提升玩家的自我控制，並提醒玩家團隊合作重要性。

此外，當遊戲向玩家發出警告時，有明確指出其不良舉動的判決卡，比缺乏直接舉證的警告來得更有效。這也是以虛擬治理（virtual governance）的方式，戳破玩家對於網路半匿名性的泡泡，對於自我行為有更高的自覺及責任感。

能夠直接在遊戲中做這樣的測試，對於學者來說，是件令人羨慕的事情。一些美國學者在業界擔任顧問，與許多知名遊戲合作，改善玩家之間的互動關係，也是目前流行的研究方式。但也有些遊戲，提供玩家能嘲笑或挑釁對方的表情及語言選項，以反向方式，讓不服氣輸了的玩家「失控」繼續玩下一場，增加遊戲黏著度。遇到這樣的遊戲，還真是考驗個人的自我控制呢！

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航