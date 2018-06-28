《形與色的故事》：SJ羅贊〈巨浪〉

文：SJ羅贊（S. J. Rozan）

曾贏得多項大獎，其中包括愛倫坡推理獎、夏姆斯獎等等，並於近年獲得了美國推理作家協會（The Private Eye Writers of America）頒給她的終身成就獎。她曾以本名寫過三本書，並以山姆．愛柏特的筆名與卡羅斯．度士合寫了兩本小說。此外，她也寫過五十多篇短篇故事，編輯過兩本文集。她最新的作品是以山姆．愛柏特為筆名所寫的《狼之膚》。她的網站：www.sjrozan.net。

〈Under the Wave off Kanagawa (Kanagawa oki nami ura), also known as the “Great Wave” ／葛飾北齋（Katsushika Hokusai），日本江戶時代後期的浮世繪師（1760~1849）〉

Photo Credit: 臉譜出版《形與色的故事》〈The Great Wave, copyright ©2017 S. J. Rozan〉

巨浪

池水絲一般涼涼的質感滑過她的肩膀、她的乳房、她的臀部。泰倫斯允許她隨時都可游泳，而且不限時。泳池就在地下室裡她套房的外頭。他要求她裸泳──就跟她當初一開始時一樣，那時她是自願來到這裡的，而每回游泳時那種水流滑順沖洗的舒服感，總讓她興奮不已，且激起了她的性慾，滿心渴望要他。如今性慾、渴望，以及愉悅的感覺當然都已不再；不過這種池水流過身體、包圍住她所帶給她的安全感──雖然短暫──還是讓她滿懷感激。

她吸了一口氣，跳下水。有力的踢腿以及強力的手划動作，推動著她穿行在這地下的水世界，而且雖然每次只要她的手指摸到了池水終止處的硬滑牆面時，她的心就會猛然下沉，不過只要她蹬腿一踢然後轉身，她就又是獨自一人，而且幾乎可說是自由的。泰倫斯沒辦法游泳。她的生活、她的身體、她目前的居處，他都會一直繼續不斷的侵犯下去；不過只要到了水裡，她就可以躲開他。她知道此刻他就坐在他那張藤椅上，身體前傾盯著她，所以只要她重新浮出水面打算改變方向游下一輪時，她就會改由另一邊來換氣。在泳池裡的這整段時間裡，她都可以不用看到他。

她盡可能的游很久。他從來不會催促她。有些日子裡，她覺得自己應該可以永遠待在水裡，游到夜幕落下，然後白日來臨然後是晚上，直到他累了乏了然後走掉，直到他慢慢的在那張椅子上腐化，直到她那間豪華的牢房的牆壁頹然傾塌，然後她便可以踏出水裡，走入陽光底下。

為了讓這荒謬的美夢成真，她有時候會游上好幾個鐘頭。不過到後來，她的手臂會開始發抖，她的呼吸會變得吃力，而到了最後她也只好浮出水面了。泰倫斯總是耐心的等在那裡，他會將她裹在她那件超大又厚的袍子裡，而她則會環抱起兩臂，一邊走著，一邊緊緊抓住袍子給她的溫暖。這個動作他覺得好有魅力。他會誇讚起她嬌柔輕盈的體態──他是絕不吝於恭維的──然後領著她走到那間地底下的寬敞空間裡。過去這兩年，三個月，以及十一天的日子裡，她已把這裡當成自己的家。

不，應該是說，他已經把這裡當成了她的家。

接著她會躺上那絲質的床單。他會俯下身來，輕柔的吻著她。她知道要怎麼做：她頭一次來到這裡時，他倆所做過的，那時他壓上來的力量好刺激，那時危險以及誘惑，恐懼以及愛欲，是合而為一的。

砂川談起海時，也是一樣的說法。就算我可以置身他處，我也不會願意，他這麼告訴她。不過我一直都很怕置身此處。

總之游完泳之後，她就跟泰倫斯做愛──以他所想要的任何方式，而且不限時。

起初，她拒絕了。噢不對：起初，當他將房門鎖上，告訴她她不許離開的時候，一道狂喜的電流穿過了她的身體。一個新的遊戲呢：想像中的賭注要比他們先前玩過的都要來得高。他提出要求的當晚，兩人才剛做完愛。她本以為兩人都已筋疲力盡，然而當他轉上鎖，回來坐在床邊而且開始輕柔的、小心翼翼的解釋說，他永遠也沒辦法放她走，所以她非留下來不可時，她可以感覺到自己的身體發燙，她的皮膚開始刺癢起來。於是她扮演了她的角色，他則扮演了他的；當晚，她達到了此生從未體驗過的高潮。

然而等到兩人真是筋疲力盡的時候，他卻給了她一朵美麗且悲傷的微笑，然後便走出去，把門鎖上。

有整整一天，她都還以為這只是遊戲的一部分。玩得太過火了，她說。放我出去。我還有事要做。我會錯過我的班機！

沒錯，他說，你是會錯過你的班機。

這已經不好玩了。

好玩？

放我出去。

我沒辦法失去你。

你是當真了。

當然。

我也是。放我出去。

沒有回應。

我會回來的。這你也曉得。

你就要離開了。

只走三個月！去京都，去做研究！你可以去那兒找我。要不乾脆跟我一起走好了。這我們也討論過啊。

你打算離開我了。

沒有！在那一瞬間，其實她也不確定她所謂的「沒有」是什麼意思。

這間套房他是花了心思布置過的。從他的藏品中挑選出來的雕像、版畫，還有捲軸畫，這些都是珍貴的藝術品，他將它們擺在她的套房裡，讓她可藉以做研究，做冥想：一座他知道她很喜歡的青銅菩薩雕像、幾個伊萬里古董盤，以及一張套色完美的葛飾北齋的版畫《神奈川沖浪裏》。北齋對東西方藝術的諸多影響以及他悲劇的一生，會是她博士論文的主題。泰倫斯知道這點，所以他就貼心的為她帶來了她的書、美術館的目錄、藝術光碟片。而且只要他覺得時候已到，或者她提出要求的話，他就會帶來新的，替換舊的，為的是要提供她多元的視角，讓房間有點變化。這兩年來，她的牢房已搬進搬出不知多少藝術品，不過重沉的菩薩像以及北齋的作品倒是一直都在。她不能沒有它們。她藉由菩薩像學到了耐心以及靜心。有過兩、三次，她平心靜氣等了好幾個禮拜的時間，才又再次跟泰倫斯理性溝通，她慈眉善目不帶火氣的解釋說，她好愛他，她說她絕對會一次又一次的回來，他永遠不會失去她，然而目前這樣子的生活她真的是過不下去。他從來就沒有相信過她，而時至今日，他這個想法當然是對的了。

而他將藝術品擺在她的房裡，也是對的。如果沒有它們，她很可能會瘋掉。只要他一離開，她就會挑出一件作品，專心聚焦其上，尋求它的教導，並藉此對抗內心的恐慌、無助，與恐懼。有些日子裡她會聚焦於顏色，有些時候是形狀，有時候則是線條，甚或只是一平方英吋的範圍。她就跟過去她身為前途看好的碩士生時一樣，做起了研究──那時的泰倫斯是她的情人，也是她有錢的贊助者。

在這所有的藝術品當中，《神奈川沖浪裏》是她最常複習的作品。

海面上那滑落而下的藍白色條紋狀波濤，還有點狀的白色泡沫，以及如同彈指的浪花；遠處的富士山景，看來祥和安寧；而巨浪本身如同高塔翻身的線條，看來好像是完全無從走避。這是個出人意表，猛衝上來的瘋狗浪，它於一個風和日麗的日子裡，從子虛烏有處突然現身，將幾艘沒有遮篷的小船沖得就要翻覆了。

船上的男人：長野、廣瀨、木村、池田、平原、大關……她知道每一個人的名字。是前頭那艘船的船長砂川跟她講的。她住在這裡的兩年以來，她已經得知他們是誰，也聽到了他們部分的人生故事。就連砂川船上的人，那幾個較小的浪頭所遮蔽的人，她也認識了。她知道他們來自哪裡，還有他們內裡的恐懼以及力量，而且雖然砂川不肯談及他們或者她目前的狀況，但她心裡明白，他們是迫切想要從巨浪底下生還，回到家鄉。

Photo Credit: 葛飾北齋 Public Domain

他們都是帶著同樣絕望的心情：她身陷於豪華的地下室牢房，可享受所有的樂趣但卻沒有自由；而在那狂野的汪洋上頭，男人們又冷又濕，而且沒有任何可供攀附之物。

砂川是在她頭一回想要逃走之後，才告訴了她大家的名字，還有他們的故事。

她被關在這裡的前幾個月裡，在她跟泰倫斯談過之後，在他每回都悲傷的微笑並搖搖頭之後，在她終於對自己承認說，她不可能說服得了他以後，她突然靈機一動；而且這點子真的是簡單到她很慚愧自己先前怎麼從沒想到過。有一天，她於游完泳之後，就在他拉開了她的袍子時，她猛個一把抓住他的手臂，拉啊拖的將他丟進了水池。他瘋狂的大吼著拚命踢水時，濕淋淋的她便裸著身，往樓梯衝過去。

頂上的門是鎖著的。鑰匙，鑰匙在哪兒？在泰倫斯穿著的袍子裡嗎？她猛一旋身，回頭看向泳池，只見泰倫斯就在那裡，呼吸困難臉色死白，他正死命要把自己拖出水裡。

他把藝術品拿走了，還有她所有的衣服。她的房裡只剩下白色的牆，以及白色床單。她沒辦法把燈關掉。偶爾，他會捧著以塑膠碗盛裝的米飯進來，並附上塑膠湯匙。他沒講話。

最後他終於將一小幅捲軸畫歸回原處，將它掛在釘子上。她無限的感激之情把她自己都嚇壞了。

她已學到了教訓，於是東西便陸續又回到了原先的地方。他將《神奈川沖浪裏》重新掛上牆面──這是他慢慢回復她牢房原狀所帶來的最後一件藝術品。他離開之後，她立刻坐在畫前，而砂川則是頭一次出了聲，開始跟她談起他對海的熱愛與恐懼。

她好高興終於聽到一個不是泰倫斯發出來的人聲，她問砂川他叫什麼名字，問他關於其他人的事，還有瘋狗浪，問他他們以前是否也有過這樣的經歷。他拒絕談到巨浪的事，而她如今的牢獄生活也是他避談的話題。不過好幾個禮拜以後，砂川倒是跟她談起了他的妻子和成年兒子，也講到他們的漁船和各自的家人。他談到長野有三個年輕的女兒，而廣瀨自從妻子過世以後，就比較是獨往獨來了。他也談到富士山的側峰於秋天時現出華美的顏色，他們從村子裡就可以看到，而大浪打來時，他們則是在回家的路上。她跟砂川談到海洋美麗的藍，以及泡沫光輝的白，還有清澈的黃色天空，然後她才領悟到，她唯一的機會就是得跟大浪撲上船隻一樣，撲上泰倫斯才行。

她因游泳而強壯起來。青銅菩薩像是她頭一個想到的武器。她舉起它，試了試重量，雕像雖然不大，但卻很堅實，只是實在太重了。她是拿得起來，可是要舉起它甩出去只怕不太可能，她無法把它當成傷害或者謀殺的工具。她逡眼看著牢裡其他藝術品，開始想像起每樣東西的可用性，最後她才想到，唯一的可能就是框在玻璃裡的《神奈川沖浪裏》。

她不知想像了多少次那過程。她要在泰倫斯開鎖進來時（也許是要帶她游泳去吧），將版畫捧在手裡。等他看清了她是攥著什麼要朝他甩時，他肯定會驚得愣住。她可以趁這當口將版畫摔上他的臉，並於玻璃破掉時，順道拿起碎片攻擊他。之後她便可以從他口袋裡取走鑰匙，走向自由。

抱歉，她對砂川說道。請你代我向長野、廣瀨，還有木村道歉。因為她採取行動時，版畫肯定會被破壞掉。還有其他的複製品，她告訴砂川。我所看到過的那些都沒有這件來得完美，不過確實是還有很多──在外頭那個世界裡。

他沒有回答。

事實上，打從她決定了要犧牲版畫以重獲自由的那天起，砂川就沒再講話了。

她在腦子裡將過程排練了好幾遍，也排練了一連串的動作。她將《神奈川沖浪裏》拿下牆來，抱住了，然後甩了甩。她再次將它掛起來，研究著畫，慢慢等著。

而在她決定要動手的那天來到時，她攥住版畫，站著傾聽開鎖的喀響。

門打開了，但──

她下不了手。

完美下滑的藍，無暇的白，遠方的富士山，還有船上的男人，浪裡的船。她抓著版畫，無法舉起來將它甩過去。她無法以它為工具打死他。

泰倫斯看著她，一臉迷惑。

這上頭有個裂痕，她說。這裡的玻璃。

我什麼也沒看到啊。

我有時候會盯著它看好幾個鐘頭。我知道這上頭的每一粒原子。玻璃裂開了。如果裂痕變大的話，有可能會傷到版畫。拜託，把它拿去重新裱框吧。

他沒看到裂痕；上頭沒有裂痕。不過他只是笑一笑說道，好的，沒問題。

而現在，她已一無所有。

下一回他進門要帶她去游泳的時候，她已經準備好了。她裹在她厚暖的袍子裡，坐著盯看原先掛著《神奈川沖浪裏》的牆面。她站起來，但動作不快，免得他起疑。她環抱著自己的兩臂，一路走著一邊問起泰倫斯版畫的事，她問他裱框師進行得如何，畫作什麼時候可以送回來。他告訴她說很快就會好的。看來他是完全沒有感覺到異狀；兩人沿著牢房外頭的長廊走到底端的泳池時，一切平靜無波。

她開始衝刺了。她沒有停腳將袍子脫下，就直接跳進那迎向她的冷寒。泰倫斯的叫聲在她身後發出迴響，不過馬上就聽不見了，因為池水已經將她和菩薩像都覆住了。她先前是從白色的絲質床單撕下一片片布條將雕像綁到腰上，並將雕像拿袍子優雅的纏裹起來環抱在胸前。菩薩像拖住她，將她往下拉。如果她費力反抗的話，這尊美麗的青銅像其實並沒有足夠的重量可以壓住她，不過她沒有反抗。她順著拉力往下沉，並吞下大口大口的水，讓自己更重。她壓住體內的恐慌，壓住身體急切需要呼吸的感覺，不過她的心裡是在笑的：她一向都是靠著呼吸法來鎮住恐慌。

經由擺盪著的波紋水面，她可以看到泰倫斯在水池的邊緣又叫又吼，兩手拚命揮舞。她聽不到他的聲音。

當黑暗穿浸了她腦子的邊緣時，她確實是聽到了聲音，最後的聲音：是砂川。

我們結果沒有回到家，他告訴她說。

一個都沒有嗎？長野沒回到他的孩子那兒？廣瀨，沒有回到他的樹嗎？還有木村跟平原呢？

我們都沒有生還。

沒有，她說，這回她是真真切切的了解到她說「沒有」的意思了。不，我們沒有。

相關書摘 ►《形與色的故事》：麥可康納利〈第三幅畫〉

書籍介紹

本文摘錄自《形與色的故事》，臉譜出版

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作者：勞倫斯・卜洛克（Lawrence Block）編

譯者：易萃雯

雷諾瓦、高更、達利、梵谷、葛飾北齋等大家的名畫 X

傑佛瑞・迪佛、李查德、麥可・康納利和勞倫斯・卜洛克等全球十七位天王級作家的妙筆

＝讓全世界讀者驚呼連連的短篇佳作

去年，《光與暗的故事》的巧思奇想，出版界一片叫好，其中，推理大師勞倫斯・卜洛克貢獻的短篇新作〈秋天裡的自助機器用餐店〉，更為他贏得當年度的愛倫坡大獎。

今年，Pegasus重磅加碼，除了邀集夢幻名單中的傑佛瑞・迪佛、李查德和麥可・康納利等天王之外，還邀約了大衛．莫瑞爾（David Morrell）、湯馬斯．普拉克（Thomas Pluck）、SJ羅贊（S. J. Rozan），和莎拉．萬曼（Sarah Weinman）等大咖。搭配梵谷、達利、雷諾瓦、馬格利特（Rene Magritte）、克里弗・史提爾（Clyfford Still）、高更、巴爾蒂斯（Balthus）、羅丹、葛飾北齋等名家作品，再一次為讀者營造出一場夢寐以求的閱讀饗宴。

Photo Credit: 臉譜出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九