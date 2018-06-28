【圖解】生旦淨末丑、紅藍白綠黃：戲曲的角色行當與臉譜藝術

文：漫友文化

跟阿哥約會，一起去看場大片

現代人談戀愛約會80％都會去看電影。那麼古代呢？

在清朝的話，你一樣可以約那些帥氣的阿哥去看戲。從勾欄、瓦肆（按：是宋代城市的娛樂中心。又稱瓦舍、瓦市、瓦子）到戲院，都可看到最新的戲曲節目。古人的劇院不僅視覺效果極佳、現場表演精彩、聲效也是一流的。戲曲是個讓你只花一個小時，就能滿足你多個要求的藝術表演。因為它是由文學、音樂、舞蹈、美術、武術、雜技以及表演藝術等，各種藝術形式組合而成的。此外，戲曲種類有很多，包括愛情、動作、恐怖、喜劇等，能滿足不同人的喜好。

中國有句俗話：「一方水土養一方人。」戲曲的派別也因地域的不同，而展現出不一樣的精彩。地域上戲曲分南戲與北戲，南戲以江南的「昆曲」為主力，而北戲則以「京劇」為主力；南戲唱腔偏溫婉，北戲則豪邁大氣。

古代戲曲班子被稱為「梨園」，名字起源於唐代的宮廷教坊，是專門培育伶人的機構。專門表演戲曲的場地如戲園，中間設有戲臺，3面有樓層環繞。樓下、樓上都設有茶座，樓上的雅座都專屬於王孫貴族。普通百姓多坐在大廳裡。如果是在農村鄉野之地表演，戲班會臨時搭建一個戲棚。不同觀眾有不同的審美情趣，在明清時期，不少名門望族在節日便會邀請戲班伶人到家唱一曲。

戲曲的角色行當

小生：

Photo Credit：任性出版

小生在戲中通常是男主角。扮相英俊儒雅，不戴鬍子。小生塑造的角色形象有很多種，有文韜武略、浪漫瀟灑、義膽忠肝，或是一往情深。小生的唱和念需要真假聲互相結合，聽起來清脆有力。《西廂記》的張生、《牡丹亭》的柳夢梅、《桃花扇》的侯方域，都是許多戲迷心中的最佳小生。

青衣：

Photo Credit：任性出版

青衣在旦角裡占最主要的位置，青衣扮相端莊正派，大多數是賢妻良母，或是貞潔烈女。扮演者年齡通常是青年和中年，衣服多以青衫為主，色彩比較素雅。青衣以唱為主，動作為輔。唱功繁重要求高，動作幅度偏小。《孟姜女哭長城》中的孟姜女、《三擊掌》中的王寶釧都是讓人印象深刻的青衣代表！

花旦：

Photo Credit：任性出版

花旦通常是戲裡的女主角。其扮相甜美嬌俏，衣服總是繡著色彩鮮豔的花樣，注重扇子功、手帕功，身姿靈活輕巧，念白明快甜脆，唱腔多使「花腔」。《牡丹亭》中的杜麗娘、《紫釵記》中的霍小玉、《帝女花》中的長平公主都是數一數二的經典花旦角色！

武生：

Photo Credit：任性出版

武生分成兩種：長靠武生和短打武生，長靠武生身穿靠（即傳統戲中武將的裝束），頭戴盔，穿厚底靴，拿長柄兵器，有大將之風；短打武生穿短裝、薄底靴，善用短兵器。打鬥矯健靈活。

《獅子樓》中的武松、《三岔口》中的任堂惠、《夜奔》中的林沖都是武生戲曲中的經典形象。

刀馬旦：

Photo Credit：任性出版

刀馬旦是旦角裡要求很高的角色，要能唱、能念、能做、能打，專門飾演巾幗英雄，女元帥，騎馬提刀都在行。刀馬旦身穿大靠，頂盔貫甲，氣勢威風。《穆桂英掛帥》中的穆桂英、《樊梨花征西》中的樊梨花都是刀馬旦。

淨：

Photo Credit：任性出版

淨的扮相都是「大花臉」，面部扮相需要重施油彩。人物性格分「正面」與「反面」。正面的淨角正直、剛毅、勇猛；反面的淨角狡詐、殘暴、愚蠻。

《包青天》中的包公、《三國演義》中的曹操這兩個忠奸分明的角色，都是淨角。

丑：

Photo Credit：任性出版

丑雖然位居生、旦、淨、末、丑的最後一位，但實際上它是起源最早的角色，可上溯至春秋。丑角有獨特的表演方式和拿手絕活。

插科打諢、滑稽逗笑不僅是角色需要，更是功力深厚的表現。《雁翎甲．盜甲》中的時遷、《宋十回．活捉》中的張文遠都是出色的丑角。

順帶一提，上面提到的末是指中年男性角色，現已被生角替演。

臉譜的藝術

有時候，角色的性格和品質，並不能全靠唱詞和動作體現出來。勾畫臉譜是獨特的化妝造型藝術，可以增加扮演人的性格特徵、身分地位的辨識度，還能豐富舞臺表現力。

淨和丑通常會運用臉譜，根據角色的定位而勾畫不同的形式：整臉、三窩臉、十字門臉、六分臉、碎花臉、歪臉等。而臉譜中有許多的顏色都代表一定的含義，不能隨便亂用。

Photo Credit：任性出版

Photo Credit：任性出版

書籍介紹

《學蘇東坡這樣吃、像唐明皇那樣玩：沒電腦、沒手機、沒線上遊戲，古人怎麼活？圖解吃喝玩樂的中國史》，任性出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：漫友文化

這本中國史，不提宮鬥、外戚宦官、內亂外患，只說吃喝玩樂，告訴你誰是「舞」林高手？是吳王夫差的寵妃西施，還是唐玄宗最愛的楊玉環？學學古代吃貨：被老闆降職到哪就吃到哪的蘇東坡、毒舌系美食家袁枚、見識一下永遠走在時代前端、替美食代言的乾隆皇。這才叫享受，套句四川人的口頭禪：太安逸啦。

本書是知名漫畫企業漫友文化的策劃作品，將動漫與文化史做連接，匯集知名繪師繪製插圖、漫畫，從歷史角度將古代生活情景一一重現，

Photo Credit：任性出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航