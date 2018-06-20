隔了28年，WHO再修訂《國際疾病分類》：跨性別不再是精神疾病，卻多了哪些新疾病？

世界衛生組織（WHO）18日公布最新一版國際疾病分類標準（ICD-11），歷史性地將跨性別人士從精神病中除名，改為列在「性健康」的章節之內，意味跨性別人士將不再被視為有精神病，能夠減少對跨性別人士的污名化。不過在這次的新分類中，「電玩成癮」卻被列為新型的心理疾病。

根據聯合國一份新的分類目錄，跨性別人士不應再被視為精神病患。跨性別人士是指心理性別認同與生理性別相反的人。

世界衛生組織昨天發布一則新目錄，其中涵蓋5萬5000種疾病、傷害和死因，他們將「跨性別」一項審慎重新分類。

這份目錄仍須經聯合國成員國通過，所謂的「性別不一致」（gender incongruence）如今被劃分在「與性別健康有關的狀態」下（ conditions related to sexual health），而非「精神、行為及神經發展失調」（mental, behavioural and neurodevelopmental disorders）一類。

「我們期待（重新分類）能減輕污名。」世界衛生組織（WHO）旗下生育健康及研究部門協調人賽依（Lale Say）告訴法新社。世衛組織表示，性別不一致特徵為「個人經驗所造就的性別與原生性別，存在顯著且持續性的不一致」。

賽依說：「我們認為這將減輕污名，可能有助於讓社會更可以接受這些人。從精神狀態失調項目中剔除，甚至可能更容易取得醫療照護。」

成員國將於明年5月日內瓦世界衛生大會（World Health Assembly）上提請批准這份文件，若經採納，會於2022年1月1日生效。

國際統計研究中心於1893年通過了第一版的《國際疾病分類》，已經成為國際通行的流行病學調查、衛生管理和臨床診斷的標準和工具，代表著人類對各種疾病的認識。上一個版本的修訂是在1990年 5月，該分類 被超過2萬篇科學文章引用，並被全球100多個國家使用。

《立場新聞》報導，《國際疾病分類》在過去數十年來一直改進，在1948年推出的第六版，曾經將同性戀分類為精神病，認為這是偏離常態的人格障礙，到70年代同性戀才從疾病分類系統中移除。

2018年的最新分類版本，會將「性別不一致」（gender incongruence）從精神障礙中除名，並改為列在「性健康」（sexual health conditions）的新章節之內。世衛表明目前的證據已清楚顯示「性別不一致」並非精神病，若繼續將之列在精神障礙之內將造成對跨性別人士的污名化。

賽依強調，這次的修改並非只為順從病人組織的要求，世衛同時參考了外部顧問、專業團體等意見，加上科學實證等資料，才作出這項決定。她相信跨性別人士接受到的醫療照顧不會改變，反而可能因為污名化減少，令跨性別人士更願意主動尋求醫療照顧。

無法控制想玩遊戲的衝動，WHO列為21世紀新疾病

不過 世界衛生組織最新的目錄， 正式承認「電玩成癮症」（Gaming disorder）為新型心理疾病，認做為依賴症的一種。

WHO定義的「電玩成癮症」具有以下特徵：

無法控制想玩遊戲的衝動 比起日常生活與其他活動，相對更重視遊戲 即使出現 發生負面後果，仍然想 繼續玩

分類指出， 行為模式的嚴重程度若足以導致個人、家庭、社會、教育、職業或其他重要功能方面的重大損害 ，症狀至少持續12個月，則可以診斷為患有「電玩成癮症」。

共同社報導，由於隨著智慧型手機及平板電腦的普及，電玩成癮不斷蔓延，在世界各國已成為問題。

WHO負責人指出，「有估算顯示玩遊戲的人中有2%至3%存在電玩成癮症」。之前沒有正式的疾病名稱，此次通過列入作為國際標準的疾病分類，負責人強調，「期待在各國的診斷病例增加、推進研究，能有助於確立治療方法」。

不過，新的分類標準也引起兩方爭論。

《紐約時報》報導，反對者如英國心理學會發言人哈維（ Joan Harvey）提出警告，家長無須過度恐慌，並不是所有一玩遊戲就好幾小時的孩子都屬於電玩成癮，否則的話，醫院會擠滿莫須有的求診人潮。

臨床心理學家比恩（ Anthony Bean）則說，將電玩成癮症列為一種疾病還言之過早，根據他的經驗，沉迷電動更像出自抑鬱與焦慮，當焦慮與抑鬱症緩解時，沉迷電動的程度也跟著下降。

比恩也說，WHO的新分類太過廣泛，沒有充分描述電玩成癮的輕度、中度與重度症狀；更重要的是，診斷電玩成癮可能變成臨床醫師非常主觀的判定，畢竟多數臨床醫師可能不了解電玩，也沒有過沉浸電動世界以知曉患者心理的經驗。

比恩說，他不是說電玩成癮並不存在，他只是認為將電玩成癮列為病症，似乎為所有一切打開通往疾病的大門 — 看太多足球賽、做太多研究，都有可能被列為行為成癮。

《聯合報》報導，台灣網路成癮防治學會創會理事長柯慧貞指出，將電玩成癮列入精神疾病有正反效應，國際上討論許久，好處是能即時預防兒少成癮帶來的身心症狀，壞處就是使孩子被標籤化。

不過，美國電玩成癮住院治療機構（reSTART）的聯合創辦人凱西（Hilarie Cash）則認為，早就該將電玩成癮視為精神疾病了，這樣才能引起公眾足夠的重視並進行預防。

Photo Credit：Reuters／達志影像

目前全球有超過20億的電子遊戲玩家，《美聯社》指出，WHO估計其中有2％至3%的玩家會在「成癮」的界定內，不過研究「電玩成癮」30年的行為成癮學家科爾曼（Mark Griffiths）博士認為，電玩玩家「成癮」比例可能不足1%，且其中多數患者可能伴有其他潛在問題，如抑鬱症、雙向情感障礙、孤獨症等等。

WHO精神衛生與藥物濫用部門的波茲尼亞克（Vladimir Poznyak）醫生指出，「電玩成癮」通常會伴有睡眠紊亂、飲食不健康、視力或聽力下降、運動不足、有挑釁或暴力行為及存在社交障礙等社會心理問題，其病症特徵與物質使用成瘾（如喝酒）及賭博成癮「十分類似」。

波茲尼亞克說，「電玩成癮」的診斷需患者不良狀態維持12個月以上，而非幾天的情節，若患者症狀足夠嚴重則持續時間可縮短，並強調診斷只能由經過培訓的衛生專業人員進行和做出。

此外，國際疾病分類最新版中，還首次設定傳統醫學項目，加進了源自古代中國，並普及到日本和南韓的「東洋醫學」運用中藥及針灸進行治療的病名，還寫進了關於抗菌素無效、成為全球一大問題的抗藥菌的說明。

► 觀看最新（第11）版的《國際疾病分類》



新聞來源：

核稿編輯：楊士範