【插畫】發生兇殺案，廢死聯盟要負責？什麼神邏輯

幹幹貓

每每社會發生重大刑案，總會有人跳出來檢討廢死聯盟，但那些人常常都忘了，台灣至今仍然是個有死刑的國家。

其實根據戰後台澎金馬地區的死刑犯列表，就可以清楚看出前一年死刑執行數和次年判決死刑的人數，並沒有直接的關係，例如1989年被槍斃的死刑犯有46人，隔年反而有59人被判死刑，未來幾年的數字也無減少。

和死刑相比，教育和經濟發展更是降低犯罪率的關鍵因子，如果想要解決重大刑案的問題，應該要完善分析各種歸因，妄想單靠「不廢死」就能解決問題，不但不理性，而且更不負責任。

廢死從來不是為了保護壞人，避免蒙冤入監的人，因為一個板機造成永不能改變的結果，才是應該廢除死刑的真正原因。

►死刑沒有理性好處，但對受害者家屬有「感性好處」嗎？

本圖文經作者授權刊登，原發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航