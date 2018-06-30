進步的停滯引發最深的懷疑︰人類最輝煌的日子已經過去了？

文：伊恩．戈爾丁（Ian Goldin）、克里斯．庫塔納（Chris Kutarna）

那又如何？

16世紀的歐洲天才湧現，突飛猛進，在多方面比世上其他地方進步得快，但這在事後才看得出來。那段時期充滿憂慮，問題迫在眉睫︰土耳其人從東面入侵；歐洲各地諸侯間的戰爭持續不斷；迅速改變帶來社會和宗教動盪。大眾甚少留意到藝術、科學和技術的躍進。既然這些發展不會改善自己的生活，為何要放在心上？

正因這種觀念，人們有好多年不把哥倫布發現新大陸當作一回事。相比之下，真正的恩賜是歐亞新航線的發現，可以更快前往資源極為豐富的亞洲。新大陸沒有香料之類的重要商品，起初看來無利可圖。而且，當地人缺乏歐洲人認可的宗教和教養。當時人們普遍認為，往西橫渡大西洋的偉大航程一無所獲。

同樣，人們似乎對哥白尼的科學作品毫不關心。即使部分有識之士明白他做的事，還是不能清楚看到這革新理論的重點，也就是地球圍繞著太陽轉。哥白尼無法證實他的「異端邪說」，這只是更符合事實的理論。而且，新理論的價值是協助天文學家揣度更好的星象，常人難以理解。社會還需要一至二個世紀，才會相信幾何學和數學的符號語言有助他們理解現實世界，而聖經未能做到。出版商在哥白尼作品《天體運行論》多個複印本的序言謹慎寫述︰「這些假設不應該是正確的，甚至是不可能的⋯⋯提出來不是為了說服任何人這是真理，而是純粹提供可靠的運算基礎⋯⋯天文學不能提供確定的說法，任何人都不應預料這學科能確定什麼，免得閱讀後誤把書的內容當作真理，用作其他用途，離開這門學說的時候，比進來之前更加愚蠢。」

即使古騰堡的印刷機明顯比人手書寫優勝，起初也有很多人不在乎。若只需要複印幾本書，人手抄寫會比較快，價錢和風險也比較低。古騰堡最初需要投放資金，鑄造和準備金屬字母，金額相當龐大。印刷機只有大規模運作才符合經濟效益。不過，書是奢侈品，用家很少，擁有的人更少。哪一本書值得印刷幾百次？人們不會即時想到聖經。這書不是專門的文本，需要專家指導才能閱讀嗎？

再一次，那又如何？

類似的懷疑也在我們今天的成就上盤旋。學術界和工業界愈來愈多人正視問題，擔心那些重要的突破和發明不僅沒有蓬勃發展，現在反而數量還愈來愈少，規模也在縮小。

統計上的停滯

經濟統計（economic statistic）把現實過分簡化，無法量度很多重要的事，例如不能量度米開朗基羅的〈創造亞當〉畫得有多美，或是現在我們有多容易與全球各地的人建立和維繫友誼。不過，經濟還是可以量度其他挺重要的事，也就是我們的收入，還有助我們可以預計收入的上升速度。這些數據所問的問題相當直接，哥倫布被人宣告「失敗」的時候，也就是要面對這個疑問︰如果天才湧現不會帶來算得到的收益，那麼天才真的在湧現嗎？最不留情面的數字就是每小時產量，或是經濟學說的「勞動生產率」（labour productivity）。一小時的工作能夠生產多少「價值」？我們的收入跟答案成了正比。經濟學家發現，勞動生產率是追蹤社會技術發展進度的好方法；技術不但包括機器，還包括法律、規則和經濟模式等東西。一小時工作的價值，視乎收割農作物時是用二手鐮刀，還是衛星定位收穫機（GPS-guided combine），兩者差別還頗大的。

現在，這個數字令人擔憂。2012年，美國成長經濟學權威戈登（Robert Gordon）仔細查看美國100年來的生產率數據，並得出結論，認為我們近年的技術成就合計起來其實並不多。美國勞動生產率在研究範圍的最初80年，即1891年至1972年，每年增長2.3％。從總體經濟學角度看，這增長非常快速。按照這速度，生產力每個世代便會增加一倍。而且，增長速度和持續時間反映，技術變化完全改善了當代人的生活。然而，美國最終不再轉變︰國民都擁有汽車、電力、潔淨自來水。1972年後，生產率的增長緩慢得多，每年只有1.4％。那時候，經濟學家等待下次的巨變能為生產率帶來新一波增長。

幸好，巨變真的來了。電腦和資訊科技降臨，勞動世界再一次改變。到了1996年，生產率增長每年高達2.5％，可惜這次躍升很快便告終。社會迅速採用了新技術。到了2005年，美國全國經濟幾乎都使用工業機器人、條碼、掃瞄器、自動提款機、個人電腦和電子商務，生產率再一次跌至1.3％，從此便停在那裡。這消息讓所有人失望。美國工資在1932年至1972年的40年內上升350％，但在之後的40年只上升了22％；換句話說，電腦雖然炒得熱哄哄，但是對人民收入的影響比抽水馬桶還要小。

錯過了的預期

就算不看數字，我們今天還是停滯不前的。試想一下卡斯帕洛夫（Garry Kasparov）和列夫琴（Max Levchin）的論說︰有一個人在1875年美國出生，若要從A走到B，就只有三個選擇︰步行、騎馬或乘船。他用力拖動每天用水及汙水、燒焦的木材、用於照明和取熱的煤和油。大部分勞力工作都靠人力和動物完成。當時衛生惡劣，人的預期壽命只有40歲。假設他不會很年輕便去世，活得夠久，可以看到世上的人駕車，在天空中飛翔，轉開水龍頭便有水跑出來，把水沖掉同樣容易，按一按開關便能控制燈光。還會利用機器處理所有事務，不管是洗衣服，還是計算薪資單，全由機器包辦。他這輩子見證了人類種種發明的誕生︰電子和其衍生的產品、汽車和公路系統、來自水、室內水管和暖氣、無線電和電話、飛行、真空管、盤尼西林、雷達、火箭和原子武器。而所有1950年出世的人，都能在30歲前目擊航太時代、電晶體和電腦的起步。

上述發明一同定義了何謂現代，叫人們對科技充滿期望，認為科技會帶來美好將來。

時間快轉到今天，情況叫人失望。見圖6.1。今天的廚房與我們祖父母輩的差不多，只是增添了一些裝置、很多磨砂鋁材和電子螢幕。今天公路上的汽車比他們的略快一點。若在城市遇上擠塞的交通，反而比他們的緩慢得多。協和式客機（Concorde）現已退役，我們從紐約飛到倫敦，還是跟祖父母一樣需要六小時。而且，我們已經不飛往月球了。雖然我們過去40年投注數以兆美元於醫學研究，有錢人的壽命也只比他們的祖父母延長約8％，也就是五年。我們還是受同樣的慢性病困擾，例如癌症、心臟疾病、中風、阿茲海默症與器官衰竭。

Photo Credit：寶鼎出版 圖6.1 很多對未來的預期至今仍未實現。圖片來源︰華特森（Bill Watterson），1989。「凱文和跳跳虎」（Calvin and Hobbes）。經Universal Uclick許可轉載。內容：（1）「新世代要來臨了。」「對啊，好了不起喔！」（2）「飛天汽車呢？月球殖民呢？個人機器人和反重力靴子呢？都在哪裡？這叫新世代嗎？這叫未來嗎？屁啦！」（3）「火箭包呢？破壞死光呢？天空之城呢？」（4）「老實說，我也不確定人們有沒有使用手上科技。」「我是說，你看！我們還有天氣呢？！拜託！」

正如PayPal創辦人之一提爾（Peter Thiel）所言︰「我們想要飛天汽車，卻得到140個字母。」（註：推特上的推文不能超過140個字母）

夢想逐漸幻滅

以上所述的一切，引起了最深的懷疑︰人類輝煌的日子可能已經過去了。人類會否只能做出那麼多的一次性轉變，而大部分已經發生了？我們以前不能利用電力，現在辦得到了。我們以前不能保持環境衛生，現在可以了。我們以前不能從A點走到B點，現在做到了。我們以前不能隨時隨地跟任何人談話，現在可以了。相比之下，剩下來的轉變可能都是漸進的，例如無人駕駛汽車，甚至是量子遙傳。

如果還剩下任何真正的根本轉變，要做到大概更加困難了。我們已經把容易摘的水果都摘光了。回顧過去，第一次將人類預期壽命延長一倍很簡單︰粗略來說，我們只是不讓動物（馬、牛、豬、雞）接近房子，把飲用水和汙水分隔開來，偶然發現黴菌裡的東西（盤尼西林）能殺掉細菌，便大量生產這東西。要把我們的預期壽命再延長一倍，將會十分困難。我們需要在基因層面理解老化這回事，找出相關編碼在哪裡，並在細胞層面研究執行編碼的位置，再找出停止這編碼的方法。

直至今天，大型製藥公司主管每次（悶悶不樂地）審查研發開支時，都看見回報逐漸減少。除了航太工業，製藥產業投注在研發的資源比任何行業多，占銷售額近18％。藥廠為了追求下一次大突破，過去80年不斷增加研發開支。1990年，全球的藥廠在這方面總共花了250億美元。相關開支直至2000年已上升一倍，高達500億美元；到了2010年，再上升一倍至1300億美元。即使有些研究非常成功，例如降低膽固醇的史他汀類藥物、抗憂鬱藥物和愛滋病藥物，也不會所有研究都有良好成果的。每年成功推出市面的新藥仍然很少。

結果出現圖6.2中令人沮喪的跌勢。每美元研究費能推出的新藥物數目無疑呈愈趨下降。我們沒有躍升，沒有「米開朗基羅片刻」，只有艱難路上的艱辛工作，一步比一步難行。

Photo Credit：寶鼎出版 圖6.2 藥物研發生產率至今長期處於下降趨勢。資料來源︰Bart Janssens, Simon Goodall, et al.（2011）. Life Sciences R&D: Changing the Innovation Equation in India. Boston: Boston Consulting Group.

事實上，研究工作太困難了，有些藥廠已經開始放棄。2011年12月，諾華公司（Novartis）關閉了在瑞士巴塞爾（Basel）的神經科學設施，放棄研發治療腦機能障礙的藥物，加入了葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）、阿斯利康（AstraZeneca）、輝瑞（Pfizer）、默克（Merck）和賽諾菲（Sanofi）的行列。這些製藥公司投資多年，也未能生產出可以賣錢的藥物，於是都停止了研發腦疾病藥物，或是縮小研究規模。

相關書摘 ►文藝復興時期：人類歷史上天才湧現得最快的繁榮年代

書籍介紹

《發現時代：駕馭21世紀的機遇與風險，實現成就非凡的第二次文藝復興》，寶鼎出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：伊恩．戈爾丁（Ian Goldin）、克里斯．庫塔納（Chris Kutarna）

譯者：葉家興、葉嘉

最好的時代，也可能是最糟糕的時代。全球共融帶來新的繁榮，也引發新的弊端：財富分配不均、政治腐敗、疾病傳播、宗教狂熱、種族戰爭，21世紀正以各種史無前例的風險，挑戰人類的極限。本書從天文學、建築、海陸貿易、藝術、基因工程、量子力學、人工智慧等領域的重大發展，論至金融體系、國際衝突、傳染病、氣候變遷、移民的潛在危機，在在提醒：第二次文藝復興在即，後人如何評價我們這一世代，完全取決於我們如何發揮天才的潛能，控制風險的傷害。

《發現時代》一書剖析時代危機，幫助我們認清時勢、再塑文明，期許世人為今後的500年立下不朽的智慧典藏。

Photo Credit：寶鼎出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航