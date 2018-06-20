南京先鋒書店︰中國最美的書店？

南京先鋒書店大名鼎鼎，過去幾年多次上了全球最佳或最美書店榜，包括《BBC》選的全球十大最美書店、《CNN》選的全球最酷書店（共17間）和《National Geographic》選的全球十大書店。南京有多家先鋒書店，其他城鎮也有先鋒書店（例如無錫和碧山），入選書店榜的是五台山總店。我平時已愛逛書店，這次遊覽南京，當然不會錯過機會，到達後的第二天便到先鋒書店逛了。

先鋒書店五台山總店是由地下停車場改裝而成，所以很有特色，要從一條向下的過道走才可進入書店，而且店內仍看得出這地方從前是地下停車場。

照片由作者提供

進入書店後走不了多少步，便見到一列數十本外文詩集中譯本，這是我第一次在書店最顯眼處見到大量詩集，可謂不同凡響！這裏的書夠多，素質也高，尤其是文學和歷史書（可惜余英時的書被禁了），文青到這裏消磨時間定必愉快；事實上，當日在店中所見大多是年輕人。

書店內人很多，但一點也不嘈吵，幾乎人人都在低頭看書或在書架上找書。不過也有例外的，我留意到一位少女在擺姿勢拍照，不是自拍，而是有一青年男子跟著她，她一擺好姿勢，男的便立刻舉起相機替她拍照，有點偷偷摸摸，好像不敢太公然地頻頻擺姿勢拍照。其實，那女的頗惹人注意，因為她個子高，樣貌甜美，而且穿著水手裝短裙，與店內其他人的衣著明顯不同。

書店內有幾張大枱和很多座椅，也有沙發和長椅，簡直是鼓勵顧客坐著讀，而看來是在坐著讀的人當真不少。店內任人飲食，但不見地上有垃圾，可見飲食者很自律。

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跟其他大書店不同，先鋒書店也賣二手書，有幾個大書架之多，二手書的素質也不錯；不過，看二手書的人明顯比看新書的少。

這次主要是聞名而來，沒有多買書，怕回美國時行李裝不下，最後只買了兩本︰楊聯陞《中國文化中「報」「保」「包」之意義》和龔斌《陶淵明集校箋》，後者是精裝正體字本，印刷精美，只售六十八元人民幣，真是超值！這兩本都是好書，而且我最近打算多讀陶淵明詩，所以雖然只是買了這兩本，已經相當滿足了。

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先鋒書店五台山總店當然值得去，但稱它為「中國最美的書店」（見《CNN》2013年的一篇文章），我便未必贊同了。剛看了一條短片，介紹安徽黟縣的碧山書局，從短片看，我認為這書店比先鋒書店五台山總店美得多了，而且美的不止書店，還有管理書店的人。然而，碧山書局其實也是先鋒書店的分店，假如碧山書局是中國最美的書店，那麼，說先鋒書店是中國最美的書店，那便算是對的。

本文獲授權轉載，原文見魚之樂。

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