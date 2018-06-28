從地理的角度分析，美國就是全世界最受上蒼偏袒的國度

文：羅柏・卡普蘭（Robert D. Kaplan）

在二十一世紀初期，鮮有能像美國太平洋艦隊在美國本土主要地港口聖地牙哥海軍基地如此生動地展現著軍事與國力。目睹超過五十艘灰色船殼的鋼鐵戰爭巨獸，每艘水面艦和潛艦要價數十億美元，它們排成數英里長，像是編隊般地停泊在大型碼頭旁。有護衛艦、驅逐艦、巡洋艦、兩棲作戰艦，以及一艘航空母艦。

單單一艘航空母艦，包含其數十架噴射戰鬥機與甲板上其他中隊的飛機，就造價高達一百八十億美元。海軍有十一艘尼米茲級（Nimitz）和福特級（Ford）核子動力超級航空母艦，每艘飛行甲板的長度都是好幾個美式足球球場的長度。它們維繫帝國的象徵，它們能從數百英里外發動空中或海上攻擊，單憑其位於海上的位置，便能在保持不發一彈一砲的同時，施加了外交壓力。

單單美國一個航母打擊群，伴隨著巡洋艦、驅逐艦、潛艦以及其他船隻，確實構成（除了核武器之外）現代與後現代最具有暴力摧毀性的武器。美國的航母總數是任何單一國家航母數量的數倍之上。對於許多在航母數量上最接近美國的競爭對手國，美國完全不會為它們貼上航母等級的標籤，因為對我們而言，那只是些體型較小的兩棲攻擊艦罷了。

這是工業時代的海軍，是老羅斯福總統在一個多世紀以前開始建造的「大白艦隊」（Great White Fleet），在一九○七至一九○九年間，這支海軍戰鬥艦隊環球一周，以推進海軍的帝國視野。因為實際使用核武器（至少是這麼說）有著極大的困難度，因此自從二次大戰結束後，海軍便成為美國最重要的戰略工具。

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在開車開了一個多月後，我拚了老命地看著海岸線，凸顯出我所歷經的距離。步下車來，我更加仔細地觀看這些船艦，我記得在耶魯與劍橋讀過書的歷史暨考古學家約翰．海爾（John R. Hale）的評估中，雅典海軍統治一百五十座島嶼和沿岸城邦，它是「自由與民主的象徵」，同時也是「帝國的野心」。

「沒有了雅典海軍」海爾寫道，「就沒有了帕德嫩神廟，沒有了索福克勒斯（Sophocles）和歐里庇得斯（Euripides）的悲劇，沒有了柏拉圖的《理想國》或是亞里斯多德的《政治學》。」古雅典的戰船「也是在整個希臘世界內孕育新民主的一股力量」。毫不誇張地說，從整個國家的歷史看來，尤其是從一九四○年代起，美國海軍也起了類似的作用，即使程度上並不十分相同。

就是這股基本上是以航空母艦打擊群組成的海軍，與為數有限的美國空軍協同運作，維繫起一道自由的海上秩序，能為美國盟邦確保海上通訊線路和取得碳氫化合物；還有那海盜只局限於戰場的邊緣地區，像是個來自異國的騷擾而已。這就是美國提供給世上的主要地緣政治利益。當美國士兵和海軍陸戰隊在骯髒、非常規的戰爭中作戰與陣亡時，就是這些船艦（沉默的自由守護者）透過空中支援，越過大片的土地在投射軍力。

在阿富汗和伊拉克，美國或許威信掃地，在那收拾複雜的伊斯蘭平民社會是能力之外的事，但美國仍然主要是透過其海軍和空軍來傳達其國力。然而為了無可預測的突發事件，才會使用我們的地面部隊，我們的海、空軍是確保全球平民百姓的安全。海軍是我們的客隊，不論在戰時還是承平時期，其在全球的作業節奏都是一致的。

我們的海軍是如此重要，以致於我方十一艘航空母艦中只要有一艘遭到敵軍作戰人員擊沉或癱瘓，在戰略和聲譽方面就會構成全國性的災難，一場有如九一一事件般的毀滅性災難。昭昭天命以釋放其龐大的經濟財富和民族意志來征服一片大陸，在聖地牙哥海軍基地這裡達到了一個簡明的程度。這裡很適合結束我的旅程。

示意圖｜Photo Credit: Reuters/達志影像

在過去的十年中，我曾經以新聞記者的身分用了好幾週的時間，搭上以聖地牙哥為母港的美國海軍亞里．伯克級（Arleigh Burke）班福特號（Benfold）導彈驅逐艦，航越了太平洋並穿過了印尼群島。而在以夏威夷珍珠港為母港的海軍洛杉磯級核子攻擊潛艦休士頓號（Houston）上，我度過更長的時間。每一次我都與數百名年紀二十歲出頭的水手住在狹小、灰色的空間裡，上上下下晃蕩地穿越無垠的大洋。

當你以三十節左右的航速穿越太平洋時，它真的是不可思議地遼闊。這些年輕的男男女女通常是從那片平坦、裂開的大陸內陸招募而來，從最東邊的草原地區一路延伸到最西邊的高原地帶，正是那片我剛剛經歷過的地方。

在加入海軍之前，他們從來沒見過大海，然而征服異地是存在他們的精神中，彷彿是從先民那承繼而來，且他們完美和諧地齊力工作，精通電子作戰中最複雜的技藝，以及掌握航海技能中機械般的精準。在每艘驅逐艦、潛艦、巡洋艦等等船艦上，都有三百多名士官兵，全都必須與配有五千名船員的航空母艦協調運作。

這些船艦就如同海上的小城鎮。美國海軍軍力不僅僅是建構在硬體之上，也是奠基在一代代的傳統之上；沒有了這些傳統，硬體就無法運作。我們征服了一片在沙漠地帶缺水的陸上大陸，是為了成為一個海洋國家。

地理並非國力分析的終結之處，不過它肯定是個肇始之點。事實美國就是這世界上最受上蒼偏袒的國度，一個完美地分配了國家與全球責任的國度。阿拉斯加州和夏威夷州讓美國得以橫越中、北太平洋去投射軍力，美國本土則受兩大洋與加拿大極區的保護。唯有位於南方，挾著相對年輕（在年紀上）的一億兩千兩百萬人、並受到人口組成更年輕的中美洲扶持下的墨西哥，才能在一定程度上限制住美國結合了壯闊的隔絕與歐、亞二大洲的海洋通道。

這是一片與生俱來就擁有森林與沃土的大陸，更不用說鐵、煤、鉛、銀與黃金等的礦藏（還有在十九世紀下半葉出現的碳氫化合物）。可是，更為重要且較不為人所理解的是，美國本土的內陸可航行水道要比世界其餘地方內陸可航行水道的總數還要來得更長。正如我們所見，密西西比河、密蘇里河、俄亥俄河、阿肯色河，以及田納西河等水系是斜角地流過這片大陸，而非以垂直方向，從而統合了整片北美洲溫帶地區─正巧這是美國所完全占領之地。

再說一次，此內陸水道網絡主要並非流經美國的沙漠地帶，而大多置於這片大陸的可耕地之上（中西部地區的沃土），這鼓舞人們的移動，也使得產品更加容易取得市場，提供大陸內陸地方做為探勘與貿易之用。還有就是這片大陸的海岸線通常都是鋸齒狀，擁有受到保護、天然的深水港，這在東岸地區尤其如此，使得最早的十三州殖民地率先發展出強健的經濟。

此外，在東岸與墨西哥灣沿岸，還有很長的屏障島嶼，恰如其分地保護這鋸齒狀的海岸地區，從而促進從大陸某部分至另一部分的船運。這一切的因素進一步強化了美國河流系統的商業力量，因為密西西比河這條大河是個漏斗，注入了墨西哥灣與加勒比海。

的確是地理這項因素為這個半球帝國架好了舞台。一九三○與一九四○年代初期偉大的荷蘭裔美國戰略家尼古拉．斯皮克曼解釋著，透過對大加勒比海地區這片大陸陸塊的藍水延伸區域，取得了有效的掌控，美國來到主宰西半球的地位，並因此擁有多餘的資源去影響東半球的平衡。當在兩次世界大戰以及隨後而來的冷戰中，美國遞送出有利於自己的權力平衡時，這證明是二十世紀的基本地緣政治動能。顯然這一切與許多事情都有關，但是沒有了這樣幸運的地理條件，那些我父親一九四二年在伊利諾州開羅附近所看到部隊聚合的列車，就是無法想像之事。

美國本土的地理速記如下：當初緊抱著美國東岸的殖民地各州有幸得到許多天然良港，西部的阿帕拉契山脈在墾殖年代的初期也提供了一道保護性的屏障。然而，這道保護屏障標誌著墾荒者能穿越而過的山谷，前往中西部平原。那是一片平坦的耕地，透過生產勞動來安撫移居者社群間的差異，從而引發出形成一種獨特的美國文化。

到了西進的拓荒者真正遇到一道令人畏懼的地理障礙時─北美大沙漠，就結合既有的強大國家認同與技術，以及修建橫跨大陸的鐵路，藉此達到昭昭天命的結果。美國人是個偉大的民族，不僅是因為他們的民主與新教信念（非新教的移民也在不知不覺中接受辛勤工作團結在一神之下的信仰），也在於他們碰巧就住在這塊土地。

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書籍介紹

本文摘錄自《西進的帝國：地理如何形塑美國的世界地位》，馬可孛羅出版

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作者：羅柏・卡普蘭（Robert D. Kaplan）

譯者：吳潤璿

《西進的帝國》以洗鍊而動人的文筆描繪從東岸到西岸的美國地景，檢驗形塑美國國力的地理特質，為美國外交政策提供貼近草根現實的思考架構。



相較於卡普蘭先前的地緣戰略論述，《西進的帝國》較具個人色彩，結合親情、回憶、鄉土情懷、愛國意識，以及個人知識體系的養成，從略具自傳性質的手法、深具抒情風格的文筆，審思美國的地位與未來。

二○一五年春，作者從麻薩諸塞州自家出發，展開為期一個多月的泛美公路之旅，從東部的「垂直地景」（人口稠密區往上空發展的地景，較為閉鎖而缺乏開闊視野）馳向西部天高水長的「水平地景」。這也是作者在踏遍「世界的盡頭」之後，將畢生思索凝聚在美國大地上的一趟終極旅程。

但這次他的角色不是單純的旅人，也不是在做新聞報導，而是帶著分析家的眼光，以及悄悄聆聽眾人聲音的耳朵，總結他對美國地理及歷史人文的思考，細緻分析地理因素（緯度、水文、陸地與海洋的配置、土地特性等等）對美國命運及國家投射力所造成的影響。

Photo Credit: 馬可孛羅出版

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航