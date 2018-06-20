總理拒絕讓629位海上難民登陸，義大利服飾品牌「班尼頓」卻拿他們打廣告

（中央社）國際服飾業巨擘班尼頓（Benetton）拿難民海上獲救的照片打廣告，遭法國慈善團體「地中海救援組織」（SOS Mediterranee）痛批。

地中海救援組織昨天在推特（Twitter）發文指出：「廣告出現我們救援小組6月9日在海上拯救落難者的照片，地中海救援組織不同意這種廣告方式。」

地中海救援組織表示，出現在網路和報紙廣告的這張照片顯示身穿紅色救生衣的難民坐在救生艇內，照片最下方有班尼頓的商標（United Colors of Benetton）。

Photo by Kenny Karpov / SOS MEDITERRANEE pic.twitter.com/vvPxqmLtDq — Benetton (@benetton) 2018年6月18日

地中海救援組織表示：「倖存者的尊嚴須隨時受到尊重，地中海的這起人類悲劇永遠都不該用於商業目的。」

「地中海救援組織並不同意本組織的任何照片用於商業目的。」

班尼頓在公司的推特帳號發表兩張以難民為主角的廣告照片，其中一張的來源標記為地中海救援組織，另一張則是義大利新聞社（ANSA）。

Photo by Orietta Scardino / ANSA pic.twitter.com/guFAq0976l — Benetton (@benetton) 2018年6月17日

《BBC》報導，這則惹議的廣告，是由具爭議的義大利攝影師托斯卡尼（Oliviero Toscani）所設計，他說這些影像具有「戲劇張力」（dramatic），並補充說義大利對於移民的強硬態度，「讓我意識到我是對的」。

水瓶座號發生了什麼事？

《中國時報》報導，今年6月，隸屬「地中海救援組織」和「無國界醫師組織」的人道救援船「水瓶座號」（Aquarius），在利比亞外海發現629名擠在多艘超載橡皮艇內、已在地中海載浮載沉20小時的難民，該船向義大利、馬爾他等國請求入港但都遭拒。

由於海象惡劣，船上難民飽受暈船之苦，加上存糧飲水即將用罄，西班牙桑切斯政府表態願提供入港許可。義大利派出2艘船協助載運難民，耗費1周、航行1500公里後終於到達西班牙。

地中海救援組織的貝悠女士坦言，部分難民身體狀況極糟，對終能安全上岸鬆了口氣。他們來自26國，以非洲的蘇丹、奈及利亞為大宗，另有阿富汗、巴基斯坦和孟加拉移民。除530名成年男女，還包括123名無大人陪同的少年，11名兒童和7名孕婦。

《德國之聲》報導，「水瓶座」上一名救援人員痛批義大利政府的決定，讓船上某些受傷的人，在過度擁擠的橡皮艇上，又再度經歷了1,296公里的旅程。

「我們有最脆弱的一群人在船上，但不是得到照顧和支持，他們正被某些愚蠢的政治影響力所玩弄。」

水瓶座號淪為海上人球，凸顯歐盟內部對難民議題的分裂立場。

半年內，已有857人渡海死亡

根據國際移民組織（International Organization for Migration）統計，截至今年6月18日，已有857人試圖穿越地中海而死亡，目前透過地中海移民入境的人數，達到4萬多人。多數人都是為了逃離故鄉的戰亂或是貧困，而目前主要入境的國家是義大利。

義大利（15,610人） 希臘（12,353人） 西班牙（12,063人） 賽普勒斯（47人）

《半島電視台》報導，多年來，義大利和其他「一線國家」（編按：外國移民容易登陸的前線國家）抱怨，他們接收試圖抵達歐洲的移民和難民，承擔了不平等的負擔。

為了扭轉這種趨勢，歐盟曾在2015年建立了強制的配額制度，不過效用不高。歐盟委員會在2015年夏季的移民高峰期，曾通過強制搬遷16萬名難民的計畫，不過最後只有3萬名難民被移置，包括匈牙利和波蘭在內的一些國家拒絕參加這項計畫。

而對難民和移民危機的管理不善，導致歐洲國內越來越多的不滿情緒。這種不滿情緒是由嚴重的經濟危機和政治動盪引發的，兩者都導致歐盟各國的右翼民粹主義運動興起。這次「水瓶座」被義大利內政部長薩爾維尼（ Matteo Salvini）送走，顯然是為他所屬的義大利右派新政府的「反移民」背書。

《中新網》報導，薩爾維尼表示，義大利將不再繼續接受難民，義大利絕不做歐洲的難民營。義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）則強調，義大利的海岸線同時也是歐洲的邊境，在對待湧入歐洲的難民問題上，歐盟成員國應共同負起責任，制定出一個合理的解決方案和政策。

而難民政策一向寬容的德國總理梅克爾，18日也宣布，將限制進入德國的移民和難民數量。她表示，德國政府將不允許已經在歐洲其他國家註冊尋求避難的難民進入德國。同天，孔蒂表示，面對被難民問題困擾的歐洲，義大利已經無法獨自應對。

梅克爾將在本月28日、29日舉行的歐盟峰會上，與歐盟各國領導人就統一移民政策進行討論。

不過，據《聯合報》報導，梅克爾的大聯合政府盟友「基社黨」同意給梅克爾兩星期時間，跟歐盟洽談制定更嚴格的管制難民政策。倘若無法談出結果，基社黨將在大本營巴伐利亞自行阻絕難民入境。

梅克爾帶領的政黨在去年九月國會大選表現欠佳，花了近半年時間才勉強組成大聯合政府，大聯合政府內立場中間偏左的社民黨，反對限制難民入境人數，表示不會照單全收基民黨與基社黨的協議。

《中央社》報導，基社黨黨魁賽賀佛（Horst Seehofer）表示，若梅克爾無法在6月的歐盟峰會達成移民協議，他已準備好在德國邊界驅逐已在其他歐盟國家註冊的移民。

賽賀佛表示：「我們祝總理好運，但我們堅持立場，若不可能在邊界立即拒絕（移民），我就會馬上命令警察，應在邊界就驅逐禁止入境或停留的人。」

梅克爾在記者會上表示，沒有正當理由就將移民驅離德國邊界，可能引發骨牌效應；但她已同意基社黨的要求，禁止曾被驅逐的移民入境德國。

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核稿編輯：楊士範