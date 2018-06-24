日本山城的朝鮮文化（下）：秀吉侵略朝鮮的新兵器「高麗門」

►日本山城的朝鮮文化（上）：戰敗的百濟遺民，造就桃太郎鬼之城

眾所皆知，高麗王朝（918-1392年）曾統治朝鮮半島長達四百多年之久，統治時間橫跨朝鮮半島古代、中世時代，滅亡爾後，才由李氏朝鮮（1392-1910）重新建國。

但日本人並沒有忘記「高麗」這個名字，也早已喜歡使用高麗一詞，諸如日本當地有著高麗郡（韓稱「高麗鄉」，고려향）、高麗神社（고마 신사，こまじんじゃ）、抹茶高級茶碗的高麗茶碗、榻榻米邊緣的高麗緣，以及高麗人蔘等。甚至豐臣秀吉下令出兵侵略朝鮮戰爭，從1592年（文祿元年）到1598年（慶長三年）的文祿・慶長之役，當時也被稱為「高麗陣」，如現今兵庫縣南淡路市的江善寺內，就存有一塊紀念戰死士兵的「高麗陣打死眾供養石碑」（こうらいじんうちじにしゅうくようせきひ）。

這一場長達八年的激戰，若說促成朝鮮李氏王朝李舜臣（이순신，1545-1598）將軍，所發明出來的抗倭軍新兵器為「龜甲船」（거북선）的話，那麼促成豐臣秀吉所發明的新兵器，那就是「高麗門」。登陸朝鮮半島的日本軍，在各地建造起日本式城郭，在當地都被韓國人稱為「倭城」，而當時這些倭城城門，可是大有玄機，為了增強守城防禦力也好，抑或阻止朝鮮軍再度來襲，日軍大幅地改造城門處，建起了高麗門，看似朝鮮式的城門，然而完全卻是日本式的。

根據日本學者三浦正幸主張，高麗門在當時可說是最先進的城門，因為它把城門的空間利用到極致。高麗門主要組件，只有懸掛門扉的左右「鏡柱」（かがみはしら）、鏡柱上方的「冠木」（かぶき），還有預防鏡柱傾斜倒塌，從背後支撐的「控柱」（ひかえはしら），之後在上方蓋有城門屋頂；城門屋頂分為覆蓋在冠木上的屋頂，以及橫架控柱上的兩個小屋頂。屋頂緊緊覆蓋住主要部份上方，多餘處完全不加以覆蓋，呈現出コ字形三個屋頂，相較起同是平房形建築的城門「薬医門」（やくいもん），用一整片大屋頂蓋住城門下方入口處，高麗門更省建材。

然而，高麗門之所以不多建屋頂部份，並非僅僅只是為了省建材而已，最大的考量是「戰略功能」，因為來到高麗門前的敵軍，肉身暴露在屋頂下方入門處，難以閃躲守城士兵發動的弓箭槍砲攻擊。

最後，依據冠木用法之不同，還有分為舊式與新式建造高麗門方法。一般而言，舊式高麗門約興盛於1596年到1615年間，建法是在鏡柱上放上平坦冠木，做法相當簡單，如日本姬路城和名古屋城的舊二之丸東二之門高麗門，即舊式高麗門。

而新式高麗門，則是出現在豐臣家滅亡後的太平盛世，主要應用在幕府所推行的江戶城改修工程內。新式高麗門建法，主要是把冠木插入到左右鏡柱處，而冠木上形成一片小牆壁，在這片牆壁中央又豎立短柱，形狀宛如一座日本傳統神社建築的鳥居（とりい），冠木上的小牆面提高了較為矮小的舊式高麗門高度，甚至有的舊式高麗門，如現存的名古屋城本丸表二之門的舊式高麗門，就產生左右兩邊土壁與屋頂同高的情況，外觀較不美觀，而新式高麗門則藉由冠木的應用，拉高城門，高度高於兩旁土壁，替外觀增色不少，如江戶城外櫻田門，就是外觀氣派的高麗新門，也因此，新式高麗門後來也成為象徵權威符號之一。

Photo Credit: 663highland @Wiki CC BY 2.5

此新式的高麗門建法，異於日本另外一種傳統城門「櫓門」（やぐらもん）建法。櫓門抑或日本式基本城門建法，同高麗門平房式建法一般，所變化的即是蓋城門四大共通材料—鏡柱、冠木、空柱，以及門扉；然而，櫓門的建法較複雜，主要它是建成兩層樓的城門，一樓為城門，二樓為櫓的櫓門，高度較高。

而在櫓門城門上守軍，居高臨下地觀察遠處敵軍動向，遠則採取長距離攻法，如弓箭砲彈等射擊，近則一些性能優異、精心打造的櫓門，面對來到門扉前的敵軍，還可以打開二樓空隙「石落」（滾落重石、潑灑熱湯，或士兵持長槍突襲敵軍之城門開口處）來擊退敵軍，相較起高麗門，櫓門的攻守較為優異，因為不管敵軍是遠或是近，櫓門上的守軍都可自由發動攻擊。

然而，高麗門優於櫓門之一點，在於建設方便，且若是如同三浦正幸所言，高麗門廣建於豐臣秀吉攻打朝鮮半島之際，無疑是考量到戰況，因地制宜所發明出的新城門——畢竟豐臣秀吉之所以會出兵攻打朝鮮之主因，無疑是向朝鮮王朝，借道入唐失敗，惱羞成怒地要給朝鮮王朝好看，原本想要佔領之地，絕非僅僅是朝鮮半島而已，而是中原大陸；換言之，朝鮮半島只是過客的「入門」之地。

再者，戰場戰情瞬息萬變，我方來到他國之地，主要多為攻城掠地，建設當地為後來之事，特別是像文祿・慶長戰役，豐臣秀吉用兵貴在神速，戰前也以「速戰速決」、「海路並進」為策略，攻打朝鮮王朝。根據史實記載，日軍1592年4月13日，侵略朝鮮半島，短短不到一個月時間，打下朝鮮王京漢城且俘虜王子，又於兩個月不到，攻陷了平壤，最終導致狼狽的朝鮮國王奔至中原，向宗主國明朝求救。就此看來，日軍在製作城門上，想必也盡可能簡便，以不需耗費大量材料為主，這也就造成有些高麗門，甚至還省下建造門扉的木板呢。

就此，我們可以想像的是，若當攻城敵軍來到高麗門下，肉身往往被守城的日本軍一覽無遺，難以閃躲守軍弓箭槍砲攻勢，雙方甚至以近身肉搏戰居多。

等到打完將近八年的文祿・慶長之戰後，戰時被開發出的高麗門，順勢也被帶回到日本，且再次改良擔當起守門之便，如江戶時代15-16世紀所興起的「城下町」（じょうかまち，日本傳統建築，以領主居住的城堡為中心，所建造的城郭）便是一例。

城下町在各個重要地區都設有「木戶」（きど），即所謂的町門，由「木戶番」（きどばん）來管理，這樣的木戶每天都得定時開關，好統治進入城郭之人，大多日出開門，日落關門，以城內太鼓聲為令，而木戶在夜間會統一關門，所以百姓極少能在半夜通過城下町，除非得向木戶番說明理由。眾多木戶中，以設在城下町入口的「總門」守備最為嚴密，而這樣的總門抑或木戶，大多以高麗門為主，方便監視來往人群，如最知名的城下町的總門之一，赤穗城下（兵庫縣，現花岳寺山門）的總門便是採用高麗門建法，同時總門邊上還掛上，進入此城法令的「立札」（たてふだ，類似今日告示牌、牌子），提醒入城人士所必須要遵守規矩事項。

而日本當地現存的知名高麗門，有江戶城外櫻田門、松山城戶無門、蛤御門、金戒光明寺、離宮八幡宮等；而在韓國當地的高麗門，不知道是否是因韓國人民族心意識，把高麗門可說是拆得一乾二淨，目前則僅存在對馬島一處上。（對馬島疑似主權未明，韓日雙方皆宣稱擁有此島之主權。）

這種由戰時所開發出來的高麗門，可以說一道城門兩地風情啊。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航