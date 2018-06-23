「莫習會」達成百項合作，中印回暖但是否真能融冰？

印度總理莫迪（Narendra Modi）和中國國家主席習近平，在今年6月中於青島的上海合作組織（SCO）高峰會中再度會面。這是雙方繼今（2018）年4月底，在武漢舉行的中印領導人雙邊非正式會談後再度碰頭，印度媒體多以「武漢2.0」稱之。北京和新德里各自的官員，在莫習會後列出雙方未來可加強合作的項目，數量多達100多項，而首批將落實的合作項目則約有20項。

中印在「莫習會」這場聲勢浩大、事發突然的領袖會議後，雙邊關係似乎一時有融冰及重新出發之勢。中印關係在國際的新形勢下，是否真將重新設定？而中印之間氣氛的改善，又是否對台灣在印度的佈局造成影響？

百項合作項目，中印從邊界到文化無所不談

在上合組織高峰會中，習近平應允了莫迪的邀請，將於明（2019）年訪問印度。此外，在內政、外交、邊界、經貿、水文、文化、人文等領域，雙方也在列出了具體的合作項目。中國國防部長和公安部長，預計於今年訪印，並與印方的國防部長及內政部長進行高層會晤。在外交方面，中印將共同援助並協助阿富汗重建。在邊界議題上，今年下半年將舉行第21次「中印邊界問題特別代表會晤」，商討包括洞朗在內的邊界問題。

在經貿方面，中國將對印度企業，特別是製藥業開放市場；中印雙方將鼓勵彼此的企業加強投資，而做為世界第一稻米消費國的中國，也將進一步開放對印度米的進口。雙方設定了在2020年之前達成中印雙邊貿易額1,000億美元的目標。

水文方面，中國將與印度分享流經東北各邦的布拉馬普特拉河（Brahmaputra River）上游（在西藏境內即為雅魯藏布江）的水文資料。而在文化與人文交流方面，中國和印度將落實在莫習武漢會中協議的「高級別人文交流機制」，進一步推動雙方的文化、影視及學術合作。

看似豐富，其實都不是突破性進展

上述項目中，許多都並非首次。比如，時任中國國防部長的梁光烈在2012年曾就邊界問題訪問過印度，但一年之後，中印就在邊境線上發生對峙。2015年，時任中國公安部長的郭聲琨，在北京與印度內政部長辛格（Rajnath Singh）會面，當時的會面也是在莫習兩人的領導人會唔後舉行的。中印當時商定，要針對恐怖主義等問題設立情報分享的部長級安全機制。但此項目從未實現，而郭聲琨也未如預定計畫在2016年回訪新德里。

在邊界問題上，在2003年成立的特別代表會晤機制，在2017年的洞朗對峙上卻未發揮關鍵作用，故再一次可預期，會議是行禮如儀的過場。水文方面，中方在今年武漢會晤之前的3月，就已經釋出消息表示未來將與印度分享資料，所以該項目也稱不上是突破性的進展。在雙邊貿易方面，中國在2016年底就放寬了對印度稻米的進口限制，允許印度香米（basmati）以外品種的稻米進入中國，以減輕中印貿易中印方的大幅逆差。

在2014及2015年一連串的中印高層會面後，雙方在文化學術上的交流也逐漸加強。中印合拍了包括《功夫瑜伽》、《大唐玄奘》在內的電影，2016年的德里書展，中國也首次做為主賓國參加。而近年來中印之間的學術交流、參訪以及出版合作項目也日漸增加。北京並有計畫地邀請印度主要智庫及學者參訪中國，進行長期和短期的駐點。

所以，中印在莫習武漢會晤後的合作項目，大多是現有項目的延續或加強，莫習會的效應主要還是雙方和緩及友善氣氛的營造。

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印度與中國合作，是為了增加選票

印度在此時選擇與中國合作，主要有幾點考量。第一，減緩中國在南亞對印度的包圍。中國近幾年藉著「一帶一路」，在印度的南亞周邊小國加強投資與基建，給印度很大壓力。新德里在北京受到美國壓力的此時遞出橄欖枝，意圖減緩中國在周邊的包圍。

第二，印度全國大選將於2019年4或5月舉行，執政的印度人民黨（BJP）雖然聲勢浩大，但近來接連在地方受到最大對手印度國大黨（INC）以及多個地方政黨的挑戰。比如，最近在卡納塔克（Karnataka）邦的選舉中，印人黨雖然取得最多議席，但未過半數。當地最大的地方政黨人民黨世俗派（Janata Dal 〔Secular〕）並未與印人黨組成聯合政府，而轉向了國大黨。在馬哈拉施特拉邦，與印人黨共同執政的「希瓦吉之軍（Shiv Sena）」黨，也要求人民黨將下一屆的馬邦邦長職位給予希軍黨，否則就要終止合作。

在穩固選前形勢的考量之下，和中國和解將是莫迪政府可以宣傳的外交成果。印人黨的政治對手國大黨較受知識份子及城市居民等中產階級的支持，莫迪若能在大選前藉由邀訪習近平，將他穩固大國關係的有利形象進一步強化，對鞏固印人黨的地位將有正面效果。與中國公安部的合作，主要的目的也是要把外逃、目前可能藏匿於香港的經濟罪犯莫第（Nirav Modi）押解歸案，做為打擊經濟犯罪的政績。

開放投資及增強對中國的出口也有相似的邏輯。據統計，印度在2015-2016年度對中國的貿易逆差將近530億美元，而在2003-2004年，逆差僅有11億美元。大幅增長的對中國貿易逆差，也不斷受到知識界及在野黨的抨擊。莫習會中稻米、水果等農產品的開放，對解決逆差問題不會有太大的助益，但卻是莫迪政府可以拿來交代的成果。

此外，莫迪政府也不斷將恐怖攻擊的改善做為主要政績。但是近來，查謨及喀什米爾邦（Jammu and Kashmir）的局勢不斷惡化，內部暴動頻率上升，印度陸軍和巴基斯坦滲透該邦的武裝分子及巴軍方的衝突事件也呈增加之勢。如果印度政府無法騰出手來專心處理與巴基斯坦的衝突，而必須同時應對中國的壓力，將會陷入多線作戰的劣勢。所以，莫迪及其國安高層勢必先搞定中國，才能專心對付巴基斯坦及喀什米爾問題。

這也是為什麼中印加強在阿富汗問題上的共同合作，成為了莫習武漢會後重點項目的原因。中國近年來透過巴基斯坦，積極介入阿富汗問題，並設有中國—巴基斯坦—阿富汗三邊外長會議機制。印度在此地與中方合作，一方面能夠就近監視巴國動向，另一方面也能透過與中國的關係，影響並管控巴國在喀什米爾的軍事、情報及顛覆活動。

中國觸角欲深入南亞，印度不會引狼入室

中國方面則想將中印在阿富汗的合作方式，推廣到其他南亞周邊國家，如尼泊爾及斯里蘭卡等。雖然印度官方目前對此仍未表明立場，但印度接受此種模式的可能性非常低。新德里向來將南亞視為其後院，中國對巴基斯坦的支持，向來是印度國家安全的最大威脅之一。印度如果應允和中國共同在南亞小國的援助上合作，就新德里的觀點來看，無異於引狼入室，削弱印度在印度洋地域的傳統影響，結果將後患無窮。

至2019年大選前，中印雙方所營造出來的合作氣氛將會持續，特別是近來在美國對中國在包括朝鮮半島及貿易議題逐漸加大壓力並取得上風的情況下，中國逐步增強對印外交的誘因也會進一步加大。不過，在熱鬧的友好氣氛下，事務性議題之外的合作，特別是當牽涉到戰略議題的時候，進展將極為有限。

雖然目前在牽涉到印太戰略的某些議題上，印度似乎有向中國讓步的趨勢，但這些姿態多未牽涉實質性的讓步。印度雖然拒絕了澳大利亞參加今年的馬拉巴爾海上聯合演習，但是這基本上是一種「買空賣空」的交易手法。因為馬拉巴爾演習的主要角色本來就是美國和日本，澳大利亞目前仍是「會員候選人」，坎培拉目前是否加入，對印度來說沒有重大影響，而且並不涉及現狀的改變，但是新德里現時卻可以把此事當做一個具有象徵意義的事件，拿來和中國交易。印度在沒有實質損失的情況下，換來了和中國氣氛的改善。

印度重申「一中政策」，台灣還有哪些優勢？

縱使莫習武漢會後落實的共識多為事務層級議題以及文化交流、經貿等「軟性政治（soft politics）」議題，但未來中印之間的熱絡，台灣仍須留意可能的影響。

在中印關係升溫的當頭，6月4日在南非舉行的金磚國家外長會議，印度外長斯瓦拉吉（Sushma Swaraj）與中國外長王毅會面時，表示印度「堅定奉行『一個中國』政策，將妥善處理台灣、涉藏等涉及中方核心利益的問題」。莫迪是否在習近平訪問印度的時候，與習近平發表聯合聲明，重申「一中政策」，重演2010年國大黨總理曼莫漢・辛格（Manmohan Singh）與溫家寶見面時的情況，是台灣方面必須加以注意的。

鑑於印度方面向來公開表示遵循「一中政策」（但斯瓦拉吉公開重申一中政策，則是印度官方自2014年以來的轉向），台灣要注意的是台印在實質上的交往是否受到影響，尤其是中印兩國在2019年莫習印度會之前，在追求雙邊整體氣氛改善的情況下，是否會壓縮到台灣方面外交操作的空間。目前台灣和印度方面的公開合作，大多集中在經貿以及人文交流（包括教育與華語教學）等軟性層面。

台灣在印度的貿易障礙，大多與中印之間的高階政治議題無涉，主要還是集中在經商的實際層面，如法務、會計、僱工等議題相關。但台灣方面的問題是，私部門提供相關服務的能量仍然有待加強。舉例來說，中國和印度都有由本國籍人士成立的顧問及法務公司，針對本國商人進行服務，而台灣則未有類似服務，全由官方一手包辦。

武漢會後，中印雙方同意成立「高級別人文交流機制」，促進兩國在藝術和文化方面的交流，由雙方的外交部加以負責。這個機制的內容仍然不明確，但最有可能由目前雙方已經進行的項目加強進行，如中國和印度古典典籍的漢語—印地語對譯、出版界的交流、高等教育界（學者學生等）的長短期交流和交換、電影方面的合作以及市場開放等。

目前印度愈來愈多從事中國研究的學者前往中國進行短、中期研習，也有不少學者在中國長期任教，前往中國攻讀學位的印度學生也逐年增加。在此情況之下，台灣方面應該加速與印方的相關交流，尤其中國研究是台灣的強項，應加強與印度中國研究圈的互動、發掘潛在人才。在比較敏感部門的漢語教育，台灣的優勢仍將持續存在，因為印方不太可能將對情報界與軍事人員的漢語培訓交給中方來實行。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航